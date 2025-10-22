https://ukraina.ru/20251022/1070448067.html

Игорь Нагаев: Россия нашла способ сокрушить Украину, пока Запад не успел нанести ущерб ее экономике

Игорь Нагаев: Россия нашла способ сокрушить Украину, пока Запад не успел нанести ущерб ее экономике - 22.10.2025 Украина.ру

Игорь Нагаев: Россия нашла способ сокрушить Украину, пока Запад не успел нанести ущерб ее экономике

В мире есть всего две страны, которые полностью обеспечены ресурсами для жизни (вода, пахотные земли, энергетическое сырье) – Россия и США. Если в счет ресурсов России добавить Украину и Казахстан, наше положение еще лучше, чем можно представить. Мы выживем в любом случае. Вопрос в том, какие стадии этого выживания придется пройти

2025-10-22T07:00

2025-10-22T07:00

2025-10-22T07:00

интервью

украина

китай

запад

дональд трамп

впк

нпз

сво

"томагавк"

ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/19/1064258251_112:31:811:424_1920x0_80_0_0_e56c9d47b14276cabae95020b211ac8e.jpg

Об этом политический аналитик, экономист, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев рассказал в интервью изданию Украина.ру- Игорь Александрович, у себя в телеграм-канале, комментируя историю с "Томагавками" и встречей в Будапеште, написали простую, но емкую мысль: "Им нужно время, чтобы перевооружить Украину. Нам нужно время, чтобы Украину разбить. Ни у нас, ни у них времени нет". В обычной жизни, когда у тебя не хватает времени, ты начинаешь работать быстрее и расставляешь приоритеты: это сделаю сегодня, это – завтра. Возможен ли сейчас такой подход?- У противника возможностей меньше, чем у нас. Начнем издалека.Была советская машина ВПК, которая предусматривала, чтобы гражданские предприятия в случае экономической мобилизации переходили на производство военной продукции. Или на тех же станках, или в отдельном закрытом цеху, где стояли станки, необходимые для войны. За то, что завод содержал этот неработающий цех, государство платило ему деньги или уменьшала налогооблагаемую базу.После развала СССР часть этих мощностей были уничтожены вместе с заводами, а часть – осталась. И когда в 2022 году стало понятно, что надо срочно расширить мощности по производству боеприпасов, оказалось, что оборудование для этого есть не только на оборонных предприятиях, но и на некоторых гражданских. Кто бы мог подумать, что на заводе, который что-то делает для бурильщиков-нефтяников, можно было делать снаряды? Но это стало возможно.Кроме того, у нас правильно выстроили цепочку финансирования и прохождения денег.В результате мы увидели резкий всплеск работы нашей оборонки. Иностранные аналитики пишут, что русские стали выпускать снарядов сильно больше, чем американцы и европейцы. Да, они напряглись, но у них все равно не получается так быстро и резко запустить.Кстати, в штате Теннеси недавно взорвался завод, который начал делать снаряды для Украины. Сначала схватились за головы и думали, что диверсия. А уже через несколько дней выяснилось, что к этому заводу было много вопросов по технике безопасности.То есть не могут они быстро увеличить производство. Мы помним, как Трамп резко остановил ирано-израильскую войну, потому что у Израиля подходили к концу запасы американских зенитных ракет. То есть их оборонке нужно перестроиться. На это нужно время.Почему они не могут перестроиться быстро?Во-первых, там инфляция. Когда тебе предлагают контракт на производство снарядов, то инфляция может съесть свою прибыль. Тебе надо считать, продешевил ты или нет.Во-вторых, это раньше в машиностроении на Западе работали белые мужчины с высокой квалификацией. Но сейчас они все на пенсии, а новое поколение не хочет идти на заводы. То есть возник вопрос с кадрами.По этим двум причинам они раскачиваются медленнее, чем мы. Хотя у них денег больше, чем у нас.Казалось бы, в этой войне на истощение нам некуда спешить. Но последние инициативы Запада по поставкам суперсовременных вооружений Украине заставили нас ускориться. Сейчас объясню.