https://ukraina.ru/20251106/tramp-udvaivaet-yadernuyu-stavku-a-evrosoyuzu-otkryvayut-glaza-khronika-sobytiy-na-utro-6-noyabrya-1071170685.html

Трамп удваивает ядерную "ставку", а Евросоюзу открывают глаза. Хроника событий на утро 6 ноября

Трамп удваивает ядерную "ставку", а Евросоюзу открывают глаза. Хроника событий на утро 6 ноября - 06.11.2025 Украина.ру

Трамп удваивает ядерную "ставку", а Евросоюзу открывают глаза. Хроника событий на утро 6 ноября

Европа продолжает искать компромисс по финансированию Украины. В Евросоюзе звучит мнение о провальной логике конфискации российских активов, так как планы ЕС по активам основаны на иллюзии поражения РФ. Между тем президент США Дональд Трамп повторяет тезис о ядерных испытаниях, добавляя видеоверсию

2025-11-06T09:00

2025-11-06T09:00

2025-11-06T09:00

эксклюзив

хроники

россия

украина

брюссель

владимир путин

дмитрий песков

дональд трамп

ес

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/01/1071049435_2:0:768:431_1920x0_80_0_0_e4eb224a7fd7465cdf55303dc570ca67.jpg

Силы противовоздушной обороны России в течение ночи уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Наибольшее количество дронов — 49 единиц — было перехвачено и сбито над территорией Волгоградской области.Кроме того, по данным военного ведомства, семь БПЛА уничтожены над Крымом, шесть — над Воронежской областью, четыре — над Ростовской областью и три — над Белгородской областью. Еще два беспилотника сбили над Орловской областью.По одному дрону было уничтожено над территориями Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей.Новый раунд ядерной риторики: Трамп настаивает на испытанияхПрезидент США Дональд Трамп снова опубликовал в своей социальной сети заявление о готовности начать испытания ядерного оружия, на этот раз сопроводив его видеороликом. Об этом сообщает агентство РИА Новости.Первоначально пост с намерением "немедленно" начать ядерные испытания был размещен главой Белого дома в конце октября. В четверг, 6 ноября, Трамп почти дословно повторил это заявление, но в формате видео, где он сам зачитывает текст своего прежнего поста."Россия занимает второе место, а Китай — третье, но через пять лет он догонит нас. В связи с программами испытаний других стран я поручил министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях", — произнес президент, добавив, что этот процесс начнется немедленно. В конце ролика он озвучил свою характерную приписку: "Благодарю за внимание к этому вопросу".Накануне, в среду, президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, где также обсуждался вопрос о возможных ядерных испытаниях. Глава государства поручил проанализировать целесообразность таких шагов.Впоследствии пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что Путин не давал поручения приступать к подготовке испытаний, а лишь инициировал экспертный анализ ситуации.Общий долг или гранты: какие еще варианты помощи Украине рассматривает ЕС?Европейская комиссия (ЕК) рассматривает два альтернативных варианта для покрытия дефицита финансирования Украины. В качестве источников обсуждаются привлечение средств из общего долга ЕС и предоставление грантов от стран-членов союза. Об этом сообщает новостной портал Euractiv.По информации издания, эти предложения будут детально изложены в документе, который ЕК планирует направить правительствам стран-участниц в ближайшие недели.Предполагается, что данные меры станут дополнением к так называемому "репарационному кредиту" для Украины, который предусматривает использование прибыли от замороженных российских активов на сумму в 140 миллиардов евро. При этом собеседники Euractiv отметили, что именно "репарационный кредит" на сегодняшний день остается наиболее вероятным способом масштабной финансовой поддержки Киева со стороны ЕС.Однако реализация этих планов сталкивается с трудностями. Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил о намерении заблокировать прямое изъятие российских активов. Он подчеркнул, что Брюссель пойдет на такой шаг только в том случае, если страны ЕС совместно разделят все правовые и финансовые риски с Бельгией. Де Вевер отметил, что его страна не намерена в одиночку нести ответственность за возможные судебные иски со стороны России.Ожидается, что вопрос конфискации российских активов вновь будет вынесен на обсуждение в декабре на очередной встрече глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.Москва категорически не приемлет такие действия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал планы ЕС по изъятию активов без согласия России как воровство. Он предупредил, что подобные шаги не останутся без ответа и повлекут за собой судебные разбирательства, а также ответные меры со стороны Кремля, что, по его словам, "неизбежно приведет к полному разрушению доверия к принципу неприкосновенности собственности".Тем временем немецкий депутат ЕП усомнился в планах ЕС по конфискации российских активовПланы Европейского союза по конфискации замороженных российских активов для финансирования Украины основаны на ошибочном предположении о поражении Москвы, которого не случится. С таким заявлением в эфире YouTube-канала политолога Гленна Дизена выступил немецкий депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург."