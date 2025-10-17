https://ukraina.ru/20251017/zaochnaya-vstrecha-na-troikh-eskalatsiya-v-voyne-v-vashingtone-kazhetsya-pritormazhivaetsya-no-eto-ne-tochno-1070240192.html

Заочная встреча на троих. Эскалация в войне в Вашингтоне, кажется, притормаживается, но это не точно

Заочная встреча на троих. Эскалация в войне в Вашингтоне, кажется, притормаживается, но это не точно - 17.10.2025 Украина.ру

Заочная встреча на троих. Эскалация в войне в Вашингтоне, кажется, притормаживается, но это не точно

Если бы это был не просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский, то его чисто по-человечески можно было бы посочувствовать и даже пожалеть. Еще бы!

2025-10-17T13:12

2025-10-17T13:12

2025-10-17T13:12

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

валдай

нато

весь скачко

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/11/1070240849_0:0:2201:1238_1920x0_80_0_0_64795bf1e61605c34ee6e5da96777f8c.jpg

В ветреную непогоду чел прибыл в Вашингтон с дежурным рабочим визитом в США, в боевой штурмовке, с решительным оскалом борца на лице, а его там никто не встречает. Прямо у трапа включили мелодийку "самолет летел, колеса терлися, мы вас не ждали, а вы приперлися". И эти дежурные кисло-радушные улыбки какой-то непонятной блондинки, видимо, американки, потому как поручкалась она с прибывшим раньше, чем его "вторая любимая жена" и глава Офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак. Не говоря уже о совсем уж "почетном" эскорте в виде летчиков его же экипажа, которых вывели и поставили рядом с красной дорожкой, что подстилку не испачкали, но могли сымитировать радость встречи с ах-каким человеком. И все!Но ничего удивительно в таком "гостеприимстве" нет. Во-первых, в Штаты прибыл пассажир, которого там называют "королевой попрошаек", а портрет с его изображением многие используют уже, как зелье рвотное (так он им всем там надоел). Другой имя прибывшего – Лузер Лузерович Лузеренский, которого держат в кресле недопрезидента-недофюрера укро-неонацистов только потому, что он не до конца выполнил порученные ему задачи в войне с Россией и не полностью загрузился тем негативом, который присущ этому нехорошему кровавому процессу. Вот его перед списанием на помойку истории и догружают.Во-вторых, Лузер.., пардон, Зеленский опять приехал просить. Как всегда, денег и оружия. Но сейчас он приехал за возможной смертью для всего живого на земле. Он хочет выпросить у Дональда Фредовича Трампа, тамошнего президента, который мнит себя миротворцем, крылатые дальнобойные ракеты "Томагавк". Для ударов по России, которая уже предупредила, что если это произойдет, то она ответит так, что мало никому не покажется. По формуле Путина, которой, кстати, завтра, 18 октября исполняется семь лет. Именно в этот день в 2018 году во время участия в ежегодном международном форуме "Валдай" в Сочи, Путин, обсуждая вопросы ядерной безопасности, в ответ на вопрос модератора дискуссии, сказал: "Суть ядерной доктрины России в том, что агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы — жертвы агрессии, и мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют".Уверен, многие тогда не только взбодрились от гордой уверенности или поежились от страха, но и запомнили. Только вот периодически забывают, или, как Зеленский или европейские "ястребы войны" типа Урсулы фон дер Ляйен, Каи Каллас и, не к ночи будет сказано, Эмманюэля Макрона или Кира Стармера с Фридрихом Мерцем, не хотят верить, что Россия сподобится на такой апокалиптичный ответ. И, опять же, забывают другие слова Путина, сказанные в том же 2018-м: "А зачем нам такой мир, если там не будет России?".Но Зеленский прибыл, будет умолять, чтобы дали ракеты, и клясться, что вот уж теперь он "снесет Пашку с поверхности земли".Хваленый "Томагавк"И наконец, в-третьих, – и самое главное – Трамп и США еще не решили, будут ли они вести войну к новой эскалации, которую пообещал Путин, и ставить под риски вроде бы налаживающиеся российско-американские отношения.