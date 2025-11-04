Самолет-разведчик США патрулировал воздушное пространство над Черным морем. Главные новости к этому часу - 04.11.2025 Украина.ру
Самолет-разведчик США патрулировал воздушное пространство над Черным морем. Главные новости к этому часу
Самолет-разведчик США патрулировал воздушное пространство над Черным морем. Главные новости к этому часу
Телеграм-канал Украина.ру 4 ноября рассказал о важных событиях к этому часу
2025-11-04T10:30
2025-11-04T10:30
Украина.ру
Самолет-разведчик США патрулировал воздушное пространство над Черным морем. Главные новости к этому часу

10:30 04.11.2025
 
Телеграм-канал Украина.ру 4 ноября рассказал о важных событиях к этому часу
🟦 В России появился День коренных малочисленных народов — 30 апреля. Указ подписал президент Владимир Путин. Также будут отмечать День языков народов страны 8 сентября.
🟦 Кремль использует ИИ для сбора вопросов граждан к прямой линии с Путиным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
🟦 Самолет-разведчик США патрулировал воздушное пространство над Черным морем, свидетельствуют данные Flightradar24. Boeing RC-135U Combat Sent вылетел с британской базы Милденхолл, совершил полет над Нидерландами, Германией, Чехией, Словакией, Венгрией и Румынией, после чего пролетел над Черным морем мимо Крыма и развернулся в обратном направлении.
🟦 КНДР запустила около 10 ракет из РСЗО во время визита главы Пентагона в демилитаризованную зону, расположенную на границе между КНДР и Южной Кореей, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
🟦 Вашингтон задерживает финансирование ООН в ожидании реформ, напомнил постпред США при всемирной организации Майк Уолтц. По его словам, под давлением Вашингтона генсек ООН Гутерриш согласился урезать бюджет всемирной организации на 15%, что предполагает сокращение штата на 18% и числа миротворцев на 25%.
О других событиях вторника - в материале Гремят взрывы. ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине на сайте Украина.ру.
