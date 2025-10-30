https://ukraina.ru/20251030/1070922836.html

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пробуют выбраться из окруженного Купянска, попадая под огонь заградотрядов

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

На Купянском участке продолжаются упорные городские бои. Внешнее кольцо окружения вокруг самого города, а также населенных пунктов севернее и восточнее, сжимается. Противник предпринял две попытки контратаковать со стороны Нечволодовки, однако обе были успешно отражены. Российские войска наносят удары по переправам ВСУ через реку Оскол. В ходе одной из таких атак было уничтожено 6 лодок при врага форсировать водную преграду.Подразделения группировки войск "Запад" вынудили подразделения украинской армии начать срочный отход с восточного берега Оскола. Под угрозой оказалось снабжение вражеской группировки в Купянске-Узловом. Оборона киевского режима носит очаговый характер, включающий опорные пункты и районы обороны. Это означает, что мы окружаем противника на разных участках в Купянске, создавая клещи. Противник пытается вырваться, но мы сжимаем кольцо вокруг города и зачищаем прилегающие населенные пункты.Такая тактика приносит успех. Противник теряет взаимодействие с соседними опорными пунктами, что ухудшает его положение. В Купянске блокировано более 5 тысяч украинских военных, находящихся в тяжелом положении и пытающихся сдаться, но им препятствуют заградотряды.Ранее на Харьковское направление были переброшены спецподразделения ВСУ, состоящие преимущественно из уроженцев западных областей. Участились случаи открытия огня по покидающим оборонительные позиции военнослужащим украинской армии. К примеру, группа бойцов из состава бригады теробороны осуществляла отход в лесополосу в направлении автомобильной трассы Купянск-Шевченково-Чугуев и попала под шквальный огонь одного из заградотрядов.В тоже время противник пытается вырваться из окружения на правом берегу реки Оскол. Наши дроноводы выявили перегруппировку боевиков и уничтожили их транспорт. Группа ВСУ на квадроциклах готовилась вырваться из кольца окружения. Чтобы пресечь бессмысленные попытки сопротивляться и сохранить жизни солдатам и офицерам ВСУ, российские военные сбрасывают с беспилотников листовки на позиции противника в районе Купянска, призывая их сдаться и не превращать город во второй Бахмут.В листовках говорится: "Время в окружении утекает быстрее, чем кровь из артерии. Сейчас ты еще можешь поднять руки и спастись. Это не шутки и не пропаганда. Вы окружены. Вы побеждены. У вас есть возможность, чтобы сдаться".На севере Харьковской области ВС РФ продвинулись также в районе Волчанска, Синельниково и Тихого, выбивая противника с ряда позиций. На Хатненском участке фронта Северяне расширили зону безопасности возле российской границы. В лесу возле Синельниково штурмовые группы группировки войск "Север" заняли два опорных пункта 57-й отдельной бригады ВСУ. По поступающей информации с мест, у противника практически полностью закончились терминалы "Старлинк", а ввиду сложностей с доставкой на позиции аккумуляторов для радиостанций, враг фактически остался без связи и управления.На участке фронта в районе Купянска трое военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сдались в плен. Подробнее — в материале На Купянском направлении зафиксированы массовые случаи сдачи в плен военнослужащих ВСУ.