Помните, как Мерц орал, что надо "Таурусы" поставить? Как все в Бундестаге спорили, надо-не надо. Обычно, когда обсуждаются какие-то поставки, то они уже на территории Украины. Такая же история выходила с Трампом и "Томагавками". Но вдруг Мерц замолчал как рыба об лед. И Трамп неожиданно отказался.Зачем были нужны Зеленскому "Таурусы" и "Томагавки"? Затем, что в войне на истощение ресурсов они проигрывают. Им нужно оружие, которое будет бить вглубь по нашим серьезным объектам.- По НПЗ?- По всему подряд. По НПЗ, по химическим заводам, по электростанциям. Это серьезные ракеты. Неважно, что их ловит ПВО.- Если бы к "Томагавкам" и "Таурусам" добавились беспилотники, "Фламинго" и "Нептуны", наша ПВО просто не выдержала бы такого массированного залпа.- Конечно. Когда говорят, что у нас якобы плохая ПВО, потому что она какую-то ракету пропустила, я привожу простой пример. У тебя в револьвере шесть патронов. На тебя бежит 12 человек. Шестерых ты застрелил, а остальные добежали и тебя убили, потому что ты не успел перезарядиться. Так работает любая ПВО.Короче говоря, ракеты эти - очень серьезная угроза. Но вдруг Запад по этому поводу начал молчать. Давайте складывать пазлы в одну точку.В Германии неожиданно начался слив информации, что немецкие товарищи, которые как раз занимались ракетами, погибли на Украине. Они вернулись в гробах. И вокруг этого началось шевеление. Это все неофициально, на уровне желтой прессы. Но уже в Бундестаге стали шептаться на эту тему. Вывод? Скорее всего, наша разведка поймала момент, когда "Таурусы" в большом количестве были перевезены и выгружены, а потом нанесли по ним удар.Мало того, что они были уничтожены. Одновременно было уничтожено ПВО, которое их прикрывало. Это было на Яворовском полигоне. Именно оттуда гробы поехали. Именно оттуда в Польшу полетело большое количество санитарных вертолетов. То есть там точно был "Пэтриот" и комплексы ближнего радиуса действия типа "Ириса". И они тоже были в щепки. Мы не знаем, чем наши ударили, но все было сделано грамотно и замечательно. После чего Мерц вообще перестал говорить про "Таурусы". Наверное, немцев это отрезвило.Перевожу с военного языка на человеческий.Допустим, русские запустили какую-то известную всем ракету с самолета. Но пуски наших МиГ-31 отслеживаются. Допустим, запустили "Калибр" с моря. Но ракете нужно время. И все видно, куда они летят. По крайней мере, людей можно было оттуда убрать. Гробов бы не было. Но людей не убрали. Следовательно, это было либо что-то новое и интересное, либо какая-то новая наша тактика, но очень эффективная.- Когда была эта история с "Таурусами"?- В начале августа. И история с "Томагавками" произошла по тому же сценарию. Этому предшествовала серия новых ежедневных ударов по западной Украине, в том числе в районе Карпат. Что такое горы? СССР в горах оборудовал ракетные шахты для континентальных ракет и секретные базы. Кто мешал Украине эту инфраструктуру восстановить, превратив ее в хранилища в скалах, которое поди-пробей? Тем более, все знают про Бескидский тоннель, который так просто не возьмешь голыми руками.То есть там накапливаются серьезные вооружения, которые потихонечку по одной штучке поступают на фронт.И вдруг, после наших яростных ударов, которые неожиданно для противника начались 4 октября, в американской прессе сразу стали писать, что не надо "Пэтриоты" давать Украине, потому что они якобы неэффективны. И потом состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, после которого Трамп заявил, что "Пулемета я вам не дам, ребята. У меня граната не той системы".Не знаю, "Томагавки" там были или нет, но явно какое-то серьезное американское вооружение.Более того, сейчас мы начали охоту за тепловозами. Зачем ломать мосты через Днепр, когда можно тепловозы повыбивать с помощью модернизированных "Гераней"? Покровск практически пал. Там окружена крупная группировка украинских войск. Этого не случилось бы, если бы противник быстро по железной дороге сумел перебросить резервы.