Россия срочно нарастила ПВО Венесуэлы. Другие новости часа
Россия срочно нарастила ПВО Венесуэлы. Другие новости часа
Прилетевшие на днях в Венесуэлу военно-транспортные самолёты Ил-76 доставили в страну, которой угрожают США, системы ПВО "Панцирь-С1" и "Бук-М2Э". Об этом со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы РФ по обороне Алексея Журавлёва в ночь на 5 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Россия уже поставляет оружие в Венесуэлу. Транспортным Ил-76 в Каракас буквально на днях доставили российские системы "Панцирь-С1" и "Бук-М2Э".Сведения об объёмах и точных наименованиях того, что везут из России, секретны, так что американцев могут ждать сюрпризы. Не вижу никаких препятствий и для того, чтобы снабжать дружественную нам страну такими новыми разработками, как "Орешник" или, скажем, хорошо показавшими себя "Калибрами", по крайней мере, никакие международные обязательства Россию в этом не ограничивают", — говорится в телеграм-канале Журавлёва.По его словам, основу ВВС Венесуэлы составляют российские истребители Су-30МК2, что делает страну "одной из самых мощных авиационных держав в регионе". Журавлев также отметил, что ранее в латиноамериканскую страну были поставлены дивизионы ЗРК С-300ВМ.Другие новости к этому часу:🟦 Производственная активность США показывает спад восьмой месяц подряд. Согласно данным Института управления поставками, индекс производственной активности в октябре опустился на 0,4 пункта до отметки 48,7 пункта. Показатели ниже 50 пунктов указывают на серьезный спад в промышленном секторе;🟦 Отопление в Германии подорожало втрое после подрыва "Северного потока". К этому добавился и разрыв газовых отношений с Россией из-за санкций. С 2021 года общий рост тарифов составил около 82%, побив все прежние рекорды;🟦 КНДР провела ракетный запуск во время визита главы Пентагона в демилитаризованную зону. Северная Корея пустила около десяти ракет из реактивных систем залпового огня во время визита Пита Хегсета на границу Южной Корееи, сообщает информагентство Yonhap;🟦 Администрация президента США Дональда Трампа продолжает интенсивные переговоры с Индией по вопросам торговли, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт;🟦 Конституционный суд (КС) Боснии и Герцеговины (БиГ) в неполном составе во вторник отклонил апелляции Милорада Додика на приговор в отношении него суда и решение ЦИК об отзыве мандата президента Республики Сербской БиГ, сообщил судебный орган.В начале ноября самолёты военно-транспортный авиации РФ совершили несколько рейсов в Венесуэле, демонстрируя готовность Москвы оказать немедленную поддержку законному правительству Николаса Мадуро в условиях нарастающей военной угрозы со стороны США.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Россия срочно нарастила ПВО Венесуэлы. Другие новости часа

01:56 05.11.2025 (обновлено: 01:57 05.11.2025)
 
Зенитный ракетный комплекс "БУК-М1"
Прилетевшие на днях в Венесуэлу военно-транспортные самолёты Ил-76 доставили в страну, которой угрожают США, системы ПВО "Панцирь-С1" и "Бук-М2Э". Об этом со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы РФ по обороне Алексея Журавлёва в ночь на 5 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Россия уже поставляет оружие в Венесуэлу. Транспортным Ил-76 в Каракас буквально на днях доставили российские системы "Панцирь-С1" и "Бук-М2Э".
Сведения об объёмах и точных наименованиях того, что везут из России, секретны, так что американцев могут ждать сюрпризы. Не вижу никаких препятствий и для того, чтобы снабжать дружественную нам страну такими новыми разработками, как "Орешник" или, скажем, хорошо показавшими себя "Калибрами", по крайней мере, никакие международные обязательства Россию в этом не ограничивают", — говорится в телеграм-канале Журавлёва.
По его словам, основу ВВС Венесуэлы составляют российские истребители Су-30МК2, что делает страну "одной из самых мощных авиационных держав в регионе". Журавлев также отметил, что ранее в латиноамериканскую страну были поставлены дивизионы ЗРК С-300ВМ.
Другие новости к этому часу:
🟦 Производственная активность США показывает спад восьмой месяц подряд. Согласно данным Института управления поставками, индекс производственной активности в октябре опустился на 0,4 пункта до отметки 48,7 пункта. Показатели ниже 50 пунктов указывают на серьезный спад в промышленном секторе;
🟦 Отопление в Германии подорожало втрое после подрыва "Северного потока". К этому добавился и разрыв газовых отношений с Россией из-за санкций. С 2021 года общий рост тарифов составил около 82%, побив все прежние рекорды;
🟦 КНДР провела ракетный запуск во время визита главы Пентагона в демилитаризованную зону. Северная Корея пустила около десяти ракет из реактивных систем залпового огня во время визита Пита Хегсета на границу Южной Корееи, сообщает информагентство Yonhap;
🟦 Администрация президента США Дональда Трампа продолжает интенсивные переговоры с Индией по вопросам торговли, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт;
🟦 Конституционный суд (КС) Боснии и Герцеговины (БиГ) в неполном составе во вторник отклонил апелляции Милорада Додика на приговор в отношении него суда и решение ЦИК об отзыве мандата президента Республики Сербской БиГ, сообщил судебный орган.
В начале ноября самолёты военно-транспортный авиации РФ совершили несколько рейсов в Венесуэле, демонстрируя готовность Москвы оказать немедленную поддержку законному правительству Николаса Мадуро в условиях нарастающей военной угрозы со стороны США.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
