Деэлектрификация в полный рост. В чём суть возобновившихся ударов ВКС России по энергетике Украины - 09.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251009/deelektrifikatsiya-v-polnyy-rost-v-chm-sut-vozobnovivshikhsya-udarov-vks-rossii-po-energetike-ukrainy-1069875973.html
Деэлектрификация в полный рост. В чём суть возобновившихся ударов ВКС России по энергетике Украины
Деэлектрификация в полный рост. В чём суть возобновившихся ударов ВКС России по энергетике Украины - 09.10.2025 Украина.ру
Деэлектрификация в полный рост. В чём суть возобновившихся ударов ВКС России по энергетике Украины
В ночь с 8 на 9 октября ВКС России нанесли удары по объектам украинской электроэнергетики и газодобычи. Удар не первый и явно не последний, хотя как долго они будут продолжаться и какую цель преследуют военные пока не ясно.
2025-10-09T17:41
2025-10-09T17:51
эксклюзив
влад росс
вкс
россия
украина
усср
вооруженные силы украины
нпз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0c/1038631595_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_0f0aff24e9b89540e615f619038674b4.jpg
Но у ударов осени 2024 года есть ряд важных отличий от того, что мы наблюдали и что переживали жители подконтрольной киевской власти территории в 2022 и 2024 годах.К началу СВО у Украины был двойной запас по мощностям генерации и запредельный запас прочности по сетям распределения так как доставшаяся в наследство киевской власти энергосистема УССР проектировалась не только для обеспечения потребностей местной промышленности и 52-миллионого населения, но и для поддержки энергетики стран СЭВ.Удары октября-ноября 2022 года как ответ на теракт на Крымском мосту для украинских энергетиков и диспетчеров были шоком — из энергосистемы "вывались" атомные энергоблоки. Однако атаки удалось остановить, по всей видимости, путём заключения неписаного соглашения: Россия не била по украинским энергетическим объектам, а Украина оставила в покое Запорожскую АЭС, которую она обстреливала и неоднократно пыталась силой вернуть под свой контроль.Весь 2023 год по украинским электростанциям и электроподстанциям не прилетало. Год тишины позволил Украине адаптироваться к новым реалиям. Энергетики проводили ремонты и пытались защитить объекты и учились жечь шины для создания иллюзии масштабных разрушений. Власти через медийную обслугу нагнетали истерию как внутри страны, так и за её пределами, держа граждан в тонусе и выбивая из своих спонсоров материальную помощь в виде генераторов, трансформаторов и прочего оборудования вместе с перетоками электроэнергии. Граждане и бизнес закупали оборудование и генераторы, чтобы быть готовыми к отсутствию электроэнергии. Заодно страна училась экономить: кто-то делал это добровольно, а остальным не оставили выбора через диспетчерские ограничения и рост тарифов на электроэнергию.Киевская власть сделала всё, чтобы Россия вновь выпустила ракеты и дроны. В декабре 2023 года ВСУ несколько раз погрузили во тьму Донецк, в прифронтовых городах ДНР часто и густо прилетало по котельным и трансформаторам, а накануне президентских выборов ВСУ вторглись в Белгородскую область.В марте-апреле 2024 года ВКС практически выбили украинскую тепловую генерацию, а в июле-августе 2024 года жизнь в режиме почасовой подачи электроэнергии стала для жителей Украины нормой. Но и к этому удалось адаптироваться: что-то отремонтировали, где-то сократили потребление, ввели в строй генераторов совокупной мощностью 900 МВт, раскочегарили "зелёнку", а на АЭС и критически важных подстанций разместили наблюдателей от МАГАТЭ. В итоге, уже к октябрю 2024 года Украина вошла в режим второй стабилизации, а российские удары вновь стали бессистемными. Дальше бить нужно было уже по АЭС, что чревато массой негативных и непредсказуемых последствий.Тем временем Россия постепенно переключилась на газовую инфраструктуру. Первые и достаточно робкие удары по Бильче-Волицко-Угецкое ПХГ ВКС нанесли ещё весной 2024 года, "отгоняя" от них европейские компании, которые "Нафтогаз" агитировал хранить газ в своих ПХГ льготными тарифами.