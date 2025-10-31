"Нет оснований полагать, что США и Россия договорились за кулисами" — Иванов про отмену Будапешта - 31.10.2025 Украина.ру
"Нет оснований полагать, что США и Россия договорились за кулисами" — Иванов про отмену Будапешта
"Нет оснований полагать, что США и Россия договорились за кулисами" — Иванов про отмену Будапешта - 31.10.2025 Украина.ру
"Нет оснований полагать, что США и Россия договорились за кулисами" — Иванов про отмену Будапешта
Отмена встречи в Будапеште стала результатом единоличного решения президента США Дональда Трампа, а не следствием тайных договоренностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
2025-10-31T04:00
2025-10-31T04:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067406890_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_8c434b5ec34e1edc759b007867bfdd76.jpg
"Нет оснований полагать, что США и Россия договорились за кулисами об этом. Это было единоличное решение президента Трампа", — заявил эксперт, отвечая на вопрос о том, могли ли США и Россия договориться об отмене встречи в Будапеште.По словам аналитика, вероятной причиной стало опасение американского лидера, что Россия окажется в выигрышном положении. "Трамп поддержал известную позицию своих союзников о безотлагательном прекращении огня и заморозке по линии боевого соприкосновения сторон. Он не заинтересован в дальнейшем продвижении российских войск", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Козыри на стол, санкции под стол. Олег Иванов: как РФ будет обсуждать Украину с Трампом при поддержке КНР" на сайте Украина.ру.Также на тему международных отношений — в интервью "Андрей Грозин о том, что будет с активами "Лукойла" в Азии и почему Китай против перемирия на Украине" на сайте Украина.ру.
"Нет оснований полагать, что США и Россия договорились за кулисами" — Иванов про отмену Будапешта

Отмена встречи в Будапеште стала результатом единоличного решения президента США Дональда Трампа, а не следствием тайных договоренностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
"Нет оснований полагать, что США и Россия договорились за кулисами об этом. Это было единоличное решение президента Трампа", — заявил эксперт, отвечая на вопрос о том, могли ли США и Россия договориться об отмене встречи в Будапеште.
По словам аналитика, вероятной причиной стало опасение американского лидера, что Россия окажется в выигрышном положении.
"Скорее всего его убедили, что Россия окажется в более выигрышном положении, чем Украина и страны Запада, если оговоренный с Россией сценарий осуществится", — пояснил Иванов.
"Трамп поддержал известную позицию своих союзников о безотлагательном прекращении огня и заморозке по линии боевого соприкосновения сторон. Он не заинтересован в дальнейшем продвижении российских войск", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Козыри на стол, санкции под стол. Олег Иванов: как РФ будет обсуждать Украину с Трампом при поддержке КНР" на сайте Украина.ру.
Также на тему международных отношений — в интервью "Андрей Грозин о том, что будет с активами "Лукойла" в Азии и почему Китай против перемирия на Украине" на сайте Украина.ру.
