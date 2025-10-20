"Считаю, что Освальд убил Кеннеди": Лукашенко предложил России снять об этом кино в Белоруссии - 20.10.2025 Украина.ру
"Считаю, что Освальд убил Кеннеди": Лукашенко предложил России снять об этом кино в Белоруссии
"Считаю, что Освальд убил Кеннеди": Лукашенко предложил России снять об этом кино в Белоруссии
"Считаю, что Освальд убил Кеннеди": Лукашенко предложил России снять об этом кино в Белоруссии
Александр Лукашенко 20 октября встретился с главой Мордовии Артемом Здуновым и обсудил рубежи двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
"В экономике нам нужны амбициозные энергичные действия. И, конечно, достойные прорывные проекты", - сказал Лукашенко в ходе переговоров.Он отметил, что товарооборот Белоруссии и Мордовии в 2024 году едва превысил $130 млн и "это далеко не предел с учетом промышленной базы" обеих сторон. Говоря о развитии гуманитарного сотрудничества с российским регионом, Лукашенко предложил сделать акцент на совместной работе в сфере кинопроизводства. "Вы умеете это делать. Мы бы были очень заинтересованы в обмене опытом и помощи кадровой. Мы большое внимание сейчас уделяем кинематографии. Кино - важнейшее из искусств, как говорил когда-то классик", - сказал руководитель постсоветской республики. Он рассказал о замысле снять многосерийный фильм про Ли Харви Освальда. В 1960-е годы этот американец приехал в СССР и прожил в Минске почти два с половиной года, работал токарем на Минском радиозаводе имени Ленина. "Были бы в этом очень заинтересованы и могли бы предоставить свои услуги, площадку и заняться поиском финансирования этого, уверен, интереснейшего фильма", - подчеркнул Лукашенко. Пресс-служба президента Белоруссии отметила, что уверенность в том, что такое кино будет сейчас востребовано, придает то, что тема убийства Джона Кеннеди и причастности к этому Ли Харви Освальда в американском обществе и сохраняет актуальность и вызывает интерес. "Эта тема в Соединенных Штатах Америки нынешним президентом Дональдом Трампом активно поднималась. Если вовремя снимем этот фильм, будет к месту, актуальным будет фильм", - обратил внимание Лукашенко. Он также указал на общее в истории России и Белоруссии."В белорусско-российском направлении можно много общих тем найти из истории, очень полезных для нас в том числе", - уверен Лукашенко. Ранее Луна поблагодарила посольство России за передачу документов об убийстве Кеннеди Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела вопрос в публикации Американская парадигма: Россия раскроет американцам одну из главных тайн в истории США и всего XX века Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Новости
"Считаю, что Освальд убил Кеннеди": Лукашенко предложил России снять об этом кино в Белоруссии

12:29 20.10.2025
 
Александр Лукашенко 20 октября встретился с главой Мордовии Артемом Здуновым и обсудил рубежи двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
"В экономике нам нужны амбициозные энергичные действия. И, конечно, достойные прорывные проекты", - сказал Лукашенко в ходе переговоров.
Он отметил, что товарооборот Белоруссии и Мордовии в 2024 году едва превысил $130 млн и "это далеко не предел с учетом промышленной базы" обеих сторон.
Говоря о развитии гуманитарного сотрудничества с российским регионом, Лукашенко предложил сделать акцент на совместной работе в сфере кинопроизводства.
"Вы умеете это делать. Мы бы были очень заинтересованы в обмене опытом и помощи кадровой. Мы большое внимание сейчас уделяем кинематографии. Кино - важнейшее из искусств, как говорил когда-то классик", - сказал руководитель постсоветской республики.
14 октября, 12:23
Белоруссия готова поддержать США в мирном плане урегулирования украинской проблемы и заключить "большую сделку" с Вашингтоном. Об этом 14 октября на совещании в Минске заявил Александр Лукашенко
Он рассказал о замысле снять многосерийный фильм про Ли Харви Освальда.
В 1960-е годы этот американец приехал в СССР и прожил в Минске почти два с половиной года, работал токарем на Минском радиозаводе имени Ленина.
"Были бы в этом очень заинтересованы и могли бы предоставить свои услуги, площадку и заняться поиском финансирования этого, уверен, интереснейшего фильма", - подчеркнул Лукашенко.
Пресс-служба президента Белоруссии отметила, что уверенность в том, что такое кино будет сейчас востребовано, придает то, что тема убийства Джона Кеннеди и причастности к этому Ли Харви Освальда в американском обществе и сохраняет актуальность и вызывает интерес.
"Эта тема в Соединенных Штатах Америки нынешним президентом Дональдом Трампом активно поднималась. Если вовремя снимем этот фильм, будет к месту, актуальным будет фильм", - обратил внимание Лукашенко.
Он также указал на общее в истории России и Белоруссии.
"В белорусско-российском направлении можно много общих тем найти из истории, очень полезных для нас в том числе", - уверен Лукашенко.
Ранее Луна поблагодарила посольство России за передачу документов об убийстве Кеннеди
Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела вопрос в публикации Американская парадигма: Россия раскроет американцам одну из главных тайн в истории США и всего XX века
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния