Почему люди перестали бояться войны на уничтожение: Ищенко о ядерной угрозе и её восприятии в мире
В 1964 году вышел фильм Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав". Чёрная комедия о возможном начале ядерной войны из-за одного безумного генерала. Почему в разгар... Украина.ру, 02.11.2025
В 1964 году вышел фильм Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав". Чёрная комедия о возможном начале ядерной войны из-за одного безумного генерала. Почему в разгар холодной войны при куда меньших и потенциале ядерного вооружения стран, и уровне информированности населения об опасностях ядерного конфликта у людей было гораздо больше страха перед взаимным уничтожением, чем сегодня? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Почему люди перестали бояться войны на уничтожение: Ищенко о ядерной угрозе и её восприятии в мире

12:49 02.11.2025
 
В 1964 году вышел фильм Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав". Чёрная комедия о возможном начале ядерной войны из-за одного безумного генерала. Почему в разгар холодной войны при куда меньших и потенциале ядерного вооружения стран, и уровне информированности населения об опасностях ядерного конфликта у людей было гораздо больше страха перед взаимным уничтожением, чем сегодня?
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
