https://ukraina.ru/20251020/schitayu-chto-osvald-ubil-kennedi-lukashenko-predlozhil-rossii-snyat-ob-etom-kino-v-belorussii-1070360853.html

"Считаю, что Освальд убил Кеннеди": Лукашенко предложил России снять об этом кино в Белоруссии

"Считаю, что Освальд убил Кеннеди": Лукашенко предложил России снять об этом кино в Белоруссии - 20.10.2025 Украина.ру

"Считаю, что Освальд убил Кеннеди": Лукашенко предложил России снять об этом кино в Белоруссии

Александр Лукашенко 20 октября встретился с главой Мордовии Артемом Здуновым и обсудил рубежи двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

2025-10-20T12:29

2025-10-20T12:29

2025-10-20T12:29

новости

джон кеннеди

александр лукашенко

россия

белоруссия

ссср

украина.ру

дональд трамп

бсср

убийство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/14/1070361722_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_44c8080a166f4e44ab89708fa16f9096.jpg

"В экономике нам нужны амбициозные энергичные действия. И, конечно, достойные прорывные проекты", - сказал Лукашенко в ходе переговоров.Он отметил, что товарооборот Белоруссии и Мордовии в 2024 году едва превысил $130 млн и "это далеко не предел с учетом промышленной базы" обеих сторон. Говоря о развитии гуманитарного сотрудничества с российским регионом, Лукашенко предложил сделать акцент на совместной работе в сфере кинопроизводства. "Вы умеете это делать. Мы бы были очень заинтересованы в обмене опытом и помощи кадровой. Мы большое внимание сейчас уделяем кинематографии. Кино - важнейшее из искусств, как говорил когда-то классик", - сказал руководитель постсоветской республики. Он рассказал о замысле снять многосерийный фильм про Ли Харви Освальда. В 1960-е годы этот американец приехал в СССР и прожил в Минске почти два с половиной года, работал токарем на Минском радиозаводе имени Ленина. "Были бы в этом очень заинтересованы и могли бы предоставить свои услуги, площадку и заняться поиском финансирования этого, уверен, интереснейшего фильма", - подчеркнул Лукашенко. Пресс-служба президента Белоруссии отметила, что уверенность в том, что такое кино будет сейчас востребовано, придает то, что тема убийства Джона Кеннеди и причастности к этому Ли Харви Освальда в американском обществе и сохраняет актуальность и вызывает интерес. "Эта тема в Соединенных Штатах Америки нынешним президентом Дональдом Трампом активно поднималась. Если вовремя снимем этот фильм, будет к месту, актуальным будет фильм", - обратил внимание Лукашенко. Он также указал на общее в истории России и Белоруссии."В белорусско-российском направлении можно много общих тем найти из истории, очень полезных для нас в том числе", - уверен Лукашенко. Ранее Луна поблагодарила посольство России за передачу документов об убийстве Кеннеди Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела вопрос в публикации Американская парадигма: Россия раскроет американцам одну из главных тайн в истории США и всего XX века Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251014/1070073401.html

россия

белоруссия

ссср

бывший ссср

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, джон кеннеди, александр лукашенко, россия, белоруссия, ссср, украина.ру, дональд трамп, бсср, убийство, история ссср, исторические реконструкции, бывший ссср, кино, кинематограф, союзное государство, сша, президент сша