Но с января 2025 года ВКС всерьёз взялись за газовую инфраструктуру. Опять же, как и в 2024 году, киевская власть сделала всё, чтобы эти удары стали реальностью.Во-первых, киевская власть отказалась продлевать контракт на прокачку газа по своей ГТС из России в Европу, хотя интерес к его пролонгации выражала не только Россия.Во-вторых, киевская власть устроила локальный энергетический апокалипсис в Приднестровье, которое Украина с Молдовой на пару оставили без газа для отопления и выработки электроэнергии в разгар холодов.В-третьих, к тому моменту ВСУ удерживали под своим контролем часть территории Курской области, куда вторглись в августе 2024 года в рамках "контрнаступа 2.0" и в итоге сравняли с землёй несколькими ударами из РСЗО газоизмерительную станцию "Суджа" — единственную, по которой после лета 2022 года прокачивался газ из России в Евросоюз.И, наконец, ВСУ к тому моменту уже не первый месяц били дронами по российским НПЗ просто потому, что лучше целей для медийно обусловленных ударов не найти. Отдельная история — создание проблем с транзитом нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в Венгрию и Словакию.В итоге ВКС крепко приложились по газовыми промыслам в Полтавской и Харьковской областях, а также сравняли с землёй ГИС "Орловка", по которой Украина получала газ в том числе из Азербайджана, решившего солидаризоваться с киевской властью. Итог — сокращение внутренней добычи газа примерно наполовину, экстренный поиск газа и денег в рамках подготовки к отопительному сезону. Заодно были добиты остатки украинской нефтепереработки и крупные нефтебазы.И вот наступила осень 2025 года. Следуя логике тотальной войны до последнего украинца, киевская власть не желала останавливаться:1. Налёты дронов на аэропорты и железнодорожные станции стали нормой;2. Удары по НПЗ продолжаются;3. ЗАЭС вновь стали беспокоить обстрелами и ударами дронов;4. Повреждениям от БЛПА подверглась Нововоронежская АЭС;5. Любые миротворческие инициативы отвергаются;6. Двусторонние контакты свелись лишь к обмену пленными и телами погибших военнослужащих;7. С начала 2025 года Украина стали регулярно гасить свет Запорожской области;8. ВСУ повадились прицельно бить по Белгороду, пытаясь уничтожить его ТЭЦ, чтобы заморозить город.По всей видимости, не будет останавливаться теперь и Россия.Деэлектрификация Украины проводится сразу по трём направлениям.Первое направление — вернулись системные удары по электроэнергетической инфраструктуре. Но если раньше ВКС били электростанциям, то теперь в качестве цели ставится погружение во тьму прифронтовых областей. Перерастёт ли это во что-либо большее по образцу 2022 или 2024 годов пока не ясно, однако отсекая нагрузку от электростанций рано или поздно придётся сокращать выработку. Главный индикатор грядущих серьёзных проблем — появление графиков веерных отключений электроэнергии.Второе направление — продолжаются удары по газовой инфраструктуре. Судя по частоте и системности поставлена задача оставить Украину без собственной газодобычи в Харьковской и Полтавской областях. Всё это приводит к растущей зависимости от импорта газа, а также вынуждает спешно решать проблему с поиском топлива и денег для его закупки. Заодно ставит перед киевской власть деструктивную дилемму: газ для выработки электроэнергии или газ для обогрева домов. О промышленности можно забыть.Третье направление — удары по железнодорожной инфраструктуре. Украинская железная дорога последовательно деэлектрофицируется, переводится на тепловозную тягу, а сами тепловозы становятся лакомой целью для операторов различных БПЛА. Такие удары становятся частью усилий по изоляции поля боя и создания для ВСУ серьёзных логистических проблем.