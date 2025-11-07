https://ukraina.ru/20251107/net-vy-ne-budete-v-es-pochemu-ukrainu-ne-berut-v-evropu-1071205191.html

"Нет, вы не будете в ЕС". Почему Украину не берут "в Европу"

"Нет, вы не будете в ЕС". Почему Украину не берут "в Европу" - 07.11.2025 Украина.ру

"Нет, вы не будете в ЕС". Почему Украину не берут "в Европу"

Украинские иллюзии: "планы победы", "границы 1991 года", "членство в НАТО и ЕС" и другие неисполнимые фантазии.

2025-11-07T06:30

2025-11-07T06:30

2025-11-07T06:30

эксклюзив

украина

европа

ес

владимир зеленский

трамп и зеленский

нато

впк

сша

линдси грэм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067180952_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_125b55122acc0b0890d5b8d107ae67d7.jpg

Почему Зеленский упорно и настойчиво рассказывает украинцам: "скоро мы вступим в ЕС"?Граждане чуть ли не ежедневно слышат эти заунывные рассуждения."Отчет Еврокомиссии подтверждает: мы уверенно движемся к членству в ЕС", -отчитывается Зеленский.Но тут же встревоженно напоминает:"Если мы говорим о членстве в ЕС, то оно должно быть полностью исполнено. На мой взгляд, вы не можете быть полуактивным или получленом", -так Зеленский отреагировал на заявление ЕС о том, что Украине будет назначен "испытательный срок"."Никаких испытательных сроков" - нервно реагирует Зеленский. А почему нервно?Потому что это - последняя "морковка" для украинских осликов. Все предыдущие у Зеленского закончились.Ему нечего больше обещать. Какую ещё он может нарисовать сейчас цель?Победа? Так был же уже "план победы"!Закончился, как всегда у Зеленского: поражением. Но деньги, естественно, были разложены по карманам самого "Зе" и его "слуг". В этом плане у них всё хорошо."Планы победы" ЗеленскогоНадо вспомнить, что было всего лишь год назад."План победы!" - так вдохновенно представил это "нечто" украинскому народу его вождь, Владимир Зеленский. Не меньше. Только победы.Самого плана долгое время никто не видел, он был непубличным. Зеленский решил, что прокатит, как на выборах: "украинцы, вы будете счастливы!"Всё. Это была вся его предвыборная программа.Мялись, жались, никому потрясающий "план" не показывали. Потом показали частично. Некоторые пункты так и остались секретными.В итоге выяснилось, что "план победы" представлял собой продажу недр Украины США.А потом и вовсе превратился в отдачу всего, что на земле и под землёй Украины, в пользование странной компании из штата Делавэр.Кто руководит компанией, кто в неё входит - загадка по сегодняшний день. Сам договор подписала Юлия Свириденко, которую за несколько месяцев сделали премьер-министром Украины.А министр финансов США Бессент теперь хвастается: "я сказал Свириденко: у вас есть только шесть минут". И Свириденко сумела продать Украину за шесть минут. Она подписала продажу всей страны неизвестно кому.С тех пор про "план победы" Зеленский предпочитает не вспоминать.Границы 1991 года и "члены НАТО"Была и ещё одна любимая тема Зеленского все последние годы."Границы 1991 года!" -рассказывал он сам и его прихвостни со всех экранов Украины.Попытки поговорить о "заморозке по линии фронта", которые делали немногочисленные украинские военные аналитики, карались страшными карами. В лучшем случае, санкциями СНБО. В худшем - можно было потерять свободу.И еще одна любимейшая "морковка":"Нас берут в НАТО", -каждую неделю сообщал украинцам Зеленский."Вот-вот", "обсуждаем", "настаиваем", "встречаюсь с Рютте". "Потужный крок" в НАТО (мощный шаг).Министра иностранных дел Украины (тогда это был Кулеба) посадили рядом с настоящими членами НАТО за стол! Восторг! Полный восторг! Кулеба чуть не описался в эту минуту от счастья.Скоро и вы, украинцы, сможете увидеть слова НАТО над просторами своей (впрочем, уже проданной) страны.И так - на протяжении трёх лет.Сейчас эти разговоры тоже прекратились, потому что из НАТО поступил совершенно однозначный ответ: нет, вы не вступите в НАТО.Когда-нибудь потом. Может быть.Лоббисты и НАТОПочему Зеленский так рвался в НАТО? Потому что такое вступление, даже только подготовка к такому шагу - это огромные деньги для ВПК США и Европы.Огромные деньги были бы потрачены на "соответствие стандартам НАТО". На всяческие бесконечные обучения, инструкторов, строительство полигонов и военных баз.И "друзья Зеленского" были бы очень довольны. Те, кто лоббирует ВПК своих стран.Сенатор Линдси Грэм*, например, первый лоббист Пентагона. Под руку с Блюменталем, другим сенатором - ястребом.Грэм с Блюменталем просто не вылезали все три года из Киева.Но с НАТО у Украины ничего не получилось. В первую очередь, конечно, из-за позиции России. Во вторую - из-за позиции США, которые вообще начинают сворачивать своё присутствие в Европе (не везде, но процесс начался). В третью - потому что НАТО, скорее всего, трансформируется в несколько военных блоков "по регионам".Но в любом случае, Зеленскому и компании денег "на вступление в НАТО" теперь не видать. Грандиозный "попил" проскользнул мимо жадных рук американских лоббистов и украинских "отмывщиков".Ну а по поводу "границ 1991 года" разговоры стихли, по объективным причинам: всем понятно, что это невозможно.Как всё поменялось за этот год!Что было год назадВсего лишь год назад: только что прошла "потужная" конференция в Бюргенштоке, впереди был "план победы" и вожделенное вступление Украины в НАТО и ЕС.В то же время, ровно год назад происходили выборы президента США.Потом президент США Трамп вступил в должность.