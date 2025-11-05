https://ukraina.ru/20251105/podarok-na-novyy-god-kto-spas-ukrainskogo-soldata--1071138463.html

Подарок на Новый год: кто спас украинского солдата

Подарок на Новый год: кто спас украинского солдата - 05.11.2025 Украина.ру

Подарок на Новый год: кто спас украинского солдата

Военнопленный Игорь Шевцов рассказал корреспонденту издания Украина.ру Фёдору Громову о том, как он остался жив и кто ему помог выжить.

2025-11-05T15:06

2025-11-05T15:06

2025-11-05T15:06

россия

вооруженные силы украины

украина.ру

всу

потери всу

тцк

пленные

плен

военнопленные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/05/1071136788_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0d6a44012149931a9e202a60df9aafe8.png

Игорь Шевцов служил в 115-й бригаде территориальной обороны ВСУ, и попал в плен к ВС РФ в новогоднюю ночь 2025-го года.

https://ukraina.ru/20251016/ukrainskikh-mobilizovannykh-pognali-na-pozitsii-cherez-ukrainskoe-zhe-minnoe-pole-1070190386.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, потери всу, тцк, пленные, плен, военнопленные