https://ukraina.ru/20251017/amerikanskaya-paradigma-rossiya-raskroet-amerikantsam-odnu-iz-glavnykh-tayn-v-istorii-ssha-i-vsego-xx-1070211993.html

Американская парадигма: Россия раскроет американцам одну из главных тайн в истории США и всего XX века

Американская парадигма: Россия раскроет американцам одну из главных тайн в истории США и всего XX века - 17.10.2025 Украина.ру

Американская парадигма: Россия раскроет американцам одну из главных тайн в истории США и всего XX века

Москва передала Вашингтону рассекреченные документы советских времён об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, хранившиеся десятилетиями под грифом "Совершенно секретно"

2025-10-17T06:05

2025-10-17T06:05

2025-10-17T06:05

эксклюзив

ссср

сша

россия

джон кеннеди

александр дарчиев

кгб

цру

убийство

архив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061877375_154:400:1149:960_1920x0_80_0_0_d8f5cad53d4866d5a8f11b8c60e5cae9.png

Почему этот день так важен для Соединённых Штатов14 октября произошло событие, которое очень много значит и для населения США, и для российско-американских отношений.В рамках дополнительного расследования, обещанного главой Белого дома Дональдом Трампом ещё в ходе прошлогодней избирательной кампании, посол РФ в США Александр Дарчиев передал члену Палаты представителей от Республиканской партии Анне Паулине Луне лично в руки копии никогда ранее не публиковавшихся материалов Росархива на основе рассекреченных советских документов об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди в Далласе 22 ноября 1963 года.Это событие даже по прошествии почти 62 лет по-прежнему окутано тайной и вызывает много споров.Трамп сдержал своё слово и после возвращения к власти в начале 2025 года рассекретил часть материалов – хотя это целых 2200 файлов на 65 000 страниц - о покушениях на Джона Кеннеди и его брата Роберта (отца нынешнего министра здравоохранения США), генерального прокурора страны, баллотировавшегося в президенты от демократов, которого убили во время одного из предвыборных мероприятий 1968 года. Вообще-то американские власти должны были рассекретить сведения об убийстве 35-го президента в полном объёме ещё к 2017 году, т.е. в первый срок правления Трампа, но он, как и его преемник демократ Джо Байден, предоставил Национальной разведке дополнительное время на оценку того, может ли обнародование этой информации нанести ущерб национальным интересам США.Все документы о событиях в Далласе были секретными, только через 25 лет, в 1992 году, 41-й президент США Джордж Буш — старший распорядился опубликовать их.Принимая Анну Паулину Луну в своей резиденции, Дарчиев выразил надежду, что эти архивные данные прольют дополнительный свет на произошедшую трагедию."Многие ответы всё это время лежали на другой стороне океана", - заявил посол РФ в США.В свою очередь Луна подчеркнула, что произошедшее имеет огромное историческое значение, а полученные документы будут незамедлительно опубликованы после того, как эксперты изучат и переведут их. А это ни много ни мало 350 страниц. Поскольку российский посол предоставил материалы в печатном виде, их нужно ещё оцифровать. Загрузить эти сведения Архивная служба США не помогла конгрессвумен из-за продолжающегося шатдауна."Это прорыв, которого ждали десятилетиями", — написала конгрессвумен в социальной сети X о факте передачи документов российской стороной.Что же знал СССР об убийстве американского президентаПо словам Луны, Конгресс США пытался получить доступ к этой информации ещё в 1990-х годах, но получил отказ. Но кое-какие сведения Советский Союз американской стороне всё же передал в начале 1990-х на фоне потепления двусторонних отношений.Подозреваемый в покушении на Кеннеди американский отставной морской пехотинец Ли Харви Освальда находился под наблюдением КГБ в период проживания в СССР с 1959 по 1962 годы. Советское гражданство, о котором он мечтал, ему не предоставили, тем не менее, мужчина остался в стране, трудоустроился на завод в Минске и изучал русский язык под руководством Станислава Шушкевича, будущего председателя Верховного совета Белоруссии.В ноябре 1991 года Вячеслав Никонов, нынешний первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, внук бывшего министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, а на тот момент помощник главы КГБ, изучил несколько томов по делу Освальда и раскрыл содержимое архивов Лубянки американскому профессору Элберту Смиту, работавшему тогда по грантовой программе в СПбГУ, а тот поделился полученными сведениями с сотрудником ЦРУ Стивеном Хейнбергом.В предоставленных материалах Москва заверяла Вашингтон, что Освальд не был агентом советской разведки, отмечая, что у него был очень сложный характер, и "кому-либо было трудно его контролировать". Отношения с Мариной Николаевной Прусаковой, на которой он женился в 1961 году в Минске, были очень напряжёнными и бурными, русская супруга "постоянно его пилила".Кроме того, документы содержат любопытную деталь в контексте рокового ранения Кеннеди: Освальд был слабым стрелком, когда пытался стрелять по мишеням, находясь в СССР.А ведь по официальной версии, бывший морской пехотинец совершил три выстрела из винтовки с шестого этажа книгохранилища, пока кортеж 35-го президента проезжал рядом по улице, первая пуля пролетела мимо, вторая вошла политику в спину и вылетела через шею, а третья раздробила голову и стала смертельной. Однако свидетели утверждали, что услышали больше выстрелов, а характер звуков наталкивает на предположение, что стрелков было несколько. Кроме того, есть сомнения, что пуля могла пролететь по описанной траектории.Сведения, которые Дарчиев передал 14 октября, основаны на докладах председателя Верховного Совета СССР Анастаса Микояна с похорон Кеннеди, где он представлял Советский Союз, а также результатах слежки за Освальдом при посещении посольства СССР в Мехико."Москва пыталась поделиться этими данными ещё в 1963 году, но ЦРУ, по всей видимости, уничтожило их", - заявила Луна.Значительная часть граждан США уверена, что покушение на Кеннеди просто свалили на Освальда как на психа-одиночку (к тому же незадолго до тех трагических событий он жил в СССР), а истинным убийцей президента был кто-то другой.Есть предположения, что Кеннеди, скорее всего, стал жертвой "глубинного государства", именно поэтому документы об обстоятельствах его убийства так долго были засекречены.Внештатный профессор факультета международных и общественных отношений Колумбийского университета Тим Нафтали считает, что материалы о событиях в Далласе не публиковали раньше не потому, что они могли изменить представление об убийстве Джона Кеннеди, а потому что содержали подробности об источниках и методах работы американских спецслужб. Многие из приёмов тех лет применяются до сих пор.Рассекреченные в начале 2025 года документы проливают свет на работу ФБР и ЦРУ во времена холодной войны, более того, в них указаны имена конкретных сотрудников Центрального управления, которых ранее шпионами не признавали, и информаторов. Вобщем те материалы позволили шире взглянуть на действия американских спецслужб и их роль в главном политическом убийстве XX века.Архивные данные, переданные послом Дарчиевым, подготовлены и собраны для сборника "Убийство президента США Дж. Ф. Кеннеди и советско-американские отношения", который будет издан в скором времени. А Анна Паулина Луна анонсировала публикацию полученных сведений на странице JFK Facts, чтобы все желающие смогли с ними ознакомиться и узнать правду о событиях 1963 года.Читайте также: "Люди ждали этого десятилетиями": в США рассекречивают документы об убийстве Кеннеди

https://ukraina.ru/20220504/1033909502.html

ссср

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, ссср, сша, россия, джон кеннеди, александр дарчиев, кгб, цру, убийство, архив, республиканская партия, дональд трамп