Трамп на Украине заговорит по-русски. Как республиканцы осваивают медиарынок незалежной - 28.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260228/tramp-na-ukraine-zagovorit-po-russki-kak-respublikantsy-osvaivayut-mediarynok-nezalezhnoy-1076176147.html
Трамп на Украине заговорит по-русски. Как республиканцы осваивают медиарынок незалежной
Трамп на Украине заговорит по-русски. Как республиканцы осваивают медиарынок незалежной - 28.02.2026 Украина.ру
Трамп на Украине заговорит по-русски. Как республиканцы осваивают медиарынок незалежной
В Киеве прошла презентация нового телеканала Newsmax. Это консервативный американский канал, основанный Кристофером Радди, который считается другом Дональда Трампа. Канал позиционирует себя как альтернативу другим правым СМИ и входит в четверку крупнейших кабельных новостных сетей США.
2026-02-28T12:28
2026-02-28T12:55
эксклюзив
киев
сша
украина
дональд трамп
григорий немыря
кирилл буданов
офис президента
набу
белый дом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1c/1076177568_1:0:300:168_1920x0_80_0_0_2312a4fe37c462b35269ab4b71c354ca.jpg
На официальном мероприятии присутствовали глава Офиса президента Кирилл Буданов*, Юлия Тимошенко. Украинскую редакцию телеканала возглавит Людмила Немиря – жена ближайшего соратника Тимошенко - Григория Немыри. Он занимал должность вице-премьера по вопросам европейской интеграции в 2007 году. Запуск вещания телеканала запланирован на весну. Новый канал получил название "Newsmax Украина" и будет производить локальный контент для местной и региональной аудитории.Известный киевский журналист Светлана Крюкова считает, что это событие важное для формирования новой повестки на Украине: "Newsmax - один из самых заметных правых новостных брендов в США, активно поддерживает республиканскую повестку, критикует демократов и часто идёт в разрез с мейнстримной повесткой. В 2025 они даже вышли на биржу и расширяются за океан, вот теперь дошли до Киева. Почему его появление – это положительный сигнал для стагнирующего рынка СМИ в Украине? Украинское медиаполе прибито. Рынок, по сути, монополизирован структурами, которые условно можно отнести к "демократически-либеральному" спектру (по американской классификации) — исторический контекст, донорская поддержка и политическая конъюнктура. Еще вопрос: приедут ли за Newsmax другие условно протрамповские медиа? Вероятность высока. Трамп 2.0 меняет внешнюю повестку США, сделав выводы из ошибок, и Newsmax – это не разовый эксперимент, а часть их стратегии экспансии в Европу и на Ближний Восток. Если выстрелит (или хотя бы громко не провалится), следом могут прийти OANN, Blaze, Daily Wire или их локальные версии. Рынок Восточной Европы для правых американских медиа сейчас – белое пятно".Но, конечно, открытие вещателя политики Трампа на украинскую аудиторию – это политический проект. На это указывают и связи с украинскими политиками. Так оппозиционный нардеп Александр Дубинский считает, что все ниточки ведут опять-таки к Зеленскому. "Newsmax, лицензию на которых купила литовская контора совместно с женой депутата Немыри - это ОП. Сам Немыря - ближайший соратник Тимошенко, он организовывал письма в ее поддержку от американских конгрессменов по делу НАБУ. Жена Немыри работает на канале у Столара, который сотрудничает с Ермаком и зеленским (так - в оригинале Ред.). Это их совместный проект для установления лоббистских связей с окружением Трампа", - написал в своём тг-канале Дубинский.Кстати, любопытная деталь: канал Newsmax будет работать на трех языках - украинском, английском и русском. И это в то время, когда даже школьников подвергают публичному порицанию за разговоры на русском. Видимо, национализм национализмом, а русскоязычный электорат надо окучивать. Заодно и нести трамповскую повестку и его мирные инициативы в массы. "Появление такого канала в Украине — это не только про бизнес, но и про политику. На фоне посредничества Трампа в мирном процессе, наличие "своего" медиа в Киеве поможет Белому дому напрямую доносить свои тезисы до украинской аудитории, минуя телемарафон", - убеждён общественный деятель Дмитрий Спивак. Неспроста именно Буданов присутствовал на презентации Newsmax. Как писали западные СМИ, на последних переговорах в Женеве в рядах украинской делегации возник раскол относительно условий заключения мирной сделки. Указывали, что Буданов поддерживал американский мирный план. Возможно, именно новый телеканал должен подготовить общественное мнения для принятия условий Трампа.О том, что происходит с планами Трампа - в статье Татьяны Стоянович "Трамп дал месяц для заключения мира. Что это значит и почему невыполнимо"* внесен в России в перечень террористов и экстремистов
киев
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1c/1076177568_39:0:263:168_1920x0_80_0_0_4ca56193493451d610db833bd7de597f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, киев, сша, украина, дональд трамп, григорий немыря, кирилл буданов, офис президента, набу, белый дом
Эксклюзив, Киев, США, Украина, Дональд Трамп, Григорий Немыря, Кирилл Буданов, Офис президента, НАБУ, Белый дом

Трамп на Украине заговорит по-русски. Как республиканцы осваивают медиарынок незалежной

12:28 28.02.2026 (обновлено: 12:55 28.02.2026)
 
