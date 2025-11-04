https://ukraina.ru/20251104/proekt-zolotoy-flot-gorbachev-obyasnil-pochemu-ssha-ne-sobirayutsya-ustupat-palmu-pervenstva-1071089680.html
Проект "Золотой флот": Горбачев объяснил, почему США не собираются уступать "пальму первенства"
Проект "Золотой флот": Горбачев объяснил, почему США не собираются уступать "пальму первенства"
Планы США по созданию "Золотого флота" демонстрируют намерение Вашингтона сохранить военно-морское доминирование на следующие десятилетия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
Накануне визита Дональда Трампа в Пусан на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином стало известно, что президент США намерен обновить военно-морской флот. Представители ВМС назвали проект "Золотым флотом".Отвечая на вопрос о программе модернизации ВМС США, эксперт отметил ее стратегический характер. "Поэтому в данном случае амбиции Трампа понятны и свидетельствуют о том, что американцы не собираются уступать пальму первенства, которой они обладают в течение последних 80 лет", — заявил Горбачев.По его словам, США намерены создавать принципиально новые боевые единицы. "Поэтому США будут строить корабли, технологически соответствующие 21 веку, оснащать их американскими аналогами "Посейдона"", — констатировал эксперт.Горбачев также добавил, что американский флот сохраняет лидерство по ряду ключевых параметров. "Американцы традиционно опережают весь мир по наличию авианосцев. Сейчас у них в составе флота порядка 10 авианосцев", — отметил Горбачев.Эксперт подчеркнул, что атомные авианосцы составляют основу ВМС США. "Атомные авианосцы могут находиться в море годами. На каждом из них до 100 летательных аппаратов, половина из которых носители ядерного оружия", — заключил собеседник издания.
Накануне визита Дональда Трампа в Пусан на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином стало известно, что президент США намерен обновить военно-морской флот. Представители ВМС назвали проект "Золотым флотом".
Отвечая на вопрос о программе модернизации ВМС США, эксперт отметил ее стратегический характер. "Поэтому в данном случае амбиции Трампа понятны и свидетельствуют о том, что американцы не собираются уступать пальму первенства, которой они обладают в течение последних 80 лет", — заявил Горбачев.
По его словам, США намерены создавать принципиально новые боевые единицы. "Поэтому США будут строить корабли, технологически соответствующие 21 веку, оснащать их американскими аналогами "Посейдона"", — констатировал эксперт.
Горбачев также добавил, что американский флот сохраняет лидерство по ряду ключевых параметров. "Американцы традиционно опережают весь мир по наличию авианосцев. Сейчас у них в составе флота порядка 10 авианосцев", — отметил Горбачев.
Эксперт подчеркнул, что атомные авианосцы составляют основу ВМС США. "Атомные авианосцы могут находиться в море годами. На каждом из них до 100 летательных аппаратов, половина из которых носители ядерного оружия", — заключил собеседник издания.