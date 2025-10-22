https://ukraina.ru/20251022/1070494986.html

Василий Ющук: Когда Европа наконец решится конфисковать российские активы, Украина уже потерпит крах

Об этом политолог-международник, специалист по конкурентной разведке и информационному противоборству, учредитель аналитического издания "Интермонитор" Василий Ющук рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Дональд Трамп опроверг сообщения в СМИ о том, что его встреча с Владимиром Путиным в Будапеште якобы сорвана. Он высказался в том духе, что нужно не проводить бессмысленную встречу ради встречи, а попытаться для начала все же сблизить позиции. При этом большинство наблюдателей сходятся во мнении, что теперь снова к Трампу потянутся ходоки из Европы и Украины, которые будут пытаться перетянуть его к себе и развести на "Томагавки", санкции и деньги, а российская армия продолжит медленное продвижение на фронте.- Василий, так ли здесь все просто?- Я бы сказал, что сейчас возник позиционный тупик не только в зоне СВО, но и на политико-дипломатическом фронте, потому что каких-то прорывных шагов мы до сих пор не увидели.Трамп меняет свое мнение на 180 градусов за несколько дней. Он любит заключать со всеми некие сделки. А самое главное – любит рассказывать, что "я еще не решил". Это касается любого вопроса. Он еще не решил: то ли "Томагавки", то ли мирный саммит.Рассказывая про мирный саммит, можно приближать нас и давить на Европу. Рассказывая про "Томагавки", можно приближать к себе Европу и давить на нас.Это еще раз говорит в пользу позиционного тупика. Пока никто ничего делать не собирается. Все только ведут торги, набивая себе цену. Это уже не первая такая неопределенность. В августе уже была встреча на Аляске, которая тоже была многообещающей, но ни к каким конкретным последствиям не привела.Поэтому я согласен с мнением, что пока по поводу саммита в Будапеште нет никакой определенности, все продолжат делать то же, что делали до сих пор. Продавливать свои условия и добиваться сиюминутных выгод.- Остались ли у Трампа еще какие-то инструменты давления на нас? В августе он пугал санкциями – не получилось. Сейчас пугал массированными ракетными обстрелами по тылам – тоже не получилось.- Без большой эскалации трудно сделать что-либо. Понятно, что у ведущих игроков есть целый арсенал рычагов влияния вплоть до ядерного оружия, но повышение градуса настолько рискованно и невыгодно, что на это никто не идет.Кстати, угроза санкций и "Томагавков" — это не единственный инструмент давления на нас. Когда еще в начале СВО в состав НАТО включили Швецию и Финляндию, они тоже полагали, что если подтянут свое вооружение поближе к нашим границам, то мы спасуем. Но этого не произошло.Сейчас Трампу вообще невыгодно давить на нас слишком сильно, потому что это толкает нас в объятия Китая, который на самом деле является главным конкурентом США, потому что становится мировым центром силы и покушается на их гегемонию. Если Китай очень сблизится с Россией, он получит доступ к ее ресурсам и логистическими возможностями. И США попадут в положение, когда они уже Китаю проигрывают.То есть для них притормаживать Россию – это хорошо. Грабить Европу – тоже выгодно. Но при этом надо не сделать так, чтобы слишком усилился Китай.- Китай вроде бы готовится к очередному этапу торговой войны с США. При этом проект "Сила Сибири-2", который мы так хвалили, в лучшем случае будет готов лет через пять. То есть не похоже, чтобы китайцы занимали какую-то активную позицию.- Китай всегда занимает позицию мягкой силы. Это лежит в основе его философии. Как называется Китай на китайском языке? Два иероглифа: "Чжун" и "Гуо". Первый иероглиф – "середина". Второй – "страна". То есть китайцы считают себя страной посередине мира. Именно в этом ракурсе стоит оценивать то, что они делают.Китай старается стоять в стороне от чужих конфликтов и извлекать из них выгоду. Украинский конфликт китайцам выгоден, потому что оттягивает ресурсы США от Тайваня. Вторичных санкций они опасаются. С Россией они хотят работать, но аккуратно. Те же автомобили в России поставляются, но называются местными брендами: перелицованный JAC формально это "Москвич", а производство копий Chery наладили под брендом Tenet.То есть Китай, как и многие страны, пытается в политике усидеть на всех стульях.Тем не менее, Китай понимает, что находится в преддверии битвы с Америкой. США нужно Китай подвинуть и ослабить, но при этом не разрушить мировую экономику. Поэтому Трамп действует в своем классическом стиле наезда, а потом отката. Сначала рассказывает, что пошлины будут больше 100%. Потом говорит, что передумал, потому что всех победил. Из Китая пытаются вывезти производства, но так, чтобы не поругаться и сохранить доступ к технологиям.