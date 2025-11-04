Гремят взрывы. ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине - 04.11.2025 Украина.ру
Гремят взрывы. ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине
Гремят взрывы. ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине - 04.11.2025 Украина.ру
Гремят взрывы. ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине
Российские военные в ночь на вторник ударили дронами и ракетами по целям на Украине, передает 4 ноября телеграм-канал Украина.ру
Местные СМИ пишут о взрывах в Павлограде Днепропетровской области, также гремело в Сумской области, пять взрывов раздалось в Харькове. Серия взрывов прогремела и в районе села Дунайское Одесской области.Кроме прочего, российские военные нанесли ракетный удар по целям в Сумской области.О других успехах российских военных и жалобах ВСУ - в материале ВСУ рассказали о последствиях ночной атаки ВС РФ на сайте Украина.ру.
Гремят взрывы. ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине

07:20 04.11.2025 (обновлено: 07:46 04.11.2025)
 
Российские военные в ночь на вторник ударили дронами и ракетами по целям на Украине, передает 4 ноября телеграм-канал Украина.ру
Местные СМИ пишут о взрывах в Павлограде Днепропетровской области, также гремело в Сумской области, пять взрывов раздалось в Харькове. Серия взрывов прогремела и в районе села Дунайское Одесской области.
"Герани" бьют по целям в оккупированном Славянске. <...> "Герани" наносят удары по целям в Павлограде. <...> "Герани" атакуют цели в Измаиле Одесской области. <...>Ударные БПЛА поразили цели в Харьковской области. <...> Российские БПЛА поражают цели в оккупированном Краматорске", - перечислил в постах наш канал.
Кроме прочего, российские военные нанесли ракетный удар по целям в Сумской области.
О других успехах российских военных и жалобах ВСУ - в материале ВСУ рассказали о последствиях ночной атаки ВС РФ на сайте Украина.ру.
