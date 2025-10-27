https://ukraina.ru/20251027/rostislav-ischenko-esli-ukraina-sama-ne-uydet-iz-slavyanska-to-poteryaet-i-armiyu-i-shans-dlya-peregovorov-1070643826.html

Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров

Российской стороне спешить некуда. У нас развивается прекрасное наступление. И Украина погружается в состояние военной катастрофы. То есть через некоторое время ВСУ потеряют способность сопротивляться, это даст нам преимущество в любых переговорах. С кем угодно. И вообще поставит под вопрос необходимость переговоров с Украиной как таковых.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, возможен ли компромисс между Россией и США в переговорном процессе по Украине?- Наше видение компромисса и американское видение компромисса остаётся различным. И без уступок с чьей-то стороны достижение договорённости в принципе сейчас невозможно. Потому что Россия исходит из того, что для обеспечения своей безопасности, она должна контролировать своё предполье на западе хотя бы в пределах границ бывшего Советского Союза, не обязательно все это включить в себя. Белоруссию Россия контролирует в военно-политическом плане, да и в экономическом. Хоть Белоруссия является независимым государством. А там, где она не может это контролировать, как, например, в Прибалтике, которая уже является членом НАТО и ЕС, оттуда необходимо убрать всю военную инфраструктуру. Это требования российской стороны.И есть американские требования: давайте заморозим, и будем вести долгие и нудные переговоры о том, как нам жить дальше. Но большая часть Украины будет находиться под западным контролем. И там в любой момент могут появиться и западные войска, и западные ракеты. И, повторяю, эти позиции пока не сблизились ни на йоту.У Трампа не та ситуация, чтобы согласиться с российскими требованиями на европейском направлении, тогда он просто теряет Европу. У Путина тоже не та ситуация, когда он может просто согласиться с требованиями Трампа, потому что тогда возникнет вопрос, а зачем все это было? Как минимум, последние два года, потому что в декабре 23-го Байден уже предлагал мир по линии разграничения. И 20-30 километров в ту или в другую сторону, и еще 100 или 200 населенных пунктов, с точки зрения безопасности России никакой роли не играют. Они могут играть роль с точки зрения населения, которое там живет. Но с точки зрения обеспечения безопасности России в целом, никакой роли они не играют.Когда встретятся президенты двух стран неизвестно. Российской стороне спешить некуда. У нас развивается прекрасное наступление. И Украина реально уже погружается в состояние военной катастрофы. То есть через некоторое время украинская армия потеряет способность сопротивляться, это даст, безусловно, нам преимущество в любых переговорах. С кем угодно. И вообще поставит под вопрос необходимость переговоров с Украиной как таковых. Поэтому пока что непонятно, как будут развиваться события.У нас слишком разные интересы с Соединёнными Штатами. И пока что США не готовы отказаться от концепции Америка-гегемон. Поэтому как бы мы им не уступали, конфронтации всё равно будут продолжаться. Потому что с точки зрения этой концепции, мы должны сдаться, разделиться, самоуничтожиться в политико-экономическом и военном плане и поступить в услужение американцам, если они соблаговолят нас принять. Но этого никто пока не собирается делать.- Каковы истинные цели Трампа в украинском конфликте? Неужели прекратить кровопролитие?- Прекратить кровопролитие весьма благородная цель. Но не думаю, что Трамп так обеспокоен кровопролитием. Исходить следует из того, что Трамп пытается при помощи миротворческого процесса отстоять те интересы Соединенных Штатов, которые его предшественники не смогли отстоять при помощи прокси войны.Ели вы проигрываете войну, то главное вовремя из нее выскочить и попытаться выиграть мир послевоенный. Но сейчас Трамп этим и занимается. Он говорит, это не американская война. Это война европейская, украинская, но не американская. Да, Байден был дурак, он в это дело влез, но я нет. Поэтому Америка из этой войны вообще выходит. Оружием торговать можем с кем угодно, а так не участвуем. Посредниками мы хотим выступить обязательно, потому что без нас, а конкретно без меня, помириться они не могут. Видите, Путин с Зеленским так друг друга не любит, что даже разговаривать не хотят. И только я могу их помирить. Поэтому я их буду мирить в интересах Соединенных Штатов.