Повторюсь, Китай претендует на лидерство в мире. США пытаются не дать ему это лидерство захватить. Наверное, лидером во всем мире Китай не будет, но будет возглавлять один из полюсов многополярного мира.- Выходит, в геополитике такой же позиционный тупик, как и по украинскому конфликту.- Да. Это битва, когда все стороны давят, но передавить не могут.- А из позиционного тупика на украинском фронте как будем выходить? Придумаем инструмент прорыва или просто будем дожимать?- Инструмент прорыва фронта, конечно, может помочь. Но тут на данный момент выглядят более реалистичными экономические факторы и нарушение стабильности тыла. Людские ресурсы Украины сокращаются, а это ухудшает ее положение и на фронте, и в экономике. И перелом в СВО может произойти не потому, что у ВСУ фронт рухнет в военном плане, а потому, что у них развалится тыл, на который фронт всегда опирается.У наших оппонентов явно кончаются деньги. Европа фактически начала говорить, что готова финансировать Украину за счет передачи замороженных российских активов на 140 миллиардов евро. Почему они пришли к этому спустя 3,5 года конфликта? Потому что деньги кончаются, и они не знают, чем этот конфликт подпитывать. США и Трамп, которые любят сделки, теперь рассматривают этот конфликт как способ заработка для американского ВПК.Помимо потерь на фронте, люди стараются сбежать из страны, прячутся от ТЦК и оставляют воинские части. Во-первых, они видят, что перспектив войны нет никаких. Во-вторых, они устали от лжи киевского режима, который до сих пор продолжает агитацию в духе "ракет у России осталось на две-три недели".То есть фронт ВСУ может рухнуть из-за недостатка финансирования и из-за исчерпания человеческого ресурса.- То есть если они конфискуют наши активы, то это будет фол последней надежды?- Скорее, предпоследней. Они всего забрали у нас 300 миллиардов, а пока речь идет о 140. У них еще будет возможность отдать полностью наши деньги Украине. Но даже если они отдадут эти 140, то это будет самой крайней мерой, которая прикончит доверие к финансовой системе Европы. Сейчас оно подорвано, но имеет шанс реабилитироваться в будущем. Когда у тебя не просто заморозили, а отобрали, ты начнешь вынимать деньги и вкладывать в другие активы вроде золота, а не чужой валюты. И хранить ты это будешь не в европейских банках, а поближе к себе.Это однозначно будет выстрел себе в ногу для Европы.Тем более, Европа не едина. Там тоже есть партия мира, которая выступает за торговлю и сотрудничество. Но партия войны сейчас сильна, и она может пойти на эти крайние меры. И если они решатся на то, чтобы наши активы как бы без процентов передавать Украине, то, как считают многие аналитики, это будет ближе к середине 2026 года.- А до 2026 года может все что угодно произойти. В том числе на фронте. ВСУ теряют Покровск и Купянск. Более того, наши войска начали боевые действия за городскую застройку Херсона.- Да, хотя в масштабах Украины это вроде бы небольшие успехи. Если подсчитать наши темпы продвижения, то всю Украину мы будем занимать условно сто лет. Но ситуация меняется. И у них явно не хватит сил оборонять всю территорию Украины. Тем более, мы выбиваем энергетику и железную дорогу. Фронт может начать активно обрушаться. А если в какой-то момент Запад и Китай дадут неформальное согласие на устранение Зеленского, чтобы поменять власть и все закончить, то конфликт будет быстро урегулирован при помощи дипломатии.- А возможен ли выход из позиционного тупика в геополитике, когда США и Китаю нужно победить друг друга так, чтобы не обрушить мировую экономику, а нам нужен прочный мир в Европе, который неизвестно, наступит ли после окончания украинского конфликта?- Быстрый выход из этого тупика невозможен. Это глобальное противостояние растянется на много лет. Более того, конфликт на Украине показывает, что когда ты проходишь какой-то ключевой момент, оппоненты начинают тебе по-другому палки в колеса вставлять.Сейчас США ведут с Китаем торговую войну. Если у них что-то не получится, может развернуться Тайванский кейс. Фактически для США Тайвань – это их большая военная база, прямо под боком у Китая. Кейс Тайваня на чем-то завершится, начнется противостояние в чем-то еще. И так далее.У нас любят вспоминать пророчества Жириновского. Он не так давно говорил, что в ближайшие 10-15 лет будет только хуже. Уже видно, что он говорил примерно про это. Все друг с другом будут конфликтовать. Эти конфликты будут сжирать ресурсы и вместо созидания будут тратятся на борьбу. Потом будет виток, когда все устаканится. Мир, скорее всего, разделится на полюса. И когда делить уже будет нечего, все примут реальность и успокоятся. На какое-то время, вероятно, продолжительное. И тогда пойдет виток развития и улучшения.Так что пока выход из геополитического тупика видится только теоретическим. Это затянется надолго.Также по теме - в интервью Игоря Нагаева Россия нашла способ сокрушить Украину, пока Запад не успел нанести ущерб ее экономике

