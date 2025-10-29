https://ukraina.ru/20251029/ischenko-prekratit-krovoprolitie--vesma-blagorodnaya-tsel-no-vryad-li-tramp-etim-obespokoen-1070786031.html

Ищенко: Прекратить кровопролитие — весьма благородная цель, но вряд ли Трамп этим обеспокоен

Действия Дональда Трампа на Украине связаны не с гуманитарными целями, а с попыткой дипломатически закрепить интересы Вашингтона после провала силового сценария. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко

"Прекратить кровопролитие весьма благородная цель. Но не думаю, что [президент США Дональд] Трамп так обеспокоен кровопролитием", — заявил Ищенко.По его словам, американский лидерн действует по логике завершения неудачной войны. "Если вы проигрываете войну, то главное вовремя из нее выскочить и попытаться выиграть мир послевоенный. Но сейчас Трамп этим и занимается", — пояснил политолог.Эксперт считает, что Трамп стремится вывести Америку из конфликта, оставив за собой роль посредника. Эта позиция, по мнению политолога, мешает успешным переговорам. "Именно поэтому мы с ним не можем договориться. Потому что мы тоже хотим помириться. И даже не с Украиной мы хотим помириться, мы хотим помириться с Соединёнными Штатами", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров" на сайте Украина.ру.О различных аспектах СВО — в материале Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр на сайте Украина.ру.

