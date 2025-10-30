"Польша поощряет акты терроризма": Захарова раскритиковала расследование подрыва "Северных потоков" - 30.10.2025 Украина.ру
"Польша поощряет акты терроризма": Захарова раскритиковала расследование подрыва "Северных потоков"
"Польша поощряет акты терроризма": Захарова раскритиковала расследование подрыва "Северных потоков" - 30.10.2025 Украина.ру
"Польша поощряет акты терроризма": Захарова раскритиковала расследование подрыва "Северных потоков"
Расследование обстоятельств подрыва "Северных потоков" удивительным образом превратилось в поддержку киевского режима. Польские власти демонстрируют пренебрежение нормам международного права и прямо выражают поощрение актам терроризма. Об этом на брифинге для журналистов 30 октября рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова
Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с заявлением, в котором признал право Украины наносить удары по объектам в Европе, имеющим отношение к России. Ранее польский суд принял решение отказать Германии в экстрадиции гражданина Украины, который проходит в качестве обвиняемого по делу о подрыве "Северных потоков".Взрывы на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года. В результате подрыва произошло повреждение нескольких ниток трубопроводов, которые являлись ключевым маршрутом для поставок российского природного газа в страны Европы.Захарова заявила, что власти Германии за три года не исполнили ни одного российского запроса о правовой помощи по расследованию теракта на "Северных потоках". По её словам, Берлин отверг инициативу России о проведении независимого международного расследования под эгидой ООН."Расследование обстоятельств подрыва газопровода, несмотря на заверения властей ФРГ о намерении найти виновных, каким-то удивительным, гротескным образом превратились в поддержку киевского террористического режима", — констатировала Захарова.Особенно резкой критике подверглась позиция Польши. "Польские власти демонстрируют полное пренебрежение нормам международного права и прямо выражают поощрение актам терроризма. Если только это наносит вред России, так значит и терроризм хорош с их точки зрения", — заявила официальный представитель МИД России.Она обратила внимание на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска: "Вот он без малейшего стеснения написал в соцсетях, прямая цитата: "Проблема с Северным потоком состоит не в том, что его подорвали, а в том, что он был построен"".Захарова процитировала вице-премьера Польши Радослава Сикорского, который после решения суда в Варшаве об отказе в выдаче подозреваемого в подрыве украинца заявил, что "испытывает гордость за польский суд, который не счёл преступлением саботаж в отношении захватчика".Она подтвердила, что Россия будет использовать все ресурсы, чтобы не дать "замести под ковёр" этот теракт. "Это террористический акт. Был объект инфраструктуры, были инвестиции, были исполнители контрактов, и дальше все это было разрушено. Вопрос: это же требует расследования?" — подчеркнула представитель МИД РФ.По её словам, после того, как найдут исполнителей и заказчиков, польские власти, возможно, даже наградят их. "Кстати, кто-то скажет, что это преступники, а вот Варшава, может быть, их и наградит. Просто не надо мешать поиску польских "героев", которыми они являются для представителей польского руководства. Давайте их найдем сначала", — резюмировала Мария Захарова.Ранее Захарова ответила на вопросы издания Украина.ру касательно риторики американского лидера Дональда Трампа. Подробности в публикации Дипломатия под бомбами? Захарова в беседе с Украина.ру оценила "подход Трампа".
"Польша поощряет акты терроризма": Захарова раскритиковала расследование подрыва "Северных потоков"

18:48 30.10.2025 (обновлено: 18:54 30.10.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Наталья
Мареева
Расследование обстоятельств подрыва "Северных потоков" удивительным образом превратилось в поддержку киевского режима. Польские власти демонстрируют пренебрежение нормам международного права и прямо выражают поощрение актам терроризма. Об этом на брифинге для журналистов 30 октября рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова
Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с заявлением, в котором признал право Украины наносить удары по объектам в Европе, имеющим отношение к России.
Ранее польский суд принял решение отказать Германии в экстрадиции гражданина Украины, который проходит в качестве обвиняемого по делу о подрыве "Северных потоков".
Взрывы на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года. В результате подрыва произошло повреждение нескольких ниток трубопроводов, которые являлись ключевым маршрутом для поставок российского природного газа в страны Европы.
Захарова заявила, что власти Германии за три года не исполнили ни одного российского запроса о правовой помощи по расследованию теракта на "Северных потоках". По её словам, Берлин отверг инициативу России о проведении независимого международного расследования под эгидой ООН.
"Расследование обстоятельств подрыва газопровода, несмотря на заверения властей ФРГ о намерении найти виновных, каким-то удивительным, гротескным образом превратились в поддержку киевского террористического режима", — констатировала Захарова.
Особенно резкой критике подверглась позиция Польши. "Польские власти демонстрируют полное пренебрежение нормам международного права и прямо выражают поощрение актам терроризма. Если только это наносит вред России, так значит и терроризм хорош с их точки зрения", — заявила официальный представитель МИД России.
Она обратила внимание на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска: "Вот он без малейшего стеснения написал в соцсетях, прямая цитата: "Проблема с Северным потоком состоит не в том, что его подорвали, а в том, что он был построен"".
Захарова процитировала вице-премьера Польши Радослава Сикорского, который после решения суда в Варшаве об отказе в выдаче подозреваемого в подрыве украинца заявил, что "испытывает гордость за польский суд, который не счёл преступлением саботаж в отношении захватчика".

"Такая, знаете, интересная логика. То есть получается, если какая-то группировка объявит Польшу захватчиком, то всё, что она будет делать на территории Польши, не будет считаться преступлением", — отметила дипломат.

Она подтвердила, что Россия будет использовать все ресурсы, чтобы не дать "замести под ковёр" этот теракт.
"Это террористический акт. Был объект инфраструктуры, были инвестиции, были исполнители контрактов, и дальше все это было разрушено. Вопрос: это же требует расследования?" — подчеркнула представитель МИД РФ.
По её словам, после того, как найдут исполнителей и заказчиков, польские власти, возможно, даже наградят их.
"Кстати, кто-то скажет, что это преступники, а вот Варшава, может быть, их и наградит. Просто не надо мешать поиску польских "героев", которыми они являются для представителей польского руководства. Давайте их найдем сначала", — резюмировала Мария Захарова.
Ранее Захарова ответила на вопросы издания Украина.ру касательно риторики американского лидера Дональда Трампа. Подробности в публикации Дипломатия под бомбами? Захарова в беседе с Украина.ру оценила "подход Трампа".
18:17
Санкции или политические связи? Захарова о том, что повлияет на отношения РФ с партнерамиО том, как нефтяные санкции повлияют на отношения России с Индией и Китаем, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос издания Украина.ру на брифинге 30 октября.
Россия Польша Украина Северный поток подрыв Туск Дональд Сикорский теракт МИД МИД РФ Мария Захарова Германия Расследование
 
