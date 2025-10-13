"Дешево, надежно и сердито": эксперт Носков о том, как ВС РФ могут "вынести" мосты в Днепропетровске - 13.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251013/deshevo-nadezhno-i-serdito-ekspert-noskov-o-tom-kak-vs-rf-mogut-vynesti-mosty-v-dnepropetrovske-1069912796.html
"Дешево, надежно и сердито": эксперт Носков о том, как ВС РФ могут "вынести" мосты в Днепропетровске
"Дешево, надежно и сердито": эксперт Носков о том, как ВС РФ могут "вынести" мосты в Днепропетровске - 13.10.2025 Украина.ру
"Дешево, надежно и сердито": эксперт Носков о том, как ВС РФ могут "вынести" мосты в Днепропетровске
Продвижение войск к Павлограду создаст прямую угрозу критической инфраструктуре Днепропетровска, открыв возможность поражения мостов свободнопадающими авиабомбами круглосуточно и с минимальными затратами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков
2025-10-13T05:40
2025-10-13T05:40
новости
днепропетровск
россия
павлоград
вооруженные силы украины
украина.ру
вкс
сво
дзен новости сво
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101010/99/1010109926_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_d3ce30615d186d3a8698b0c7a0363ade.jpg
Носков, комментируя стратегическое значение северо-западного Донбасса, указал на прямую зависимость между продвижением российских войск и угрозой логистике ВСУ. "После падения Красноармейска (украинское название Покровск. — Ред.), если с нашей стороны не будет политических ограничений, фронт двинется на Запад", — отметил эксперт.Носков детализировал последствия выхода российских подразделений к Павлограду. "Появление наших войск в окрестностях Павлограда будет означать, что до Днепропетровска будут долетать свободнопадающие бомбы", — заявил эксперт.По его словам, это создаст условия для систематического воздействия по ключевым объектам инфраструктуры ВСУ. "Это открывает возможность выноса мостов в Днепропетровске. Это будет происходить режиме реального времени 24 на 7, дешево, надежно и сердито", — подчеркнул Носков.Эксперт добавил, что именно поэтому удержание территорий к востоку от Днепропетровска является для ВСУ важной задачей. "И для ВСУ удержание километров к востоку от Днепропетровска является важной стратегической задачей. Они, конечно, люди странные, но тем не менее такие варианты они обязаны просчитывать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда" на сайте Украина.ру.На тему ударов по украинской энергетике: "Деэлектрификация в полный рост. В чём суть возобновившихся ударов ВКС России по энергетике Украины" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251010/pozyvnoy-student-pod-avdeevkoy-sozhgli-blindazh-vsu-poluchil-ranenie-a-posle-medal-za-otvagu-1069880600.html
днепропетровск
россия
павлоград
днепр
днепропетровская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101010/99/1010109926_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_04b90dbde5e2a518504034e57759ad58.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, днепропетровск, россия, павлоград, вооруженные силы украины, украина.ру, вкс, сво, дзен новости сво, новости сво россия, днепр, днепропетровская область, спецоперация, логистика, главные новости, война, война на украине, эксперты, военный эксперт
Новости, Днепропетровск, Россия, Павлоград, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВКС, СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, Днепр, Днепропетровская область, Спецоперация, логистика, Главные новости, война, война на Украине, эксперты, военный эксперт

"Дешево, надежно и сердито": эксперт Носков о том, как ВС РФ могут "вынести" мосты в Днепропетровске

05:40 13.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНочной этап военных учений "Ладога 2009"
Ночной этап военных учений Ладога 2009 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Продвижение войск к Павлограду создаст прямую угрозу критической инфраструктуре Днепропетровска, открыв возможность поражения мостов свободнопадающими авиабомбами круглосуточно и с минимальными затратами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков
Носков, комментируя стратегическое значение северо-западного Донбасса, указал на прямую зависимость между продвижением российских войск и угрозой логистике ВСУ. "После падения Красноармейска (украинское название Покровск. — Ред.), если с нашей стороны не будет политических ограничений, фронт двинется на Запад", — отметил эксперт.
