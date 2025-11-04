Что Россия сломала Западу "Посейдоном" и "Буревестником" и какую игру ведёт Китай — Сергейцев - 04.11.2025 Украина.ру
Что Россия сломала Западу "Посейдоном" и "Буревестником" и какую игру ведёт Китай — Сергейцев
Что Россия сломала Западу "Посейдоном" и "Буревестником" и какую игру ведёт Китай — Сергейцев
Колумнист, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев в студии Украина.ру прокомментировал встречу Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Южной Корее, а также рассказал, чем рискуют США в большой торговой войне и способна ли Россия к глобальному импортозамещению:
00:34 – Противостояние США – КНР: встреча Си и Трампа.05:56 – Кто может отрезвить США?08:40 – Возможные потери США в мировой игре.11:37 – Что США будут делать с награбленным? 19:12 – Есть ли у России слабые стороны? 30:37 - Перспективы полного импортозамещения.
Что Россия сломала Западу "Посейдоном" и "Буревестником" и какую игру ведёт Китай — Сергейцев

Колумнист, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев в студии Украина.ру прокомментировал встречу Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Южной Корее, а также рассказал, чем рискуют США в большой торговой войне и способна ли Россия к глобальному импортозамещению:
00:34 – Противостояние США – КНР: встреча Си и Трампа.
05:56 – Кто может отрезвить США?
08:40 – Возможные потери США в мировой игре.
11:37 – Что США будут делать с награбленным?
19:12 – Есть ли у России слабые стороны?
30:37 - Перспективы полного импортозамещения.
Лента новостейМолния