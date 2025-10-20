https://ukraina.ru/20251020/russkiy-chasovoy-na-vratakh-lyubvi-i-vernosti-1070334050.html

Русский часовой. На вратах любви и верности

Русский часовой. На вратах любви и верности - 20.10.2025 Украина.ру

Русский часовой. На вратах любви и верности

Моим любимым сказочным персонажем детства был стойкий оловянный солдатик Андерсона. Я не перечитываю детские книги - боюсь не нужных, уже взрослых ассоциаций и аллюзий. Сейчас бы наверняка отвлекся бы какой-нибудь второстепенной сюжетной линией.

2025-10-20T06:45

2025-10-20T06:45

2025-10-20T06:45

мнения

симферополь

мариуполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1070334050.jpg?1760931905

Например, про злобного тролля, который троллил в темные ночи солдатика за его преданность своей мечте.Или отвлекся бы на брутальную крысу. Помните, когда стихия унесла героя на бумажном кораблике в сточную яму, она вдруг потребовала у него паспорт. Видимо, с шангеном…Масса таких вот пророческих намеков… Мда. Но в сказке главное не отвлекаться. Сказки для этого и пишутся, чтобы научить юные сердца держать путеводную нить. Один мой знакомый диджей когда-то прекрасно расшифровал сущностную тайну геометрического круга: "Это счастье без подробностей." А сказка - это главные человеческие чувства, без мелочей.Поэтому стойкий оловянный солдатик и бумажная балеринка сгорели за свою любовь, не сказав по ходу истории друг другу ни единого слова. Зачем? Великое чувство не нуждается в мелких подробностях…Мой хороший знакомый Олег Спирин много лет по крохам восстанавливает в Симеизе фамильную усадьбу Дмитрия Алексеевича Милютина.Бывший знаменитый военный министр жил последние четверть века своей славной жизни в небольшом, уютном особняке. Здесь же и почил, немного не дотянув до столетнего юбилея. Кстати, практически в один день со своей любимой женой Натальей Михайловной. Она - фанат крымского виноделия и изобрела секрет их феноменального долголетия: простая ходьба и изысканное вино. Генерал и ходил. Хотя мечтал всю пехоту пересадить на колеса… Каждое утро, на рассвете, последний генерал-фельдмаршал империи, спускался по длинной тропинке с крутого холма к морю.Море в Симеизе чудесно! Как и весь уютный прибрежный поселок. Не случайно, именно в нем мечтали жить, творить, мечтать великие музыканты, художники, просто магнаты. Чуть ли не единственное место необъятного русского мира, где высокий комфорт бытия соседствовал с невероятной красотой окружающего ландшафта. Впрочем, я уже писал об этом..Так вот. Фельдмаршалу был по протоколу пожизненно положен часовой. В маленькой специальной нише при входе стоял безупречный по выправке и стойкости русский солдат.Стоял на посту круглые сутки и в жару и в холод. Впрочем, Дмитрий Алексеевич сам выбирал камень для облицовки поста. Отверг инкерманский камень - любимый еще древними римлянами мшанковый известняк. Тот холодил в мороз и дышал жаром в жаркий день. Выбрал местный - сохранявший оптимальное тепло в любую погоду. Кстати, это правило он использовал и при строительстве знаменитой Брестской крепости. В том числе и поэтому она продержится потом так долго при нападении вермахта…сВообще, военные реформы бывшего министра исходили из принципа заботы государства о "нижних чинах". Об их об подготовке, образованности, мотивации. Он и на пенсионе считал солдата одной из главных ценностей державы. Писал об этом серьезные труды, издавал книги.Рассказывал как убеждал монарха Александра ll снизить срок ратной службы. Ветераны должны были успеть после службы создать крепкое хозяйство и многочисленную семью.А еще поддерживал мизерные кредитные ставки для выкупа бывшими воинами производственной земельки. Не было тогда на него Эльвиры Сахипзадовны.А еще успевал замечательно воспитывать детей. Сынишка Алексей вырос в бравого генерал-губернатора Курской губернии. Наверное лучшего, не считая, конечно, Александра Хинштейна. А еще…Хотя и так более, чем достаточно.Ушел из жизни мой славный тезка незадолго до Первой мировой. По приданию, один из его часовых не хотел покидать свой пост и после его смерти. Не верил, что даже смерть смогла победить, казалось бессмертного полководца. Великого Часового империи.Мой знакомый и подарил мне фотку этого приусадебного поста. Сейчас Олег, повторюсь, скрупулезно восстанавливает всю усадьбу. Мечтает воссоздать всю атмосферу жизни и творчества русского стратега. Ищет, например, аналог солдатской кровати тех времен. Только ТТД (тактико-технические данные - Ред.) ее сохранились: 1924x700. Тогдашний император не уместился бы. Но фельдмаршал всю жизнь спал и умер именно на такой.Но начали всю эту грандиозную работу по возвращению духа эпохи именно с каменной будки часового. Трудно сейчас было найти тот "теплый камень" для ее облицовки. Нашли! Трудно найти обстановку и утварь той эпохи. Находят!Русское историческое общество нашло и восстановило могилу министра на Новодевичьем кладбище. Может доберется и до усадьбы. Пока за нее сражается стойкий одинокий фанат. Фанат русской славы и побед. Знающий, к примеру, у какого камина в зябкие крымские зимы творились фундаментальные исследования по основам мобильности, логистики и территориальной локации русской армии…Возникновение и деятельность российской Ассоциации владельцев исторических усадьб дает надежду. Уже рассказывал как восстановленная недавно усадьба Кесслера-Ферсмана под Симферополем стала центром притяжения историков, художников, музыкантов. Подобного эффекта ожидаю и от возрождения милютинского имения. Хотя все не просто…Абсурдно наблюдать как нынешняя украинская власть неистово и безрассудно сражается с очевидными достижениями, богатым наследством советской эпохи. При этом, тот же режим карикатурно копирует худшие примеры "советов".Так и имение Милютина, запущенное в советское время, было в хлам добито в украинское. Нет, его не расстреливали из пушек как нацисты памятник Куинджи в Мариуполе. Просто отдали на "мародерку" окрестным толстосумам.И как памятник тем временам, прямо напротив скромного особняка фельдмаршала и на его бывшем участке высятся громадные врата одного "украинского беженца". Там у входа, правда, нет часовых. Обыкновенные качки-бодигарды.Хотели, кстати, справиться у них насчет наличия стандартной солдаткой койки. Не сложилось. "Беженцы" предпочитают громадные "сексодромы"…А я мечтаю увидеть часового в будочке у входа в резиденцию бывшего великого русского стратега. Стойкого часового в полной русской имперской форме.Может с этого все главное и начнется в новейшей истории российских побед. Без мелочных подробностей…О том, что такое "стенофилия" - в статье Дмитрия Выдрина "От Стены плача до Стены дронов. И наоборот"

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

симферополь

мариуполь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

мнения, симферополь, мариуполь