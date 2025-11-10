Кристофер Хелали: В Соединенных Штатах — новая волна маккартизма

https://ukraina.ru/20251110/kristofer-khelali-v-soedinennykh-shtatakh--novaya-volna-makkartizma-1071370020.html

Юрист, правозащитник, секретарь Американской коммунистической партии Кристофер Хелали о поправении США, милитаризме в Латинской Америке, антивоенных рабочих протестах и эрозии системы гражданских прав и свобод.

Крис, недавно всплыл скандал с чатом молодых республиканцев, где они восхищались Гитлером и призывали отправлять своих политических противников в газовые камеры. Правда ли, что маргинализированные раньше ультраправые группы сейчас приходят в большую политику через структуры Республиканской партии?— Именно так. Есть целое движение, которое влюблено в историю фашистов, в лидеров фашистов, в идеологию фашистов. Происходит нормализация ультраправых, можно сказать даже нацизма и фашизма. У нас есть люди, которые открыто говорят о своей любви к Гитлеру, читают "Майн Кампф"* и реабилитируют фашистские образы, используя популярную культуру: аниме, музыку, живопись. Даже обсуждают разные теоретические работы таких авторов, как Юлиус Эвола и многих других, нормализуя их.Я человек из академической среды, поэтому у меня нет проблем с чтением этих произведений. Проблема в том, если ты это читаешь, а потом превращаешь прочитанное в политическое действие и хочешь протащить идеи этих авторов в нашу политическую жизнь. Мы видим это у Ника Фуэнтеса и у многих других популярных стримеров в США. Особенно, когда стала расти волна поддержки Палестины, на другой стороне ультраправые использовали это как повод для нападок на евреев. Но, конечно, дело не в евреях, дело в сионизме. Сионизм и еврейская национальность — не одно и то же. У меня много отличных еврейских друзей, они члены нашей партии, и они анти-сионисты. Для людей из Советского Союза легко понять, как такое может быть. Ультраправые же сегодня пользуются пропалестинскими выступлениями чтобы сказать — Гитлер был прав.Но, конечно, он не был прав. Поэтому Красная армия и Жуков разгромили нацистов. Поэтому партизаны, в том числе мои родственники, боролись с нацистами. В нашей партии было много евреев, которые боролись с нацистами в Греции, в Советском Союзе, в Западной Европе, в Восточной Европе. Они сражались вместе с Красной армией, в составе Красной армии, сражались против гитлеризма и фашизма. Там не менее, попытки нормализации профашистского взгляда на историю, отрицания Холокоста и подобных вещей снова стали очень популярными.Мы можем критиковать, например, государство Израиль за его политику, но в то же время понимать трагическую историю еврейского народа. Здесь нет противоречия. Многие из еврейских организаций, с которыми я работаю, говорят, что, конечно, Холокост был ужасом, но именно Советский Союз сокрушил фашизм и мы должны быть анти-сионистами, потому что сионизм — это тоже расизм, как считали в СССР.Когда вы смотрите на подъем ультраправых в США, вы видите, что они используют много разных конфликтов по всему миру, чтобы попытаться оправдать существование самих себя. Кроме того, в свете специальной военной операции, они пытаются использовать такие украинские подразделения, как "Азов"**, чтобы сказать — окей, может быть они хорошие, потому что воюют против русских. Таким образом, реабилитация ультраправых на Западе придала сил самым радикальным элементам украинского национализма. Если эти группы смогут собраться вместе, большие проблемы могут начаться не только в США, но и в Европе.— Но они говорят, "Америка прежде всего".Да, они так говорят, но что это значит? Это значит Америка — единственная, Америка — гегемон. Это значит, что они хотят удержать свою власть и престиж. А сделать это можно только с помощью милитаризма. Многие из них сейчас продуцируют милитаристские образы и видят американскую власть только через призму милитаризма.— Закрыв USAID, Трамп перенаправил средства на свержение "марксистских режимов" в Латинской Америке. Вторжение в Венесуэлу реалистично?