Что будет дальше пока не ясно. Однако очевидно то, что следующая зима для территории под управлением киевской власти будет особенно тяжёлой, а военно-политическое руководство России приняло для себя решение не обращать внимание на тяготы и лишения мирного населения на подконтрольной киевской власти территории так же, как сама киевская власть не обращает внимание на тяготы и лишения таких же мирных граждан России.Эскалация порождает эскалацию и приводит лишь к ещё большему ожесточению сторон. И пусть сейчас инициатива в руках России, но тон всем событиям с 2022 года задаёт киевская власть. А её страдания простых смертных, к сожалению, никогда не волновали.В этих условиях простым смертным по обе стороны линии фронта хочется пожелать лишь трёх вещей: мира, света и тепла.Подробнее о том, что происходит в экономической сфере Украины - в статье "Экономика Украины и война: "кайфующие" украинцы, деэлектрификация и дегазификация страны"
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
россия
украина
усср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0c/1038631595_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_a27b26ada4506033ce67a9f9f5c81bc8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, влад росс, вкс, россия, украина, усср, вооруженные силы украины, нпз
Эксклюзив, Влад Росс, ВКС, Россия, Украина, УССР, Вооруженные силы Украины, НПЗ

Деэлектрификация в полный рост. В чём суть возобновившихся ударов ВКС России по энергетике Украины

17:41 09.10.2025 (обновлено: 17:51 09.10.2025)
 
© AP / Kostiantyn Liberov
- РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP / Kostiantyn Liberov
Читать в
ДзенTelegram
Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
Все материалы
В ночь с 8 на 9 октября ВКС России нанесли удары по объектам украинской электроэнергетики и газодобычи. Удар не первый и явно не последний, хотя как долго они будут продолжаться и какую цель преследуют военные пока не ясно.
Но у ударов осени 2024 года есть ряд важных отличий от того, что мы наблюдали и что переживали жители подконтрольной киевской власти территории в 2022 и 2024 годах.
К началу СВО у Украины был двойной запас по мощностям генерации и запредельный запас прочности по сетям распределения так как доставшаяся в наследство киевской власти энергосистема УССР проектировалась не только для обеспечения потребностей местной промышленности и 52-миллионого населения, но и для поддержки энергетики стран СЭВ.
Удары октября-ноября 2022 года как ответ на теракт на Крымском мосту для украинских энергетиков и диспетчеров были шоком — из энергосистемы "вывались" атомные энергоблоки. Однако атаки удалось остановить, по всей видимости, путём заключения неписаного соглашения: Россия не била по украинским энергетическим объектам, а Украина оставила в покое Запорожскую АЭС, которую она обстреливала и неоднократно пыталась силой вернуть под свой контроль.
Весь 2023 год по украинским электростанциям и электроподстанциям не прилетало. Год тишины позволил Украине адаптироваться к новым реалиям. Энергетики проводили ремонты и пытались защитить объекты и учились жечь шины для создания иллюзии масштабных разрушений. Власти через медийную обслугу нагнетали истерию как внутри страны, так и за её пределами, держа граждан в тонусе и выбивая из своих спонсоров материальную помощь в виде генераторов, трансформаторов и прочего оборудования вместе с перетоками электроэнергии. Граждане и бизнес закупали оборудование и генераторы, чтобы быть готовыми к отсутствию электроэнергии. Заодно страна училась экономить: кто-то делал это добровольно, а остальным не оставили выбора через диспетчерские ограничения и рост тарифов на электроэнергию.
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
Киевская власть сделала всё, чтобы Россия вновь выпустила ракеты и дроны. В декабре 2023 года ВСУ несколько раз погрузили во тьму Донецк, в прифронтовых городах ДНР часто и густо прилетало по котельным и трансформаторам, а накануне президентских выборов ВСУ вторглись в Белгородскую область.
