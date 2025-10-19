Зеленский пришёл в себя и начал торговаться. Итоги 19 октября - 19.10.2025 Украина.ру
Зеленский пришёл в себя и начал торговаться. Итоги 19 октября
Зеленский пришёл в себя и начал торговаться. Итоги 19 октября
Зеленский пришёл в себя и начал торговаться. Итоги 19 октября
Владимир Зеленский заявил о сделанных Соединённым Штатам предложениях и рассказал о сотрудничестве с Европой
2025-10-19T18:25
2025-10-19T19:09
эксклюзив
хроники
трамп и зеленский
дональд трамп
владимир зеленский
совбез
fox news
вооруженные силы украины
сша
украина
Владимир Зеленский заявил, что в США он получил чёткие сигналы о том, что американцы готовы заменить российские энергоресурсы на европейском рынке."В Европе должен быть ноль российских энергоресурсов, и сигналы из Америки четкие сейчас – они готовы поставить в Европу столько газа и нефти, сколько нужно, чтобы заместить российские поставки. В нашем регионе есть необходимая инфраструктура, есть необходимый потенциал, который может помочь энергонезависимости Европы значительно больше. Мы сделали свои предложения Америке и по инфраструктуре в отношении газа, и по атомной генерации, и по некоторым другим проектам. Мы работаем над деталями", — отметил Зеленский.Он также поблагодарил премьер-министра Юлию Свириденко и всю команду, которая работает с союзниками по газу для Украины и по энергетической поддержке."Сегодня были доклады по этому поводу. Есть весомые результаты и в Америке, и также со Словакией. В энергетике у нас общее видение также с нашими другими партнёрами", – заявил Зеленский.Кроме того, он рассказал о договорённостях с Европой."Работаем с партнёрами в Европе, чтобы расширить программу PURL и увеличивать закупки американского оружия. В частности, это ПВО и некоторые средства нашей дальнобойности. На следующей неделе будем говорить с партнёрами в Европе о новых взносах в программу PURL", — сообщил Зеленский.Он также анонсировал, что готовятся некие "важные договорённости"."Также готовим очень важные наши договорённости с некоторыми странами по оружию и оборонным технологиям. Будет расширение наших возможностей. Команда Офиса сейчас финализирует одно соглашение, которое мы уже несколько месяцев готовим", — указал Зеленский.Помимо этого, он отметил, что поручил украинским дипломатам готовить в ближайшее время встречу "коалиции желающих", и уже говорил об этом со многими лидерами."Нам в Европе нужны общие сильные позиции. И это будет", – добавил он.Тем временем президент США Дональд Трамп пояснил, почему не предоставил Украине ракеты Tomahawk."Мы не можем отдавать все наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать. Я был очень хорош к Зеленскому и к Украине, но мы не можем отдавать. Знаете, у нас самих будет нехватка [оружия]. Я не хочу этого делать. Я не могу ставить под угрозу Соединённые Штаты", — заявил Трамп в интервью Fox News.Также он отметил, что Украина в любом случае потеряет территории.Ранее на отказ президента США предоставить Украине эти ракеты отреагировал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Трамп во время встречи с плаксивым попрошайкой (Зеленским — Ред.) сказал очевидную, но довольно любопытную вещь: "Пусть Россия и Украина признают себя победителями в конфликте". Да, так часто бывает по итогам военных столкновений. Но это не наш случай. И дело не только в том, что нам нужна победа с известными всем условиями. Это аксиома. Дело и в том, что нынешняя бандеровская банда не будет признана победителем у себя дома ни при каких условиях. И наркоупырь со товарищи это отлично понимает. Утрату территорий ему не простят не только оголтелые хохлонацисты, но и политконкуренты. Поэтому окончание войны – смерть режиму. Так что тезис Трампа здесь не работает", — отметил Медведев.Он также обратил внимание на то, что Трамп твёрд в своей позиции касательно того, что ответственность за происходящее лежит на его предшественнике на президентском посту."