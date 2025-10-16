https://ukraina.ru/20251016/tramp-pered-vstrechey-s-zelenskim-otpravilsya-v-razvedku-s-putinym-tomahawk-otoshli-na-vtoroy-plan-1070225386.html

Трамп перед встречей с Зеленским отправился в разведку с Путиным: Tomahawk отошли на второй план

Трамп перед встречей с Зеленским отправился в разведку с Путиным: Tomahawk отошли на второй план

По уже сложившейся традиции американский лидер Дональд Трамп обсудил ситуацию на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы потом проинформировать о достигнутых договорённостях Владимира Зеленского. Теперь все обсуждают не перспективу вооружения ВСУ, а предстоящую встречу глав двух сверхдержав в Будапеште

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, как и обещал, перед тем, как обсуждать с главой киевского режима Владимиром Зеленским (а это произойдёт на пятничной встрече в Вашингтоне) возможность поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву, узнал на сей счёт мнение своего российского коллеги Владимира Путина.Телефонный разговор лидеров РФ и США, состоявшийся 16 октября, стал первым почти за 2 месяца, а точнее - за 59 дней, и восьмым с начала 2025 года.Сразу после того, как американские СМИ анонсировали эту беседу, а потом сообщили о её начале, Трамп сам со страницы своей соцсети Truth Social подтвердил, что переговоры идут, предупредив, что они будут долгими."На 11 утра по времени Восточного побережья США, согласно опубликованному накануне расписанию Белого дома, у Дональда Трампа был назначен брифинг разведки. В это же время сегодня впервые пришла информация о начале его разговора с Владимиром Путиным. Пошёл в разведку с Путиным Трамп, получается", - отметил шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.Спустя больше 2 часов Трамп, сдержав своё слово, отчитался об итогах переговоров с Путиным, ставших одними из самых продолжительных, охарактеризовав их как весьма продуктивные. Прежде всего американский лидер, который, как известно, заниженной самооценкой не страдает, похвалился, что российский коллега поздравил его с достижением договорённостей о прекращении огня в Секторе Газа, и, добавляя от себя, выразил веру в то, что успех на Ближнем Востоке поможет в миротворческом процессе по Украине."Мы договорились о встрече наших высокопоставленных советников на следующей неделе. Первые встречи представителей Соединённых Штатов проведёт государственный секретарь Марко Рубио, а также ряд других лиц, имена которых будут определены. Место встречи будет определено позднее", - сообщил Трамп.Для предыдущих консультаций делегаций двух стран выбирали Саудовскую Аравию, а обсуждение деталей новой встречи начнётся с телефонных переговоров глав внешнеполитических ведомств Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время."Затем мы с президентом Путиным встретимся в согласованном месте, в Будапеште, Венгрия, чтобы обсудить, сможем ли мы положить конец этой "злополучной" войне между Россией и Украиной", - продолжил Трамп.Последний раз они встречались 2 месяца назад - 15 августа на Аляске, куда прежде не ступала нога ни одного советского и российского лидера.Венгерскую столицу в качестве площадки для саммита предложил Трамп, а Путин поддержал идею, уточнил в свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков.Это будет первая поездка Путина в европейскую страну с начала СВО. Впрочем, Венгрия стоит особняком от соседей по региону: власти республики всегда открыто выражают несогласие с русофобским курсом ЕС и стремятся сохранить сотрудничество с Москвой, насколько это возможно в нынешних условиях, в первую очередь в энергетической сфере. Премьер-министр республики Виктор Орбан незамедлительно выразил готовность к проведению переговоров Путина и Трампа. Совпадение ли, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто сейчас находится в Москве? Не думаю!"Мы также много говорили о торговле между Россией и Соединёнными Штатами после окончания войны с Украиной", - добавил Трамп.Несколькими часами ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который в 2025 году неоднократно проводил переговоры с визави из США, в т.