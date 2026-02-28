https://ukraina.ru/20260228/tramp-na-ukraine-zagovorit-po-russki-kak-respublikantsy-osvaivayut-mediarynok-nezalezhnoy-1076176147.html

Трамп на Украине заговорит по-русски. Как республиканцы осваивают медиарынок незалежной

Трамп на Украине заговорит по-русски. Как республиканцы осваивают медиарынок незалежной - 28.02.2026 Украина.ру

Трамп на Украине заговорит по-русски. Как республиканцы осваивают медиарынок незалежной

В Киеве прошла презентация нового телеканала Newsmax. Это консервативный американский канал, основанный Кристофером Радди, который считается другом Дональда Трампа. Канал позиционирует себя как альтернативу другим правым СМИ и входит в четверку крупнейших кабельных новостных сетей США.

2026-02-28T12:28

2026-02-28T12:28

2026-02-28T12:55

эксклюзив

киев

сша

украина

дональд трамп

григорий немыря

кирилл буданов

офис президента

набу

белый дом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1c/1076177568_1:0:300:168_1920x0_80_0_0_2312a4fe37c462b35269ab4b71c354ca.jpg

На официальном мероприятии присутствовали глава Офиса президента Кирилл Буданов*, Юлия Тимошенко. Украинскую редакцию телеканала возглавит Людмила Немиря – жена ближайшего соратника Тимошенко - Григория Немыри. Он занимал должность вице-премьера по вопросам европейской интеграции в 2007 году. Запуск вещания телеканала запланирован на весну. Новый канал получил название "Newsmax Украина" и будет производить локальный контент для местной и региональной аудитории.Известный киевский журналист Светлана Крюкова считает, что это событие важное для формирования новой повестки на Украине: "Newsmax - один из самых заметных правых новостных брендов в США, активно поддерживает республиканскую повестку, критикует демократов и часто идёт в разрез с мейнстримной повесткой. В 2025 они даже вышли на биржу и расширяются за океан, вот теперь дошли до Киева. Почему его появление – это положительный сигнал для стагнирующего рынка СМИ в Украине? Украинское медиаполе прибито. Рынок, по сути, монополизирован структурами, которые условно можно отнести к "демократически-либеральному" спектру (по американской классификации) — исторический контекст, донорская поддержка и политическая конъюнктура. Еще вопрос: приедут ли за Newsmax другие условно протрамповские медиа? Вероятность высока. Трамп 2.0 меняет внешнюю повестку США, сделав выводы из ошибок, и Newsmax – это не разовый эксперимент, а часть их стратегии экспансии в Европу и на Ближний Восток. Если выстрелит (или хотя бы громко не провалится), следом могут прийти OANN, Blaze, Daily Wire или их локальные версии. Рынок Восточной Европы для правых американских медиа сейчас – белое пятно".Но, конечно, открытие вещателя политики Трампа на украинскую аудиторию – это политический проект. На это указывают и связи с украинскими политиками. Так оппозиционный нардеп Александр Дубинский считает, что все ниточки ведут опять-таки к Зеленскому. "Newsmax, лицензию на которых купила литовская контора совместно с женой депутата Немыри - это ОП. Сам Немыря - ближайший соратник Тимошенко, он организовывал письма в ее поддержку от американских конгрессменов по делу НАБУ. Жена Немыри работает на канале у Столара, который сотрудничает с Ермаком и зеленским (так - в оригинале Ред.). Это их совместный проект для установления лоббистских связей с окружением Трампа", - написал в своём тг-канале Дубинский.Кстати, любопытная деталь: канал Newsmax будет работать на трех языках - украинском, английском и русском. И это в то время, когда даже школьников подвергают публичному порицанию за разговоры на русском. Видимо, национализм национализмом, а русскоязычный электорат надо окучивать. Заодно и нести трамповскую повестку и его мирные инициативы в массы. "Появление такого канала в Украине — это не только про бизнес, но и про политику. На фоне посредничества Трампа в мирном процессе, наличие "своего" медиа в Киеве поможет Белому дому напрямую доносить свои тезисы до украинской аудитории, минуя телемарафон", - убеждён общественный деятель Дмитрий Спивак. Неспроста именно Буданов присутствовал на презентации Newsmax. Как писали западные СМИ, на последних переговорах в Женеве в рядах украинской делегации возник раскол относительно условий заключения мирной сделки. Указывали, что Буданов поддерживал американский мирный план. Возможно, именно новый телеканал должен подготовить общественное мнения для принятия условий Трампа.О том, что происходит с планами Трампа - в статье Татьяны Стоянович "Трамп дал месяц для заключения мира. Что это значит и почему невыполнимо"* внесен в России в перечень террористов и экстремистов

киев

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, киев, сша, украина, дональд трамп, григорий немыря, кирилл буданов, офис президента, набу, белый дом