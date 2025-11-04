https://ukraina.ru/20251104/gremyat-vzryvy-vs-rf-udarili-dronami-i-raketami-po-tselyam-na-ukraine-1071092214.html

Гремят взрывы. ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине

Российские военные в ночь на вторник ударили дронами и ракетами по целям на Украине, передает 4 ноября телеграм-канал Украина.ру

Местные СМИ пишут о взрывах в Павлограде Днепропетровской области, также гремело в Сумской области, пять взрывов раздалось в Харькове. Серия взрывов прогремела и в районе села Дунайское Одесской области.Кроме прочего, российские военные нанесли ракетный удар по целям в Сумской области.О других успехах российских военных и жалобах ВСУ - в материале ВСУ рассказали о последствиях ночной атаки ВС РФ на сайте Украина.ру.