ч. в Вашингтоне, ради чего с него даже временно сняли персональные санкции, рассказал, что все крупные американские энергетические компании заинтересованы в совместных проектах с РФ, в нефтегазовом секторе, более того, некоторые из них ведут прямо сейчас обсуждение с российскими компаниями. Кстати, сразу после разговора президентов российский рынок акций взлетел на 5%."Мы с президентом Зеленским встретимся завтра в Овальном кабинете, где обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что в сегодняшнем телефонном разговоре был достигнут существенный прогресс", - подытожил Трамп.Это стало уже традицией, что Трамп сначала проводит телефонный разговор с Путиным, чтобы сверить часы по украинскому вопросу, а уже потом созванивается или встречается с Зеленским, чтобы донести, о чём же договорились Кремль и Белый дом.Чуть позже на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сказала, что Трамп считает возможной встречу Путина с Зеленским, но отказалась отвечать на вопрос о вероятности трёхсторонних переговоров на высшем уровне, акцентировав внимание на том, что в настоящий момент идёт подготовка к российско-американским контактам.В свою очередь Ушаков уточнил, что нынешний разговор состоялся по инициативе Москвы.​​​​​​​ Особый акцент в разговоре был сделан на вопросах украинского кризиса, Путин дал оценки сложившейся ситуации, подчеркнув заинтересованность российской стороны в достижении мирного политико-дипломатического решения, но при этом указал, что стратегическая инициатива по всей линии боевого соприкосновения принадлежит ВС РФ, а киевский режим прибегает к террористическим методам, наносит удары по гражданским целям и объектам энергетической структуры, на что Россия вынуждена отвечать соответствующим образом."Дональд Трамп многократно подчёркивал необходимость скорейшего установления мира на Украине. Мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей миротворческой активности президента США, буквально сквозила в его высказываниях на протяжении всей беседы. Один из главных тезисов американского президента сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные - это он подчёркивал - перспективы для развития экономического сотрудничества США и России", - сказал Ушаков.Конечно, лидеры затронули вопрос возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву. Путин повторил свой тезис о том, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб российско-американским отношениям это нанесёт существенный, не говоря уже о процессе урегулирования украинского конфликта."Трамп упомянул, что он завтра встречается с Зеленским, и сказал также, что в ходе контакта с Зеленским он, естественно, учтёт те соображения, которые были высказаны президентом России в ходе сегодняшнего телефонного разговора", - сообщил Ушаков.Большая политика большой политикой, но общественность по-прежнему интересует, так поздравил ли Трамп Путина с днём рождения. Отвечая на этот вопрос журналистов, помощник президента РФ сказал, что до этого в ходе разговора не дошло, а вообще с 7 октября прошло уже достаточно много времени.И вновь переговоры Путина с Трампом о необходимости мирного урегулирования украинского конфликта затмили грядущие переговоры американского лидера с Зеленским о возможности наращивания военной помощи."Встреча Трампа с Зеленским забыта ещё до её начала. "Томагавки" улетели в Будапешт. И не обещали вернуться", - иронично комментирует итоги разговора президентов РФ и США Валентин Богданов."Новый саммит Путин - Трамп пройдёт в Будапеште. Такие вот "Томагавки", - добавляет его коллега по ВГТРК, депутат Госдумы Евгений Попов.А агентство Reuters пишет, что итоги разговора Путина и Трампа поставили под сомнение возможность передачи Киеву дальнобойных ракет в ближайшее время и «усилили опасения европейцев относительно капитуляции Вашингтона перед Москвой».Так-то оно так, но расслабляться ещё не время, помните хотя бы о том, что американские специалисты вот уже несколько месяцев координируют атаки ВСУ по российским энергетическим объектам, если, конечно, источники американских СМИ не врут.Ждём теперь итогов встречи Трампа и Зеленского в Вашингтоне.Читайте также: Дотомакавкались. Россия, спасая мир, предупреждает о Карибском кризисе 2.0