Старенькие инженеры, которые соображают в устройстве уникальной советской энергосистемы, когда в случае войны и катастрофы можно было перебрасывать мощности из одного региона в другой, отмечают, что мы не уничтожаем, а как бы отсекаем восточную часть Украины от западной в плане энергетики. Разделяем ее даже не на два, а на три острова.- Выходит, мы действительно лупим по энергетике Чернигова, чтобы устроить Украине проблемы на юге?- Да. При этом есть подозрение, что Украина для возмещения дефицита энергии в Киеве и вокруг него реанимировала один из реакторов Чернобыльской АЭС, который был когда-то заглушен.- И поэтому были прилеты по Славутичу?- Да. Что мы имеем в сухом остатке?Мы хотели достичь своих целей через войну на истощение и уничтожение на поле боя откровенных бандеровцев. Почему в 1945 году в ГДР никакого фашистского подполья не было? Потому что немцы устали умирать. То же самое на Украине. У противника с ресурсами хуже, поэтому он хотел поставить киевскому режиму сверхсовременное оружие, чтобы атаковать наши аэродромы стратегической авиации, НПЗ и важные экономические объекты. Но тем самым он подтолкнул нас к тому, чтобы мы ускорили проведение СВО. Тем более, наша промышленность стала производить гораздо больше ракет и дронов для дистанционной войны.Мы же не знаем, до какой степени Запад готов повышать ставки, чтобы не проиграть на Украине. Как мы поняли, "Томагавки" и "Таурусы" вряд ли появятся, но следующим шагом может стать передача химического оружия или тактического ядерного боеприпаса. Еще можно закрыть Финский залив для наших судов. А уж если кто-то думает, что после того, как французы задержали наш танкер, это останется без последствий, то он ошибается. Количество судовладельцев, желающих перевозить нашу нефть, стало уменьшаться.- То есть мы начали то самое "бомбить Украину", пока Запад не успел нанести ущерб нашей экономике?- Причем более реальный, чем раньше. Запад наносит его не только санкциями, а пиратством и налетами украинских беспилотников. Можно сколько угодно хорохориться, но чем дальше в лес, тем толще партизаны. И мы активизировали усилия в плане ударов по тылам и продвижению на фронте, потому что осознали, что Запад не готов отступать.- А сейчас как Запад может ответить на то, что мы-таки стали бомбить Украину?- Никак. Серьезные военные и экономические аналитики на Западе понимают, что для уничтожения России надо много денег. Где взять деньги? Европа выступает с очередной идеей – репарационным кредитом."Ребята, у нас русских средств в банках и евроклире заморожено на 200 миллиардов. Давайте под них выпустим облигации. Их купят страны, которые хотят финансировать. А когда Запад победит, с России возьмут репарации. В качестве репарации все эти облигации погасят и закроют вопрос".Но, во-первых, в честь чего вы решили, что Россия проиграет? А, во-вторых, евроклир – это их слабое место. В них 140 миллиардов. Но это не деньги, а всякие ценные бумаги. Госдеп и МВФ на эту тему уже высказался: "Ребята, если вы наложите лапу на эти российские активы, это конец международной финансовой системе. Она рухнет, потому что вся Азия заберет все деньги из евроклира. И тогда до свиданья доллару. Все международные расчеты будут не в долларах".Вы знаете, что такое международный депозитарий? Это контора, которая выполняет несколько функций на основании лицензии. Допустим, я хочу купить облигации правительства Англии, потому что у них хорошая процентная ставка. Я обращаюсь к евроклиру, и евроклир выступает как брокер. Он на мои деньги покупает эти бумажки. Проводит расчеты по покупке и эти бумажки фиксирует за мной. Еще он проверяет подлинность этих бумажек и берет к себе на хранение. За все эти услуги берет комиссию.Оба крупнейших в мире депозитария находятся в Бельгии. Один из них – евроклир. Общее количество денег, которые проходят по им счетам – 60 триллионов долларов. Мы эту сумму даже представить себе не можем.Есть еще один важный момент.Допустим, я решил, чтобы мои облигации, которые на хранении у евроклира, погасило правительство Англии. Евроклир выполняет мои указания, получает деньги и мне переправляет. Когда Россия устанавливала отношения с евроклиром, то в 1996 году был подписан договор с Бельгией о защите инвестиций. Бельгия отвечает за базар.