Главный миротворец удачно поиграл в "Томагавки". В свойственной ему манере, напрягая мировое общественное мнение. И закончил партию в лучших традициях отправки ядерных субмарин. Извини, брателло, самим не хватает. Надо признать, что пока Трамп достаточно твёрд в позиции "Это не моя война, во всём виноват маразматик Б.". Впрочем, даже маразматик был против отправки дальнобойного оружия бандеровцам", — указал зампредседателя Совбеза РФ.Вместе с тем, Медведев призвал не терять бдительность."Но это, конечно, совсем не конец накачки Киева новым оружием. Продолжение следует, и нам надо быть готовыми к любому развитию событий", — подытожил он.В день, когда Зеленский и Трамп делали свои заявления, стало известно, что ВСУ используют для управления безэкипажными катерами в Чёрном море спутниковую систему британской компании OneWeb. Как сообщили РИА Новости в силовых ведомствах, подобный катер захвачен в качестве трофея.По словам собеседника агентства, Украина использует эту систему в качестве резервного канала связи в дополнение к системе Starlink."Терминалы OneWeb интегрированы в систему управления морскими дронами. Теперь OneWeb используется как дублирующий канал наряду с основной системой – американским Starlink", — отметил источник.Он пояснил, что в отличие от Starlink, которая использует тысячи низкоорбитальных спутников, OneWeb развертывает свою сеть на средней околоземной орбите. Это обеспечивает большее покрытие с одного спутника, но требует более сложных и дорогих пользовательских терминалов.По информации силовых структур, украинский безэкипажный катер с терминалом OneWeb захвачен российскими военными.Ранее, в 2022 году Роскосмос потребовал от Великобритании предоставить гарантии неиспользования спутниковой группировки OneWeb против России. Компания не предоставила таких гарантий, в связи с чем запуски спутников OneWeb на российских ракетах были прекращены. До этого на орбиту спутники OneWeb выводили российские ракеты.Подробнее о встрече в США — в статье Владимира Скачко "Заочная встреча на троих. Эскалация в войне в Вашингтоне, кажется, притормаживается, но это не точно".
сша
украина
европа
Зеленский пришёл в себя и начал торговаться. Итоги 19 октября

18:25 19.10.2025 (обновлено: 19:09 19.10.2025)
 
© Фото : Zelenskiy / Official / TelegramВладимир Зеленский с телефоном
Владимир Зеленский с телефоном - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский заявил о сделанных Соединённым Штатам предложениях и рассказал о сотрудничестве с Европой
Владимир Зеленский заявил, что в США он получил чёткие сигналы о том, что американцы готовы заменить российские энергоресурсы на европейском рынке.
"В Европе должен быть ноль российских энергоресурсов, и сигналы из Америки четкие сейчас – они готовы поставить в Европу столько газа и нефти, сколько нужно, чтобы заместить российские поставки. В нашем регионе есть необходимая инфраструктура, есть необходимый потенциал, который может помочь энергонезависимости Европы значительно больше. Мы сделали свои предложения Америке и по инфраструктуре в отношении газа, и по атомной генерации, и по некоторым другим проектам. Мы работаем над деталями", — отметил Зеленский.
Он также поблагодарил премьер-министра Юлию Свириденко и всю команду, которая работает с союзниками по газу для Украины и по энергетической поддержке.
"Сегодня были доклады по этому поводу. Есть весомые результаты и в Америке, и также со Словакией. В энергетике у нас общее видение также с нашими другими партнёрами", – заявил Зеленский.
Кроме того, он рассказал о договорённостях с Европой.
"Работаем с партнёрами в Европе, чтобы расширить программу PURL и увеличивать закупки американского оружия. В частности, это ПВО и некоторые средства нашей дальнобойности. На следующей неделе будем говорить с партнёрами в Европе о новых взносах в программу PURL", — сообщил Зеленский.
Он также анонсировал, что готовятся некие "важные договорённости".
"Также готовим очень важные наши договорённости с некоторыми странами по оружию и оборонным технологиям. Будет расширение наших возможностей. Команда Офиса сейчас финализирует одно соглашение, которое мы уже несколько месяцев готовим", — указал Зеленский.
