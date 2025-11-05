Подарок на Новый год: кто спас украинского солдата - 05.11.2025 Украина.ру
Подарок на Новый год: кто спас украинского солдата
Подарок на Новый год: кто спас украинского солдата - 05.11.2025 Украина.ру
Подарок на Новый год: кто спас украинского солдата
Военнопленный Игорь Шевцов рассказал корреспонденту издания Украина.ру Фёдору Громову о том, как он остался жив и кто ему помог выжить.
Игорь Шевцов служил в 115-й бригаде территориальной обороны ВСУ, и попал в плен к ВС РФ в новогоднюю ночь 2025-го года.
Подарок на Новый год: кто спас украинского солдата

15:06 05.11.2025
 
Военнопленный Игорь Шевцов рассказал корреспонденту издания Украина.ру Фёдору Громову о том, как он остался жив и кто ему помог выжить.
Игорь Шевцов служил в 115-й бригаде территориальной обороны ВСУ, и попал в плен к ВС РФ в новогоднюю ночь 2025-го года.
