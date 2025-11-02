https://ukraina.ru/20251102/pochemu-lyudi-perestali-boyatsya-voyny-na-unichtozhenie-ischenko-o-yadernoy-ugroze-i-e-vospriyatii-v-mire-1071066894.html

Почему люди перестали бояться войны на уничтожение: Ищенко о ядерной угрозе и её восприятии в мире

2025-11-02

В 1964 году вышел фильм Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав". Чёрная комедия о возможном начале ядерной войны из-за одного безумного генерала. Почему в разгар холодной войны при куда меньших и потенциале ядерного вооружения стран, и уровне информированности населения об опасностях ядерного конфликта у людей было гораздо больше страха перед взаимным уничтожением, чем сегодня? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

2025

