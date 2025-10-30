https://ukraina.ru/20251030/polsha-pooschryaet-akty-terrorizma-zakharova-raskritikovala-rassledovanie-podryva-severnykh-potokov-1070937320.html

Расследование обстоятельств подрыва "Северных потоков" удивительным образом превратилось в поддержку киевского режима. Польские власти демонстрируют пренебрежение нормам международного права и прямо выражают поощрение актам терроризма. Об этом на брифинге для журналистов 30 октября рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с заявлением, в котором признал право Украины наносить удары по объектам в Европе, имеющим отношение к России. Ранее польский суд принял решение отказать Германии в экстрадиции гражданина Украины, который проходит в качестве обвиняемого по делу о подрыве "Северных потоков".Взрывы на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года. В результате подрыва произошло повреждение нескольких ниток трубопроводов, которые являлись ключевым маршрутом для поставок российского природного газа в страны Европы.Захарова заявила, что власти Германии за три года не исполнили ни одного российского запроса о правовой помощи по расследованию теракта на "Северных потоках". По её словам, Берлин отверг инициативу России о проведении независимого международного расследования под эгидой ООН."Расследование обстоятельств подрыва газопровода, несмотря на заверения властей ФРГ о намерении найти виновных, каким-то удивительным, гротескным образом превратились в поддержку киевского террористического режима", — констатировала Захарова.Особенно резкой критике подверглась позиция Польши. "Польские власти демонстрируют полное пренебрежение нормам международного права и прямо выражают поощрение актам терроризма. Если только это наносит вред России, так значит и терроризм хорош с их точки зрения", — заявила официальный представитель МИД России.Она обратила внимание на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска: "Вот он без малейшего стеснения написал в соцсетях, прямая цитата: "Проблема с Северным потоком состоит не в том, что его подорвали, а в том, что он был построен"".Захарова процитировала вице-премьера Польши Радослава Сикорского, который после решения суда в Варшаве об отказе в выдаче подозреваемого в подрыве украинца заявил, что "испытывает гордость за польский суд, который не счёл преступлением саботаж в отношении захватчика".Она подтвердила, что Россия будет использовать все ресурсы, чтобы не дать "замести под ковёр" этот теракт. "Это террористический акт. Был объект инфраструктуры, были инвестиции, были исполнители контрактов, и дальше все это было разрушено. Вопрос: это же требует расследования?" — подчеркнула представитель МИД РФ.По её словам, после того, как найдут исполнителей и заказчиков, польские власти, возможно, даже наградят их. "Кстати, кто-то скажет, что это преступники, а вот Варшава, может быть, их и наградит. Просто не надо мешать поиску польских "героев", которыми они являются для представителей польского руководства. Давайте их найдем сначала", — резюмировала Мария Захарова.Ранее Захарова ответила на вопросы издания Украина.ру касательно риторики американского лидера Дональда Трампа. Подробности в публикации Дипломатия под бомбами? Захарова в беседе с Украина.ру оценила "подход Трампа".