Носков детализировал последствия выхода российских подразделений к Павлограду. "Появление наших войск в окрестностях Павлограда будет означать, что до Днепропетровска будут долетать свободнопадающие бомбы", — заявил эксперт.
По его словам, это создаст условия для систематического воздействия по ключевым объектам инфраструктуры ВСУ. "Это открывает возможность выноса мостов в Днепропетровске. Это будет происходить режиме реального времени 24 на 7, дешево, надежно и сердито", — подчеркнул Носков.
Эксперт добавил, что именно поэтому удержание территорий к востоку от Днепропетровска является для ВСУ важной задачей. "И для ВСУ удержание километров к востоку от Днепропетровска является важной стратегической задачей. Они, конечно, люди странные, но тем не менее такие варианты они обязаны просчитывать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда" на сайте Украина.ру.
На тему ударов по украинской энергетике: "Деэлектрификация в полный рост. В чём суть возобновившихся ударов ВКС России по энергетике Украины" на сайте Украина.ру.
Позывной Студент - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
10 октября, 04:16
Позывной "Студент": Под Авдеевкой сожгли блиндаж ВСУ. Получил ранение, а после медаль "За отвагу"Боец с позывным "Студент" из интернациональной бригады "Пятнашка" рассказал интернет-изданию Украина.ру, как два раза был ранен в ноги, и почему в его бригаде русские и кавказцы дружат
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиДнепропетровскРоссияПавлоградВооруженные силы УкраиныУкраина.руВКССВОдзен новости СВОновости СВО РоссияДнепрДнепропетровская областьСпецоперациялогистикаГлавные новостивойнавойна на Украинеэкспертывоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию
05:50Запорожье и Харьков им не жалко: военный аналитик Носков о точечной обороне ВСУ
05:40"Дешево, надежно и сердито": эксперт Носков о том, как ВС РФ могут "вынести" мосты в Днепропетровске
05:32Пенсионные проблемы в России переселенцев из Украины
05:30"Перли они по-дурному": ополченец рассказал о тяжелом ранении и событиях 2014 года под Шахтёрском
05:20На ядерный удар последует ответ: Прокопенко раскрыл, почему Россия неуязвима для сценариев НАТО
05:15"Этот спектакль поставлен не будет" — эксперт раскрыл, рискнут ли США передать Украине "Томагавки"
05:11Украина опускается в каменный век. Украинские эксперты о том, что ждет страну в ближайшие недели
05:10"Большинство постоянно думает о побеге или сдаче в плен": полковник запаса о пленных ВСУ
05:05"Абсолютное зло и источник всех бед": Выдрин назвал базовое "волшебное слово" мировой политики
05:00"Лекарство против смуты": эксперт о попытках Франции "натянуть треуголку маленького корсиканца"
04:50"Глобальная война НАТО против России сейчас нереализуема": Прокопенко о реальной боеготовности Альянса
04:45"Тифонов" у них достаточно: эксперт раскрыл, как США готовились к расторжению ДРСМД
04:44В непогоду пушки не молчат, но техника может завязнуть
04:44Украина за неделю. "Томагавки" все ближе или тактика "друга Дональда"
04:41Не только Одесса. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:40"Массивная и рыхлая туша ЕС не приходит в единое движение": Краснов про отсутствие единства в Евросоюзе
04:30"Ни на какое посредничество Меркель не претендует": Краснов про ее обвинения в адрес Польши и Прибалтики
04:20Полковник Алехин про осеннюю распутицу: "В ход здесь идут тяжелые дроны и ствольная артиллерия"
04:10Краснов про выпады Финляндии: "Чтобы вести диалог с миром, надо отличать важное от второстепенного"
Лента новостейМолния