© ФотоNewsmax
Newsmax - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Киеве прошла презентация нового телеканала Newsmax. Это консервативный американский канал, основанный Кристофером Радди, который считается другом Дональда Трампа. Канал позиционирует себя как альтернативу другим правым СМИ и входит в четверку крупнейших кабельных новостных сетей США.
На официальном мероприятии присутствовали глава Офиса президента Кирилл Буданов*, Юлия Тимошенко. Украинскую редакцию телеканала возглавит Людмила Немиря – жена ближайшего соратника Тимошенко - Григория Немыри. Он занимал должность вице-премьера по вопросам европейской интеграции в 2007 году. Запуск вещания телеканала запланирован на весну. Новый канал получил название "Newsmax Украина" и будет производить локальный контент для местной и региональной аудитории.
Известный киевский журналист Светлана Крюкова считает, что это событие важное для формирования новой повестки на Украине: "Newsmax - один из самых заметных правых новостных брендов в США, активно поддерживает республиканскую повестку, критикует демократов и часто идёт в разрез с мейнстримной повесткой. В 2025 они даже вышли на биржу и расширяются за океан, вот теперь дошли до Киева. Почему его появление – это положительный сигнал для стагнирующего рынка СМИ в Украине? Украинское медиаполе прибито. Рынок, по сути, монополизирован структурами, которые условно можно отнести к "демократически-либеральному" спектру (по американской классификации) — исторический контекст, донорская поддержка и политическая конъюнктура. Еще вопрос: приедут ли за Newsmax другие условно протрамповские медиа? Вероятность высока. Трамп 2.0 меняет внешнюю повестку США, сделав выводы из ошибок, и Newsmax – это не разовый эксперимент, а часть их стратегии экспансии в Европу и на Ближний Восток. Если выстрелит (или хотя бы громко не провалится), следом могут прийти OANN, Blaze, Daily Wire или их локальные версии. Рынок Восточной Европы для правых американских медиа сейчас – белое пятно".
Но, конечно, открытие вещателя политики Трампа на украинскую аудиторию – это политический проект. На это указывают и связи с украинскими политиками. Так оппозиционный нардеп Александр Дубинский считает, что все ниточки ведут опять-таки к Зеленскому. "Newsmax, лицензию на которых купила литовская контора совместно с женой депутата Немыри - это ОП. Сам Немыря - ближайший соратник Тимошенко, он организовывал письма в ее поддержку от американских конгрессменов по делу НАБУ. Жена Немыри работает на канале у Столара, который сотрудничает с Ермаком и зеленским (так - в оригинале Ред.). Это их совместный проект для установления лоббистских связей с окружением Трампа", - написал в своём тг-канале Дубинский.
Кстати, любопытная деталь: канал Newsmax будет работать на трех языках - украинском, английском и русском. И это в то время, когда даже школьников подвергают публичному порицанию за разговоры на русском. Видимо, национализм национализмом, а русскоязычный электорат надо окучивать. Заодно и нести трамповскую повестку и его мирные инициативы в массы.
"Появление такого канала в Украине — это не только про бизнес, но и про политику. На фоне посредничества Трампа в мирном процессе, наличие "своего" медиа в Киеве поможет Белому дому напрямую доносить свои тезисы до украинской аудитории, минуя телемарафон", - убеждён общественный деятель Дмитрий Спивак.
Неспроста именно Буданов присутствовал на презентации Newsmax. Как писали западные СМИ, на последних переговорах в Женеве в рядах украинской делегации возник раскол относительно условий заключения мирной сделки. Указывали, что Буданов поддерживал американский мирный план. Возможно, именно новый телеканал должен подготовить общественное мнения для принятия условий Трампа.
О том, что происходит с планами Трампа - в статье Татьяны Стоянович "Трамп дал месяц для заключения мира. Что это значит и почему невыполнимо"
* внесен в России в перечень террористов и экстремистов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивКиевСШАУкраинаДональд ТрампГригорий НемыряКирилл БудановОфис президентаНАБУБелый дом
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:00Обстановка в Иране, обстрелы и налёты ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 февраля
12:59Иранские баллистические ракеты нанесли удар по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии, сообщили местные СМИ
12:58На видео – люди в панике бегут после ракетных ударов Ирана в Бахрейне
12:56Взрыв раздался в столице Саудовской Аравии, сообщает агентство AFP
12:55Появились кадры мощнейшего взрыва в Тегеране
12:49В Абу-Даби прогремел новый мощный взрыв, сообщает Reuters
12:47Иран обстрелял ракетами четыре базы США на Ближнем Востоке
12:45В Дубае звучат взрывы
12:41Родственники украинских военных сообщают о массовых потерях под Сумами
12:40Кипр вводит в действие экстренный план эвакуации граждан ЕС и не входящих в него стран из региона Ближнего Востока, сообщил глава МИД страны
12:36МИД РФ напомнил номера экстренных телефонов посольств в Иране и Израиле на фоне ударов
12:35Часть рейсов между Москвой и Дубаем отменены из-за закрытия воздушного пространства Ирана
12:32Сирены воздушной тревоги звучат в столице Иордании и других районах королевства, сообщает телеканал Al Mayadeen
12:28Трамп на Украине заговорит по-русски. Как республиканцы осваивают медиарынок незалежной
12:27Началась новая волна ракетных ударов со стороны Ирана по Израилю. Главное к этому часу
12:16От Великой Отечественной до Специальной военной. Поколения разные, а Родина у нас одна
11:58Жизненно важная поддержка Украины от НАТО упёрлась в производственный барьер. Главное к этому часу
11:44Новая агрессия против Ирана. США и Израиль бомбят Тегеран
11:40Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана
11:26Скандалы Берлинаре, голливудский образ России, "А зори стали тише". События культуры
Лента новостейМолния