— Я совсем недавно вернулся из Венесуэлы, где встречался с президентом Мадуро. Мы сейчас находимся в ситуации, когда США становятся гораздо более агрессивными и враждебными к тому, что Джон Болтон назвал "Тройкой тирании". "Тройка тирании" — это Куба, Венесуэла и Никарагуа. Никарагуа, кстати, только что признала российский суверенитет над Донбассом и Крымом. Сын Ортеги был на конференции в Москве. Венесуэла и Россия подписали стратегический договор о сотрудничестве, уровень их отношений повысился. Но в США знают, что Россия увязла в своей войне, и, возможно, как это было в Сирии, не сможет прийти на помощь Венесуэле. Именно поэтому сейчас самое время ударить. Но венесуэльцы — гордые люди, люди, которые в своей истории боролись против испанского империализма. Поэтому, я думаю, что вторжение для США будет слишком сложным. Может быть, они попытаются убить Мадуро, и, может быть, они смогут это сделать, но взять Венесуэлу силой у них не выйдет. Или в случае вторжения они получат новый Вьетнам в Латинской Америке.Так что, конечно, администрация Трампа закрыла USAID, чтобы сэкономить немного денег. Помните DOGE и Илона Маска? Мы сбираемся сэкономить, потому что мы очень много истратили и теперь мы вкладываемся только в действующие военные силы на земле, в воздухе и в море. С учетом всего сказанного, я думаю, что США начали более агрессивную политику по смене режимов. Что ж, окей, мы пробовали демократию, права людей, НКО, теперь забудьте об этом — поднимаем бомбардировщики, и, если режимы не уходят, бросаем на них бомбы.— Зато так честнее.— Конечно честнее. Ты точно знаешь, что получишь.— В США прошло много забастовок, в том числе на военных заводах Локхид-Мартин. Что ты об этом думаешь? Ваша партия как-то участвует в этих событиях?— Наша партия была на острие рабочей борьбы с самого момента ее основания. И, конечно, сейчас мы тоже вовлечены в забастовки в разных сферах, особенно в логистике. Мы работаем с дальнобойщиками, работаем с докерами.А то, что ты упомянул, действительно происходит. Сейчас в Соединенных Штатах из-за внутренних проблем, из-за продолжающегося экономического кризиса усиливается экономическая неудовлетворенность. И мы видим увеличение количества забастовок, активацию профсоюзного движения и движения рабочих в оборонной сфере: на фабриках, заводах, в магазинах, в сфере логистики и т.д.И, конечно, есть еще одно направление активизма, которое связано с Палестиной, потому что рабочие знают, что большая часть произведенного ими используется для геноцида в Газе и поддержки режима, который его осуществляет. Так что в рабочем движении появился и антивоенный аспект, которого мы уже некоторое время не видели. Это очень хорошо. Мы видели, как рабочие блокируют порты для израильских кораблей. Я думаю, что мы видим сейчас увеличение осознания рабочими роли, которую они играют в международной системе и особенно в цепочке военных поставок, которая используется для убийства людей. Мне кажется, это осознание будет только расти.Однако, власти США очень хорошо противостоят рабочему движению, внедряют в него новую группу работников, мы называем их "скабами", и дополнительно платят им, чтобы они вели себя тихо. Это сейчас одна из главных проблем рабочего движения в США.— Бастующие работники, кто они по их политическим взглядам: трамписты, либералы, левые?— Смесь. Сформировался такой здоровый баланс. Есть люди, которые выступают за профсоюзы, даже борются в них, а есть люди, близкие к Трампу, поддерживающие МАГА. Также есть либералы, демократы и радикальные левые. Но они все согласны с одним — они хотят более высокие пенсии, более высокие зарплаты, хотят лучше жить. А некоторые из них убеждены, что не нельзя производить то, что используют для убийства детей и убийства гражданских. Многие из них патриоты и, если на их страну нападут, они пойдут в армию защищать ее, но они не хотят давать оружие тем, кто просто бомбит и убивает невинных гражданских, убивает тысячи людей. Такой поворот в сознании мы видим в США.— При этом в вопросе гражданских свобод мы видим иной поворот. Депортации, война против мигрантов, нацгвардия в городах, угрозы университетам и давление на журналистов, особенно после убийства Чарли Кирка. Что происходит? Штаты движутся в сторону правого радикализма?— В США есть очень мощное средство защиты гражданских прав. Оно известно, как Билль о правах, первые 10 поправок к Конституции. В первой поправке мы имеем свободу слова, свободу прессы. Гражданские права в США были краеугольным камнем республиканских добродетелей. С самого начала важнейшей задачей было предоставить народу гражданские права. Это было частью нашей революции.— После дела Ассанжа с первой поправкой есть проблема.— Да, конечно, так и есть. Исторически у нас есть эти права, но у них всегда были ограничения. Эти ограничения всегда сопровождали государственную власть. Поэтому, когда такие люди как Ассанж делают настоящую журналистскую работу и показывают истинное лицо американской власти, они сразу становятся шпионами и предателями.