В марте-апреле 2024 года ВКС практически выбили украинскую тепловую генерацию, а в июле-августе 2024 года жизнь в режиме почасовой подачи электроэнергии стала для жителей Украины нормой. Но и к этому удалось адаптироваться: что-то отремонтировали, где-то сократили потребление, ввели в строй генераторов совокупной мощностью 900 МВт, раскочегарили "зелёнку", а на АЭС и критически важных подстанций разместили наблюдателей от МАГАТЭ. В итоге, уже к октябрю 2024 года Украина вошла в режим второй стабилизации, а российские удары вновь стали бессистемными. Дальше бить нужно было уже по АЭС, что чревато массой негативных и непредсказуемых последствий.
Тем временем Россия постепенно переключилась на газовую инфраструктуру. Первые и достаточно робкие удары по Бильче-Волицко-Угецкое ПХГ ВКС нанесли ещё весной 2024 года, "отгоняя" от них европейские компании, которые "Нафтогаз" агитировал хранить газ в своих ПХГ льготными тарифами.
Но с января 2025 года ВКС всерьёз взялись за газовую инфраструктуру. Опять же, как и в 2024 году, киевская власть сделала всё, чтобы эти удары стали реальностью.
Во-первых, киевская власть отказалась продлевать контракт на прокачку газа по своей ГТС из России в Европу, хотя интерес к его пролонгации выражала не только Россия.
Во-вторых, киевская власть устроила локальный энергетический апокалипсис в Приднестровье, которое Украина с Молдовой на пару оставили без газа для отопления и выработки электроэнергии в разгар холодов.
В-третьих, к тому моменту ВСУ удерживали под своим контролем часть территории Курской области, куда вторглись в августе 2024 года в рамках "контрнаступа 2.0" и в итоге сравняли с землёй несколькими ударами из РСЗО газоизмерительную станцию "Суджа" — единственную, по которой после лета 2022 года прокачивался газ из России в Евросоюз.
И, наконец, ВСУ к тому моменту уже не первый месяц били дронами по российским НПЗ просто потому, что лучше целей для медийно обусловленных ударов не найти. Отдельная история — создание проблем с транзитом нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в Венгрию и Словакию.
В итоге ВКС крепко приложились по газовыми промыслам в Полтавской и Харьковской областях, а также сравняли с землёй ГИС "Орловка", по которой Украина получала газ в том числе из Азербайджана, решившего солидаризоваться с киевской властью. Итог — сокращение внутренней добычи газа примерно наполовину, экстренный поиск газа и денег в рамках подготовки к отопительному сезону. Заодно были добиты остатки украинской нефтепереработки и крупные нефтебазы.
И вот наступила осень 2025 года. Следуя логике тотальной войны до последнего украинца, киевская власть не желала останавливаться:
1. Налёты дронов на аэропорты и железнодорожные станции стали нормой;
2. Удары по НПЗ продолжаются;
3. ЗАЭС вновь стали беспокоить обстрелами и ударами дронов;
4. Повреждениям от БЛПА подверглась Нововоронежская АЭС;
5. Любые миротворческие инициативы отвергаются;
6. Двусторонние контакты свелись лишь к обмену пленными и телами погибших военнослужащих;
7. С начала 2025 года Украина стали регулярно гасить свет Запорожской области;
8. ВСУ повадились прицельно бить по Белгороду, пытаясь уничтожить его ТЭЦ, чтобы заморозить город.
По всей видимости, не будет останавливаться теперь и Россия.
Деэлектрификация Украины проводится сразу по трём направлениям.
Первое направление — вернулись системные удары по электроэнергетической инфраструктуре. Но если раньше ВКС били электростанциям, то теперь в качестве цели ставится погружение во тьму прифронтовых областей. Перерастёт ли это во что-либо большее по образцу 2022 или 2024 годов пока не ясно, однако отсекая нагрузку от электростанций рано или поздно придётся сокращать выработку. Главный индикатор грядущих серьёзных проблем — появление графиков веерных отключений электроэнергии.
