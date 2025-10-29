https://ukraina.ru/20251029/andrey-grozin-o-tom-chto-budet-s-aktivami-lukoyla-v-azii-i-pochemu-kitay-protiv-peremiriya-na-ukraine-1070876412.html

Андрей Грозин о том, что будет с активами "Лукойла" в Азии и почему Китай против перемирия на Украине

Андрей Грозин о том, что будет с активами "Лукойла" в Азии и почему Китай против перемирия на Украине

Не в интересах Пекина, чтобы Россия сейчас свернула военные действия и согласилась взять паузу, которую на Западе и во всем мире истолкуют как признание поражения в противостоянии с западным блоком на территории Украины.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.Президент США Дональд Трамп 6 ноября примет в Вашингтоне лидеров стран Центральной Азии. Участие во встрече примут главы Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана.- Андрей Валентинович, Трамп собирается восстановить военное присутствие США в Центральной Азии, или его больше интересуют логистические маршруты в этом регионе?- Даже если американцы захотят, то вряд ли смогут восстановить там военное присутствие в прежних масштабах, то есть открыть пару военных баз, как это было во время интервенции в Афганистан. Тогда была база ВВС в аэропорту Манас в Бишкеке, база в Ханабаде (Узбекистане) и несколько объектов меньшего масштаба в других регионах. Странно выглядел и вброс о желании Трампа вернуть под контроль авиабазу США в Баграме. Когда американский контингент находился на афганской территории, его надо было снабжать и вести разведку сопредельных территорий. Но сейчас такой необходимости нет, а вести разведку можно и не имея военного объекта. Кроме того, военная база — это очень дорого, а Трамп везде демонстрирует свою рачительность.Кроме того, центральноазиаты сейчас не прогнутся настолько сильно, чтобы портить отношения с русскими и китайцами. Появление военных баз однозначно будет воспринято как крайне недружественные шаги и в Москве, и в Пекине. Максимум, что хотели бы иметь американцы в военно-политическом смысле, это возможность поддерживать тот уровень партнерства, которые уже есть со странами регионов. Совместные программы с вооруженными силами центральноазиатских стран сильно просели по финансирования. То, что выделяется в качестве безвозмездной помощи этим армиям, это минимум в сравнении с тем, что было, когда американцы находились на территории Афганистана.Зачем он их тогда зовет? Трампу понравилось, как на генассамблее ООН Токаев и Мирзиеев продемонстрировали уступчивость по поводу супер-сделок. Казахи тогда подписали меморандум на 4,5 млрд на закупку локомотивов, которые будет выпускать американское предприятие Обещано, что эта программа растянется на десятилетия, а если эту сумму раздробить на такой длительный срок, то она уже выглядит не настолько впечатляющей. Узбекистан собрался покупать 22 Dreamliner Boeing. Документы по сделке не опубликованы, но Трамп сказал, что это контракт на 8 миллиардов, который позволит создать 35 тысяч рабочих мест. Кроме того, неизвестно, будут ли эти самолеты поставлены вообще. Трамп тогда вышел и сказал, какие замечательные лидеры у Узбекистана и у Казахстана, заключают с нами сделки. Он же шоумен.То есть две ведущие страны региона сыграли с Трампом в эту игру, пообещав ему супер-сделки. Но эти суммы очень большие даже для экономически состоятельных по региональным меркам Казахстана и Узбекистана.Поэтому на встрече в Вашингтоне они продемонстрируют лояльность Трампу, не надо делать из этого трагедию. По-другому никто из этих стран внешнюю политику не ведет. На саммитах с европейцами, русскими, китайцами, американцами они говорят то, что от них хотят услышать те, кто собирает эти саммиты.Возможно, подпишут несколько таких же громких меморандумов, как о поставках дальнемагистральных самолетов. Непонятно, кто будет в Узбекистане их обслуживать, куда они будут летать и как вообще их заправлять. Как говорится, если хочешь разорить страну, подари ей авианосец. Пара Dreamliner могут разорить такую страну, как Узбекистан, если этот проект полноценно реализовать. Но потом среднестатистическому реднеку Трамп все эти договоренности презентует как как очередную демонстрацию небывалого величия и расцвета Америки под его руководством.- Приведут ли американские санкции в отношении "Лукойл" к продаже активов российской компании в Центральной Азии?- Казахстанская сторона заявила, что пока рассматривает этот вопрос. Это расплывчатое заявление можно трактовать так, что может быть и купим, но не сейчас. У "Лукойла" серьезные инвестиции в Казахстане и особенно в Узбекистане. Но компания частная, поэтому, думаю, что с "Газпромом" так бы не получилось, как может получиться с "Лукойлом". Но очевидно, что Кремль очень негативно отнесется к попыткам отобрать собственность "Лукойла", если таковые будут предприняты в ущерб российским экономическим интересам. Если стороны придут к взаимовыгодным договоренностям, то другое дело.Но если повторится то, как в Германии "отжимали" собственность "Газпрома" после начала специальной военной операции, то тогда с российской политикой в отношении центральноазиатских государств произойдет та же трансформация, что и с политикой в отношении Германии.В Центральной Азии это прекрасно понимают, поэтому лезть на рожон здесь никто не будет. "Лукойл" реализовывал действительно серьезные проекты, хотя у него и не такие объемы добычи, как у англосаксонских компаний в этом регионе. Тем не менее это очень значимый элемент для энергобаланса центральноазиатских государств.- Трамп обещает, что встреча с Си Цзиньпином пройдет "очень хорошо для всех". Смогут ли лидеры двух стран договориться по острым экономическим вопросам? Добьется ли Трамп от китайского лидера уступок по давлению на Россию в вопросе украинского конфликта?- Бессмысленно ожидать, что Китай надавит на Россию. У нас есть вопросы, которые мы должны решить независимо от текущей геополитической, экономической, какой угодно конъюнктуры. Вопросы, касающиеся коренных интересов национальной безопасности страны, будут решены с Китаем или без него, раньше или позже. Китай нам ничего не скажет, не сможет и не захочет. Не в интересах Пекина, чтобы Россия сейчас свернула военные действия и согласилась взять паузу, которую на Западе и во всем мире истолкуют как признание поражения в противостоянии с западным блоком на территории Украины.Китай, наоборот, заинтересован в том, чтобы мы воевали и ослабляли друг друга, потому что для Запада специальные военная операция России не проходит бесследно. В экономике Запада происходят процессы, которые нельзя назвать положительными. Проигрыш России не в национальных интересах Китая. В Пекине, конечно, заинтересованы в том, чтобы этот конфликт не принимал гипертрофированные формы, чтобы дело не дошло до Третьей мировой войны. В том виде, в каком конфликт идет сейчас, он вполне устраивает Пекин, потому что, во-первых, он отводит кипучую энергию американского руководства от Китая.Скорее всего, стороны поставят на паузу обострение экономических отношений, которое уже приобрело опасные для обоих центров масштабы. Но даже если и будет взята пауза обеими сторонами, это будет очередная передышка перед будущим столкновением, потому что рост китайской экономики однозначно воспринимается на Западе и в первую очередь в Соединенных Штатах как экзистенциальная угроза, которая в конечном итоге их похоронит. Китайцы рассчитывают вернуться на тот уровень отношений в экономике с США, которая была до первой каденции Трампа. То есть когда Китай в экономическом, социальном, технологическом, военном смысле начал резко набирать скорость. Время сейчас работает на Китай.А американцы рассчитывают, что им удастся прогнуть Китай так, как в свое время Японию, и сделать из китайской экономики дубликат японской. Но разница в том, что Япония была оккупирована после Второй мировой войны, а Китай проводит суверенную политику.

