Российские самолеты вне досягаемости, а у Зеленского пока ничего нет. Украина в международном контексте

Когда руководство Евросоюза вместе с их подопечным, президентом Украины Владимиром Зеленским, поняло, что третья мировая война из-за Украины откладывается хотя бы до встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, оно в очередной раз решило взять инициативу в свои руки

Новый старый план ЕвросоюзаНа этой неделе европейские страны планируют представить Трампу разработанный совместно с Украиной мирный план, в основе которого лежит уже отвергнутая Москвой идея прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта, а затем начать переговоры по различным вопросам, пишет американский Bloomberg.Таким образом европейцы планируют нейтрализовать вновь выдвинутое требование Владимира Путина к США, чтобы Киев ради мирного соглашения признал территориальные потери, отмечает агентство."План предусматривает, что как только Россия вслед за Украиной согласится на прекращение огня и обе стороны откажутся от дальнейших территориальных притязаний, состоятся возвращение на Украину депортированных детей и обмен пленными. Украина получит гарантии безопасности, средства для возмещения ущерба и перспективу скорого вступления в Европейский союз", - раскрывает Bloomberg детали плана.Таким образом получается, что новый разрабатываемый план почти полностью повторяет те требования Киева, которые Москва ранее уже назвала неприемлемыми, включая возвращение детей, якобы вывезенных ранее с освобожденных территорий в другие регионы России. Эти претензии российская сторона отвергла как бездоказательные.Дальше план предусматривает постепенную отмену санкций против России, отмечается в статье. Однако 300 млрд долларов из замороженных резервов Центрального банка будут возвращены России лишь после того, как Москва согласится внести вклад в восстановление Украины, сообщает агентство."Москва и Киев начнут переговоры об управлении занятыми Россией территориями, при этом ни Европа, ни Украина юридически не признают эти земли российскими", - подчеркивает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.Проблема только в том, что сами чиновники Евросоюза, участвующие в разработке этого плана, не верят в него. "Ничто не предвещает, что Путин отступится от своих максималистских требований", - цитирует Bloomberg заявление высокопоставленного европейского чиновника. Тогда вопрос – зачем он, собственно, разрабатывается? Скорее всего для того, чтобы помешать реальному сдвигу в сторону украинского урегулирования.Из Вашингтона с пустыми рукамиВ связи с планируемой встречей российского и американского лидеров, вопрос передачи "Томагавков" Киеву откладывается, но не закрывается полностью."Владимир Зеленский в пятницу прибыл в Вашингтон с визитом и уехал с пустыми руками, поскольку президент Дональд Трамп отказался обещать, что США поставят Украине ракеты "Томагавк". Давайте проясним: Трамп поступил абсолютно правильно", - пишет американское издание The Hill.По мнению авторов издания, пока президент России Владимир Путин проявляет "тревожащие признаки" того, что он будет стремиться завоевать всю Украину, США не могут прибегать к самым крайним мерам.Издание признает, что ракеты "Томагавк", которые позволят Украине поражать цели в глубине российской территории, создают риск более прямого вовлечения США в этот конфликт."Что, если Россия воспримет удар Украины по своей территории — удар, нанесенный с помощью американского оружия — как акт войны со стороны Штатов? Действительно ли мы хотим воевать с Россией из-за судьбы страны, которую мы не обязаны защищать? Конечно, нет", - пишут американские журналисты.Именно поэтому Трамп поступил правильно, в конечном итоге отказавшись от планов поставлять Зеленскому ракеты "Томагавк", продолжают они."В ходе долгого и, по всей видимости, сложного совещания в пятницу Трамп сообщил Зеленскому, что он пока не готов поставлять оружие и хочет дождаться встречи с Путиным в ближайшие две недели, вероятно, в столице Венгрии Будапеште. Эта позиция жесткая, но разумная", - оценивает The Hill.По словам авторов публикации, теперь мяч на стороне президента Путина. Он должен принять мирное соглашение и отказаться от дальнейших угроз украинской территории, пишут они."