Василий Ющук: Когда Европа наконец решится конфисковать российские активы, Украина уже потерпит крах
Жириновский не так давно говорил, что в ближайшие 10-15 лет будет только хуже. Все друг с другом будут конфликтовать. Эти конфликты будут сжирать ресурсы и вместо созидания будут тратятся на борьбу. Потом мир, скорее всего, разделится на полюса. И когда делить уже будет нечего, все примут реальность и успокоятся
Ранее Дональд Трамп опроверг сообщения в СМИ о том, что его встреча с Владимиром Путиным в Будапеште якобы сорвана. Он высказался в том духе, что нужно не проводить бессмысленную встречу ради встречи, а попытаться для начала все же сблизить позиции. При этом большинство наблюдателей сходятся во мнении, что теперь снова к Трампу потянутся ходоки из Европы и Украины, которые будут пытаться перетянуть его к себе и развести на "Томагавки", санкции и деньги, а российская армия продолжит медленное продвижение на фронте.
- Василий, так ли здесь все просто?
- Я бы сказал, что сейчас возник позиционный тупик не только в зоне СВО, но и на политико-дипломатическом фронте, потому что каких-то прорывных шагов мы до сих пор не увидели.
Трамп меняет свое мнение на 180 градусов за несколько дней. Он любит заключать со всеми некие сделки. А самое главное – любит рассказывать, что "я еще не решил". Это касается любого вопроса. Он еще не решил: то ли "Томагавки", то ли мирный саммит.
Рассказывая про мирный саммит, можно приближать нас и давить на Европу. Рассказывая про "Томагавки", можно приближать к себе Европу и давить на нас.
Это еще раз говорит в пользу позиционного тупика. Пока никто ничего делать не собирается. Все только ведут торги, набивая себе цену. Это уже не первая такая неопределенность. В августе уже была встреча на Аляске, которая тоже была многообещающей, но ни к каким конкретным последствиям не привела.
Поэтому я согласен с мнением, что пока по поводу саммита в Будапеште нет никакой определенности, все продолжат делать то же, что делали до сих пор. Продавливать свои условия и добиваться сиюминутных выгод.
- Остались ли у Трампа еще какие-то инструменты давления на нас? В августе он пугал санкциями – не получилось. Сейчас пугал массированными ракетными обстрелами по тылам – тоже не получилось.
- Без большой эскалации трудно сделать что-либо. Понятно, что у ведущих игроков есть целый арсенал рычагов влияния вплоть до ядерного оружия, но повышение градуса настолько рискованно и невыгодно, что на это никто не идет.
Кстати, угроза санкций и "Томагавков" — это не единственный инструмент давления на нас. Когда еще в начале СВО в состав НАТО включили Швецию и Финляндию, они тоже полагали, что если подтянут свое вооружение поближе к нашим границам, то мы спасуем. Но этого не произошло.
Сейчас Трампу вообще невыгодно давить на нас слишком сильно, потому что это толкает нас в объятия Китая, который на самом деле является главным конкурентом США, потому что становится мировым центром силы и покушается на их гегемонию. Если Китай очень сблизится с Россией, он получит доступ к ее ресурсам и логистическими возможностями. И США попадут в положение, когда они уже Китаю проигрывают.
То есть для них притормаживать Россию – это хорошо. Грабить Европу – тоже выгодно. Но при этом надо не сделать так, чтобы слишком усилился Китай.
- Китай вроде бы готовится к очередному этапу торговой войны с США. При этом проект "Сила Сибири-2", который мы так хвалили, в лучшем случае будет готов лет через пять. То есть не похоже, чтобы китайцы занимали какую-то активную позицию.
- Китай всегда занимает позицию мягкой силы. Это лежит в основе его философии. Как называется Китай на китайском языке? Два иероглифа: "Чжун" и "Гуо". Первый иероглиф – "середина". Второй – "страна". То есть китайцы считают себя страной посередине мира. Именно в этом ракурсе стоит оценивать то, что они делают.
Китай старается стоять в стороне от чужих конфликтов и извлекать из них выгоду. Украинский конфликт китайцам выгоден, потому что оттягивает ресурсы США от Тайваня. Вторичных санкций они опасаются. С Россией они хотят работать, но аккуратно. Те же автомобили в России поставляются, но называются местными брендами: перелицованный JAC формально это "Москвич", а производство копий Chery наладили под брендом Tenet.То есть Китай, как и многие страны, пытается в политике усидеть на всех стульях.
Тем не менее, Китай понимает, что находится в преддверии битвы с Америкой. США нужно Китай подвинуть и ослабить, но при этом не разрушить мировую экономику. Поэтому Трамп действует в своем классическом стиле наезда, а потом отката. Сначала рассказывает, что пошлины будут больше 100%. Потом говорит, что передумал, потому что всех победил. Из Китая пытаются вывезти производства, но так, чтобы не поругаться и сохранить доступ к технологиям.