Поэтому когда какой-то очередной товарищ заявил, что вот-вот российские активы надо конфисковать, то премьер-министр Бельгии тут же ответил: "Вопросов нет. Только дайте письменные гарантии финансовой безопасности этой операции и возместите мне весь ущерб".Я уже слышал, что наши собираются подать в суд в Гонконге на евроклир. Подаем иск и просим арестовать счета евроклира на сумму моих 140 миллиардов плюс проценты и пошлины. Деньги в Гонконге арестовываются. А сколько в гонконгском офисе евроклира азиатских, китайских и американских денег? Представляете, что начнется?- А мы уверены, что суд в Гонконге станет на нашу сторону?- Абсолютно точно поддержит. Потому что следующим, в случае чего, станет Китай или Индия. Вот, что такое международный депозитарий. Повторюсь, пока идет СВО, я постоянно слышу, что собираются отобрать российские активы. Но уже даже МВФ говорит: "Ребята, вы с ума сошли, вы понимаете, чем это закончится?" Одно дело отобрать проценты, которые накапали на это имущество, а другое – отобрать само имущество. Когда им придется нам все отдавать, поверьте, они еще отдадут проценты с процентов.- Как они смогут это сделать?- А куда они денутся? Закон о защите инвестиций с Бельгией подписан. Да, они могут найти лазейки, что проценты не при чем. Но несколько миллиардов – это не 140.Украина потребовала для войны в следующем году 120 миллиардов. Допустим, они наложили лапу на наши активы и должны эти деньги где-то взять. У Америки большие финансовые проблемы. Они с трудом находят деньги, чтобы погашать долги по "казначейкам" (государственным ценным бумагам). Среди держателей "казначеек" есть дочерние структуры Федеральной резервной системы США. Но основные держатели Китай и Япония стали сбрасывать эти бумаги и не покупать новые.- При этом Трамп еще затевает новую торговую войну с Китаем. Размер пошлины на сей раз может составить 155%.- Как США пытаются победить в торговой войне с Китаем? Они ввели новые пошлины, что стало ударом для многих производителей. Но эти пошлины оплачивает американский потребитель, потому что все подорожало. Казалось бы, Китай должен стать послушным, ведь американский рынок сбыта для него самый главный. На Китай давят, даже пытаются унижать. Чем отвечает Китай? Ужесточением экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов.Что такое редкоземельные металлы? Их много в земной коре, но чтобы добыть их, надо перелопатить огромное количество грунта, запакостив большие площади. Сначала Китай установил низкую цену на добычу, и все решили вместо того, чтобы добывать редкоземельные металлы у себя, вывозить их из Китая. Потом Китай поднабрался опыта и стал заниматься переработкой. Несмотря на экологию, ценой в добыче и переработкой он убил всех. Американская индустрия добычи и переработки редкоземельных металлов в результате умерла. В Европе тоже.Когда стало ясно, что Китай монополист, возник вопрос, что с ним делать. Американцы проснулись раньше всех, потому что у них самый большой ВПК, а туда этих редкоземов в виде микросхем нужно очень много. Если бы США собирались дальше нормально торговать с Китаем, а не бороться за первенство в мире, проблем бы не было. Но Америка решила прессануть Китай. Потому что ресурсов для высокого уровне жизни на двоих не хватает.Китай сказал: "Ребята, не получите вы редкоземы". Американцы побежали чесать репу и договорились летом, что пошлины на китайские товары будут меньше, чем планировалось. Потом США опять стали не до конца выполнять свои обещания. Китай сказал: "Все, терпение кончилось. Мы резко ужесточаем правила экспорта редкоземельных металлов из страны. А самое главное – изделий, которые в них содержатся".Вот тут Америка вздрогнула. Для них это – шах и мат. Чем ответили США? Трамп показывал бумажку: "Мы с Австралией подписались на редкоземы. Они будут добывать для нас. Скоро все редкоземы на земле будут стоить копейки".- По-моему, где-то мы уже это проходили. Кажется, на Украине.