Если вы не готовы к этому, то увидите другую сторону США и Трампа: мы хотим мира, но если мы не можем его достичь из-за вашего упрямства, то вас ждет эскалация конфликта. Пока не дошло до этого, заключите соглашение!", - призывает американская газета.Вне досягаемости и лучше конкурентовИздания стран НАТО с неизменным интересом наблюдают за тем, как российское оружие проявляет себя на поле боя.Американское специализированное издание Military Watch Magazine опубликовало на своих страницах статью, посвященную советскому танку Т-80 и его новейшей модификации Т-80БВМ.Повышенная мобильность Т-80, продемонстрированная в боях высокой интенсивности, стала основным фактором, убедившим российскую армию в необходимости дополнительных закупок этой модели, пишет американские издание."Т-80 не только гораздо быстрее при движении вперед, но и на обратном ходу, может похвастаться более низким уровнем шума двигателя и лучше приспособлен к низким температурам (так называемый "холодный пуск"), чем другие российские танки, включая Т-72 и Т-90", - отмечают военные эксперты.Они напоминают, что в 1980-х годах этот танк производился на двух из трех крупнейших танковых заводов Советского Союза, но после распада государства попал в опалу, поскольку снижение затрат оказалось важнее производительности. В течение 1990-х годов производство поддерживалось на крайне низком уровне, а в 2001 году прекратилось вовсе."Считается, что убедительные успехи танка на украинском театре военных действий стали основным фактором, предвосхитившим объявленное в сентябре 2023 года решение о возобновлении производства, которое, как ожидается, начнется ближе к концу десятилетия", - отмечает Military Watch Magazine.На модернизированном Т-80БВМ установлено основное орудие 2А46М-4, новый двигатель мощностью 1 250 лошадиных сил (на 25% больше), доступ к широкому спектру новых боеприпасов, а также установка динамической защиты "Реликт" и тепловизионных прицелов, подчеркивается в статье."Помимо Т-80 газотурбинный двигатель используется лишь на американском M1 Abrams, однако при весе порядка 80 тонн против почти 45 тонн у Т-80 отношение мощности к массе у Abrams намного ниже. Т-80 значительно легче несмотря на то, что многие варианты по уровню броневой защиты даже опережают Abrams. Кроме того, его основное орудие мощнее, чем у американского конкурента, и это позволяет считать его конструкцию наиболее эффективной за всю холодную войну", - признают американские эксперты.Тем временем польское издание Interia обращает внимание на серьезные усилия, которое российская армия прикладывает для совершенствования арсенала высокоточных боеприпасов. Издание выделяет бомбы ФАБ-500Т, разработанные конструкторским бюро "Базальт".По словам авторов публикации, российские конструкторы превращают традиционные боеприпасы свободного падения в интеллектуальные бомбы, обладающие способностью к автономному планирующему полету на большие расстояния."По мнению аналитиков, такая эволюция бомб позволяет наносить ими эффективные удары, не подвергая пилотов непосредственному риску, что является ключевым элементом российской стратегии в продолжающемся конфликте с Украиной. Первые упоминания об этих модулях появились еще в начале 2023 года, однако последняя модернизация значительно расширяет их тактические возможности", - подчеркивают польские эксперты.Новый вариант УМПК отличается модифицированной конструкцией, включая удлиненную хвостовую часть и увеличенные крылья, что улучшает аэродинамическую устойчивость и удлиняет траекторию полета бомбы, говорится в статье. Благодаря этим изменениям, а также интегрированному китайскому турбореактивному двигателю SwiwinSW800Pro, бомба достигает дальность полета свыше 100 км, продолжают польские журналисты.Также как преимущество данной модели они выделяют модуль со спутниковой навигацией GPS и инерциальной измерительной системой, что обеспечивает высокую точность попаданий. По мнению экспертов, такая модернизация минимизирует расход топлива носителя и позволяет российским Су-34 работать вне досягаемости украинских систем ПВО, таких как С-300, IRIS-T или Patriot.О перспективах российско-американского саммита в Будапеште - в материале Павла Котова Россия не дает забыть про первопричины. Почему саммит в Будапеште под вопросом

