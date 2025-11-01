Тимофей Сергейцев: Россия испытала "Буревестник" и "Посейдон", чтобы США не втянули ее в гонку вооружений

https://ukraina.ru/20251101/1071004087.html

Это Россия может рассуждать в духе "От чего мы можем отказаться, чтобы сохранить остальное?". Мы неоднократно вынуждены были себе этот вопрос задавать и приносить жертвы. А США вообще не хотят никаких жертв приносить и считают, что это возможно. Вот же в чем их заблуждение, которое их толкает от кризиса к катастрофе.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня", политтехнолог и публицист Тимофей Сергейцев- Тимофей Николаевич, судя по итогам встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, Китай пошел на тактические уступки, но в главных вопросах противостояния с США будет стоять на своем. И теперь Пекину и Вашингтону по-прежнему нужно решать вопрос, как бы так удушить друг друга, чтобы не разрушить мировую финансово-экономическую систему. Удастся ли это?- Китай никогда никого не хотел удушить. Еще с того момента, когда они столетия назад сожгли свои корабли и решили, что дальше распространяться не будут. Это полностью созревшая империя, осознавшая свои границы и никуда не желающая двигаться. В том числе на север – в сторону нашей Сибири и на Дальнего Востока.Китай живет в очень длинных исторических циклах по принципу "У нас есть конфликт. Мы не знаем, как его решить. Давайте на 100 лет отложим его решение. К тому моменту там многое поменяется. А то, что останется неизменным, будем рассматривать как значимый фактор". Это логика прямо противоположна американской, которые раньше жили результатами ближайшего квартала, а теперь и вовсе живут по принципу "День простоять, да ночь продержаться".По этому принципу и Трамп работает. Вне зависимости от того, как ведут себя его визави, он идет галсом к ветру. Можно на парусе идти против ветра? Можно. Только "вправо-влево, вправо-влево" и постепенно. Главное, когда галс меняешь, за борт не выпасть, потому что реей можно получить по башке и улететь.Что наиболее важное в этой встречи? То, что Трамп и Си не затрагивали Украину и Тайвань. А что еще? Безумные трамповские пошлины пусть побудут. Хотят американцы, чтобы китайцы пообещали фентанилом заняться? Пожалуйста. Еще 10% пошлин давайте уберем. А что будет со всем остальным – посмотрим. Вопрос же не в том, кто кого удушит, а кто выживет. Китайцы именно в эту игру играют. Она им понятна. У них в этом деле большой опыт. А насчет США – неизвестно. Потому что они таким бедам, которым подвергалась Поднебесная, никогда не подвергались. Они у них еще впереди.- Каким испытаниям может подвергнуться трамповская Америка, чтобы у них наступило просветление ума?- У них такое было: Великая Депрессия и гражданская война. Вьетнам теоретически можно в этот ряд поставить, но это не была настолько шокирующая ситуация. Вторая мировая война их сильно подняла, потому что они почти не воевали и ничего не потеряли, а результатами воспользовались. В этом плане американцы правильно говорят, что они победили. Второй фронт открыли в последний момент, не дали Сталину дойти до Лиссабона, коммерческую выгоду получили. Логика у них такая.Прямо скажем, эта логика поверхностная в историческом смысле. Американцы не мыслят исторически. А испытание, в результате которых у них может наступить просветление ума – это именно историческое событие. И всей истории США для осмысления не так много. Поэтому ума немного, а силы много. Награбили. Перевели это в оружие и в другие формы силы. Вот они этим и козыряют.Я когда слышу их концепцию, "Мир через силу", сразу вспоминаю, как у нас в институте шутили по поводу смешных картинок и скульптур: "Радость через силу" и "Счастье через силу". Им несвойственен элементарный аппарат иронии. Кстати, англичанам он свойственен. У них вообще мало рефлексии во всем. А президент не может быть выше своих избирателей. Его тогда быстро вынесут под белы руки. Он должен их олицетворять собой. Это его работа.- Что именно сейчас США рискуют потерять? От чего они могут отказаться, чтобы не потерять все?- Терять никто ничего не хочет. Это мы можем рассуждать в духе "От чего мы можем отказаться, чтобы сохранить остальное". Мы неоднократно вынуждены были себе этот вопрос задавать и приносить жертвы. А США вообще не хотят никаких жертв приносить и считают, что это возможно. Вот же в чем их заблуждение, которое их толкает от кризиса к катастрофе.Вы же знаете, что означает понятие "кризис" в медицине? Та стадия болезни, когда человек переваливает через смертельную опасность и начинает выздоравливать. Если наступил кризис – это хорошо. Силы организма пришли в то движение, когда они могут перестроиться. Просто это сопровождается болезненными ощущениями – голова болит, температура высокая.