А еще Путин перед визитом Зеленского максимально поднял ставки – состоялся более чем двухчасовый телефонный разговор между президентами России и США. И Путин, и Трамп назвали его продуктивным и полезным, потому что смогли обсудить, как говорится, весь спектр возникших проблем. В том числе, и проблему передачи (или продажи, но не все ли равно?) "Томагавков", что могло бы поставить мир на грань, например, нового Карибского кризиса, если бы Россия в ответ разместила свои ядерные ракеты где-нибудь на Кубе (как это случилось в 1962 году), в Венесуэле или Никарагуа, которые готовы сотрудничать с Москвой в военном деле.И сегодня есть серьезные и вполне обоснованные подозрения, что даже если США согласятся дать Киеву "Томагавки", то сделают это не раньше, чем состоятся анонсированные в ходе разговора Путин/Трамп встречи госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова, а потом и самих президентов в Будапеште.Так что как бы не суетился под и перед клиентом Зеленский, а его посиделки с Трампом 17 октября 2025 года вольно или невольно превратятся в заочную встречу на троих – на ней незримо будут присутствовать Владимир Путин.На троихОкончательная и бесповоротная ратификация соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Кубой, позволяющего обогатить кубинские арсеналы российскими ракетами с ядерными боеголовками, кажется, пробудила в Трампе инстинкт самосохранения. Он понял предупреждение, и, как говорится, слава Богу.Следовательно, сегодня вариантов разрешения ситуации с "Томагавками" существует три:– Трамп вообще не даст эти ракеты недоумкам, которые как обезьяны с гранатов или спичками, могут сжечь всю планету;– Трамп даст ракеты, и тогда перед планетой разверзнется пропасть ядерной неизвестности и апокалиптических перспектив;– даст, но так, чтобы и перед евросоратниками по НАТО лицо сохранить, и войну в Украине не застопорить и не довести ее до ускоренного поражения неонацистов, и Европу подвигнуть на более решительную войну с Россией, с самой Россией поторговаться и что-то выторговать. Например, попытаться получить у нее согласие не поддерживать Китай.Последний вариант – самый разнообразный, подвариантов в нем может быть множество. Например, по мнению военных специалистов, один из них может напоминать ситуацию с американскими танками "Абрамс", присутствие которых на театре военных действий должно было стать условием для поставок в Украине немецких танков "Леопард" или британских "Челленджеров".США тогда с такой схемой согласились, но тянули с "Абрамсами" так, что на украинской земле уже вовсю горели и "Леопарды", и "Челленджеры", и прочий металлолом, а "Абрамсы" только добирались до Украины. То есть Европа уже вовсю воевала, а американцы посматривали на это дело с явным интересом. Потом, правда, запылали и все-таки прибывшие "Абрамсы", но это было потом, когда Европа, повторюсь, влезла в войну по самые кровавые уши…Точно так же может быть и с "Томагавками". Обещание их поставки может стать условием и прелюдией отправки на Украину и задействования там немецких ракет "Таурус", а значит, и еще более плотным втягиванием в войну Германии, где у политиков, кажется, совсем выкипели мозги, окончательно притупился инстинкт самосохранения и исчезли жалость и сочувствие к согражданам, на которых и посыплются бомбы, если что.А когда Германия, как обычно с нею и случается, опять будет продувать войну России, а вместе с нею и вся остальная Европа с Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас во главе, то США могут и отыграть с "Томагавками" взад. Сказать, что, видите ли, кораблик, который их вез, нечаянно сломался… Трамп – абсолютно циничный мастер таких комбинаций, который, благодаря многолетнему опыту бизнесмена, пережившего пару банкротств, чует, откуда ему может прилететь по самое не балуй.А президент Путин потому, кажется, и разговаривал с ним более двух часов, чтобы объяснить, почем рубероид в Одессе и что будет, если "Томагавки" окажутся в Киеве. А Трамп – все же не Кая Каллас и, как говорили в сериале "Ликвидация", должен скнокать…Подробнее о реакции в США и в Европе на телефонный разговор Путина и Трампа - в статье Евгении Кондаковой "Зеленскому придётся проглотить nyet в Вашингтоне: Украина в шоке от договорённостей Трампа с Путиным"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, валдай, нато, весь скачко, мнения