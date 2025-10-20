https://ukraina.ru/20251020/pered-sammitom-v-budapeshte-es-poteryal-orientiry-ego-lidery---neproshennye-sovetchiki-na-zadnem-1070396560.html

Перед саммитом в Будапеште. ЕС потерял ориентиры, его лидеры - непрошенные советчики на заднем сиденье

Перед саммитом в Будапеште. ЕС потерял ориентиры, его лидеры - непрошенные советчики на заднем сиденье - 20.10.2025 Украина.ру

Перед саммитом в Будапеште. ЕС потерял ориентиры, его лидеры - непрошенные советчики на заднем сиденье

Чем ближе дата личных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии, тем яростнее европейские политики стараются сорвать этот саммит, но вообще-то западным союзникам Киева нужно уже понять, кому они помогают, и перенаправить свои силы на содействие установлению мира

2025-10-20T22:32

2025-10-20T22:32

2025-10-20T22:32

эксклюзив

россия

сша

украина

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

карасин

совет федерации

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103276/26/1032762601_0:17:900:523_1920x0_80_0_0_b5710b7fc23f6e3ce3242c64eb44dba9.jpg

В рамках подготовки к личной встрече лидеров РФ и США, как и договаривались, состоялись консультации руководителей внешнеполитических ведомств двух стран. 20 октября в телефонной беседе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул важность предстоящих контактов как возможности для Москвы и Вашингтона продвинуться к прочному урегулированию конфликта на Украине.Комментируя контакты Владимира Путина и Дональда Трампа, председатель комитета Совета Федерации по международным делам, бывший заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в комментарии корреспонденту издания "Украина.ру" на полях XVII Ассамблеи Русского мира охарактеризовал телефонный разговор 16 октября как очень продуктивный, конструктивный, не беспроблемный, но самое главное, что он состоялся."Руководители двух стран обменялись мнениями о том, как двигаться дальше, и что самое важное - наметили конкретный график, поручив нашим экспертным группам высокого уровня подготовить личную встречу, которая должна пройти в Будапеште", - сказал сенатор.По информации источников агентства Reuters, встреча Лаврова и Рубио может состояться 23 октября, где - не уточняется. А через неделю после этого, как ранее предварительно сообщал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, запланирован саммит с участием глав государств."Будем надеяться, что встреча президентов принесёт конкретные результаты, но здесь многое зависит не только от российской и американской сторон, многое зависит от здравого смысла нынешней киевской группы, которая должна понять, в каком состоянии находятся международные отношения, чего ждут наши народы, в том числе от этих встреч. При этом надо прекратить наносить удары по энергетическим объектам вглубь территории РФ, требовать "Томагавки" и прочие военные средства, а нужно думать о том, как налаживать спокойное существование для народов, живущих на Украине, и в этом смысле призыв звучит не только в адрес Киева, но и в адрес Евросоюза, который, по-моему, потерял ориентиры", - заявил Карасин.Европейские чиновники были оскорблены до глубины души, что после возвращения Трампа к власти Россия и США начали обсуждать урегулирование украинского кризиса на двусторонней основе, оставив Старый Свет за пределами переговорного процесса. А вот теперь встречу двух лидеров примет европейская страна, но они не просто не радуются, они не заинтересованы в успехе предстоящего мероприятия.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания глав МИД стран ЕС пришёл к неутешительному выводу: "Значительное число европейских политиков сделают многое, фактически всё возможное, чтобы эта встреча вообще не состоялась".Днём ранее, 19 октября, выступая в воскресной программе радиостанции Kossuth, дипломат напомнил, что Будапешт выразил готовность оказать любое содействие для установления мира, в том числе выступить в качестве посредника, сразу же как началась СВО. И теперь республика сделает всё, что в её силах, чтобы российско-американский саммит прошёл успешно, подчеркнул Сийярто."Брюссель готовится к войне, он хочет перевести Европейский союз в режим войны, вооружать и финансировать Украину за счёт денег европейских народов, а Венгрия организует мирный саммит. Вот в чём разница", - подчеркнул Сийярто, назвав Венгрию островом мира в Европе.Справедливости ради стоит отметить, что есть ещё один остров мира в Европе, - это Словакия, которая тоже выступает за мирное урегулирование украинского конфликта. Только они вдвоём среди всех членов ЕС отказались принимать участие в инициативе Брюсселя по созданию так называемого трибунала против России, сообщил дипломатический источник российских СМИ.А все остальные государства сообщества в той или иной степени на том или ином направлении содействует затягиванию конфликта на Украине. Взять, например, Италию. Как стало только что известно, на встрече министров обороны НАТО на прошлой неделе министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность республики участвовать в программе закупок американского вооружения для Украины, хотя, пишет агентство Bloomberg, изначально Рим был против."На выходных лидеры Германии, Польши, Финляндии и Великобритании зашли в соцсети, чтобы выразить свою поддержку Зеленскому, однако и премьер-министр Кир Стармер, и президент Эммануэль Макрон, и канцлер Фридрих Мерц - лишь непрошеные советчики на заднем сиденье. Они могут пытаться исправить то, что не контролируют, но их легко игнорировать", - говорится в статье британской газеты The Telegraph.Кроме того, руководство ЕС пытается убедить партнёров по G7 присоединиться к своему плану по использованию замороженных активов ЦБ РФ в качестве залога для привлечения кредитов на сумму до €140 млрд ($160 млрд) для Киева. США уже высказались против.Но насколько сами Соединённые Штаты полностью стоят на стороне мира? Недавно газета Financial Times выяснила, что на протяжении нескольких месяцев американские специалисты координируют атаки ВСУ по российским энергетическим объектам."Я не исключаю этого. Безумство западного мира по отношению к тому, что происходило последние 3,5 года, очевидно, поэтому надо браться за ум нашим западным коллегам и понимать, кому они помогают", - заявил Григорий Карасин.Трамп, который только-только отказал главе киевского режима Владимиру Зеленскому в поставках "Томагавков" в частности из-за риска новой стадии эскалации вооружённого противостояния, на брифинге в Белом доме сказал, что не верит в возможность победы Киева, однако полностью списывать со счетов такой сценарий не стал. Более того, он предупредил, что если достичь соглашения об урегулировании конфликта на Украине не удастся, многие заплатят большую цену, правда, не уточнив, кому адресована эта фраза.Вывод остаётся прежним: рассчитывать Россия может исключительно на собственные силы, а пока кризис не урегулирован дипломатическим путём, нужно продолжать добиваться поставленных задач на поле боя, где, как обратил внимание американского коллеги Владимир Путин в ходе телефонного разговора, стратегическая инициатива по всей линии боевого соприкосновения принадлежит ВС РФ.Читайте также интервью американиста Дмитрия Дробницкого Беседа с Путиным для Трампа — глоток кислорода, своей стратегии по Украине у него нет

https://ukraina.ru/20251020/zelenskiy-ischet-podderzhku-posle-vstrechi-v-vashingtone-v-es-gotovyat-novye-stsenarii-1070375264.html

https://ukraina.ru/20251017/seans-unizheniy-v-sharm-el-sheykhe-merts-makron-meloni-i-starmer-dekorativnye-rasteniya-iz-evropy-1070259681.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, карасин, совет федерации, ес, украина.ру, переговоры, сергей лавров, марко рубио