Алексей Бекетов: архитектор, нарисовавший Харьков

Алексей Бекетов: архитектор, нарисовавший Харьков

Говорят, что природа отдыхает на детях гениев. Суждение это, на самом деле, подтверждается практикой отнюдь не всегда. Конечно, бывают ситуации, описанные Горьким в "Деле Артамоновых", но бывает и наоборот – сын основоположника физической химии Николая Николаевича Бекетова Алексей стал архитектором, определившим лицо Харькова и Крыма

история

история

история новороссии

харьков

киев

симферополь

xx век

xix век

архитектура

здание

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1c/1076183958_0:0:275:155_1920x0_80_0_0_8d3f1b40fcef281540a70e5449e91c76.jpg

Алексей Николаевич Бекетов родился 3 марта 1862 года в Харькове (по другим данным – в Киеве) и харьковчанином был в первом поколении – его отец был уроженцем Пензенской губернии, мать – петербурженка.Семья Бекетовых вообще была богата талантами. Дядей архитектора был действительный член Императорской Академии наук, ректор Санкт-Петербургского университета Андрей Бекетов (основатель отечественной научной школы ботанико-географов, автор первого русского учебника "География растений"), его кузины Екатерина и Мария – известные в то время поэтессы, его внучатый племянник хорошо знаком всем почитателями поэзии "серебряного века" – сам великий Александр Блок! Приходился он дальним (не прямым) родственником и Дмитрию Ивановичу Менделееву. В общем, здесь природа как-то забыла отдохнуть…Бекетов окончил реальное училище в Харькове, рисованию учился в художественной школе Марии Раевской-Ивановой. В 1882-88 годах учился на архитектурном факультете Императорской Академии художеств. Окончил её с золотой медалью, полученной за проект "Вокзал при морских купальнях на Чёрном море"*.Параллельно с учёбой работал в мастерской архитектора Максимилиана фон Месмахера, участвуя в работе над проектами дворца великого князя Михаила Михайловича, здания архива Государственного совета и других.В 1890 году вернулся в Харьков: "я стоял возле сказочных дворцов и вспоминал узкие переулки родного города, тесные и грязные, застроенные глиняными домиками улицы, и меня с безудержной силой потянуло в Харьков, захотелось отдать ему все свои способности".На малой родине он преподавал архитектуру и черчение сначала в политехническом институте, потом в институте искусств, инженерно-строительном институте и институте инженеров коммунального хозяйства. В 1906 году издал учебник архитектуры. На преподавательской работе находился до 1935 года.Бекетов подготовил множество архитекторов, среди которых наиболее оригинальным стилем отличался, пожалуй, Алексей Душкин – автор проектов железнодорожных вокзалов в Днепропетровске, Симферополе и Сочи (они однотипные), Евпатории, Брянске, "сталинской высотки" у Красных ворот и "Детского мира" на Лубянке, а также самых красивых станций московского метро – "Дворец Советов" ("Кропоткинская"), "Площадь Революции", "Маяковская", "Завод имени Сталина" ("Автозаводская"), "Новослободская". Можно также отметить Моисея Гинзбурга, автора дома Наркомфина на Новинском бульваре в Москве, и Алексея Тация – автора павильона УССР на ВДНХ.Естественно, преподавание он совмещал с творчеством – благо, начало работы Бекетова в Харькове совпало со строительным бумом конца XIX – начала XX века и появлением новых стилей – историзма, эклектики, неорусского, неоклассического, модерна, иногда выделяемого "кирпичного стиля" (Бекетов мастерски использовал кирпич для оживления фасадов своих построек, особенно – промышленного назначения). Последний из стилей он описывал следующим образом:"Новый стиль (…) имея, как известно, в своей основе классические формы, но модернизированные лёгкими карнизами с большими выступами и богатой, но строгой орнаментикой из растительного мира в сочетании с широкими поясами барельефов и скульптуры, получил очень широкое распространение по всему Западу… Одно время и я увлёкся этим течением (…), однако очень скоро стиль этот, называемый тогда “венским Сецессионом”, получил при своём развитии совершенно неконструктивные и уродливые формы".В родном городе он стал автором проектов около 40 зданий, во многом определяющих архитектурный облик города. Причём в большинстве случаев он не ограничивался проектированием, принимая непосредственное участие в строительстве.Одним из первых его успехов стала победа в конкурсе на проект нового здания Александровского коммерческого училища, построенного в 1901 году (сейчас – один из корпусов Харьковской юридической академии). Звание академика он получил за проект, с использованием которого в 1901 году была построена библиотека, пока ещё носящая имя Владимира Короленко. На то время она считалась одной из самых современных в России.