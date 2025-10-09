https://ukraina.ru/20251009/deelektrifikatsiya-v-polnyy-rost-v-chm-sut-vozobnovivshikhsya-udarov-vks-rossii-po-energetike-ukrainy-1069875973.html

Деэлектрификация в полный рост. В чём суть возобновившихся ударов ВКС России по энергетике Украины

Деэлектрификация в полный рост. В чём суть возобновившихся ударов ВКС России по энергетике Украины - 09.10.2025 Украина.ру

Деэлектрификация в полный рост. В чём суть возобновившихся ударов ВКС России по энергетике Украины

В ночь с 8 на 9 октября ВКС России нанесли удары по объектам украинской электроэнергетики и газодобычи. Удар не первый и явно не последний, хотя как долго они будут продолжаться и какую цель преследуют военные пока не ясно.

2025-10-09T17:41

2025-10-09T17:41

2025-10-09T17:51

эксклюзив

влад росс

вкс

россия

украина

усср

вооруженные силы украины

нпз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0c/1038631595_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_0f0aff24e9b89540e615f619038674b4.jpg

Но у ударов осени 2024 года есть ряд важных отличий от того, что мы наблюдали и что переживали жители подконтрольной киевской власти территории в 2022 и 2024 годах.К началу СВО у Украины был двойной запас по мощностям генерации и запредельный запас прочности по сетям распределения так как доставшаяся в наследство киевской власти энергосистема УССР проектировалась не только для обеспечения потребностей местной промышленности и 52-миллионого населения, но и для поддержки энергетики стран СЭВ.Удары октября-ноября 2022 года как ответ на теракт на Крымском мосту для украинских энергетиков и диспетчеров были шоком — из энергосистемы "вывались" атомные энергоблоки. Однако атаки удалось остановить, по всей видимости, путём заключения неписаного соглашения: Россия не била по украинским энергетическим объектам, а Украина оставила в покое Запорожскую АЭС, которую она обстреливала и неоднократно пыталась силой вернуть под свой контроль.Весь 2023 год по украинским электростанциям и электроподстанциям не прилетало. Год тишины позволил Украине адаптироваться к новым реалиям. Энергетики проводили ремонты и пытались защитить объекты и учились жечь шины для создания иллюзии масштабных разрушений. Власти через медийную обслугу нагнетали истерию как внутри страны, так и за её пределами, держа граждан в тонусе и выбивая из своих спонсоров материальную помощь в виде генераторов, трансформаторов и прочего оборудования вместе с перетоками электроэнергии. Граждане и бизнес закупали оборудование и генераторы, чтобы быть готовыми к отсутствию электроэнергии. Заодно страна училась экономить: кто-то делал это добровольно, а остальным не оставили выбора через диспетчерские ограничения и рост тарифов на электроэнергию.Киевская власть сделала всё, чтобы Россия вновь выпустила ракеты и дроны. В декабре 2023 года ВСУ несколько раз погрузили во тьму Донецк, в прифронтовых городах ДНР часто и густо прилетало по котельным и трансформаторам, а накануне президентских выборов ВСУ вторглись в Белгородскую область.В марте-апреле 2024 года ВКС практически выбили украинскую тепловую генерацию, а в июле-августе 2024 года жизнь в режиме почасовой подачи электроэнергии стала для жителей Украины нормой. Но и к этому удалось адаптироваться: что-то отремонтировали, где-то сократили потребление, ввели в строй генераторов совокупной мощностью 900 МВт, раскочегарили "зелёнку", а на АЭС и критически важных подстанций разместили наблюдателей от МАГАТЭ. В итоге, уже к октябрю 2024 года Украина вошла в режим второй стабилизации, а российские удары вновь стали бессистемными. Дальше бить нужно было уже по АЭС, что чревато массой негативных и непредсказуемых последствий.Тем временем Россия постепенно переключилась на газовую инфраструктуру. Первые и достаточно робкие удары по Бильче-Волицко-Угецкое ПХГ ВКС нанесли ещё весной 2024 года, "отгоняя" от них европейские компании, которые "Нафтогаз" агитировал хранить газ в своих ПХГ льготными тарифами.Но с января 2025 года ВКС всерьёз взялись за газовую инфраструктуру. Опять же, как и в 2024 году, киевская власть сделала всё, чтобы эти удары стали реальностью.Во-первых, киевская власть отказалась продлевать контракт на прокачку газа по своей ГТС из России в Европу, хотя интерес к его пролонгации выражала не только Россия.