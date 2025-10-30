Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пробуют выбраться из окруженного Купянска, попадая под огонь заградотрядов - 30.10.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пробуют выбраться из окруженного Купянска, попадая под огонь заградотрядов
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-10-30T15:15
На Купянском участке продолжаются упорные городские бои. Внешнее кольцо окружения вокруг самого города, а также населенных пунктов севернее и восточнее, сжимается. Противник предпринял две попытки контратаковать со стороны Нечволодовки, однако обе были успешно отражены. Российские войска наносят удары по переправам ВСУ через реку Оскол. В ходе одной из таких атак было уничтожено 6 лодок при врага форсировать водную преграду.Подразделения группировки войск "Запад" вынудили подразделения украинской армии начать срочный отход с восточного берега Оскола. Под угрозой оказалось снабжение вражеской группировки в Купянске-Узловом. Оборона киевского режима носит очаговый характер, включающий опорные пункты и районы обороны. Это означает, что мы окружаем противника на разных участках в Купянске, создавая клещи. Противник пытается вырваться, но мы сжимаем кольцо вокруг города и зачищаем прилегающие населенные пункты.Такая тактика приносит успех. Противник теряет взаимодействие с соседними опорными пунктами, что ухудшает его положение. В Купянске блокировано более 5 тысяч украинских военных, находящихся в тяжелом положении и пытающихся сдаться, но им препятствуют заградотряды.Ранее на Харьковское направление были переброшены спецподразделения ВСУ, состоящие преимущественно из уроженцев западных областей. Участились случаи открытия огня по покидающим оборонительные позиции военнослужащим украинской армии. К примеру, группа бойцов из состава бригады теробороны осуществляла отход в лесополосу в направлении автомобильной трассы Купянск-Шевченково-Чугуев и попала под шквальный огонь одного из заградотрядов.В тоже время противник пытается вырваться из окружения на правом берегу реки Оскол. Наши дроноводы выявили перегруппировку боевиков и уничтожили их транспорт. Группа ВСУ на квадроциклах готовилась вырваться из кольца окружения. Чтобы пресечь бессмысленные попытки сопротивляться и сохранить жизни солдатам и офицерам ВСУ, российские военные сбрасывают с беспилотников листовки на позиции противника в районе Купянска, призывая их сдаться и не превращать город во второй Бахмут.В листовках говорится: "Время в окружении утекает быстрее, чем кровь из артерии. Сейчас ты еще можешь поднять руки и спастись. Это не шутки и не пропаганда. Вы окружены. Вы побеждены. У вас есть возможность, чтобы сдаться".На севере Харьковской области ВС РФ продвинулись также в районе Волчанска, Синельниково и Тихого, выбивая противника с ряда позиций. На Хатненском участке фронта Северяне расширили зону безопасности возле российской границы. В лесу возле Синельниково штурмовые группы группировки войск "Север" заняли два опорных пункта 57-й отдельной бригады ВСУ. По поступающей информации с мест, у противника практически полностью закончились терминалы "Старлинк", а ввиду сложностей с доставкой на позиции аккумуляторов для радиостанций, враг фактически остался без связи и управления.На участке фронта в районе Купянска трое военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сдались в плен. Подробнее —&nbsp;в материале На Купянском направлении зафиксированы массовые случаи сдачи в плен военнослужащих ВСУ.
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пробуют выбраться из окруженного Купянска, попадая под огонь заградотрядов

15:15 30.10.2025 (обновлено: 16:03 30.10.2025)
 
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
На Купянском участке продолжаются упорные городские бои. Внешнее кольцо окружения вокруг самого города, а также населенных пунктов севернее и восточнее, сжимается. Противник предпринял две попытки контратаковать со стороны Нечволодовки, однако обе были успешно отражены. Российские войска наносят удары по переправам ВСУ через реку Оскол. В ходе одной из таких атак было уничтожено 6 лодок при врага форсировать водную преграду.
Геннадий Алехин
Подразделения группировки войск "Запад" вынудили подразделения украинской армии начать срочный отход с восточного берега Оскола. Под угрозой оказалось снабжение вражеской группировки в Купянске-Узловом. Оборона киевского режима носит очаговый характер, включающий опорные пункты и районы обороны. Это означает, что мы окружаем противника на разных участках в Купянске, создавая клещи. Противник пытается вырваться, но мы сжимаем кольцо вокруг города и зачищаем прилегающие населенные пункты.
Такая тактика приносит успех. Противник теряет взаимодействие с соседними опорными пунктами, что ухудшает его положение. В Купянске блокировано более 5 тысяч украинских военных, находящихся в тяжелом положении и пытающихся сдаться, но им препятствуют заградотряды.
Ранее на Харьковское направление были переброшены спецподразделения ВСУ, состоящие преимущественно из уроженцев западных областей. Участились случаи открытия огня по покидающим оборонительные позиции военнослужащим украинской армии. К примеру, группа бойцов из состава бригады теробороны осуществляла отход в лесополосу в направлении автомобильной трассы Купянск-Шевченково-Чугуев и попала под шквальный огонь одного из заградотрядов.
В тоже время противник пытается вырваться из окружения на правом берегу реки Оскол. Наши дроноводы выявили перегруппировку боевиков и уничтожили их транспорт. Группа ВСУ на квадроциклах готовилась вырваться из кольца окружения. Чтобы пресечь бессмысленные попытки сопротивляться и сохранить жизни солдатам и офицерам ВСУ, российские военные сбрасывают с беспилотников листовки на позиции противника в районе Купянска, призывая их сдаться и не превращать город во второй Бахмут.
В листовках говорится: "Время в окружении утекает быстрее, чем кровь из артерии. Сейчас ты еще можешь поднять руки и спастись. Это не шутки и не пропаганда. Вы окружены. Вы побеждены. У вас есть возможность, чтобы сдаться".
На севере Харьковской области ВС РФ продвинулись также в районе Волчанска, Синельниково и Тихого, выбивая противника с ряда позиций. На Хатненском участке фронта Северяне расширили зону безопасности возле российской границы. В лесу возле Синельниково штурмовые группы группировки войск "Север" заняли два опорных пункта 57-й отдельной бригады ВСУ. По поступающей информации с мест, у противника практически полностью закончились терминалы "Старлинк", а ввиду сложностей с доставкой на позиции аккумуляторов для радиостанций, враг фактически остался без связи и управления.
На участке фронта в районе Купянска трое военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сдались в плен. Подробнее — в материале На Купянском направлении зафиксированы массовые случаи сдачи в плен военнослужащих ВСУ.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Карта ЛНР и Харьковской области
Карта Запорожской и Днепропетровской областей
Военкор Андрей Коц: ВСУ бросили под Покровск спецназ ГУР, чтобы хоть как-то удержаться после его паденияЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