В резолюциях Европарламента указывалось, что Украина должна получать 0,25 процента всего нашего ВВП каждый год. Ничего не произошло. А теперь, поскольку у нас нет денег, мы хотим использовать замороженные активы россиян", — заявил Шуленбург.Он пояснил логику сторонников этой идеи: Европа получит деньги сейчас, а Россия вернет их "когда проиграет войну". Однако немецкий политик призвал отнестись к реальности трезво. На фоне этих заявлений сохраняется сложная экономическая ситуация на Украине. По данным МВФ, госдолг страны к концу 2025 года вырастет до 108,6% ВВП, а в 2026 году достигнет 110,4%.Вопрос использования российских активов остается болезненным для ЕС. На саммите в Брюсселе 23 октября страны-члены не смогли согласовать соответствующее предложение Еврокомиссии. Новое обсуждение запланировано на встречу Европейского совета 18–19 декабря. При этом, хотя ЕК уже прорабатывала вариант с выпуском совместных долгов на "десятки миллиардов евро", конфискация российских активов по-прежнему рассматривается как предпочтительный вариант.Евросоюз берет курс на милитаризацию, перенаправляя гражданские бюджетыЕвропейский союз сделал значительный шаг в направлении милитаризации, достигнув предварительного соглашения о перенаправлении средств из гражданских бюджетных программ на оборонные нужды. Соответствующее заявление опубликовала в соцсети X пресс-служба Совета ЕС."Инвестиции в оборону: председательствующая в Совете ЕС Дания и Европарламент достигли предварительного соглашения... Оно откроет для обороны существующие фонды ЕС, которые обычно используются в гражданских целях. Украина будет ассоциирована с Европейским оборонным Фондом", — отмечается в сообщении.На официальном сайте Совета ЕС уточняется, что соглашение увеличит финансирование оборонных инвестиций за счет внесения изменений в ряд ключевых программ, таких как STEP, "Горизонт Европа", EDF, DEP и MIE. Для вступления в силу достигнутая договоренность должна быть официально подтверждена Советом ЕС и Европарламентом.Данное решение является частью масштабного курса Брюсселя на укрепление военного потенциала. В марте Еврокомиссия представила стратегию "Перевооружение Европы" (позднее переименованную в "Готовность-2030"), которая предусматривает мобилизацию около 800 миллиардов евро на нужды обороны ЕС и военную поддержку Украины в ближайшие четыре года.В мае был согласован кредитный инструмент SAFE для привлечения 150 миллиардов евро на наращивание производства вооружений. Ожидается, что дополнительные 650 миллиардов евро поступят из национальных бюджетов стран-членов. В обмен на такие расходы Брюссель готов закрыть глаза на нарушения финансовой дисциплины, включая рост бюджетного дефицита.Милитаризация Европы не остается без внимания Москвы. Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", предупредил, что ответ России будет "очень убедительным". При этом он подчеркнул, что Москва никогда не инициировала военное противостояние.Фронтовая сводка Между тем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. Купянское направление остается одним из самых напряженных участков фронта, где продолжаются тяжелые бои за город. Российские штурмовые группы продвигаются в районе Кучеровки и Кондрашовки, установив контроль над переправами через реку Оскол. Севернее подразделения ведут наступление со стороны Бологовки и Каменки в направлении Двуреченского, выравнивая линию фронта. На Краснолиманском участке не стихают ожесточенные бои в районах Яровой и Дробышево. Российские войска штурмуют Масляковку и проводят зачистку лесных массивов к востоку от Лимана. Отмечается активизация боевых действий севернее, в районе Грековки. На Красноармейском направлении российские подразделения расширяют зону контроля на северо-западе города и развивают наступление в сторону Гришино. Попытки противника контратаковать не имеют успеха. Продолжается зачистка населенных пунктов Рога и Гнатовки, интенсивные бои идут в Димитрове. Украинские источники вынуждены признать, что падение Красноармейска создаст угрозу блокады для их группировки в Димитрове. На Северском направлении российские войска методично теснят противника, отбрасывая его к северу от Звановки. В Ямполе тяжелые бои переместились в южную часть поселка. На Константиновском направлении боевые действия продолжаются в районе Иванополья, Александро-Шультино и Предтечино. В это же время российские подразделения закрепляют свои позиции и накапливают силы в Константиновке для дальнейших операций.

https://ukraina.ru/20251106/glavnoe-za-noch-6-noyabrya--1071170009.html

https://ukraina.ru/20251105/rossiya-gotova-k-otvetnym-yadernym-ispytaniyam-agoniya-vsu-v-krasnoarmeyske-i-pod-kupyanskom-itogi-5-1071151649.html

https://ukraina.ru/20251105/orudie-suvereniteta-shatdaun-i-padenie-krasnoarmeyska-khronika-sobytiy-na-1300-4-noyabrya-1071132019.html

https://ukraina.ru/20251105/slezhka-nato-za-burevestnikom-i-stsenarii-blokady-kaliningrada-khronika-sobytiy-na-utro-5-noyabrya-1071119805.html

россия

украина

брюссель

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, россия, украина, брюссель, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, ес, еврокомиссия, европарламент, сша, ядерное оружие, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, когда закончится сво: прогнозы, сводка сво, фронт, фронт на украине сейчас