Во-вторых, киевская власть устроила локальный энергетический апокалипсис в Приднестровье, которое Украина с Молдовой на пару оставили без газа для отопления и выработки электроэнергии в разгар холодов.В-третьих, к тому моменту ВСУ удерживали под своим контролем часть территории Курской области, куда вторглись в августе 2024 года в рамках "контрнаступа 2.0" и в итоге сравняли с землёй несколькими ударами из РСЗО газоизмерительную станцию "Суджа" — единственную, по которой после лета 2022 года прокачивался газ из России в Евросоюз.И, наконец, ВСУ к тому моменту уже не первый месяц били дронами по российским НПЗ просто потому, что лучше целей для медийно обусловленных ударов не найти. Отдельная история — создание проблем с транзитом нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в Венгрию и Словакию.В итоге ВКС крепко приложились по газовыми промыслам в Полтавской и Харьковской областях, а также сравняли с землёй ГИС "Орловка", по которой Украина получала газ в том числе из Азербайджана, решившего солидаризоваться с киевской властью. Итог — сокращение внутренней добычи газа примерно наполовину, экстренный поиск газа и денег в рамках подготовки к отопительному сезону. Заодно были добиты остатки украинской нефтепереработки и крупные нефтебазы.И вот наступила осень 2025 года. Следуя логике тотальной войны до последнего украинца, киевская власть не желала останавливаться:1. Налёты дронов на аэропорты и железнодорожные станции стали нормой;2. Удары по НПЗ продолжаются;3. ЗАЭС вновь стали беспокоить обстрелами и ударами дронов;4. Повреждениям от БЛПА подверглась Нововоронежская АЭС;5. Любые миротворческие инициативы отвергаются;6. Двусторонние контакты свелись лишь к обмену пленными и телами погибших военнослужащих;7. С начала 2025 года Украина стали регулярно гасить свет Запорожской области;8. ВСУ повадились прицельно бить по Белгороду, пытаясь уничтожить его ТЭЦ, чтобы заморозить город.По всей видимости, не будет останавливаться теперь и Россия.Деэлектрификация Украины проводится сразу по трём направлениям.Первое направление — вернулись системные удары по электроэнергетической инфраструктуре. Но если раньше ВКС били электростанциям, то теперь в качестве цели ставится погружение во тьму прифронтовых областей. Перерастёт ли это во что-либо большее по образцу 2022 или 2024 годов пока не ясно, однако отсекая нагрузку от электростанций рано или поздно придётся сокращать выработку. Главный индикатор грядущих серьёзных проблем — появление графиков веерных отключений электроэнергии.Второе направление — продолжаются удары по газовой инфраструктуре. Судя по частоте и системности поставлена задача оставить Украину без собственной газодобычи в Харьковской и Полтавской областях. Всё это приводит к растущей зависимости от импорта газа, а также вынуждает спешно решать проблему с поиском топлива и денег для его закупки. Заодно ставит перед киевской власть деструктивную дилемму: газ для выработки электроэнергии или газ для обогрева домов. О промышленности можно забыть.Третье направление — удары по железнодорожной инфраструктуре. Украинская железная дорога последовательно деэлектрофицируется, переводится на тепловозную тягу, а сами тепловозы становятся лакомой целью для операторов различных БПЛА. Такие удары становятся частью усилий по изоляции поля боя и создания для ВСУ серьёзных логистических проблем.Что будет дальше пока не ясно. Однако очевидно то, что следующая зима для территории под управлением киевской власти будет особенно тяжёлой, а военно-политическое руководство России приняло для себя решение не обращать внимание на тяготы и лишения мирного населения на подконтрольной киевской власти территории так же, как сама киевская власть не обращает внимание на тяготы и лишения таких же мирных граждан России.Эскалация порождает эскалацию и приводит лишь к ещё большему ожесточению сторон. И пусть сейчас инициатива в руках России, но тон всем событиям с 2022 года задаёт киевская власть. А её страдания простых смертных, к сожалению, никогда не волновали.В этих условиях простым смертным по обе стороны линии фронта хочется пожелать лишь трёх вещей: мира, света и тепла.Подробнее о том, что происходит в экономической сфере Украины - в статье "Экономика Украины и война: "кайфующие" украинцы, деэлектрификация и дегазификация страны"

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

россия

украина

усср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, влад росс, вкс, россия, украина, усср, вооруженные силы украины, нпз