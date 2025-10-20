https://ukraina.ru/20251020/dmitriy-drobnitskiy-beseda-s-putinym-dlya-trampa--glotok-kisloroda-svoey-strategii-po-ukraine-u-nego-1070385360.html

Дмитрий Дробницкий: Беседа с Путиным для Трампа — глоток кислорода, своей стратегии по Украине у него нет

Дмитрий Дробницкий: Беседа с Путиным для Трампа — глоток кислорода, своей стратегии по Украине у него нет - 20.10.2025 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Беседа с Путиным для Трампа — глоток кислорода, своей стратегии по Украине у него нет

На Трампа давит, с одной стороны, сильное европейское лобби с вкраплениями украинских агентов влияния. Они есть в администрации, в Конгрессе, и Трамп постоянно попадает под их влияние. В отличие от Трампа у них стратегия есть. США должны остаться в Евроатлантике, и хотя бы на уровне Байдена в конфликте на Украине.

2025-10-20T19:30

2025-10-20T19:30

2025-10-20T19:30

интервью

украина

сша

ближний восток

дональд трамп

джо байден

владимир путин

ес

нато

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/17/1069071051_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_acfc1247c1b1b8f7296c61f15d95c8b6.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.- Дмитрий Олегович, издание Politico пишет, что Владимир Путин "одним телефонным звонком" изменил мнение Трампа о российско-украинском конфликте. Во время встречи с Зеленским Трамп якобы требовал от него передать Донбасс России. Но уже после беседы в Белом доме американский президент вновь заговорил о заморозке ситуации по линии боевого соприкосновения. Что или кто влияет на решения, принимаемые Трампом?- Можно предположить что угодно, например, гениальный план Дональда Трампа, но на самом деле, у него нет стратегии ни по одному вопросу, не только по конфликту России и Украины.Возможно, стратегия и готовилась по ряду направлений, его возвращение вряд ли могло произойти без хорошей стратегической проработки, но в итоге все пришло к тому, что Трамп есть, а стратегия отсутствует. Если нет стратегии, вы прислушиваетесь к тому, что говорят люди вокруг вас, и становитесь жертвой самых разных групп влияния.На Трампа давит, с одной стороны, сильное европейское лобби с вкраплениями украинских агентов влияния. Они есть в администрации, в Конгрессе, и Трамп постоянно попадает под их влияние. В отличие от Трампа у них стратегия есть. США должны остаться в Евроатлантике, и хотя бы на уровне Байдена в конфликте на Украине. Они своего последовательно добиваются.Наиболее доверенные лица Трампа этого не хотят, потому что не об этом было MAGA-движение и возвращение Трампа в Белом доме. И как только начинает пахнуть керосином, происходит телефонный разговор с Путиным, а потом встреча с ним. Так было на Аляске. Такие качели довольно долго будут качаться. Хотя когда Конгресс выйдет из шатдауна, он всему этому положит конец, и пакет помощи для Украины будет принят.Все это следствие отсутствия внятной стратегии по Украине. Но если посмотреть внимательно, то на самом деле и по Ближнему Востоку этого нет, и по Латинской Америке, и по уже забытой Гренландии. Сложно представить, что и за тарифной политикой стоит вменяемая стратегия.Трамп и его администрация делают ставку на сиюминутный эффект. Сейчас все рукоплескают ситуации на Ближнем Востоке, вот и прекрасно. Во всем этом хаосе есть одна систематическая вещь. У Трампа, и вообще у администрации в целом, отсутствует некая позитивная воля. Что-то позитивно сделать, стратегически выстроить какую-то политику, этого уже не будет.Но негативная воля тоже влияет на ситуацию, то есть я ничего построить не могу, но могу своим врагам порушить планы. И это тоже работает, потому что европейцы уже месяцев 8-9 работают над тем, чтобы США при Трампе вкрутились в конфликт на Украине, но это не получается. То есть желание евроатлантистов сделать из Трампа следующего Байдена не реализуется. Но позитивные планы у Трампа у самого тоже не получаются. Отчасти потому, что есть систематическая работа его врагов. Это взаимодействие двух негативных воль. Трампу планы портят, и он портит.В таком случае то, что говорит Трамп, не очень важно, потому что завтра он скажет что-то другое. Ведь неважно, что говорил Трамп про "Томагавки" на протяжении месяца, если в результате все равно ничего нет. Или что Зеленский прекрасный парень, или что он должен отдать Донбасс, или что ситуация должна быть заморожена по линии боевого соприкосновения. Все это неважно, если в результате ничего не происходит, никакого воздействия на ситуацию Трамп не имеет.Если подвести итог этих 9 месяцев, то Трамп не дает европейцам втянуть США в конфликт на Украине так же глубоко, как при Байдене, но и вытащить Штаты полностью из этого конфликта он тоже не может, потому что любые его попытки, наталкиваются на разрушающее воздействие евроатлантистов, причем как внутри США, так и в Европе.