Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда

После падения Покровска (Красноармейска), если с нашей стороны не будет политических ограничений, фронт двинется на Запад. Появление наших войск в окрестностях Павлограда будет означать, что до Днепропетровска будут долетать свободнопадающие бомбы. Это открывает возможность выноса мостов через Днепр в режиме 24 на 7, дешево, надежно и сердито.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков, который разбирается в событиях Русской весны, знает места боевых действий и поддерживает контакт с военнослужащими на передовой.- Владимир, ранее Покровск (Красноармейск) считался главным логистическим хабом группировки ВСУ в Донбассе. Сейчас, когда на окраинах Покровска идут бои, удалось ли командованию противника перенастроить альтернативные пути снабжения?- Логистическим узлом Красноармейск перестал быть уже в начале этого года, когда к городу подошла линия фронта и начались удары БПЛА и артиллерии. В таких условиях говорить о полноценном функционировании логистического узла невозможно. Но имеющиеся запасы, амуниции, боеприпасов, продовольствия облегчали ведение боевых действий украинским подразделениям на этом участке фронта.Приближение фронта к Красноармейску заставило украинское командование отбрасывать на запад свои логистические пути. Логистическим узлом одно время было Доброполье, которое сейчас по очевидным причинам повторяет судьбу Красноармейска.Удобный логистический центр Красноармейск пришлось дробить. Значительная часть тыловых служб ВСУ, которые находились там, сейчас находятся в Павлограде. И это делает украинскую логистику более протяженной. Другая проблема заключается в том, что после освобождения Авдеевки, Очеретино и Угледара ВСУ лишились ключевых рокадных дорог, которые позволяли перебрасывать технику на угрожаемые участки фронта.И в данном случае мы наблюдаем постоянно усугубляющиеся последствия потери этих удобных позиций. И этим же объясняется то, почему так долго прогрызали эту линию оборону, а ВСУ удавалось так долго сдерживать наше наступление. Но надо понимать, что сейчас изменилась физика войны, физика поля боя.Роты на поле боя в полном составе уже не присутствуют. Боевые действия малыми группами в корне меняют логистику. Появление дронов растягивает передний край на 20 километров в глубину. Боевые порядки и линия боевого соприкосновения сильно отдалены друг от друга. В этой связи резко возрастает роль малой логистики и исчезает потребность в таких монструозных логистических пунктах, как Красноармейск. Их значение трансформируется, они становятся местом зимовки личного состава и ремонта техники. Логистические базы, которые позволяют насыщать малые группы всем необходимым для боя, теперь находятся в этих 20 километрах от ЛБС.- Удалось ли ВСУ окончательно купировать наш прорыв к Золотому Колодезю у Доброполья, или он станет началом продвижения в тыл Славянско-Краматорской группировки противника??- Мое мнение основано на словах рядовых военнослужащих. Ситуация с прорывом к Золотому Колодезю стала для наших штабов неожиданностью. И бригады, осуществившие этот прорыв, не получили значительного усиления. И полноценный прорыв с реализацией глубокого охвата и всяких других красивых стрелочек не удался из-за фактора неожиданности в том числе и для себя.ВСУ всерьез восприняли изменения на этом участке фронта. Мы увидели здесь концентрацию лучших сухопутных подразделений Украины, которые могут вести контрнаступательные действия именно как подразделения, а не отдельные маленькие группы или сидеть в пассивной обороне.Наше наступление затормозилось и пришлось отступить. Многие наши группы, которые прорвались в Золотой Колодезь, в результате украинских атак находились вне основных линий стабильного снабжения и не получали усиления. У меня есть знакомые, которые сидели там с июля, а вывели их только недавно.Шло тяжелое встречное сражение, в котором штурмовые группы ВСУ истощились. И то, что считается красной стрелочкой на карте, зачастую является восстановлением связи наших прорвавшихся групп с большой землей. Я говорю сейчас не про уровень батальона, а про малые группы в 3-5 человек, которые сидели в конкретной посадке, в конкретном овраге и держали там оборону до прихода основных сил.Если бы Шахово и Новоторецкое находились под нашим контролем синхронно с прорывом, то тогда у ВСУ случилась бы катастрофа. У нас была бы возможность по дорогам снабжать передовые подразделения. Плацдарм был бы шире, что позволило бы, затащив туда артиллерию, повысить наши огневые возможности на этом рубеже. Но, к сожалению, произошло так, как произошло.С другой стороны, нам удалось вытянуть на узкое пространство большое количество украинских боеспособных войск, которые находились под воздействием нашей беспилотной авиации и ВКС.