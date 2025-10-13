https://ukraina.ru/20251013/deshevo-nadezhno-i-serdito-ekspert-noskov-o-tom-kak-vs-rf-mogut-vynesti-mosty-v-dnepropetrovske-1069912796.html

"Дешево, надежно и сердито": эксперт Носков о том, как ВС РФ могут "вынести" мосты в Днепропетровске

Продвижение войск к Павлограду создаст прямую угрозу критической инфраструктуре Днепропетровска, открыв возможность поражения мостов свободнопадающими авиабомбами круглосуточно и с минимальными затратами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков

2025-10-13T05:40

Носков, комментируя стратегическое значение северо-западного Донбасса, указал на прямую зависимость между продвижением российских войск и угрозой логистике ВСУ. "После падения Красноармейска (украинское название Покровск. — Ред.), если с нашей стороны не будет политических ограничений, фронт двинется на Запад", — отметил эксперт.Носков детализировал последствия выхода российских подразделений к Павлограду. "Появление наших войск в окрестностях Павлограда будет означать, что до Днепропетровска будут долетать свободнопадающие бомбы", — заявил эксперт.По его словам, это создаст условия для систематического воздействия по ключевым объектам инфраструктуры ВСУ. "Это открывает возможность выноса мостов в Днепропетровске. Это будет происходить режиме реального времени 24 на 7, дешево, надежно и сердито", — подчеркнул Носков.Эксперт добавил, что именно поэтому удержание территорий к востоку от Днепропетровска является для ВСУ важной задачей. "И для ВСУ удержание километров к востоку от Днепропетровска является важной стратегической задачей. Они, конечно, люди странные, но тем не менее такие варианты они обязаны просчитывать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда" на сайте Украина.ру.На тему ударов по украинской энергетике: "Деэлектрификация в полный рост. В чём суть возобновившихся ударов ВКС России по энергетике Украины" на сайте Украина.ру.