Второе направление — продолжаются удары по газовой инфраструктуре. Судя по частоте и системности поставлена задача оставить Украину без собственной газодобычи в Харьковской и Полтавской областях. Всё это приводит к растущей зависимости от импорта газа, а также вынуждает спешно решать проблему с поиском топлива и денег для его закупки. Заодно ставит перед киевской власть деструктивную дилемму: газ для выработки электроэнергии или газ для обогрева домов. О промышленности можно забыть.
Третье направление — удары по железнодорожной инфраструктуре. Украинская железная дорога последовательно деэлектрофицируется, переводится на тепловозную тягу, а сами тепловозы становятся лакомой целью для операторов различных БПЛА. Такие удары становятся частью усилий по изоляции поля боя и создания для ВСУ серьёзных логистических проблем.
Что будет дальше пока не ясно. Однако очевидно то, что следующая зима для территории под управлением киевской власти будет особенно тяжёлой, а военно-политическое руководство России приняло для себя решение не обращать внимание на тяготы и лишения мирного населения на подконтрольной киевской власти территории так же, как сама киевская власть не обращает внимание на тяготы и лишения таких же мирных граждан России.
Эскалация порождает эскалацию и приводит лишь к ещё большему ожесточению сторон. И пусть сейчас инициатива в руках России, но тон всем событиям с 2022 года задаёт киевская власть. А её страдания простых смертных, к сожалению, никогда не волновали.
В этих условиях простым смертным по обе стороны линии фронта хочется пожелать лишь трёх вещей: мира, света и тепла.
Подробнее о том, что происходит в экономической сфере Украины - в статье "Экономика Украины и война: "кайфующие" украинцы, деэлектрификация и дегазификация страны"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивВлад РоссВКСРоссияУкраинаУССРВооруженные силы УкраиныНПЗ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:31Армия России расширяет контроль в Купянске, Львовскую обладминистрацию снова подозревают. Новости к 18.30
18:28Первое применение бомбы по целям в Днепропетровске
18:23В Северодонецке в ЛНР стартовал новый этап работ по извлечению тел из массового захоронения мирных жителей, погибших в 2022-м во время боёв
18:05Новости с Запорожского и Добропольского направлений: ВС РФ занимают новые сёла
17:57Фон дер Ляйен устояла: Европарламент отверг вотумы недоверия правых и левых
17:53В Британии покажут похищенные царские врата из Киево-Печерской лавры
17:52Алексей Туманов о том, как Польша отказалась передать Германии украинского диверсанта
17:46Налоговая служба Украины потратила миллионы на расследования — с моделей OnlyFans требуют налоги
17:41Деэлектрификация в полный рост. В чём суть возобновившихся ударов ВКС России по энергетике Украины
17:30Арестович* хочет в Россию к Путину. России он нужен на нарах, а не во власти
17:19"Пан Андрей" из Чехии пожелал Зеленскому удачи в борьбе с Россией
16:58Украинский пропагандист путается в показаниях о ситуации в Купянске
16:50Немецкая полиция на страже мирного неба Фатерлянда
16:43Станислав Притчин о встрече Путина и Алиева: Пока рано говорить о потеплении отношений РФ и Азербайджана
16:39В направлении Сумской и Черниговской областей временно приостановлено движение поездов
16:35На дне. Автор украинских эротических романов призвал активнее бомбить города с русскоязычным населением
16:34"Я плюю на русские яхты!". Нобелевская премия по литературе остается оружием Запада
16:29(Не)легальный бизнес. Как украинские власти, суды и силовики наживаются на порнографии
16:26Глава "Укрзализныци" прокомментировал удары ВС РФ
16:25С фигой в кармане. Польша отказалась выдать Германии диверсанта, подорвавшего "Северные потоки"
Лента новостейМолния