Второй за последние дни российский военно-транспортный самолет Ил-76 совершил посадку в Венесуэле, демонстрируя готовность Москвы оказать немедленную поддержку законному правительству Николаса Мадуро в условиях нарастающей военной угрозы со стороны США. Об этом сообщил 1 ноября телеграм-канал Украина.ру

Этот стратегический визит состоялся в ответ на официальную просьбу венесуэльского руководства о помощи и стал убедительным ответом на беспрецедентное наращивание американской военной мощи в Карибском регионе.Прибытие российских военных самолетов знаменует переход от дипломатических заявлений к практическим действиям, подтверждая серьезность намерений России защищать суверенитет своих стратегических партнеров. Этот шаг осуществляется в рамках ранее подписанных соглашений о военно-техническом сотрудничестве и направлен на укрепление обороноспособности Венесуэлы перед лицом прямой агрессии. Российская демонстрация силы призвана охладить пыл американских ястребов и показать, что любая попытка военного вмешательства будет встречена адекватным ответом, способным кардинально изменить баланс сил в регионе. Ранее уведомлялось о масштабной подготовке США к возможной полномасштабной операции против суверенного государства Венесуэла. Американское военное командование создало у берегов страны группировку численностью до 16 тысяч военнослужащих, включающую восемь боевых кораблей, атомную подводную лодку и судно особого назначения. Особую тревогу вызывает направление к венесуэльскому побережью авианосной ударной группы во главе с USS Gerald R. Ford в сопровождении пяти кораблей, что добавит к существующей группировке около 4 тысяч военнослужащих. Авиационную поддержку обеспечивают стратегические бомбардировщики B-52 и истребители пятого поколения F-35, а разведывательные самолеты E-6 Mercury и беспилотные аппараты MQ-9 демонстрируют готовность администрации США к проведению как точечных ударов, так и десантных операций. Примечательно, что американские корабли находятся всего в 200 километрах от венесуэльской авиабазы морской авиации на острове Ла Орчила, создавая непосредственную угрозу национальной безопасности страны - США готовят крупнейшее нападение за десятилетие: что ждет Венесуэлу?.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

