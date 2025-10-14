Макрон добился того, что "война Байдена" стала "войной Трампа" — Владимир Скачко - 14.10.2025 Украина.ру
Макрон добился того, что "война Байдена" стала "войной Трампа" — Владимир Скачко
Макрон добился того, что "война Байдена" стала "войной Трампа" — Владимир Скачко
В воскресенье, 12 октября, президент Франции Макрон заявил, что "России придется заплатить, если она не захочет садиться за стол переговоров".
О том, что же означает данное заявление, рассказал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.
Макрон добился того, что "война Байдена" стала "войной Трампа" — Владимир Скачко

22:00 14.10.2025
 
В воскресенье, 12 октября, президент Франции Макрон заявил, что "России придется заплатить, если она не захочет садиться за стол переговоров".
О том, что же означает данное заявление, рассказал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
17:34
Визит марионеток за инструкциями. Что еще получат и получат ли украинцы от Трампа в ВашингтонеАмериканский лидер Дональд Трамп проводит один за одним телефонный разговор с Владимиром Зеленским и незамедлительно зовёт его лично прилететь в США с ключевыми членами правительства, причём всё это происходит на фоне бурного обсуждения возможности поставок крылатых ракет Tomahawk для атак против России
