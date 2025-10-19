https://ukraina.ru/20251019/pobolshe-vstrech-pered-budapeshtom-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-19-oktyabrya-1070323811.html

Побольше встреч перед Будапештом, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 19 октября

США и Россия планируют провести больше встреч на низком уровне, чем перед переговорами в Аляске. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Перед возможной встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште, стороны планируют провести встречи на более низком уровне, сообщило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в дипломатических кругах. По их данным, таких встреч будет больше, чем перед встречей на Аляске."Надеясь заложить основу для соглашения, США планируют провести больше встреч с Россией на низком уровне, чем до переговоров на Аляске", — сообщило издание.Также издание сообщило, что в Белом доме признали, что США давят на Украину больше, чем на Россию в вопросе урегулирования конфликта."Даже внутри администрации чиновники отметили нежелание Трампа оказывать давление на Путина <...>. Белый дом оказывает большее давление на Киев, чем на Москву", — сообщила газета со ссылкой на неназванного американского чиновника.Как заявил WSJ бывший помощник госсекретаря по делам Европы Дэниел Фрид, Вашингтон не использует имеющиеся у него инструменты для усиления давления на Москву как в экономической, так и в военной сферах.Ранее Трамп заявил о грядущей встрече с Путиным в Будапеште. Путин поддержал эту идею, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Обстрелы и налётыУтром 19 октября Минобороны РФ рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 18 октября до 7:00 19 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов: 12 – над территорией Самарской области, 11 – над территорией Саратовской области, 5 – над территорией Ростовской области, 5 – над территорией Воронежской области, 3 – над территорией Республики Крым, 2 – над территорией Брянской области, 2 – над территорией Липецкой области, 1 – над территорией Волгоградской области, 1 – над территорией Оренбургской области, 1 – над территорией Рязанской области, 1 – над территорией Тверской области, 1 – над территорией Тульской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 1 удар по территории этого региона России. Атака была совершена на ясиноватском направлении. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены автомобиль и 2 жилых домостроения.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 20 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 6; Новая Каховка — 6; Подстепное — 4; Днепряны — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 12 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Каховка и Корсунка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 19 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе посёлки Майский, Малиновка и Октябрьский, сёла Бочковка, Варваровка, Красный Октябрь, Лозовое, Новая Деревня, Отрадное, Петровка, Репное, Салтыково, Устинка, Ясные Зори, хутора Валковский и Церковный атакованы 27 беспилотниками, 24 из которых сбиты и подавлены. В селе Лозовое в результате обстрела ранена женщина. В тяжёлом состоянии она госпитализирована в областную клиническую больницу. Медики оказывают ей всю необходимую помощь. В сёлах Лозовое и Отрадное повреждены по частному домовладению, в посёлке Майский — легковой автомобиль, в селе Салтыково — 6 автомобилей", — сообщил Гладков.В Борисовском районе посёлок Борисовка и село Зозули атакованы 4 беспилотниками, один из которых сбит. В посёлке Борисовка повреждены коммерческий объект, КамАЗ и 4 легковых автомобиля, в селе Зозули — частный дом.В Валуйском муниципальном округе сёла Борки, Казинка, Кукуевка и Казначеевка, а также хутора Кургашки и Леоновка атакованы 12 беспилотниками, 4 из которых подавлены и сбиты."В хуторе Кургашки ранены двое несовершеннолетних. 13-летний мальчик госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. 16-летней девочке в Валуйской ЦРБ оказана необходимая помощь, лечение проходит амбулаторно", — писал губернатор.В хуторе Кургашки огнём уничтожен легковой автомобиль, в селе Кукуевка повреждены 3 частных домовладения, в хуторе Леоновка — частный дом.В Волоконовском районе сёла Голофеевка, Коновалово и Погромец подверглись атакам 4 беспилотников, 2 из которых подавлены. В селе Коновалово повреждены частный дом и 2 легковых автомобиля, в селе Погромец — легковой автомобиль.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Глотово, Головчино, Дорогощь, Дроновка, Дунайка, Козинка, Косилово, Мокрая Орловка, Мощеное и Новостроевка-Вторая, а также хутору Масычево выпущен 31 боеприпас в ходе 7 обстрелов и нанесены удары 23 беспилотников, 3 из которых сбиты и подавлены."В городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализированы двое мужчин, которые были ранены в сёлах Козинка и Глотово. На участке автодороги Мокрая Орловка — Дунайка ранен глава Мокроорловской территориальной администрации Кулаков Сергей Михайлович. Он госпитализирован в областную клиническую больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", — писал Гладков.Автомобиль главы уничтожен огнём. В селе Глотово повреждены надворная постройка и легковой автомобиль, в городе Грайворон — частный дом, в селе Косилово огнём уничтожен грузовой автомобиль и повреждена спецтехника, в сёлах Дорогощь и Мощеное повреждены по частному дому. Ночью в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в городе Грайворон повреждены 2 грузовых автомобиля."В Краснояружском районе по посёлку Красная Яруга, сёлам Графовка, Репяховка и Теребрено произведён один обстрел с применением 7 боеприпасов и совершены атаки 7 беспилотников, 4 из которых подавлены. Без последствий", — указывалось в сводке.Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 3 беспилотника самолётного типа. Последствий нет.В Ракитянском районе посёлок Ракитное атакован одним беспилотником. Огнём повреждён грузовой автомобиль.В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка атакованы 18 беспилотниками, 14 из которых сбиты и подавлены. В городе Шебекино повреждены одно из помещений на территории производственного предприятия и ангар на территории коммерческого предприятия, в селе Новая Таволжанка — частное домовладение и линия электропередачи. Жители сёл Новая Таволжанка и Архангельское временно остаются без света. Аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с МО РФ.Позднее Гладков сообщил о новых атаках."Семь населённых пунктов атакованы дронами ВСУ. Ранен мирный житель. В городе Шебекино в результате атаки дрона на производственное предприятие ранен мужчина. Пострадавшего с проникающим осколочным ранением живота бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. На территории предприятия повреждены остекление, стены и оборудование двух помещений. В селе Нежеголь от удара дрона в частном доме выбиты окна, повреждены кровля, фасад и линия электропередачи", — рассказал губернаторКроме того, в Волоконовском районе в селе Тишанка в результате сбросов двух взрывных устройств с беспилотника повреждена крыша социального объекта. В хуторе Плотовка от детонации FPV-дрона в частном доме выбиты окна, также в соседнем домовладении повреждена надворная постройка. В селе Коновалово дрон атаковал частный дом — выбиты окна.В посёлке Борисовка дроном атаковано коммерческое предприятие — повреждена ГАЗель.В селе Гора-Подол Грайворонского округа беспилотник нанёс удар по частному домовладению — выбиты окна и перебита линия электропередачи.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Подробнее о встрече в США — в статье Владимира Скачко "Заочная встреча на троих. Эскалация в войне в Вашингтоне, кажется, притормаживается, но это не точно".

