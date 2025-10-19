https://ukraina.ru/20251019/zelenskiy-prishl-v-sebya-i-nachal-torgovatsya-itogi-19-oktyabrya-1070335062.html

Зеленский пришёл в себя и начал торговаться. Итоги 19 октября

Владимир Зеленский заявил о сделанных Соединённым Штатам предложениях и рассказал о сотрудничестве с Европой

Владимир Зеленский заявил, что в США он получил чёткие сигналы о том, что американцы готовы заменить российские энергоресурсы на европейском рынке."В Европе должен быть ноль российских энергоресурсов, и сигналы из Америки четкие сейчас – они готовы поставить в Европу столько газа и нефти, сколько нужно, чтобы заместить российские поставки. В нашем регионе есть необходимая инфраструктура, есть необходимый потенциал, который может помочь энергонезависимости Европы значительно больше. Мы сделали свои предложения Америке и по инфраструктуре в отношении газа, и по атомной генерации, и по некоторым другим проектам. Мы работаем над деталями", — отметил Зеленский.Он также поблагодарил премьер-министра Юлию Свириденко и всю команду, которая работает с союзниками по газу для Украины и по энергетической поддержке."Сегодня были доклады по этому поводу. Есть весомые результаты и в Америке, и также со Словакией. В энергетике у нас общее видение также с нашими другими партнёрами", – заявил Зеленский.Кроме того, он рассказал о договорённостях с Европой."Работаем с партнёрами в Европе, чтобы расширить программу PURL и увеличивать закупки американского оружия. В частности, это ПВО и некоторые средства нашей дальнобойности. На следующей неделе будем говорить с партнёрами в Европе о новых взносах в программу PURL", — сообщил Зеленский.Он также анонсировал, что готовятся некие "важные договорённости"."Также готовим очень важные наши договорённости с некоторыми странами по оружию и оборонным технологиям. Будет расширение наших возможностей. Команда Офиса сейчас финализирует одно соглашение, которое мы уже несколько месяцев готовим", — указал Зеленский.Помимо этого, он отметил, что поручил украинским дипломатам готовить в ближайшее время встречу "коалиции желающих", и уже говорил об этом со многими лидерами."Нам в Европе нужны общие сильные позиции. И это будет", – добавил он.Тем временем президент США Дональд Трамп пояснил, почему не предоставил Украине ракеты Tomahawk."Мы не можем отдавать все наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать. Я был очень хорош к Зеленскому и к Украине, но мы не можем отдавать. Знаете, у нас самих будет нехватка [оружия]. Я не хочу этого делать. Я не могу ставить под угрозу Соединённые Штаты", — заявил Трамп в интервью Fox News.Также он отметил, что Украина в любом случае потеряет территории.Ранее на отказ президента США предоставить Украине эти ракеты отреагировал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Трамп во время встречи с плаксивым попрошайкой (Зеленским — Ред.) сказал очевидную, но довольно любопытную вещь: "Пусть Россия и Украина признают себя победителями в конфликте". Да, так часто бывает по итогам военных столкновений. Но это не наш случай. И дело не только в том, что нам нужна победа с известными всем условиями. Это аксиома. Дело и в том, что нынешняя бандеровская банда не будет признана победителем у себя дома ни при каких условиях. И наркоупырь со товарищи это отлично понимает. Утрату территорий ему не простят не только оголтелые хохлонацисты, но и политконкуренты. Поэтому окончание войны – смерть режиму. Так что тезис Трампа здесь не работает", — отметил Медведев.Он также обратил внимание на то, что Трамп твёрд в своей позиции касательно того, что ответственность за происходящее лежит на его предшественнике на президентском посту."Главный миротворец удачно поиграл в "Томагавки". В свойственной ему манере, напрягая мировое общественное мнение. И закончил партию в лучших традициях отправки ядерных субмарин. Извини, брателло, самим не хватает. Надо признать, что пока Трамп достаточно твёрд в позиции "Это не моя война, во всём виноват маразматик Б.". Впрочем, даже маразматик был против отправки дальнобойного оружия бандеровцам", — указал зампредседателя Совбеза РФ.Вместе с тем, Медведев призвал не терять бдительность."Но это, конечно, совсем не конец накачки Киева новым оружием. Продолжение следует, и нам надо быть готовыми к любому развитию событий", — подытожил он.В день, когда Зеленский и Трамп делали свои заявления, стало известно, что ВСУ используют для управления безэкипажными катерами в Чёрном море спутниковую систему британской компании OneWeb. Как сообщили РИА Новости в силовых ведомствах, подобный катер захвачен в качестве трофея.По словам собеседника агентства, Украина использует эту систему в качестве резервного канала связи в дополнение к системе Starlink."Терминалы OneWeb интегрированы в систему управления морскими дронами. Теперь OneWeb используется как дублирующий канал наряду с основной системой – американским Starlink", — отметил источник.Он пояснил, что в отличие от Starlink, которая использует тысячи низкоорбитальных спутников, OneWeb развертывает свою сеть на средней околоземной орбите. Это обеспечивает большее покрытие с одного спутника, но требует более сложных и дорогих пользовательских терминалов.По информации силовых структур, украинский безэкипажный катер с терминалом OneWeb захвачен российскими военными.Ранее, в 2022 году Роскосмос потребовал от Великобритании предоставить гарантии неиспользования спутниковой группировки OneWeb против России. Компания не предоставила таких гарантий, в связи с чем запуски спутников OneWeb на российских ракетах были прекращены. До этого на орбиту спутники OneWeb выводили российские ракеты.Подробнее о встрече в США — в статье Владимира Скачко "Заочная встреча на троих. Эскалация в войне в Вашингтоне, кажется, притормаживается, но это не точно".

