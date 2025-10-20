https://ukraina.ru/20251020/zelenskiy-obidelsya-na-strany-otkazavshiesya-finansirovat-ukrainu-1070358734.html

Зеленский обиделся на страны, отказавшиеся финансировать Украину

Поддержка нынешнего руководства Украины со стороны других стран недостаточна. Сожаление по этому поводу 19 октября выразил Владимир Зеленский в общении с прессой

Зеленский пожаловался на правительства государств, которые в реальности не поддерживают киевский режим в условиях СВО по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Программа подразумевает быстрое удовлетворение нужд ВСУ с закупкой оружия в США."И, если быть откровенным: не все страны, даже те, которые являются очень проукраинскими в своей риторике и публично, сейчас уже присоединились к программе PURL. Именно поэтому есть такие сильные друзья, которые во второй раз начали платить деньги на поставки в рамках этой программы", - цитирует "Интерфакс" выступление Зеленского во время воскресного выступления перед журналистами.Зеленский пообещал "на неделе" провести соответствующие переговоры - "встретиться с некоторыми другими странами и проговорить, в частности, это".Ранее стало известно, что от участия в PURL под разными предлогами уклонились Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие. Основную нагрузку в Европе по военной поддержке киевского режима несёт Германия.Также стало известно о затруднениях Запада в финансировании киевского режима. Подробности в публикации ЕС выдаст Украине кредит из украденных у России миллиардов - МИД Польши.Ранее на эту тему: Зеленский пришёл в себя и начал торговаться. Итоги 19 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