- Вот именно. Вы сначала в стоимости вопроса и во времени разберитесь, прежде чем что-то подписывать.Это обострение торговой войны непростое и неслучайное. Надо искать причину в финансах и в золоте. Я интуитивно чувствую, что США идет на это не от хорошей жизни. Да, они в этом году подписали кучу соглашений с арабами по всякими инвестициям, но подписать соглашения и получить деньги – не одно и то же. А погашать "казначейки" надо постоянно. А Китай с Японией их продают. И цена на золото пошла резко вверх.Я еще три года назад сказал, что цена на золото будет стремиться к 5000 долларов. Надо мной смеялись. Приводили в пример фразы Сороса, что золото есть нельзя.- Наверное, она растет, потому что в условиях кризиса важны реальные экономические активы, а не бумажки.- Вот именно.Золото до определенного момента было эквивалентом международной торговли. Но его сложно перемещать из страны в страну. Потом придумали ценные бумажки, которые, обеспеченные золотом, можно перевозить из страны в страну. Потом решили, что такой ценной бумажкой должен стать доллар. И доллар, обеспеченный долларом, стал эквивалентом международной торговли.Но когда Америка ввязалась во вьетнамскую войну и зарабатывала деньги для своих военно-промышленных компаний, она поняла, что не может бесконтрольно печатать доллары, поскольку начнется инфляция из-за привязки к золоту. Тогда они отвязались от золота и сказали, что золото – обычный биржевой товар. И они сделали все, чтобы западные Центробанки продавали золото на биржу, а не покупали его.Раз предложений много, то оно не поднимается в цене.По этой причине ФРС не покупала в свои банки золото, добытое в США. Хотя там добывалось от 200 до 300 тонн. Это много. И оно тоже стало поступать на биржу. Быстрее всех сбрасывали золото Канада и Нидерланды. А доллар был обеспечен нефтью и газом. Но наступил период, когда мир начал валиться на зоны. Китай у той же Саудовской Аравии нефть покупает за юани, а не за доллары.Конечно, всем бы хотелось оставить доллар как эквивалент мировой торговли, несмотря на все претензии к Америке. Останется доллар или нет – зависит от политики экономических властей США. Но от него начинают потихоньку уходить, потому что монополист начинает борзеть. И когда у монополиста возникают проблемы в экономике, его начинает лихорадить. Поэтому все стали срочно скупать золото. Главными чемпионами по скупке золота в этом году стали европейские Центробанки. Это не панацея, но это как страховой архив.И тут случается шатдаун. Они не могут принять бюджет с 1 октября. Раз нет бюджета, непонятно, откуда кому что платить. Поэтому все стали покупать золото. И золото стало расти в цене, потому что физического золота сильно меньше, чем бумажного. И американские банки тоже стали покупать золото. Им рано или поздно придется расплачиваться с восточными и западными контрагентами.Еще раз. Золото когда-то было эквивалентом мировой торговли. Потом им стал доллар. Теперь, судя по всему, Америка не сможет сохранить свою монополию на доллар. Она пытается сохранить ее через торговые войны, но в результате торговых войн мир начинает раскалывается на валютные зоны. Привязка этих валют будет происходить через золото или энергетику. Но мир трещит по швам. А если лед затрещал, ледоход уже не остановить.- Мы крепко держимся на этой льдине?- В мире есть всего две страны, которые полностью обеспечены ресурсами для жизни (вода, пахотные земли, энергетическое сырье) – Россия и США. Если в счет ресурсов России добавить Украину и Казахстан, наше положение еще лучше, чем можно представить. Мы выживем в любом случае. Вопрос в том, какие стадии этого выживания придется пройти.Также по теме - в интервью Алексея Зубца: Запад найдет замену Зеленскому, чтобы сэкономить и начать новую войну с Россией

https://ukraina.ru/20250909/1068355055.html

https://ukraina.ru/20251021/1070428687.html

украина

китай

запад

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, китай, запад, дональд трамп, впк, нпз, сво, "томагавк", ракеты, сша, экономика, доллар, финансы, санкции