Повторюсь, Китай претендует на лидерство в мире. США пытаются не дать ему это лидерство захватить. Наверное, лидером во всем мире Китай не будет, но будет возглавлять один из полюсов многополярного мира.
- Выходит, в геополитике такой же позиционный тупик, как и по украинскому конфликту.
- Да. Это битва, когда все стороны давят, но передавить не могут.
- А из позиционного тупика на украинском фронте как будем выходить? Придумаем инструмент прорыва или просто будем дожимать?
- Инструмент прорыва фронта, конечно, может помочь. Но тут на данный момент выглядят более реалистичными экономические факторы и нарушение стабильности тыла. Людские ресурсы Украины сокращаются, а это ухудшает ее положение и на фронте, и в экономике. И перелом в СВО может произойти не потому, что у ВСУ фронт рухнет в военном плане, а потому, что у них развалится тыл, на который фронт всегда опирается.
У наших оппонентов явно кончаются деньги. Европа фактически начала говорить, что готова финансировать Украину за счет передачи замороженных российских активов на 140 миллиардов евро. Почему они пришли к этому спустя 3,5 года конфликта? Потому что деньги кончаются, и они не знают, чем этот конфликт подпитывать. США и Трамп, которые любят сделки, теперь рассматривают этот конфликт как способ заработка для американского ВПК.
Помимо потерь на фронте, люди стараются сбежать из страны, прячутся от ТЦК и оставляют воинские части. Во-первых, они видят, что перспектив войны нет никаких. Во-вторых, они устали от лжи киевского режима, который до сих пор продолжает агитацию в духе "ракет у России осталось на две-три недели".
То есть фронт ВСУ может рухнуть из-за недостатка финансирования и из-за исчерпания человеческого ресурса.
- То есть если они конфискуют наши активы, то это будет фол последней надежды?
- Скорее, предпоследней. Они всего забрали у нас 300 миллиардов, а пока речь идет о 140. У них еще будет возможность отдать полностью наши деньги Украине. Но даже если они отдадут эти 140, то это будет самой крайней мерой, которая прикончит доверие к финансовой системе Европы. Сейчас оно подорвано, но имеет шанс реабилитироваться в будущем. Когда у тебя не просто заморозили, а отобрали, ты начнешь вынимать деньги и вкладывать в другие активы вроде золота, а не чужой валюты. И хранить ты это будешь не в европейских банках, а поближе к себе.
Это однозначно будет выстрел себе в ногу для Европы.
Тем более, Европа не едина. Там тоже есть партия мира, которая выступает за торговлю и сотрудничество. Но партия войны сейчас сильна, и она может пойти на эти крайние меры. И если они решатся на то, чтобы наши активы как бы без процентов передавать Украине, то, как считают многие аналитики, это будет ближе к середине 2026 года.
- А до 2026 года может все что угодно произойти. В том числе на фронте. ВСУ теряют Покровск и Купянск. Более того, наши войска начали боевые действия за городскую застройку Херсона.
- Да, хотя в масштабах Украины это вроде бы небольшие успехи. Если подсчитать наши темпы продвижения, то всю Украину мы будем занимать условно сто лет. Но ситуация меняется. И у них явно не хватит сил оборонять всю территорию Украины. Тем более, мы выбиваем энергетику и железную дорогу. Фронт может начать активно обрушаться. А если в какой-то момент Запад и Китай дадут неформальное согласие на устранение Зеленского, чтобы поменять власть и все закончить, то конфликт будет быстро урегулирован при помощи дипломатии.
- А возможен ли выход из позиционного тупика в геополитике, когда США и Китаю нужно победить друг друга так, чтобы не обрушить мировую экономику, а нам нужен прочный мир в Европе, который неизвестно, наступит ли после окончания украинского конфликта?
- Быстрый выход из этого тупика невозможен. Это глобальное противостояние растянется на много лет. Более того, конфликт на Украине показывает, что когда ты проходишь какой-то ключевой момент, оппоненты начинают тебе по-другому палки в колеса вставлять.
Сейчас США ведут с Китаем торговую войну. Если у них что-то не получится, может развернуться Тайванский кейс. Фактически для США Тайвань – это их большая военная база, прямо под боком у Китая. Кейс Тайваня на чем-то завершится, начнется противостояние в чем-то еще. И так далее.
У нас любят вспоминать пророчества Жириновского. Он не так давно говорил, что в ближайшие 10-15 лет будет только хуже. Уже видно, что он говорил примерно про это. Все друг с другом будут конфликтовать. Эти конфликты будут сжирать ресурсы и вместо созидания будут тратятся на борьбу. Потом будет виток, когда все устаканится. Мир, скорее всего, разделится на полюса. И когда делить уже будет нечего, все примут реальность и успокоятся. На какое-то время, вероятно, продолжительное. И тогда пойдет виток развития и улучшения.
Так что пока выход из геополитического тупика видится только теоретическим. Это затянется надолго.