— Эта настоящая журналистика теперь криминализирована, потому что Ассанж осужден.— Да, она криминализирована. Они говорят, что он не защищен первой поправкой, потому что он не журналист. Они сами решают, кто журналист, а кто не журналист. Сейчас я журналист, а через минуту, если я говорю или делаю что-то, что не нравится американским властям, уже не журналист, а шпион.Наша проблема — это эрозия гражданских прав и гражданских свобод. Поэтому, например, наша партия заступается и за ультраправых, потому что мы понимаем — если придут за ними, придут и за нами. Так и происходит. При демократах приходят за ультраправыми, а сейчас, при Трампе, приходят за левыми, которых называют "Антифа" и т.д. Таким образом, мы в этом вопросе видим некий альянс между правыми и левыми. Мы можем согласиться даже с людьми, с которыми мы не согласны, чтобы сохранить наше право на свободу слова и свободу прессы. Потому что, если я, например, как член коммунистической партии, не имею прав, я знаю, что другие не имеют прав и наоборот. Поэтому лучше дать права всем, а затем пусть в ходе диалога и дебатов люди сами решают, что для них лучше. Это американский вариант. Он не обязательно подходит для всего мира, но в случае Америки такая система работает хорошо.Проблема в том, что система продолжает деградировать. Например, мы преследуем пропалестинский активизм, преследуем людей, которые выступают по разным вопросам, преследуем мигрантов и тех, кто выступает против политики разделения семей. Казалось бы, все это защищено законом. Но у нас есть люди, которых депортировали без суда. У нас есть лишение прав людей, которые критиковали правительство. У нас есть другие случаи. И все это означает, что мы в США находимся в глубоком трансформационном периоде, связанном со сдачей наших прав. У нас есть неотъемлемые права, так написано в официальных документах. Если эти права неотъемлемые, то никто не может их отнять, никакое правительство. Они исходят только от Бога, как сказано в Декларации о независимости.Мы видим кризис гражданских свобод в судах. Один из последних таких судов был по палестинской проблеме. Мой друг палестинец сдавал экзамен на гражданство, а потом его арестовали и отправили на депортацию, просто потому что он участвовал в мирном пропалестинском протесте. Он ни в чем не был виноват, ничего не повредил, никому не навредил. У него отличные отношения с еврейским сообществом, он выступал за мир вместе с ними. В его последнем судебном заседании судья сказал, что депортация за участие в митинге за мир — это повторение маккартизма. Очень не хотелось попасть в период нового маккартизма, когда права и свободы будут сжаты в политических целях. Конечно, все будет решаться в судах, и мы увидим, как сила правосудия столкнется с силой правительства и Конгресса, с исполнительной и законодательной ветвями власти. Посмотрим, сможет ли баланс сил удержать нас от скатывания в маккартизм.— Ваша партия сталкивается с давлением со стороны властей?— Конечно. Мы стоим на принципах солидарности с палестинцами, поэтому на нас давят за это. Наша партия также отправляет гуманитарную помощь в Донбасс. Кстати, отправлять гуманитарную помощь людям в Донбасс в США незаконно. Об этом не особо говорят, но это закон эпохи Байдена и при Трампе его не изменили. Так что, технически, мы совершаем преступление, отправляя людям еду и другую помощь.Но мы утверждаем, что гуманитарная помощь не преступление. Почему преступлением является отправка еды, генераторов, пластиковые канистр для воды и так далее людям в Донбассе, которые страдают от войны? Я бы сделал это для кого угодно, кто страдает. Мы поддерживаем жителей Донбасса с 2014 года. Как это может быть преступлением? Как можно криминализировать гуманитарную помощь? Будем ли мы криминализировать в таком случае всю гуманитарную помощь, которую ООН отправляет в Судан, в Сомали, в Эфиопию?— Красный крест отправляет.— Конечно, Красный крест. Так почему мы не можем это сделать для людей, которые страдают с 2014 года, больше 11 лет войны? Поэтому я готов идти в суд, я готов сопротивляться и требовать доказательств, почему это неправильно, незаконно и противоречит американскому законодательству.* Материал, признанный в РФ экстремистским** Запрещенная в РФ террористическая организацияПодробнее о милитаризации США и Европы — в материале "Кристофер Хелали: Неоконсервативная идеология холодной войны все еще доминирует в США"

