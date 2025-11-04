https://ukraina.ru/20251104/samolet-razvedchik-ssha-patruliroval-vozdushnoe-prostranstvo-nad-chernym-morem-glavnye-novosti-k-etomu-1071096287.html
Самолет-разведчик США патрулировал воздушное пространство над Черным морем. Главные новости к этому часу
Самолет-разведчик США патрулировал воздушное пространство над Черным морем. Главные новости к этому часу - 04.11.2025 Украина.ру
Самолет-разведчик США патрулировал воздушное пространство над Черным морем. Главные новости к этому часу
Телеграм-канал Украина.ру 4 ноября рассказал о важных событиях к этому часу
2025-11-04T10:30
2025-11-04T10:30
2025-11-04T10:30
новости
сша
черное море
владимир путин
дмитрий песков
россия
майк уолтц
оон
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg
🟦 В России появился День коренных малочисленных народов — 30 апреля. Указ подписал президент Владимир Путин. Также будут отмечать День языков народов страны 8 сентября.🟦 Кремль использует ИИ для сбора вопросов граждан к прямой линии с Путиным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 🟦 Самолет-разведчик США патрулировал воздушное пространство над Черным морем, свидетельствуют данные Flightradar24. Boeing RC-135U Combat Sent вылетел с британской базы Милденхолл, совершил полет над Нидерландами, Германией, Чехией, Словакией, Венгрией и Румынией, после чего пролетел над Черным морем мимо Крыма и развернулся в обратном направлении.🟦 КНДР запустила около 10 ракет из РСЗО во время визита главы Пентагона в демилитаризованную зону, расположенную на границе между КНДР и Южной Кореей, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.🟦 Вашингтон задерживает финансирование ООН в ожидании реформ, напомнил постпред США при всемирной организации Майк Уолтц. По его словам, под давлением Вашингтона генсек ООН Гутерриш согласился урезать бюджет всемирной организации на 15%, что предполагает сокращение штата на 18% и числа миротворцев на 25%.О других событиях вторника - в материале Гремят взрывы. ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине на сайте Украина.ру.
сша
черное море
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:4:2722:2046_1920x0_80_0_0_9496d6611cb38bdb125984fccc827778.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, черное море, владимир путин, дмитрий песков, россия, майк уолтц, оон, пентагон
Новости, США, Черное море, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Майк Уолтц, ООН, Пентагон
Самолет-разведчик США патрулировал воздушное пространство над Черным морем. Главные новости к этому часу
Телеграм-канал Украина.ру 4 ноября рассказал о важных событиях к этому часу
🟦 В России появился День коренных малочисленных народов — 30 апреля. Указ подписал президент Владимир Путин. Также будут отмечать День языков народов страны 8 сентября.
🟦 Кремль использует ИИ для сбора вопросов граждан к прямой линии с Путиным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
🟦 Самолет-разведчик США патрулировал воздушное пространство над Черным морем, свидетельствуют данные Flightradar24. Boeing RC-135U Combat Sent вылетел с британской базы Милденхолл, совершил полет над Нидерландами, Германией, Чехией, Словакией, Венгрией и Румынией, после чего пролетел над Черным морем мимо Крыма и развернулся в обратном направлении.
🟦 КНДР запустила около 10 ракет из РСЗО во время визита главы Пентагона в демилитаризованную зону, расположенную на границе между КНДР и Южной Кореей, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
🟦 Вашингтон задерживает финансирование ООН в ожидании реформ, напомнил постпред США при всемирной организации Майк Уолтц. По его словам, под давлением Вашингтона генсек ООН Гутерриш согласился урезать бюджет всемирной организации на 15%, что предполагает сокращение штата на 18% и числа миротворцев на 25%.