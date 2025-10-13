https://ukraina.ru/20251013/ot-steny-placha-do-steny-dronov-i-naoborot-1070026683.html

От Стены плача до Стены дронов. И наоборот

Есть слова, обладающие невероятной ассоциативной емкостью. Стоит услышать такое словцо и сознание невольно продуцирует бесконечное количество ассоциаций. Например, "стена". Чего только не приходит в голову от одного упоминания.

Сразу возникает, например, образ "Стены плача". Вижу даже сгорбленные фигурки в кипах, что-то причитающие и сующие молитвенные записки в ее древние трещинки.Или змеиться в памяти по горам и долам, уходящая за горизонт "Великая Китайская стена".Или звучат в подкорке знакомые с детства мелодии "я тебя поставлю к стенке или кто-нибудь другой…", "…коридоры кончаются стенкой".Или пробуждается спящая ирония по поводу вечной девичьей мечты "А за тобой как за стеной"…Короче, для пишущего человека "стена" - кладезь смыслов. Когда-то даже собирался написать книжку с таким названием. О политической судьбе одного из самых занятных государственных мужей - Викторе Орбане. Был некогда с ним знаком. Представил меня венгерскому премьеру прямо через ажурную ограду его сосед и мой давний друг - обаятельный энергетический магнат Питер Секкей.Питер строил электростанции и электросети. Считал, что весь мир будет включен в единую энергосистему. А прозорливый Орбан уже тогда начал строить стену с сопредельными государствами. Предполагал, что мир скорее будет разъединяться, чем объединяться.Премьер, как и его кумир философ и социальный психолог Иштван Бибо, чтил идеи Зигмунда Фрейда. Особенно, его стремление к однозначности. Да и как забыть строгий ответ психоаналитика одной австро-венгерской аристократке на ее жеманный вопрос: "Доктор, мне постоянно снится банан. Чтобы это значило?" Тогда мэтр процедил: "Мадам, иногда банан просто банан."Так вот. Для Орбана стена была просто стеной! Банальной оградой от незаконных мигрантов, контрабандистов, всякого рода уклонистов. Венгры - почти балканские грузины. И так же все понимают буквально.Иногда это спасает. Иногда - мешает. Мешает, например, под прикрытием заявленного смысла, осваивать совсем другие "темы". Когда Остап Ибрагимович предлагал сброситься на "голодающих детей Поволжья" он ведь не это имел в виду?Прямолинейные мадьяры могли бы в этом плане многому поучиться у хитрож…умных украинских политиков. Одним из первых стал "стенать", то есть юзать стену как "тему", украинский премьер Арсений Яценюк.Когда он сам себе выделял миллиарды на возведение скромной дачной оградки из рабицы под грозным названием "анти-российская Стена", он ведь подразумевал совсем не ее фортификационные свойства. Это стало ясно для самых тупых после известного фокуса. Скромная ржавая проволока на украинских черноземах чудесным образом обернулась роскошными виллами на белоснежных пляжах Майами!Правда у премьера были опытные наставники. До сих пор не вполне понятно, сколько бюджетных ресурсов было освоено на строительстве мега-стены между Израилем и Палестиной. Ясно только, что многие миллиарды. Как ясно и то, что она никого, ни от чего не защитила.Хотя сейчас бывший украинский политик, видимо нашел уже собственных адептов в своем новом ореале обитания. Ведь кто-то подсказал "тему" американским начальникам. Стена на границе Штатов и Мексики пожирает бюджетные миллиарды быстрее, чем корона-вирус…Раньше считалось, что самое прибыльное дельце - торговля наркотиками, "живым товаром", оружием. Сейчас вырисовывается куда более доходное направление - "стенофилия"…Когда в пошлом году внезапно возник и так же внезапно исчез европейский проект "стены дронов", я был уверен, что "продолжение будет". Уж слишком смачная тема. И куча созревших к подобной гипер-активности новых "масонов-каменщиков". И проект строительства инновационной стены возродился. Волшебным пинком послужило сентябрьское нашествие на Польшу неопознанных летающих объектов.