Помимо этого, он отметил, что поручил украинским дипломатам готовить в ближайшее время встречу "коалиции желающих", и уже говорил об этом со многими лидерами.
"Нам в Европе нужны общие сильные позиции. И это будет", – добавил он.
Вид на город Будапешт - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
13:00
Побольше встреч перед Будапештом, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 19 октябряСША и Россия планируют провести больше встреч на низком уровне, чем перед переговорами в Аляске. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Тем временем президент США Дональд Трамп пояснил, почему не предоставил Украине ракеты Tomahawk.
"Мы не можем отдавать все наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать. Я был очень хорош к Зеленскому и к Украине, но мы не можем отдавать. Знаете, у нас самих будет нехватка [оружия]. Я не хочу этого делать. Я не могу ставить под угрозу Соединённые Штаты", — заявил Трамп в интервью Fox News.
Также он отметил, что Украина в любом случае потеряет территории.
Ранее на отказ президента США предоставить Украине эти ракеты отреагировал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Трамп во время встречи с плаксивым попрошайкой (Зеленским — Ред.) сказал очевидную, но довольно любопытную вещь: "Пусть Россия и Украина признают себя победителями в конфликте". Да, так часто бывает по итогам военных столкновений. Но это не наш случай. И дело не только в том, что нам нужна победа с известными всем условиями. Это аксиома. Дело и в том, что нынешняя бандеровская банда не будет признана победителем у себя дома ни при каких условиях. И наркоупырь со товарищи это отлично понимает. Утрату территорий ему не простят не только оголтелые хохлонацисты, но и политконкуренты. Поэтому окончание войны – смерть режиму. Так что тезис Трампа здесь не работает", — отметил Медведев.
Он также обратил внимание на то, что Трамп твёрд в своей позиции касательно того, что ответственность за происходящее лежит на его предшественнике на президентском посту.

"Главный миротворец удачно поиграл в "Томагавки". В свойственной ему манере, напрягая мировое общественное мнение. И закончил партию в лучших традициях отправки ядерных субмарин. Извини, брателло, самим не хватает. Надо признать, что пока Трамп достаточно твёрд в позиции "Это не моя война, во всём виноват маразматик Б.". Впрочем, даже маразматик был против отправки дальнобойного оружия бандеровцам", — указал зампредседателя Совбеза РФ.
Вместе с тем, Медведев призвал не терять бдительность.
"Но это, конечно, совсем не конец накачки Киева новым оружием. Продолжение следует, и нам надо быть готовыми к любому развитию событий", — подытожил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
10:12
Разочарование украинцев и угроза Зеленскому. Главное на утро 19 октябряЗападные СМИ сообщили о разочаровании украинцев от результатов поездки Владимира Зеленского в США
В день, когда Зеленский и Трамп делали свои заявления, стало известно, что ВСУ используют для управления безэкипажными катерами в Чёрном море спутниковую систему британской компании OneWeb. Как сообщили РИА Новости в силовых ведомствах, подобный катер захвачен в качестве трофея.
По словам собеседника агентства, Украина использует эту систему в качестве резервного канала связи в дополнение к системе Starlink.
"Терминалы OneWeb интегрированы в систему управления морскими дронами. Теперь OneWeb используется как дублирующий канал наряду с основной системой – американским Starlink", — отметил источник.
Он пояснил, что в отличие от Starlink, которая использует тысячи низкоорбитальных спутников, OneWeb развертывает свою сеть на средней околоземной орбите. Это обеспечивает большее покрытие с одного спутника, но требует более сложных и дорогих пользовательских терминалов.
По информации силовых структур, украинский безэкипажный катер с терминалом OneWeb захвачен российскими военными.
Ранее, в 2022 году Роскосмос потребовал от Великобритании предоставить гарантии неиспользования спутниковой группировки OneWeb против России. Компания не предоставила таких гарантий, в связи с чем запуски спутников OneWeb на российских ракетах были прекращены. До этого на орбиту спутники OneWeb выводили российские ракеты.
Подробнее о встрече в США — в статье Владимира Скачко "Заочная встреча на троих. Эскалация в войне в Вашингтоне, кажется, притормаживается, но это не точно".