- Тем не менее европейцы назвали будущий саммит Путина и Трампа в Будапеште политическим кошмаром. Как эта встреча повлияет на расклад сил?- Этот саммит можно было организовать в любой столице, хоть в Ханое. Это ведь делается в пику европейской бюрократии, большинству европейских лидеров, европейскому мейнстриму. Саммит должен принять Орбан, человек, которого все не любят в Евросоюзе, кроме самого Орбана и Трампа. Никакого стратегического смысла устраивать этот саммит в Будапеште, кроме жуткого головняка для служб безопасности, чтобы ничего не произошло на фоне напряженности между Европой и Россией, нет. Устроив такую гадость Европе, Трамп, наверно, два часа улыбался.Невозможно имея такую команду и такого президента, выстроить реальную MAGA-стратегию. Движению MAGA, если оно хочет неотменяемо победить Штатах, нужен какой-то другой президент. С другой стороны более системный президент имел бы уже серьезные психологические проблемы в этой ситуации, но тут есть человек, которому рушить европейские планы весело.Есть такое философское понятие - негативная субъектность. Позитивная субъектность, когда ты можешь дом построить. Негативная, это когда ты можешь разрушить то, что строит другой. Вот этим Трамп и занимается довольно успешно. Правда, для этого нужно, чтобы Трамп глотнул немножечко кислорода из маски, вернувшись в реальность. Для этого нужно поговорить с Путиным или натолкнуться на жесткое противодействие Китая. Но факт остается фактом: планы Евроатлантики, глобальной Демпартии, он порушил. К примеру, устроил шатдаун, чтобы не допустить принятие бюджета, в котором есть целый ряд мер, которые ему не нравятся.Или сколько всего было сказано про "Томагавки" после того, как эту тему вбросили британцы, Кит Келлог эту идею поддержал, а результат – такая корова нужна самому.- Зеленский под шумок хотел еще и дроны Трампу продать в обмен на "Томагавки".- Это мертворожденная идея, неизвестно еще чьи это дроны. Речь идет о технологиях их использования. Производить дроны на Украине и потом отправлять их на базы на Тихом океане? Вряд ли.Понятно, что ситуация с дронами изначально дурацкая, ее тоже вбросили медиа. Давайте срочно придумаем, чем Украина может быть полезна США. Неважно, осуществимо это или нет, эту идею стали качать даже в докладах мозговых центров. Если сейчас война дронов, то Украина может быть очень полезна США, потому что обладает дроновой технологией. Но в этих дронах куча китайских запчастей, что уже противоречит некоторым установкам.Но вся идея с "Томагавками" была нужна для того, чтобы поставить Трампа в ситуацию, когда он скажет, все, теперь США участвуют в конфликте. И последние ресурсы объединённого Запада бросаются на усиление НАТО, уже не до того, чтобы сделать Америку снова великой.То есть задача минимум добиться того, чтобы Трамп не сделал ничего такого, чтобы после Трампа нельзя было отменить, все понимают, что он не навсегда. А во-вторых, задача максимум это все-таки втянуть Соединенные Штаты в конфликт на Украине полностью и сделать так, чтобы США воевали на европейском фланге. Ясно, что это будет гибридное участие, но уж точно не меньше, чем у Байдена, а лучше, чтобы больше.Нетаньяху примерно то же делает на Ближнем Востоке, а Трамп пытается эти планы в какой-то степени порушить.- Стивен Уиткофф опроверг слухи о своем уходе из команды Трампа. Как вы думаете, его уговорили остаться, или он, видя метания своего шефа, все-таки подумывает об уходе?- Нет Уиткофф государев человек. Илон Маск то, да, психанул, бросил ключи и ушел. Он психологически не выдержал эту ситуацию в разобранной, хаотической администрации. "Где сокращение госаппарата, я вам на блюдечке принес цифровой след на каждого, где массовые репрессии?". Его бунт был связан с тем, что нынешняя администрация не сделает ничего великого.Уиткофф принципиально иначе устроен, у него большая личная лояльность к Трампу. Он делает, что говорят. Скорее была попытка подвинуть самого Уиткоффа, у которого было задание выстраивать отношения с Россией и осуществлять челночную дипломатию на Ближнем Востоке. Он это умеет. Уиткофф исходит из того, что он человек президента и будет делать то, о чем президент его попросит.Также на эту тему - Нет королям и королевам. Почему в США вспыхнули массовые протесты

https://ukraina.ru/20251020/zelenskiy-ischet-podderzhku-posle-vstrechi-v-vashingtone-v-es-gotovyat-novye-stsenarii-1070375264.html

https://ukraina.ru/20251020/1070383789.html

https://ukraina.ru/20251020/zadnego-dvora-bolshe-net-pochemu-ssha-vstupili-v-konflikt-s-kolumbiey-1070373608.html

украина

сша

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, сша, ближний восток, дональд трамп, джо байден, владимир путин, ес, нато, владимир зеленский, "томагавк"