Потом встретился с Зеленским (знаменитое "изгнание клоуна в черной майке" из Белого дома).Потом США отказались финансировать киевский режим.Потом была встреча президентов России и США в Анкоридже.И после этого стала сползать позолота со всех украинских планов "победы".А как категорически Зеленский отказывался от всех контактов с руководством России. Запретил их себе законодательно.- Переговоры невозможны! - рубил с плеча украинский вождь.Теперь Зеленский, наоборот, активно и назойливо настаивает на личной встрече с президентом России.А вместо "границ 1991 года" на Украине, как попугаи, повторяют новый нарратив: "мы сохранились как нация, это главное". Как будто украинской нации угрожало исчезновение.Про НАТО и говорить больше нечего.И остался только тезис "про ЕС"."Готовы терпеть!"А вспомним, как Елена Зеленская сообщила западным СМИ, что жители Украины готовы терпеть без света и тепла "и два, и три года", если только впереди будет цель и надежда: вступление в ЕС.Да и сами евробюрократы постоянно демонстрирует готовность принять Украину в давно уже недружную "европейскую семью".Но не всё так просто.Это невозможно в силу объективных причин.Как лозунг, впрочем, Зеленский может повторять и повторять: "нас берут!" "скоро!" "будем в Европе!" "не допустим получленства!"Но вряд ли это когда-нибудь произойдёт, при всём желании Урсулы и многочисленных еврокомиссаров.Кто против?Во-первых, против выступают несколько европейских стран: Венгрия, Словакия, а после последних выборов - и Чехия.Не только они, многие европейские политики тоже против, но молчат, чтобы не расстраивать всесильное и мстительное руководство ЕС.Общую мысль выразил венгерский политолог, аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович:"Нет, вы не вступите в ЕС. Перестаньте лгать своему народу."И министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто:"Нынешнее правительство Венгрии не допустит, чтобы Украина стала членом Европейского союза".Почему?Эта морковка, которую несут перед осликом с надписью "Украина", на самом деле никогда не существовала.Для того, чтобы Украина вступила в ЕС, должно быть сделано очень и очень многое. Это было невыполнимо раньше, и тем более невыполнимо сейчас.Получленство полуУкраиныНапример, Украина должна отказаться от части своей промышленности. А именно: от металлургии и угольных шахт (40 процентов экспортной прибыли Украины в прежние годы).Это условие, которое знали все президенты страны. Но продолжали сладкие речи о прекрасной жизни в ЕС.От металлургии теперь на Украине осталась, дай Бог, чтобы половина. Но лишиться ещё и этого?Также, видимо, никому в ЕС не нужно сельское хозяйство Украины. И от этого тоже придётся отказаться. По крайней мере, от некоторых отраслей.И что тогда будет представлять из себя Украина? Что это будет за "получлен" ЕС без металлургии и сельского хозяйства?Греция, например, полностью отказалась от промышленного производства пшеницы при вступлении в ЕС. Польша закрыла свои судоверфи.Украина тоже должна будет чем-то пожертвовать. Из того, что осталось.Но главное - откуда теперь взять деньги на содержание самих украинцев? Государство перестало функционировать, и кто-то должен содержать пенсионеров, госслужащих, полицию, суды, армию, в конце концов.Неужели всё это будет финансировать Европа?Ну а вопросы демократии - это вообще "фишка" сегодняшней Украины. А криминал? А коррупция?Украина - это невероятный, фантастический кандидат на вступление в ЕС, просто на загляденье.- Украинцы, вы невероятные!"Мы уже в Европе!"Собственно, кто хочет гибели Евросоюза - тот должен лоббировать скорейшее вступление туда Украины.А сами украинцы потихоньку уже перебираются в другие страны. В Европе находится около 7 миллионов граждан Украины, которые совершенно не хотят возвращаться в родную "неньку".Так что пока Зеленский настаивает на том, что "мы уже почти в Европе", многие уже полностью там. Без Украины, а скоро - и без украинского гражданства.Что же касается демократии нового "получлена ЕС", то вот последний совершенно потрясающий случай.На этой неделе через границу Украины на полном ходу буквально вылетел автомобиль. Он на скорости, разогнавшись, снёс шлагбаум, и оказался на венгерской стороне.В автомобиле находился, как потом выяснилось, украинский адвокат, которого пытались мобилизовать в армию.Его имя - Эдуард Пуканич. Он адвокат бывшего главы Конституционного суда Украины Тупицкого.Самого Тупицкого Зеленский пытался убить, лишил возможности находиться на Украине, у него отобрали паспорт (только недавно вернули).За адвокатом главы Конституционного суда страны следили с помощью дронов (которые так необходимы на фронте), пытались разными безобразными способами на него давить. И он решил бежать с Украины таким нетривиальным способом.Вот так "демократичнейший" Зеленский управляет потрясающе "свободной" Украиной, где царит "верховенство закона" и всё такое прочее.Впрочем, надо пожелать Украине побыстрее вступить в ЕС. А ЕС - побыстрее принять нового члена "европейской семьи". Это будет новая прекрасная история, ускоряющая гибель никому не нужного ЕС и не нужной даже собственным гражданам Украины.О последних событиях на Украине и вокруг нее - в статье Трамп удваивает ядерную "ставку", а Евросоюзу открывают глаза. Хроника событий на утро 6 ноября*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

украина

европа

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, европа, ес, владимир зеленский, трамп и зеленский, нато, впк, сша, линдси грэм