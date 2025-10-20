https://ukraina.ru/20251020/es-vydast-ukraine-kredit-iz-ukradennykh-u-rossii-milliardov---mid-polshi-1070355055.html

ЕС выдаст Украине кредит из украденных у России миллиардов - МИД Польши

ЕС выдаст Украине кредит из украденных у России миллиардов - МИД Польши

Руководство Евросоюза приближается к "успешному разрешению" проблемы передачи Киеву в долг части "замороженных" на Западе российских активов. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

"Европейские лидеры, в том числе в Великобритании, все больше убеждаются в том, что предложение о предоставлении Украине кредита в размере 140 млрд евро (159 млрд фунтов стерлингов) под залог замороженных депозитов российского Центробанка может быть согласовано до конца года. Этот шаг считается крайне важным для Киева в плане поддержания оборонных усилий", - сказано в публикации британской The Guardian.Предложения Еврокомиссии обсуждались на встрече министров финансов стран "Большой семёрки" в Вашингтоне на прошлой неделе и будут обсуждаться на саммите лидеров ЕС в четверг в Брюсселе. Сикорский на прошлой неделе заявил, что, по его мнению, "вопрос об использовании в интересах жертвы агрессии замороженных российских активов движется к благополучному разрешению". Он заявил, что соглашение может быть достигнуто к концу года."Всё очень просто: либо мы используем деньги агрессора, либо нам придётся использовать свои собственные. Не спрашивайте меня, что я предпочту", - пояснил глава МИД Польши. Согласно плану, изложенному в сентябрьском двухстраничном документе Еврокомиссии, ЕС предоставит Украине беспроцентный кредит в размере 140 млрд евро на основе замороженных российских активов, хранящихся в бельгийском финансовом учреждении Euroclear."Кредит будет предоставлен на условии, что Россия использует замороженные активы для покрытия военных репараций после окончания конфликта", - отметило издание. Там также отмечено, что в сентябре руководство Украины подсчитало, что в 2026 году ему понадобится 50 млрд долларов внешней поддержки. Чиновники ЕС считают, что Украине потребуется срочное вливание средств на военные нужды с апреля 2026 года на фоне отсутствия признаков прогресса в мирных переговорах.Бельгия хранит замороженные активы на сумму 183 млрд евро в брюссельской Euroclear и потребовала обстоятельных гарантий того, что в случае краха схемы Бельгия не останется одна с этим счётом и множеством судебных исков. Она также хочет усилить давление на "Большую семёрку" с целью принятия аналогичных мер помощи Украине.Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз обсудила эти планы со своими коллегами — министрами финансов стран G7 — в Вашингтоне, когда они встретились в кулуарах ежегодного заседания МВФ.Частью этой схемы является то, что страны G7 объединятся для гарантирования долгов, в первую очередь, чтобы успокоить Бельгию , где хранится большая часть денег российского Центробанка, "замороженных" в начале СВО.США "заморозили" около 7 млрд долларов активов российских банков. Поддержка Белого дома будет считаться политически и юридически важной, однако она не обязательно будет иметь решающее значение с экономической точки зрения, сказано в публикации.Там также отмечено, что Британия и ЕС уже забирают прибыль, полученную от "замороженных" российских активов , и передают её Украине.Франция и Германия сопротивлялись использованию базового капитала "замороженных" российских активов для нужд нынешнего руководства Украины, опасаясь поставить под угрозу стабильность еврозоны. Лидеры ЕС в четверг потребуют разработки подробного предложения по использованию этих активов в соответствии с международным правом и "на основе соответствующей европейской солидарности и распределения рисков". "Комиссия предлагает использовать малоизвестный механизм, предусмотренный договором ЕС, чтобы не допустить, чтобы одна страна, например, дружественная России Венгрия, наложила вето на продление санкций ЕС, лежащих в основе заморозки активов. Однако юристы Совета министров, представляющие государства-члены, сомневаются в законности этого шага, который перенесет санкции на уровень большинства голосов, а не единогласного решения", - сообщило британское издание. В России считают "заморозку" своей собственности за рубежом незаконной, актом воровства и хищения. Об этом публично заявляли глава МИД РФ Сергей Лавров и другие официальные лицаРанее стало известно, что Германия желает конфисковать 720 миллионов евро из украденных активов России Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

