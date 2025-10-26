"Больше не уходят в самоволку — просто исчезают": Павлив о новой тенденции в рядах ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
В армии Украины меняется сама суть проблемы дезертирства. Солдаты ВСУ теперь не просто отлучаются ненадолго, а сбегают навсегда, и чаще всего — прямо из учебных центров, даже не добравшись до фронта. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Если до середины 2024 года количество дел по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве [в рядах ВСУ] было примерно одинаковым, то в 2025 году наблюдается полное доминирование именно дезертирства", — констатирует Павлив.
И добавляет: "Люди больше не уходят в самоволку — они просто исчезают. В основном бегут ещё на стадии подготовки, из учебок".
Аналитик подтверждает слова экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко о масштабах бегства. "Бывший депутат Луценко, который сейчас воюет в составе ВСУ, недавно заявил, что только в сентябре дезертировало не менее 20 тысяч человек. И это лишь те случаи, которые были официально оформлены как уголовные дела", — отмечает эксперт.
Павлив подчеркивает, что реальные цифры дезертирства в украинской армии могут быть еще выше. "Реальное число, очевидно, выше — возможно, 25, а то и 30 тысяч [в месяц]", — заключил автор статьи.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Людоловы против дезертиров" на сайте Украина.ру.
О том, что происходит в регионах Украины — в статье Дмитрия Ковалевича "Света не будет, а зарезанный "орками" герой оказался дезертиром. Что происходит в Днепропетровске".
21 июля, 20:38Украинская армия на грани. Дезертиры, трупы инструкторов и бывшие убийцы с автоматамиЕсли бы кто-то в Европе или США захотел провести аудит боеспособности украинской армии летом 2025 года — это был бы не доклад, а акт вскрытия. На операционном столе лежало бы не государство, а измождённое тело с вывернутыми суставами и пульсирующими очагами гниения
Подписывайся на