Первой, конечно, возбудилась неугомонная, в своей перманентной русофобии, Урсула фон дер Ляйен. Фактическая хозяйка ЕС мгновенно выразила готовность создать очередную коалицию для общеевропейской стройки.Большие страны, знающее, кто обычно платит за женские фантазии, заколебались. Но инициативу шефини тут же поддержал комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс. Комиссары, они такие. Особенно, если из Литвы.И, конечно, истово подключилась преданная Брюсселю Эстония. Ее премьер Кристане Михаеле свято лелеет заветы своей предшественницы Каи Каллас. Если из Брюсселя поступает заявка, хоть на стройку, хоть на мясокомбинат, ответ горячих эстонских парней мгновенный: "Я!".Проект уже живет своей жизнью: мозговые штурмы, совещания, комиссии, конференции, обсуждения…Правда есть нюансы.Во-первых, нет денег. Ведь сначала его оценивали в миллиарды евро. Ну, как "железный купол" в Израиле. Потом, некоторое время, в десятки миллиардов. А сейчас уже в сотни. Ну, как та же Урсула "подняла" на вакцинах с корона-вирусом. Смешно закладываться меньше на целую стену. Вопрос только в том, кто в этой компании "лох". То есть, кто заплатит за банкет.Во-вторых, "стена дронов" должна перекрыть сплошняком всё пространство соприкосновения РФ сНАТО. Все полторы тысячи километров без щелей и зазоров. Иначе нет ни какого смысла.Я попросил ИИ Алисы изобразить мне стену. Она тут же выдала монолитную кирпичную кладку. Совсем как в известной комедии, где хулиган Федя замуровал студента Шурика. Помните, как он еще и глумливо цветочек вставил в манюсенкую щелку? А оказалось, что там еще есть проем для прохода.Вот и в гипотетической стене дронов уже образовалась целая прореха. Венгрия называется. Ее лидер пока категорически против подобных оборонных мистерий. И я догадываюсь почему.Выше упомянул, что как раз Виктор Орбан был первым возводителем стен в новой Европе. Тогда у него не сложилось. Еще помнился всеобщий восторг от крушения Берлинской стены. Еще иммигранты воспринимались как розовые пони, а не гадящие ишаки…Говорят, что у премьера был шок, когда выкинули с работы и стали травить одну известную журналистку. Вышла та мадьярка на берег Дуная и подставила подножку бородачу, перемахнувшего приграничный забор.Тогда-то Орбан и осознал, что лучший "забор" - это общественное мнение. Стал проводить референдумы. Последний референдум и показал, что венгры в подавляющем большинстве выступили за то, чтобы Украины осталась толи за забором, то ли под забором. Евросоюза.И вот теперь венгерский премьер играет в собственную игру. Он полагает, что мнение граждан защищает страну лучше дронов. Даже "стены дронов"! Ведь граждане получше любых беспилотников знают с кем сотрудничать, а кого сторониться. А еще премьер не лох. Понимает с кем лучше потерять, чем заработать. В отличие от многих своих коллег по "дроновому цеху"…В третьих, есть еще технические сложности. Вроде решены проблемы обнаружения и разведки чужих беспилотников, как и логистики собственных. Решаются задачи взаимодействия и координации различных систем противодействия. Но инструменты эффективного и дешевого уничтожения многих тысяч атакующих аппаратов под большим вопросом. Нет у них своего Хлестакова с тысячами курьеров…Такие вот спорные второй и третьи пункты. Хотя достаточно и первого.Как ускоряется политическое время! Нужны были две тысячи лет, чтобы пройти Западу эволюцию от Стены плача до Стены дронов. И всего-то пару лет, что бы сделать полный реверс. В общем, "стена дронов" на глазах превращается, превращается в … "стену плача". Упс!О том, как действуют на фронтах СВО российские артиллеристы - в статье Игоря Гомольского ""В антенну бей!": о работе артиллерии на Красноармейском направлении".

