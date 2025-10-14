https://ukraina.ru/20251014/makron-dobilsya-togo-chto-voyna-baydena-stala-voynoy-trampa--vladimir-skachko-1070100907.html
Макрон добился того, что "война Байдена" стала "войной Трампа" — Владимир Скачко
Макрон добился того, что "война Байдена" стала "войной Трампа" — Владимир Скачко - 14.10.2025 Украина.ру
Макрон добился того, что "война Байдена" стала "войной Трампа" — Владимир Скачко
В воскресенье, 12 октября, президент Франции Макрон заявил, что "России придется заплатить, если она не захочет садиться за стол переговоров".
2025-10-14T22:00
2025-10-14T22:00
2025-10-14T22:00
франция
эммануэль макрон
владимир скачко
джо байден
украина.ру
видео
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0e/1070100549_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3ae779a9e47983589de8dc03b924a89.jpg
О том, что же означает данное заявление, рассказал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.
https://ukraina.ru/20251014/vizit-marionetok-za-instruktsiyami-chto-esche-poluchat-i-poluchat-li-ukraintsy-ot-trampa-v-vashingtone-1070092627.html
франция
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0e/1070100549_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_31be6ba60bac9a1bb063f59f35cea2b7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
франция, эммануэль макрон, владимир скачко, джо байден, украина.ру, видео, дональд трамп
Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Скачко, Джо Байден, Украина.ру, Видео, Дональд Трамп
Макрон добился того, что "война Байдена" стала "войной Трампа" — Владимир Скачко
В воскресенье, 12 октября, президент Франции Макрон заявил, что "России придется заплатить, если она не захочет садиться за стол переговоров".