В общем-то, вполне понятная позиция. Именно поэтому мы с ним не можем договориться. Потому что мы тоже хотим помириться. И даже не с Украиной мы хотим помириться, мы хотим помириться с Соединёнными Штатами, Мы даже не против, чтобы интересы США при этом не страдали. Но ещё раз повторяю, у американцев взгляд на вещи очень простой. Если не существует американской глобальной гегемонии, значит, что в интересах Соединённых Штатов уже пострадали.Россия требует признания определенных территорий. Если не юридически, то фактически. Путем вывода украинских войск за пределы ДНР. И это очень серьезный момент, потому что все прекрасно понимают, что украинские войска будут оттуда выбиты. И что это дело максимум пары месяцев, а то и нескольких недель. И, тем не менее, Зеленский говорит, мы не уйдем. Они в любом случае уйдут оттуда. Их просто вышвырнут оттуда.Но любое отклонение от плана заморозки тут же дезавуируется Украиной. Можно говорить о том, что Зеленский не хочет терять укрепленные позиции в Славянске. Это последняя укрепленная линия Украины. Но Украина теряет уже сейчас эти позиции. Более того, она может потерять их вместе с войсками, которые там находятся. То есть может оказаться через пару-тройку недель, что стало только хуже. А так они могут спасти и лицо, и армию, и начать переговоры. Зеленский отказывается, потому что таким образом де-факто будет признана претензия России на эти территории. Украинские войска ушли. Куда они ушли? Они ушли за пределы бывших Луганской и Донецкой областей, за пределы российских границ.А дальше, как предлагал Трамп, идет речь об обмене территориями, потому что Россия занимает какие-то части Харьковской области, Днепропетровской области. К моменту переговоров отобьёт что-то в Запорожской области. Может, даже Херсон взять до начала переговоров. Вопрос в том, когда они начнутся.И вот Россия может вывести свои войска из Сумской и Харьковской области, а Украина выводит из Херсонской и Запорожской. Так это видится с точки зрения Трампа. Но Зеленский отказывается это делать, потому что де-факто тем самым признает претензии России. И в это все упирается, потому что если нет согласия Украины на признание, нейтрализацию, если Киев говорит, что мы все равно будем вооружаться и эти территории отбивать, через 10, 50, 100 лет, но будем, то тогда такой мир не может быть заключен.- Politico пишет о том, что Украину хотят принять в Евросоюз без полноценного права голоса. Отмечается, что разработка нового механизма вступления в ЕС может сделать таких лидеров, как премьер Виктор Орбан, более сговорчивыми. В 2004 году нам было все равно, вступит ли Украина в Евросоюз. Что это означает для России сейчас?- России совсем все равно не было, потому что это означало разрыв экономических связей. Сейчас экономические связи все равно разорваны. Потом вступление в Европейский Союз практически неизбежно влекло за собой вступление в НАТО. Как правило, это была одна дорожка. Кроме того, Европейский Союз в любом случае заявлял о том, что необходимо защищать своих членов. Таким образом военно-политическую нагрузку это вступление тоже несло, не только чисто экономическую.Европейский Союз вообще рассматривал себя как федеративное государство, даже не как конфедеративное. Концепция Европейского Союза, которая была заложена в конце 90-х годов, это превращение в федеративное государство, в Соединенные Штаты Европы. Поэтому России никогда не было все равно. Россия допускала вариант вступления Украины в Европейский Союз под определенные гарантии России: сохранение экономических связей с ЕС, украинского транзита, российских экономических интересов на Украине и украинского нейтралитета.Но сейчас хотят принять, хотеть невредно, пусть хотят. Только при чем здесь Орбан? Орбан блокирует вступление Украины в Европейский Союз по вполне понятным причинам. Потому что Венгрия обещала блокировать до тех пор, пока Украина не перестанет терроризировать венгров украинской мовой. Украина не прекращает. Ее скоро уже не будет, но прекращать она не хочет. Здесь ничего не поменяется. Более того, позиции Орбана втихую поддерживается половиной Европейского Союза. Громко они сказать боятся, потому что Урсула денег не даст.Вряд ли там что-то поменяется серьезно. То есть Украину могут принять в ЕС только тогда, когда она будет полностью контролироваться российской армией. Тогда они могут найти какое-нибудь правительство в изгнании и принять его в Европейский Союз, потому что это уже никого тогда не будет действительно волновать.О ситуации в зоне СВО - Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр

