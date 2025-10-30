Боевиков ВСУ оставили без боеприпасов в Днепропетровской области
Командование оставило боевиков ВСУ без боеприпасов в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на радиоперехват между украинским подразделением и его командованием 30 октября сообщает РИА Новости
Российские силовые структуры предоставили агентству запись радиоперехвата, из которого следует, что спрятавшийся без боеприпасов в блиндаже в Днепропетровской области боевик ВСУ просит у командования помощь с боекомплектом. На мольбы военного о помощи командование ответило просьбой подождать.
"Шторм", закиньте в блиндаж, родные… "Шторм", не молчите. "Шторм", я умоляю, скиньте нам боеприпасы любые… "Шторм", мы сейчас все останемся на поле боя, у меня ничего нет... [далее неразборчиво]", — просит в эфире военнослужащий ВСУ.
"Шторм" на связи. Стреляй, стреляй. Всё будет, всё будет. Нужно подождать немного, подожди немного", — отвечает командование.
Как мы писали ранее, сентябрь текущего года занял второе место по количеству случаев самовольного оставления части и дезертирства в Вооруженных силах Украины с начала конфликта, свидетельствуют данные Офиса генерального прокурора Украины.
