Луна поблагодарила посольство России за передачу документов об убийстве Кеннеди

Луна поблагодарила посольство России за передачу документов об убийстве Кеннеди

2025-10-15T02:41

Конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна поблагодарила посольство РФ за передачу рассекреченных материалов об убийстве президента США Джона Кеннеди, подчеркнув, что "это имеет огромное историческое значение". Об этом в ночь на 15 октября сообщает РИА Новости

"Я получила от посла России [в США Александра Дарчиева] печатную версию доклада об убийстве Джона Кеннеди... Ещё раз благодарю всех, кто участвовал в этом процессе, включая российское посольство. Это имеет огромное историческое значение", — написала политик в соцсети X.По её словам, эксперты незамедлительно начнут изучать и переводить документы в её офисе, а впоследствии они будут опубликованы.Ранее посол России в США Александр Дарчиев принял в своей резиденции в Вашингтоне конгрессвумен Луну и передал ей материалы Росархива на основе рассекреченных советских документов об убийстве Кеннеди."Принимая Луну в своей резиденции, Дарчиев выразил надежду, что архивные данные, собранные редколлегией сборника "Убийство Кеннеди и советско-американские отношения", прольют дополнительный свет на произошедшую трагедию", — отметили в российской дипмиссии.Президент США Джон Ф. Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Проведённое по горячим следам расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, который действовал в одиночку. Самого Освальда убили спустя два дня после задержания.Выяснилось, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Все годы после убийства Кеннеди возникали многочисленные теории о том, кому оно могло быть выгодно.О субъективных факторах в современной политике в связи с убийством Чарли Кирка в публикации - "Сила в обаятельной правде": Дмитрий Выдрин о феномене и трагической гибели Чарли Кирка.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

