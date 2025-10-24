https://ukraina.ru/20251024/1070581060.html

Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр

Мы неоднократно обсуждали, что при желании наши войска легко могут форсировать Днепр и зацепиться за городскую застройку. Это витало в воздухе. У противника там была слабая группировка. И сейчас, как бы они ни пытались насытить Херсон войсками, это уже поздно, потому что все уже свершилось

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений ЛининРанее в Минобороны РФ официально сообщили, что разведывательные и десантные подразделения группировки войск "Днепр" в Херсоне успешно форсировали одноименную водную преграду и захватили плацдарм на острове Карантинный. В частности, там располагается микрорайон Корабел с промышленной застройкой и частным сектором. В ведомстве уточнили, что сейчас плацдарм надежно закреплен, ведется минирование подходов и налаживается снабжение.- Евгений, что противник может предпринять, чтобы попытаться нас оттуда выбить?- На самом деле ничего. Чтобы выбить нас с острова, украинцы должны будут форсировать речку Кошевая. Использовать понтоны, мосты или какие-то спецсредства, чтобы через нее перебраться. Это сделать тяжело. У киевского режима сейчас там нет сил и средств, чтобы провести такую сложную операцию.Более того, наша тактика просачивания, которую мы используем на всех участках, стала возможна и на Корабеле. Наши ребята заходили поэтапно. Это не так, что они где-то все вместе высадились из боями прошли весь этот остров. Проводились диверсионные операции, разведчики потихоньку занимали места. А потом оказалось, что мы практически в центре Карантинного.- Как мы можем обезопасить наши переправы от тех же fpv-дронов? Эта угроза никуда не делась.- Если мы смогли добраться до острова, то сможем обезопасить и свои коммуникации.Конечно, беспилотники – это серьезная угроза. Но, во-первых, крупная река не дает использовать определенные БПЛА. В частности, возникают проблемы с дронами на оптоволокне. Во-вторых, противнику предстоит перелетать через этот остров, чтобы что-то там отследить и уничтожить, а это большая территория. Как бы там ни было, радиопомехи существуют. Есть системы подавления fpv-дронов. Да, они не на 100% эффективны, но в целом работают.Повторюсь, у ВСУ сейчас очень сложное положение на этом участке. Выбить наши войска с острова нынешними ресурсами невозможно. Нарушить коммуникации между нашими тыловыми подразделениям и отрядами закрепления на острове тоже почти невозможно.- А почему дроны на оптоволокне не могут перелетать через крупную реку?- На Днепре сильное течение. У оптоволокно разматывается и стелется по поверхности, а течение разматывает эту катушку быстрее, чем на земле. Это не дает дрону свободно двигаться к цели.У ВСУ есть обычные дроны, которые летают на радиосигнале. Но радиосигнал можно подавить.Есть еще, конечно, "Баба-Яга", которая работает через спутниковую систему связи. С ней будет сложнее. Тем не менее, она большая и неповоротливая. Наша дроны-перехватчики научились ее сбивать.Наши военные учитывали все эти моменты и грамотно проработали эту операцию. Посмотрите, насколько хорошо она реализована. Даже украинские СМИ не знают, что с этим делать. Они сначала что-то еще комментировали, а потом сказали: "Да быть того не может" и замолчали.Только их проблемы от этого молчания никуда не исчезли.Вообще все подробности этой операции мы узнаем только после того, как она завершится. Сейчас пока информации мало. Надо подождать.- Выходит, информацию о том, что нам удалось заглушить "Старлинк" с помощью нового комплекса РЭБ "Тирада-2С", вы пока тоже не будете комментировать.- О том, что у противника подавляются системы спутниковой связи, сами украинцы писали еще в 2023 году во время запорожского контрнаступа. Полагаю, у нас есть сюрпризы, которые мы преподнесем еще не один раз.- При каких условиях противник всерьез начнет переживать за Херсон и стягивать сюда силы, оголяя другие участки фронта? Грубо говоря, чем Украина пожертвует, чтобы попытаться удержать Херсон?