А у США эта реорганизация непонятно, в чем должна заключаться. Давайте обезжирим Европу, потому что больше обезжиривать некого и надо прямо сейчас закрывать дыры. "У нас будете энергию в три раза дороже, чем у России. Производство нам свое давайте. И вообще, хватит перекачивать наши деньги в Китай".Это же известно, как устроен торговый дисбаланс. Европа вынимает деньги из США, продавая туда больше, чем покупая, а потом отдает эти деньги в Китай, потому что у Китая она покупает больше, чем продает. США хотят эту станцию перекачки денег закрыть. А что будет дальше?- Могут ли США грамотно распорядиться доходами, которые они получили от ограбления Европы?- Дележка награбленного – это же "старая песня о главном". Испания эту задачу не смогла решить. Они просто вывезли все золото из Латинской Америки и пустили его в оборот, а потом оно обесценилось. На этом Испанская Империя закончилась.Британия вовремя подсуетилась и построила промышленную революцию. То же ткацкое производство, они долго выезжало, до них было в Индии. Они его там прикрыли, а у себя открыли. То есть они инвестировали в промышленную революцию. А какая сейчас промышленная революция, когда все значимые страны так или иначе промышленно развитые. Нет такой ситуации, когда только британцы все производят. Все обмениваются продуктами высокой степени переработки и больших переделов.Тут как-то очень сложно установить связи колониальной зависимости.Они нас хотели ограбить, но это не просматривается. Почему Трамп так костерит Байдена? Потому что лузер Байден. Начал войну и не выиграл ее. А он типа у всех выиграет. Ну посмотрим, у кого ты что выиграешь.В последнее время инвестиционный бум в США все больше и больше превращался в пузырь. Мы помним, как это развивалось. "У нас постиндустриальное общество, поэтому давайте инвестировать в знания". Да знаний столько не производится, чтобы в них можно было инвестировать. Раньше это были дот-комы, сейчас речь про искусственный интеллект идет. И что? Это же спекулятивные операции.Достаточно вспомнить BlackRock. Когда у них по Украине еще не все так кисло было и можно было убедить кого-то из частников вложить свои денежки на этом поле чудес, они собирались взять триллион как бы на потом – на восстановление и развитие Украины. Идея-то была в чем? Пока еще кто-то верит в то, что это будет, надо деньги собрать, а там - трава не расти.Это не то, на чем выросла британская империя.Давайте еще к этому добавим, что у них есть долг. Можно ли награбить столько, чтобы с долгами рассчитаться? Это тоже не очень просматривается. Для чего поход в Ирак был? "Мы заберем их нефть, и решим все свои проблемы". Решили? Нет. Просто одна частная компания начала обогащаться. Война шла в ее интересах. А на гарнир – то, что достанется ВПК. Они там тоже что-то заработают. Оружие потратят, и нужно будет его произвести.Сейчас то же самое. "Пусть Европа платит за оружие". Правда, с чего она за него будет платить – непонятно. Мало того, что она за энергетику платить, так еще и пусть за оружие платит и воюет с русскими. Что там будет с Европой? Чем хуже, тем лучше.Недавно двое товарищей получили "Нобеля" по экономике. За что? За откровенность. "В чем тайна экономического роста? В том, чтобы сначала все хорошо разрушить до основания, а затем новый мир построить". А двигаться от достигнутого очень сложно. Когда уже есть высокоразвитая и сбалансированная экономика, с какой стати она должна взрывообразно развиваться? Сверхприбылей не будет. А зачем тогда в нее инвестировать?Повторюсь, это мы как наблюдали говорим, что это их проблема. А они это проблемой не считают. "А с нас никто долг не спросит. Дальше будете давать взаймы". Но даже если так, то уже сейчас половина бюджета США – это обслуживание долга. А это процесс, на котором в свое время пала французская Корона – двор обанкротился и короля пришлось казнить. Что с ним еще делать, если он отдавать не собирается?- Про их слабости мы сказали. Давайте теперь про наши слабости поговорим, чтобы не выглядело так, будто мы Америку хороним.-Да мы ее не хороним. Мы не похоронная команда. Мы даже не злорадствуем. Чего нам злорадствовать? Там тоже люди живут.В военной части мы сейчас разбираемся с последствиями того процесса, который в свое время был известен как разрядка. Мы доразоружались до того, что действительно возникла опасность нашей ликвидации. Враги считали, что еще через несколько лет ничего не останется от России. И в какой-то степени эта военно-экономическая напряженность идет нам на пользу, потому что она нас мобилизует. Причем пока что можно регулировать степень этой мобилизации. Направлять ее в определенные сектора, разгружать на какие-то очаги.Это конкретный вопрос, которыми занимаются профильные министерства.- Я как раз у вас хотел спросить, не окажемся ли мы, после испытания "Орешника", "Буревестника" и "Посейдона" втянутыми в гонку вооружений, которая нас разорит как СССР?