Ищенко: Прекратить кровопролитие — весьма благородная цель, но вряд ли Трамп этим обеспокоен
Действия Дональда Трампа на Украине связаны не с гуманитарными целями, а с попыткой дипломатически закрепить интересы Вашингтона после провала силового сценария. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
"Прекратить кровопролитие весьма благородная цель. Но не думаю, что [президент США Дональд] Трамп так обеспокоен кровопролитием", — заявил Ищенко.
По его словам, американский лидерн действует по логике завершения неудачной войны. "Если вы проигрываете войну, то главное вовремя из нее выскочить и попытаться выиграть мир послевоенный. Но сейчас Трамп этим и занимается", — пояснил политолог.
Эксперт считает, что Трамп стремится вывести Америку из конфликта, оставив за собой роль посредника.
"Он говорит, это не американская война. Это война европейская, украинская, но не американская. Да, [экс-президент США Джо] Байден был дурак, он в это дело влез, но я нет. Поэтому Америка из этой войны вообще выходит. Оружием торговать можем с кем угодно, а так не участвуем. Посредниками мы хотим выступить обязательно, потому что без нас, а конкретно без меня, помириться они не могут", — сказал Ищенко.
Эта позиция, по мнению политолога, мешает успешным переговорам. "Именно поэтому мы с ним не можем договориться. Потому что мы тоже хотим помириться. И даже не с Украиной мы хотим помириться, мы хотим помириться с Соединёнными Штатами", — заключил собеседник издания.
