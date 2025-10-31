https://ukraina.ru/20251031/sergey-gorbachev-poseydon-snizit-veroyatnost-yadernogo-konflikta-no-rossii-ne-oboytis-bez-avianostsev-1070936501.html

Сергей Горбачев: "Посейдон" снизит вероятность ядерного конфликта, но России не обойтись без авианосцев

Суть ядерного оружия в том, чтобы его можно было применить без раскачки, по щелчку пальцев. Поэтому "Буревестник" и "Посейдон" будут нести боевое дежурство и в мирное время. К примеру, "Буревестник" может барражировать в воздушном пространстве нашей страны в готовности для нанесения удара.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв.Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, мощность которого значительно превышает мощность межконтинентальной ракеты "Сармат", заявил президент Владимир Путин. Экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов уже заявил, что последствия применения "Посейдона" будут ужасающими. Ранее прошли испытания новой крылатой ракеты "Буревестник".- Сергей Павлович, что означают испытания этих видов вооружения с точки зрения ядерной доктрины России?- Испытания подобного рода не имеют отношения к ядерной доктрине. Но они, как ни парадоксально, снижают возможность самой ядерной войны. Именно наличие ядерной триады и появление новых образцов вооружения позволяет нам чувствовать себя спокойно.Судить же о тактико-технических характеристиках "Буревестника" и "Посейдона" сложно. Ясно, что это оружие имеет высокую живучесть и боевую устойчивость. Ядерная силовая установка рассчитана на очень длительную эксплуатацию. Кстати, именно Советский Союз стал пионером использования ядерных энергетических установок."Посейдон", запущенный с подводной лодки, может беспрепятственно в течение длительного времени патрулировать районы Мирового океана. Но в отличие от подлодок с крылатыми и межконтинентальными баллистическими ракетами "Посейдон" малоразмерен и не имеет экипажа. Суть ядерного оружия в том, чтобы его можно было применить без раскачки, по щелчку пальцев. Поэтому "Буревестник" и "Посейдон" будут нести боевое дежурство и в мирное время. К примеру, "Буревестник" может барражировать в воздушном пространстве нашей страны в готовности для нанесения удара. Иначе зачем было городить огород с ядерными энергетическими установками? Они предназначены для того, чтобы находиться на патрулировании здесь и сейчас.- Тем временем Дональд Трамп, возвращаясь с переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее, заявил о возобновлении ядерных испытаний в США после 30-летнего моратория. Он принял такое решение на фоне испытаний нового оружия в России, или на него так повлияла встреча с лидером Китая?- Возможно, что какой-то момент истины на переговорах с Си Цзиньпином у него произошел, но такие решения все же не сиюминутны, а вызревают в течение длительного времени. Обусловлено это тем, что американские ядерные силы отстают от наших. Уже говорилось экспертами, что американцам надо активнее вести работу и над носителями, в том числе над комплексами подводного базирования на атомных подлодках типа "Огайо", где стоят устаревшие баллистические ракеты "Трайдент". Нужны или модификации или принципиально новые разработки.После распада СССР американцы решили, что их монополия в мире непоколебима и перестали уделять внимание ряду принципиальных проектов. Многие программы были свернуты. А мы продолжали работать, понимая, что только ядерный щит может обеспечить нашу безопасность, поскольку по потенциалу и количеству населения уступаем Западу.- Из открытых источников известно, что носителем "Посейдона" была выбрана многоцелевая атомная подводная лодка проекта 949А "Антей" (аналог "Курска"). Среди других потенциальных носителей — строящиеся АПЛ "Хабаровск" (проект 09851) и "Ульяновск" (проект 09853). Что известно об этих субмаринах?- Я, кстати, проходил обучение на подлодке "Антей". Эти лодки способны длительное время без всплытия находится под водой в различных районах Мирового океана. Ядерная энергетическая установка позволяет дойти до Антарктиды и совершить кругосветное плавание, что наши подводники, кстати, делали не раз.С 50-х годов мы не раз меняли состав подводной части нашей ядерной триады. Сейчас в строю лодки четвертого поколения. Атомные подводные ракетные крейсеры были ориентированы на баллистические ракеты (РПКСН). Они же становятся носителями "Посейдонов".