- Конечно, в той гонке вооружений было качественное развитие. Мы сейчас во многом пользуемся ее плодами. Однако, сама гонка вооружений в политико-экономическом смысле представляла собой количественный рост. Число боеголовок, численность армий. Причем именно противник проиграл гонку вооружений. Это он не смог ее продолжать. Нормы эксплуатации им этого не позволяли – у нас они были выше, потому что у нас степень мобилизации была выше.Именно США подняли этот вопрос: "Если мы можем сто раз уничтожить мир, то какой смысл в применении этих боеголовок?".В этом и была идея сдерживания. Сдерживание — это не угроза применить оружие, а угроза полного взаимного уничтожения. Переход к форматам тактического ядерного оружия означает отказ ядерного сдерживания. Если тысяча килотонн взорвется, и что? Приблизительно такой силы был взрыв селитры в порту Бейрута. Какое тут может быть ядерное сдерживание?Безусловно, есть психологический барьер. Но он всегда преодолевается под действием объективных обстоятельств. Поэтому мы не в гонку вооружений вступаем. Мы не собираемся количественно ни с кем соперничать. Мы создаем вооружения, которые качественно превосходят то, чем обладает противник. Нивелируют ПРО и по убойной силе оно таково, что лучше его не использовать. И это не обязательно оружие Судного дня. По мере того, как будут развиваться технологии, будут развиваться и новые виды оружия.Если бы это была гонка вооружений, то прямое значение имеют затраты. И та сторона рассчитывала на то, что мы не вытянем экономически. А сейчас получается, что относительно небольшими финансовыми ресурсами мы им противостоим. К примеру, Великая Отечественная война началась с одними военными механизмами, а закончилась с другими. Потому что заходили мы в нее с винтовыми самолетами, которые летали со скоростью 300 километров в час, хотя немецкие уже 500-600, а вышли уже с реактивными самолетами. Они не принимали участия в сражениях, но появились сразу же после окончания.И мы этим путем идем.Смогут ли им идти США? Не знаю. Они выживали за счет того, что привлекали научные силы извне. Это же с Манхэттенского проекта началось, куда они собрали физиков, инженеров, химиков отовсюду. Эта команда создавала атомную бомбу, а ракеты - Вернер фон Браун.Потом стали делать ставку на компьютеры. У нас в 80-е годы на боевом дежурстве стояли ракеты, в которых электроники как таковой не было. Внутри было что-то вроде механизма будильника - точные часы, которые позволяют попасть туда, куда надо. Кстати, не подверженные внешним воздействиям, кроме электромагнитного импульса. Да, сейчас мы не делаем кристаллы с теми нанометрами, которые нужны для айфона, но в военном деле они и не нужны.Вопрос в том, кто будет лидировать в технологическом состязании.- Кто окажется на голову выше?- Конечно. Мы на это сделали ставку. Видимо, не зря. Еще 10-15 лет назад у нас была проблема с обновлением стратегического ядерного потенциала, и противник был в курсе. Считалось, что у нас к 2014-15 годам все будет массово выходить из строя, и мы будем вынуждены снимать с боевого дежурства это все. А выяснилось, что мы произвели его реновацию.Начиная с того, что плутоний там производят только в лаборатории, с которой все и начиналось, в Лос-Аламосе. И производят мало. Условно говоря, если надо 20 единиц, а они выпускают в лучшем случае одну.- То есть в целом, у нас шансы хорошие, лишь бы сами не начали ошибаться?- Шансы хороши в казино, когда вы можете несколько раз сыграть. А у нас нет нескольких раз.Стратегия не рассчитана на то, что ты попробуешь еще несколько раз. Мы идем по этому пути. Кстати, это же чувствуется и по гражданской сфере тоже, потому что мы вернулись сейчас к полному циклу производства гражданской авиационной техники. Хотя большие самолеты, которые требуют комплекса технологий, реально производили "Боинг" и "Эйрбас".У меня был опыт взаимодействия с комиссией по импортозамещению в Думе. Там было много скепсиса по поводу того, сможем или нет. Оказалось смогли. Заменили крыло, сделали двигатель, он летает, будем производить. А это могут не все.- А всю мировую продукцию сможем импортозаместить?- Когда-то князь Кропоткин, аристократ и анархист, призывал к тому, что надо все производить самим и н не стесняться этого. В Китае после Культурной революции чугун выплавляли во дворах. Навозом топили маленькие печечки и выплавляли. А сейчас Китай далеко ушел.Мы многое не производили, потому что была соответствующая целевая установка. Причем это было догматическое утверждение. Мы раньше были автаркной страной, было сложно, давайте теперь займем свое место.Эти мантры произносились на всех уровнях. Нам это не надо, давайте хорошо научимся делать гайку №16 и все. Эта позиция себя не оправдала. А на фоне неизбежного силового противостояния еще и очень опасно, если ты производишь гайку №16.Последовательно на протяжении четверти века мы восстанавливали основы своего экономического суверенитета. Самолетостроение и ядерная энергетика в 20 веке появились благодаря тому, что мы были в тонусе.В этом смысле ситуация не поменялась. Она приобрела иной стилистический характер, но суть осталась той же.

