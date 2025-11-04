https://ukraina.ru/20251104/samolet-razvedchik-ssha-patruliroval-vozdushnoe-prostranstvo-nad-chernym-morem-glavnye-novosti-k-etomu-1071096287.html

Самолет-разведчик США патрулировал воздушное пространство над Черным морем. Главные новости к этому часу

Самолет-разведчик США патрулировал воздушное пространство над Черным морем. Главные новости к этому часу - 04.11.2025 Украина.ру

Самолет-разведчик США патрулировал воздушное пространство над Черным морем. Главные новости к этому часу

Телеграм-канал Украина.ру 4 ноября рассказал о важных событиях к этому часу

2025-11-04T10:30

2025-11-04T10:30

2025-11-04T10:30

новости

сша

черное море

владимир путин

дмитрий песков

россия

майк уолтц

оон

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg

🟦 В России появился День коренных малочисленных народов — 30 апреля. Указ подписал президент Владимир Путин. Также будут отмечать День языков народов страны 8 сентября.🟦 Кремль использует ИИ для сбора вопросов граждан к прямой линии с Путиным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 🟦 Самолет-разведчик США патрулировал воздушное пространство над Черным морем, свидетельствуют данные Flightradar24. Boeing RC-135U Combat Sent вылетел с британской базы Милденхолл, совершил полет над Нидерландами, Германией, Чехией, Словакией, Венгрией и Румынией, после чего пролетел над Черным морем мимо Крыма и развернулся в обратном направлении.🟦 КНДР запустила около 10 ракет из РСЗО во время визита главы Пентагона в демилитаризованную зону, расположенную на границе между КНДР и Южной Кореей, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.🟦 Вашингтон задерживает финансирование ООН в ожидании реформ, напомнил постпред США при всемирной организации Майк Уолтц. По его словам, под давлением Вашингтона генсек ООН Гутерриш согласился урезать бюджет всемирной организации на 15%, что предполагает сокращение штата на 18% и числа миротворцев на 25%.О других событиях вторника - в материале Гремят взрывы. ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине на сайте Украина.ру.

сша

черное море

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, черное море, владимир путин, дмитрий песков, россия, майк уолтц, оон, пентагон