Не знаю габаритных параметров "Посейдона", но очевидно, что эти торпеды, размещаясь на лодке, получают возможность обслуживания экипажем для подготовки к пуску.Я бы сказал так, это большая торпеда, которая может работать на различных глубинах, на масштабной территории, по разным маршрутам. И, наверное, есть возможность после патрулирования через какое-то время ее вернуть, провести техническое обслуживание и подготовить к дальнейшим действиям.Как это технически устроено сказать сложно, потому что массогабаритные характеристики непонятны.- Давайте еще поговорим о планах Трампа. Накануне визита Трампа в Пусан на встречу с Си Цзиньпином стало известно, что он намерен обновить военно-морской флот США. Представители ВМС окрестили проект "Золотым флотом". Что именно, помимо носителей ядерного оружия, будет модернизировано?- На сегодняшний день конкурентов у флота США нет. Ранее с ним соперничать мог только советский военно-морской флот. Мы опережали все страны мира по подводным силам. В 70-80-е годы подводных лодок в СССР было больше, чем во всем мире. Тут имеются в виду и атомные подлодки, и дизельные. США концептуально от дизельных подлодок отказались.Американцы традиционно опережают весь мир по наличию авианосцев. Сейчас у них в составе флота порядка 10 авианосцев. Атомные авианосцы могут находиться в море годами. На каждом из них до 100 летательных аппаратов, половина из которых носители ядерного оружия.У Китая и Индии по два авианосца. Французы начинают строительство авианосца водоизмещением 60 тысяч тонн. Итальянцы и турки тоже строят свои авианосцы. Так что ответ на тему нужны ли авианосцы очевиден, а у нас до сих пор идут споры на эту темы, несмотря на огромную протяженность границ и наличие островов на всех театрах, кроме черноморского и Балтики. Наши кораблестроительные программы купированы. Для сравнения в 1950-е годы в состав флота еженедельно входила подводная лодка. Да. Технологически они были другими, но это свидетельство воли государства.Поэтому в данном случае амбиции Трампа понятны и свидетельствуют о том, что американцы не собираются уступать пальму первенства, которой они обладают в течение последних 80 лет. Поэтому США будут строить корабли, технологически соответствующие 21 веку, оснащать их американскими аналогами "Посейдона".- Возможно, торпеда "Посейдон" призвана нивелировать авианосную мощь США?- К примеру, возможная передача Украине "Томагавков" не изменит коренным образом ситуацию, хотя осложнит ее для нас. Или раньше у мотострелков был автомат Калашникова и снайперская винтовка Драгунова, а сейчас у них чего только нет. Но тем не менее замена АК-74 на АК-12 или пистолета Стечкина на другой вид личного оружия кардинально ситуацию не меняет."Посейдон" повлияет на расклад сил, но коренным образом ее не изменит. Мы же в данном случае говорим не о ядерной войне, а о повседневной деятельности.Вернемся к тому, с чего начали наш разговор. Наличие подобного оружия минимизирует вероятность ядерного конфликта, глобального конфликта. Но это оружие не стреляет, оно охлаждает горячие головы.А в повседневной жизни военно-морские флоты решают целый комплекс задач. Это участие в локальных конфликтах, обеспечение нерушимости морских коммуникаций, рыболовства, это демонстрация флага и свидетельство того, что мы можем поддержать наших союзников.В Индийском океане в свое время у нас была 8-я оперативная эскадра, в Средиземном море действовала 5-я эскадра. Когда наш флот активно плавал войны на Ближнем Востоке длились не более недели. Поэтому речь идет сейчас о том, чтобы реанимировать наше военное кораблестроение.- ВМС Украины получили от Швеции и Норвегии девять катеров Combat Boat 90. Как это повлияет на оперативную обстановку в Черном море?- На оперативную ситуацию они никак не повлияют, может быть, только незначительно отвлекут наши силы. За время СВО Украина получила порядка 200 разного рода катеров из Франции и Британии. Это быстроходный маломерный флот, который оснащен пулеметами, автоматическими пушками, ЗРК небольшой дальности. В итоге все они пойдут на дно, как и десятки подобного рода плавединиц.О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пробуют выбраться из окруженного Купянска, попадая под огонь заградотрядов

2025

