Ищенко: Прекратить кровопролитие — весьма благородная цель, но вряд ли Трамп этим обеспокоен - 29.10.2025
https://ukraina.ru/20251029/ischenko-prekratit-krovoprolitie--vesma-blagorodnaya-tsel-no-vryad-li-tramp-etim-obespokoen-1070786031.html
Ищенко: Прекратить кровопролитие — весьма благородная цель, но вряд ли Трамп этим обеспокоен
Ищенко: Прекратить кровопролитие — весьма благородная цель, но вряд ли Трамп этим обеспокоен - 29.10.2025 Украина.ру
Ищенко: Прекратить кровопролитие — весьма благородная цель, но вряд ли Трамп этим обеспокоен
Действия Дональда Трампа на Украине связаны не с гуманитарными целями, а с попыткой дипломатически закрепить интересы Вашингтона после провала силового сценария. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
2025-10-29T04:40
2025-10-29T04:40
"Прекратить кровопролитие весьма благородная цель. Но не думаю, что [президент США Дональд] Трамп так обеспокоен кровопролитием", — заявил Ищенко.По его словам, американский лидерн действует по логике завершения неудачной войны. "Если вы проигрываете войну, то главное вовремя из нее выскочить и попытаться выиграть мир послевоенный. Но сейчас Трамп этим и занимается", — пояснил политолог.Эксперт считает, что Трамп стремится вывести Америку из конфликта, оставив за собой роль посредника. Эта позиция, по мнению политолога, мешает успешным переговорам. "Именно поэтому мы с ним не можем договориться. Потому что мы тоже хотим помириться. И даже не с Украиной мы хотим помириться, мы хотим помириться с Соединёнными Штатами", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров" на сайте Украина.ру.О различных аспектах СВО — в материале Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр на сайте Украина.ру.
Новости
Ищенко: Прекратить кровопролитие — весьма благородная цель, но вряд ли Трамп этим обеспокоен

04:40 29.10.2025
 
Действия Дональда Трампа на Украине связаны не с гуманитарными целями, а с попыткой дипломатически закрепить интересы Вашингтона после провала силового сценария. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
"Прекратить кровопролитие весьма благородная цель. Но не думаю, что [президент США Дональд] Трамп так обеспокоен кровопролитием", — заявил Ищенко.
По его словам, американский лидерн действует по логике завершения неудачной войны. "Если вы проигрываете войну, то главное вовремя из нее выскочить и попытаться выиграть мир послевоенный. Но сейчас Трамп этим и занимается", — пояснил политолог.
Эксперт считает, что Трамп стремится вывести Америку из конфликта, оставив за собой роль посредника.

"Он говорит, это не американская война. Это война европейская, украинская, но не американская. Да, [экс-президент США Джо] Байден был дурак, он в это дело влез, но я нет. Поэтому Америка из этой войны вообще выходит. Оружием торговать можем с кем угодно, а так не участвуем. Посредниками мы хотим выступить обязательно, потому что без нас, а конкретно без меня, помириться они не могут", — сказал Ищенко.

Эта позиция, по мнению политолога, мешает успешным переговорам. "Именно поэтому мы с ним не можем договориться. Потому что мы тоже хотим помириться. И даже не с Украиной мы хотим помириться, мы хотим помириться с Соединёнными Штатами", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров" на сайте Украина.ру.
О различных аспектах СВО — в материале Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр на сайте Украина.ру.
