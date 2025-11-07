https://ukraina.ru/20251107/pragmatichnyy-podkhod-zakharova-otvetila-na-vopros-ukrainaru-o-koalitsii-vengrii-chekhii-i-slovakii-1071254995.html

Прагматичный подход: Захарова ответила на вопрос Украина.ру о коалиции Венгрии, Чехии и Словакии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для журналистов 7 ноября ответила на вопрос издания Украина.ру касательно создания антиукраинской коалиции между Словакией, Венгрией и Чехией

Отвечая на вопрос журналиста Украина.ру о том, может ли коалиция трех стран создать предпосылки для мира на Украине, Захарова заявила, что в настоящее время какого-либо юридически оформленного союза Чехии, Словакии и Венгрии не существует. "Имеет место совпадение их интересов по отдельным вопросам международной повестки", — отметила дипломат.Официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия ценит прагматичный подход отдельных государств к выстраиванию конструктивного диалога."Проявление суверенных подходов, мне кажется, в современном мире становится просто... чуть ли не героизмом и по внутренней повестке, и по принципиально международным темам", — заключила Мария Захарова.Венгрия планирует создать в рамках Евросоюза альянс скептически настроенных по отношению к Украине стран. Инициатива Будапешта предполагает координацию усилий с Чехией и Словакией, сообщает Politico со ссылкой на заявление главного политического советника премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.Согласно полученной информации, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен выстроить взаимодействие с чешским экс-премьером Андреем Бабишем, чья партия недавно победила на парламентских выборах, а также с действующим премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Целью кооперации станет согласование позиций перед встречами лидеров Евросоюза, включая организацию предварительных консультаций перед саммитами."Я считаю, что это произойдет и будет становиться все более заметным", — заявил советник венгерского премьера, комментируя перспективы формирования такого альянса.Как отмечает издание, хотя создание подобного объединения способно серьезно осложнить усилия ЕС по финансированию военной помощи Украине, до формирования прочного союза пока далеко. Ситуацию осложняют несколько факторов: Фицо после своего переизбрания в 2023 году отказался от сотрудничества с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком по ряду направлений политики, а Бабиш еще не завершил формирование правительства после недавней победы на выборах.Ранее Захарова прокомментировала действия Запада относительно подрыва "Северных потоков". Подробности в публикации "Польша поощряет акты терроризма": Захарова раскритиковала расследование подрыва "Северных потоков".

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