- Да нечем ей жертвовать. У ВСУ сейчас нет ресурсов, чтобы перебросить их под Херсон. Они учитывали угрозу нашей высадки, но сделать с этим ничего не могли.Это витало в воздухе. Мы же с вами в каждом интервью с вами обсуждали, что при желании наши войска легко могут форсировать Днепр и зацепиться за городскую застройку. У противника там была слабая группировка. И сейчас, как бы они ни пытались насытить Херсон войсками, это уже поздно, потому что все уже свершилось.Почему группировка "Восток" отбивает и отбивает населенные пункты один за другим? Это результат не только ее заслуг. Это коллективная работа всех группировок, которые бьются за Покровск, Купянск и Волчанск. Если у нас где-то есть успех, это значит, что противник оттуда уже перебросил силы на другое направление.Сырский сейчас очень стеснен в резервах. У него очень плохо с логистикой. Наши авиабомбы пролетают уже до 200 километров и разрушают врагу склады с горючим и боеприпасами. Мы серьезно нарушили железнодорожное сообщение на Украине. У киевского режима почти не осталось локомотивов на электрической тяге – все идет на тепловозах, а тепловозов очень мало. И каждой ночью мы вычеркиваем новые тепловозы из эксплуатации.Каждое разбитое депо означает, что какое-то украинское подразделение проседает на линии соприкосновения. Им не приходит подкрепление, горючее и боеприпасы. И резервов не остается.В частности, ВСУ недавно попытались контратаковать под Юнаковкой. Была плохая погода, шли дожди. Группами по десять человек они попытались Юнаковку отбить. Ничего не вышло. И чтобы провести эту операцию, противнику пришлось применить много усилий и хитрости, дабы сформировать эту небольшую, но все-таки ударную группировку.А Херсон – это очень перспективное направление для российских сил, потому что там у ВСУ находятся слабые подразделения. Заход на Корабел это и показал.- То, что мы стали лупить по железным дорогам Украины – это принципиальная смена подхода к проведению СВО или обычная боевая работа, до которой у нас руки раньше не доходили?- Надеюсь, что это смена подхода и что это система. Мы выбиваем из-под украинской армии ее экономическую и логистическую основу. Если эти мероприятия будут продолжены, у противника никаких перспектив на фронте не будет даже в обороне. Им придется уходить за Днепр.Украинская пехота сейчас не играет в сражениях никакой решающей роли. Они просто сидят на закрепах где-то в норках, чтобы их не заметили с дронов и не выжгли другими дронами. Все пространство в рыхлой обороне противник контролирует только с помощью операторов БПЛА. Дроны-разведчики и ударные дроны, которые поражают любую движущуюся цель. Только за счет этого киевский режим хоть как-то держится.Но людские ресурсы конечны. И технические ресурсы тоже под угрозой. Когда усложняется их доставка на фронт, начинаются сложности в их применении. Если они не смогут использовать достаточно дронов, их оборона сыплется.- А почему мы поменяли подходы к боевым действиям? Почему мы теперь делаем ставку на разгром Украины, а на то, чтобы дальше вести с Западом войну на истощение на территории Украины?- Мы поняли, что дипломатическим путем нельзя завершить этот конфликт на приемлемых для России условиях. Поэтому приняли решение идти до конца. Я очень на это надеюсь. Не хочу быть рупором войны, но мне кажется, что мы должны были идти до конца прямо с 2022 года. Надо было дать армии возможность действовать так, как воюет армия. Без оглядки на окрик сверху. Наша группировка в зоне СВО способна решать любые задачи. Мы это видим.Оказалось, что форсирование Днепра – это не какая-то там неразрешимая задача. Причем Херсон – это лишь один город, где достаточно активно функционируют ВСУ. Оттуда ведутся обстрелы, там сидят наблюдатели. А ведь побережье Днепра очень длинное. Контроль у нас идет далеко за Энергодаром и Васильевкой. В любом месте такая операция возможна.- Кстати, Трамп отменил саммит в Будапеште и ввел санкции против наших ведущих нефтяных компаний. Дмитрий Медведев сказал, что он присоединился к европейской партии войны и что победы нам надо достигать на поле боя, а не за канцелярским столом.- Абсолютно с ним согласен. Мы должны использовать все ресурсы, которыми располагает наша армия, чтобы любое сопротивление Украины было подавлено, а любая западная помощь приносила Западу убытки.Если мы лишим их возможность зарабатывать деньги на этой войне, Запад вмешиваться не будет. У них есть экономические соображения, зачем эту войну поддерживать. И уничтожение украинской логистики – это удар по западной экономике. Они передают оружие, оно не доезжает до передка, его эффективность стремится к нулю.И если мы будем работать в этом направлении, Запад потеряет к этой войне интерес. И все задачи по Украине будут достигнуты.- Ожидаете ли вы, что Запад сейчас будет активничать в других местах: устроит настоящую охоту на танкерный флот или заблокирует Финский залив?- Конечно. Запад будет использовать все силы и средства, чтобы помешать нам использовать весь экономический и военный потенциал России. Будет дестабилизировать ближнее зарубежье. Будет накалять обстановку вокруг Калининграда. Будет Балтику всячески пытаться нам закрыть. Да и Черное море – это не акватория, где мы можем свободно перемещаться. Проблемы есть. Но так или иначе их надо решать по мере поступления.Европа идет на обострение. Ей нужна война. Но не глобальная с применением ядерного оружия, а локальный конфликт, в котором, как они считают, смогут решить экономические проблемы. Потому-то я и говорю, что надо выбивать экономическую основу из украинского конфликта, чтобы Запад потерял к нему всякий интерес.- Насчет того, как мы одну из проблем пытаемся решить. На фоне дроновых атак Минобороны внесло в Госдуму законопроект, по которому можно будет привлекать резервистов для охраны НПЗ и других объектов в наших тылах. Есть ли примерное понимание, как это будет выглядеть технически?- Я не примерно, а точно могу сказать, как это должно выглядеть технически. Не надо далеко ходить за примерами. Надо изучать опыт врага. Как Украина создает мобильные группы ПВО и заслоны на пути маршрутов БПЛА. Где у нее находятся наблюдатели, которые передают информацию о количестве дронов и их направлении.Это надо учитывать, потому что средства РЭР не всегда эффективны. Цели небольшие, малозаметные, из композитных материалов. Их радиолокационные станции не видят. В инфракрасном спектре они тоже несильно отсвечиваются. Обнаружить их может только живой человек.Комплексы РЭБ тоже не все могут подавить. Дрон может лететь по полетному заданию, не связываясь с землей спутниками даже для коррекции. Вылетел. Через какое-то время ему надо повернуть на 90 градусов вправо. Продолжил лететь. Аппарат дешевый. Он не требует специального оборудования. Запустили десять штук и полетели. Долетел – не долетел – дело десятое. Десять штук запустили – кто-то долетит.Поэтому нам нужны наблюдатели и люди, способные сбивать БПЛА огнем из обычного зенитного вооружения. Старые проверенные ЗУ (22-мм автоматические зенитные пушки). Реанимировать "Шилки", которые эффективно себя проявляли. "Тунгуска" стреляла 30-мм снарядами достаточно неплохо.И резервисты тут идеально подходят. Они умеют работать с оружием и дали согласие на то, чтобы так или иначе участвовать в боевых действиях. Я считаю, что мы мало используем резервистов. Как в тылу, так и ближе к передовой.- Сохраняется ли еще опасность, что противник возьмет чуток "Томагавков", чуток "Штормшэдоу", чуток украинских ракет и много дронов, а потом устроит массированный налет на наши тылы, которого ПВО просто не выдержит?- Я не согласен, что ПВО не выдержит этот массированный залп.Когда впервые стали использоваться "Хаймарсы", наши системы РЭБ стали ставить перед ними ложные цели, и "Хаймарсы" начали падать. Снаряд уходит на 20 километров в сторону и там где-то взрывается. С "Шторшэдоу" примерно такая же история. Есть технология, позволяющая гасить это высокоточное оружие.Поэтому Украина использует высокоточку крайне редко, а устраивает массированные налеты БПЛА. Их много, и их не жалко. А тех же "Штормшэдоу" передано ограниченное количество. Может, их в заначке еще есть штук 40, но быстро их произвести в нужных количествах Британия не сможет.А сбивать их легче, потому что они-то как раз на радарах отсвечиваются. 