https://ukraina.ru/20251104/chto-rossiya-slomala-zapadu-poseydonom-i-burevestnikom-i-kakuyu-igru-vedt-kitay--sergeytsev-1071093489.html

Что Россия сломала Западу "Посейдоном" и "Буревестником" и какую игру ведёт Китай — Сергейцев

Что Россия сломала Западу "Посейдоном" и "Буревестником" и какую игру ведёт Китай — Сергейцев - 04.11.2025 Украина.ру

Что Россия сломала Западу "Посейдоном" и "Буревестником" и какую игру ведёт Китай — Сергейцев

Колумнист, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев в студии Украина.ру прокомментировал встречу Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Южной Корее, а также рассказал, чем рискуют США в большой торговой войне и способна ли Россия к глобальному импортозамещению:

2025-11-04T08:52

2025-11-04T08:52

2025-11-04T08:52

видео

сша

россия

китай

дональд трамп

си цзиньпин

атэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/04/1071093366_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_88a4515d5cac2ca9f2ebf2690cd81a9c.png

00:34 – Противостояние США – КНР: встреча Си и Трампа.05:56 – Кто может отрезвить США?08:40 – Возможные потери США в мировой игре.11:37 – Что США будут делать с награбленным? 19:12 – Есть ли у России слабые стороны? 30:37 - Перспективы полного импортозамещения.

сша

россия

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сша, россия, китай, дональд трамп, си цзиньпин, атэс, видео