Какой вариант развития событий был лучше, можно будет судить лет через 50, когда у нас будут документы. Или прорыв с возможностью рассечения группировки ВСУ в Донбассе на две части, или все же втянуть украинские подразделения во встречное сражение с нанесением им тяжелых потерь.Сейчас противник прекратил активные действия и перешел к обороне. Красного цвета на карте становится больше, и это в целом соответствует действительности. Я скептически отношусь к закрасам карты боевых действий, поскольку они не передают всей сложности и многомерности поля боя. Поле боя представляет собой набор пятен, а не равномерные закрасы на картах, которые призваны схематически визуализировать происходящее.Я уже говорил, что до конца года так или иначе начнутся бои за Красноармейск и Славянско-Дружковско-Константиновскую агломерацию. Мы уже видим заходы в Константиновку, фронт приближается к Дружковке. И ситуация сложилась гораздо лучше благодаря тому, что украинцы решили в ущерб другим направлениям сдерживать нашу активность под Красноармейском и Добропольем.Незаметно пало Серебрянское лесничество, за которое шли очень тяжелые бои. Под Купянском для ВСУ ситуация складывается не лучшим образом, начинается битва за Красный Лиман. И группировка войск "Восток", из которой долгое время изымали подразделения, равномерно, по несколько километров в день, двигается паровым катком на запад и сметает долговременную украинскую оборону.Во многом это происходит потому, что основным противником группировки "Восток" являются бригады территориальной обороны, которые слегка армируются сильно потрепанными подразделениями старой закваски.Группировка "Днепр" после периода долгого спокойствия летом проснулась и продвигается в сложной местности. Фронт оживился по всем направлениям. Давление по всей линии фронта ВСУ не выдерживают. Насколько хватит у ВСУ запаса прочности? Это сложный вопрос, на который никто не сможет дать честный ответ. По крайней мере, из людей, не обладающих доступом к разведданным.- Российские войска после зачистки Серебрянского лесничества развивают наступление в направлении Северска. Можно ли этот город считать ключом к освобождению близлежащих Красного Лимана и Славянска?- Северск находится в полосе наступления "Южной" группировки войск, а на Красный Лиман наступают "западники". Да, освобождение Северска откроет нам новые возможности в плане контроля над дорожной сетью, сосредоточения техники и личного состава. Но я уверен, что ВСУ не будут проявлять рвение в удержании Северска.Во-первых, Северск находится в низине, во-вторых, это не слишком большой город. Основные линии обороны ВСУ находятся за Северском. Если бы не политическая воля, ВСУ были бы рады оставить Северский выступ и спрямить линию фронта, а сэкономленные силы перебросить под Красный Лиман или на другое направление, которое они считают критическим.Уверен, что украинское командование с безопасных внутриаппаратных позиций будет сдавать Северский выступ. Во-первых, он окажется в полуокружении, хорошие дороги уже перерезаны. Этот город не стал сакральной точкой на карте, которую политизировало украинское руководство. Под шумок другого военного поражения Северск можно и сдать. То есть параллельно с падением очередной "фортеци" Северск противник оставит под нашим давлением.- В чем ценность Донбасса сейчас для украинского режима с военной точки зрения? Это возможность нанести потери наступающим российским войскам на подготовленных оборонительных рубежах?- Орехов в Запорожской области они уже тоже превратили в сплошной укрепрайон. Запорожскую область им особенно не жалко. Харьковскую область, мы видим это на примере Волчанска, тоже не жалко.ВСУ будут цепляться за северо-западный Донбасс по той причине, что севернее находятся Барвенково и Лозовая. Это важные железнодорожные узлы, пункты пересечения дорог, которые надежно соединяют Харьков и Днепропетровск, два крупных промышленных центра. Им надо их удерживать любой ценой.После падения Красноармейска, если с нашей стороны не будет политических ограничений, фронт двинется на Запад. Появление наших войск в окрестностях Павлограда будет означать, что до Днепропетровска будут долетать свободнопадающие бомбы. Это открывает возможность выноса мостов в Днепропетровске. Это будет происходить режиме реального времени 24 на 7, дешево, надежно и сердито.И для ВСУ удержание километров к востоку от Днепропетровска является важной стратегической задачей. Мы не бомбим крупные мосты, но давайте посмотрим на ситуацию со стороны противника. Они, конечно, люди странные, но тем не менее такие варианты они обязаны просчитывать. Поэтому удержание этих территорий, помимо политических, связано еще с целым рядом военных соображений. Которые в свою очередь связаны с возможностями наших военно-воздушных сил.Также на эту тему - Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину

