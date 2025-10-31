https://ukraina.ru/20251031/net-osnovaniy-polagat-chto-ssha-i-rossiya-dogovorilis-za-kulisami--ivanov-pro-otmenu-budapeshta-1070916784.html
"Нет оснований полагать, что США и Россия договорились за кулисами" — Иванов про отмену Будапешта
Отмена встречи в Будапеште стала результатом единоличного решения президента США Дональда Трампа, а не следствием тайных договоренностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
"Нет оснований полагать, что США и Россия договорились за кулисами об этом. Это было единоличное решение президента Трампа", — заявил эксперт, отвечая на вопрос о том, могли ли США и Россия договориться об отмене встречи в Будапеште.По словам аналитика, вероятной причиной стало опасение американского лидера, что Россия окажется в выигрышном положении. "Трамп поддержал известную позицию своих союзников о безотлагательном прекращении огня и заморозке по линии боевого соприкосновения сторон. Он не заинтересован в дальнейшем продвижении российских войск", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Козыри на стол, санкции под стол. Олег Иванов: как РФ будет обсуждать Украину с Трампом при поддержке КНР" на сайте Украина.ру.Также на тему международных отношений — в интервью "Андрей Грозин о том, что будет с активами "Лукойла" в Азии и почему Китай против перемирия на Украине" на сайте Украина.ру.
