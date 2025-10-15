Луна поблагодарила посольство России за передачу документов об убийстве Кеннеди - 15.10.2025 Украина.ру
Луна поблагодарила посольство России за передачу документов об убийстве Кеннеди
Конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна поблагодарила посольство РФ за передачу рассекреченных материалов об убийстве президента США Джона Кеннеди, подчеркнув, что "это имеет огромное историческое значение". Об этом в ночь на 15 октября сообщает РИА Новости
"Я получила от посла России [в США Александра Дарчиева] печатную версию доклада об убийстве Джона Кеннеди... Ещё раз благодарю всех, кто участвовал в этом процессе, включая российское посольство. Это имеет огромное историческое значение", — написала политик в соцсети X.По её словам, эксперты незамедлительно начнут изучать и переводить документы в её офисе, а впоследствии они будут опубликованы.Ранее посол России в США Александр Дарчиев принял в своей резиденции в Вашингтоне конгрессвумен Луну и передал ей материалы Росархива на основе рассекреченных советских документов об убийстве Кеннеди."Принимая Луну в своей резиденции, Дарчиев выразил надежду, что архивные данные, собранные редколлегией сборника "Убийство Кеннеди и советско-американские отношения", прольют дополнительный свет на произошедшую трагедию", — отметили в российской дипмиссии.Президент США Джон Ф. Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Проведённое по горячим следам расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, который действовал в одиночку. Самого Освальда убили спустя два дня после задержания.Выяснилось, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Все годы после убийства Кеннеди возникали многочисленные теории о том, кому оно могло быть выгодно.О субъективных факторах в современной политике в связи с убийством Чарли Кирка в публикации - "Сила в обаятельной правде": Дмитрий Выдрин о феномене и трагической гибели Чарли Кирка.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Луна поблагодарила посольство России за передачу документов об убийстве Кеннеди

02:41 15.10.2025 (обновлено: 02:42 15.10.2025)
 
Конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна поблагодарила посольство РФ за передачу рассекреченных материалов об убийстве президента США Джона Кеннеди, подчеркнув, что "это имеет огромное историческое значение". Об этом в ночь на 15 октября сообщает РИА Новости
"Я получила от посла России [в США Александра Дарчиева] печатную версию доклада об убийстве Джона Кеннеди... Ещё раз благодарю всех, кто участвовал в этом процессе, включая российское посольство. Это имеет огромное историческое значение", — написала политик в соцсети X.
По её словам, эксперты незамедлительно начнут изучать и переводить документы в её офисе, а впоследствии они будут опубликованы.
Ранее посол России в США Александр Дарчиев принял в своей резиденции в Вашингтоне конгрессвумен Луну и передал ей материалы Росархива на основе рассекреченных советских документов об убийстве Кеннеди.
"Принимая Луну в своей резиденции, Дарчиев выразил надежду, что архивные данные, собранные редколлегией сборника "Убийство Кеннеди и советско-американские отношения", прольют дополнительный свет на произошедшую трагедию", — отметили в российской дипмиссии.
Президент США Джон Ф. Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Проведённое по горячим следам расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, который действовал в одиночку. Самого Освальда убили спустя два дня после задержания.
Выяснилось, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Все годы после убийства Кеннеди возникали многочисленные теории о том, кому оно могло быть выгодно.
О субъективных факторах в современной политике в связи с убийством Чарли Кирка в публикации - "Сила в обаятельной правде": Дмитрий Выдрин о феномене и трагической гибели Чарли Кирка.
12 октября, 07:00
Сергей Храпач о политических убийствах на Западе: Народ не принимает навязываемых глобалистами ценностейИз-за особенностей политической и правовой систем США, психически нестабильные личности, способные совершить акт терроризма, редко попадают в поле зрения ФБР, а если и попадают, то становятся сначала исполнителями, а потом и обвиняемыми по делам о покушениях на президентов. Достаточно вспомнить Ли Харви Освальда.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
