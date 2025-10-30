Боевиков ВСУ оставили без боеприпасов в Днепропетровской области - 30.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251030/boevikov-vsu-ostavili-bez-boepripasov-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1070886751.html
Боевиков ВСУ оставили без боеприпасов в Днепропетровской области
Боевиков ВСУ оставили без боеприпасов в Днепропетровской области - 30.10.2025 Украина.ру
Боевиков ВСУ оставили без боеприпасов в Днепропетровской области
Командование оставило боевиков ВСУ без боеприпасов в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на радиоперехват между украинским подразделением и его командованием 30 октября сообщает РИА Новости
2025-10-30T02:49
2025-10-30T02:49
новости
украина.ру
украина
днепропетровская область
вооруженные силы украины
война на украине
сво
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070474928_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4ce6428441a1cbfd5742cb1098a044b0.jpg.webp
Российские силовые структуры предоставили агентству запись радиоперехвата, из которого следует, что спрятавшийся без боеприпасов в блиндаже в Днепропетровской области боевик ВСУ просит у командования помощь с боекомплектом. На мольбы военного о помощи командование ответило просьбой подождать."Шторм", закиньте в блиндаж, родные… "Шторм", не молчите. "Шторм", я умоляю, скиньте нам боеприпасы любые… "Шторм", мы сейчас все останемся на поле боя, у меня ничего нет... [далее неразборчиво]", — просит в эфире военнослужащий ВСУ."Шторм" на связи. Стреляй, стреляй. Всё будет, всё будет. Нужно подождать немного, подожди немного", — отвечает командование.Как мы писали ранее, сентябрь текущего года занял второе место по количеству случаев самовольного оставления части и дезертирства в Вооруженных силах Украины с начала конфликта, свидетельствуют данные Офиса генерального прокурора Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251029/chtoby-spasti-zhizni-i-nachat-mirnyy-protsess-medvedchuk--zelenskomu-prikazhi-slozhit-oruzhie-1070846073.html
украина
днепропетровская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070474928_72:0:1893:1366_1920x0_80_0_0_9665ec9a8acd3a827203124298effdd3.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины, война на украине, сво, всу
Новости, Украина.ру, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, война на Украине, СВО, ВСУ

Боевиков ВСУ оставили без боеприпасов в Днепропетровской области

02:49 30.10.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУСырский
Сырский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Командование оставило боевиков ВСУ без боеприпасов в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на радиоперехват между украинским подразделением и его командованием 30 октября сообщает РИА Новости
Российские силовые структуры предоставили агентству запись радиоперехвата, из которого следует, что спрятавшийся без боеприпасов в блиндаже в Днепропетровской области боевик ВСУ просит у командования помощь с боекомплектом. На мольбы военного о помощи командование ответило просьбой подождать.
"Шторм", закиньте в блиндаж, родные… "Шторм", не молчите. "Шторм", я умоляю, скиньте нам боеприпасы любые… "Шторм", мы сейчас все останемся на поле боя, у меня ничего нет... [далее неразборчиво]", — просит в эфире военнослужащий ВСУ.
"Шторм" на связи. Стреляй, стреляй. Всё будет, всё будет. Нужно подождать немного, подожди немного", — отвечает командование.
Как мы писали ранее, сентябрь текущего года занял второе место по количеству случаев самовольного оставления части и дезертирства в Вооруженных силах Украины с начала конфликта, свидетельствуют данные Офиса генерального прокурора Украины.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Вчера, 13:43
Чтобы спасти жизни и начать мирный процесс. Медведчук — Зеленскому: "Прикажи сложить оружие"Владимир Зеленский может спасти жизни украинских солдат, попавших в "котлы" в районах Покровска и Купянска, отдав им приказ сложить оружие. Соответствующее заявление экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука было опубликовано на его ресурсах
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руУкраинаДнепропетровская областьВооруженные силы Украинывойна на УкраинеСВОВСУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:48Закрыто шесть аэропортов. Отражение атаки на Москву и "красный уровень" угрозы по БПЛА в регионах
03:12"Готовы, но...": Дмитриев высказался о британских политических диссидентах
02:49Боевиков ВСУ оставили без боеприпасов в Днепропетровской области
02:35Подсчитали, сколько молодых мужчин выехали с Украины за два месяца
02:11Передавать недвижимость коррупционеров участникам СВО предложили в Госдуме
01:45Разрешил или приказал? Южная Корея построит свою атомную подводную лодку
01:21Морской брат "Буревестника", стойкость Кубы и дети-убийцы. Информационные итоги 29 октября
00:58ВС РФ продавливают оборону ВСУ на Запорожском и Харьковском направлениях. Сводка за 29 октября
00:33ЕС предложила "мирный план" по прекращению огня на Украине
00:07Угроза атак украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
23:49Одесский беспредел: ТЦКшники атаковали женщин и военнослужащего ВСУ
23:45Киев погружается во тьму из-за перепадов напряжения
23:12Террористические методы: ВСУ продолжают атаки на мирных жителей Белгородской области
22:52Паника в Раде: украинские депутаты заранее требуют гарантий безопасности на случай территориальных потерь
21:58Ирония судьбы: пока Европа сталкивается с дефицитом чипов, российские ракеты продолжают летать
21:55Пророчество прозревших: британские аналитики предрекают крах киевского режима до весны
21:26Горящий Рио и попытка схватить Мадуро. Как Запад дестабилизирует Латинскую Америку
21:13Охотники за людьми: методы ТЦК Украины вызывают возмущение граждан
21:06Армия беглецов: сентябрь 2025 года стал рекордным по дезертирству из ВСУ
21:05Мечтают о подчинении Пекина Вашингтону. Чего на Украине хотят от встречи Трампа и Си Цзиньпина
Лента новостейМолния