Помимо зданий учебных заведений он строил и жилые дома.Одним из наиболее интересных был собственный дом Бекетова, построенный в Мироносицком переулке в 1897 году (его пришлось продать в 1901 года – после банкротства отца жены Алексея Алчевского, долги которого после его самоубийства перешли на родственников). Здание бросалось в глаза в первую очередь лоджией, перекрытия которой поддерживали фигуры кариатид. Там же в 1912 году он построил особняк, в котором до переезда в Киев в 1934 году находилось правительство Советской Украины (потому в советский период улица называлась Совнаркомовской).Вообще многие бекетовские здания того периода используются для общественных нужд. Например, в особняке купца Игнатищева находится Харьковский художественный музей, в особняке Бекетова 1901 года – Харьковский Дом учёных, в особняке Алчевских – ДК МВД (все здания – на ул. Жён Мироносиц).Также Бекетов спроектировал здание судебных установлений – самое большое административное здание дореволюционного города, несколько зданий банков и церковь Рождества Богородицы (Каплуновскую) в неорусском стиле, похожем на стилистику московских церквей XVII века (разрушена в 1930-е годы).Наиболее же интересными считаются его проекты оперного театра и университета, но они не были реализованы из-за начала войн (Первой Мировой и Великой Отечественной). Принимал он участие и в конкурсе на строительство здания Госпрома, но его проект внимания не привлёк – в отличие от своего младшего киевского коллеги Павла Алёшина он модный стиль конструктивизм не принял: "коробочная архитектура (…) более подходит к проектировке заводских и промышленных объектов, но не к жилстроительству и большим общественным зданиям". Впрочем, его проект здания Госпрома безусловно конструктивистский, хотя и довольно скоромный – "имея к тому времени уже немалый стаж и развитой глаз в отношении группировки архитектурных масс и пропорциональности частей здания, мне не составил особого труда этот переход к конструктивизму"**.Вообще советский период его творчества вряд ли можно назвать менее насыщенным, чем дореволюционный. Он стал автором проектов двух новых корпусов Харьковского технологического института, дом "Литерный" для служащих Южной железной дороги (забавный переход от конструктивизма первой очереди к ар-деко второй создаёт впечатление двух разных зданий двух разных архитекторов), дом "Индустриальный профессор" и дом работников аппарата ЦК КП(б)У на ул. Кирова (Грушевского, 9) в Киеве (с элементами неоклассики).К сожалению, многие здания постройки Бекетова получили повреждения во время боевых действий в 1941-43 и 2022-26 годах.В других регионах Новороссии и Малороссии, а также в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Белгороде и Баку по его проектам построены около 60-ти зданий.Здание Женского епархиального училища (сейчас в нём находится средняя школа №10, но видно, что часть здания заброшена) в неорусском стиле – настоящее украшение небольшого города Лубны в Полтавской области, а перестроенное здание Высшего горного училища в Екатеринославе до сих пор служит первым корпусом горного института (сейчас – НТУ "Днепровская политехника").Немногочисленные, но важные объекты строил Бекетов в Донбассе. Он спроектировал здание первой русская районная горноспасательной станции в Макеевке (1907 год), жилой дом директора и чугунно-литейный цех металлургического завода в Алчевске (1895 и 1900 годы). Исследователи архитектуры Донбасса Гайворонская и Щербакова пишут о первой из этих построек так:"Сдержанная эклектика здания, где массивная каменная кладка сочетается с изящным кирпичным декором, создаёт образ солидности и надёжности – ключевых качеств для учреждения, отвечающего за безопасность. Проект станции стал архитектурным эталоном для подобных сооружений в регионе".В Профессорском уголке Алушты он построил дачу, а его брат Николай занялся виноделием. Сейчас здесь Музей академика архитектуры А.Н. Бекетова, а также музеи писателей Сергея Сергеева-Ценского и Ивана Шмелёва, которые тут некоторое время жили. Участвовал Бекетов и в проектировании Алуштинского парка, спроектировал дом отдыха работников треста "Главспирт". В Симферополе по его проекту построено здание театра Таврического дворянства (Крымский академический русский драматический театр).Последней работой архитектора был конкурсный проект памятника Алишеру Навои в Ташкенте, подготовленный в начале 1941 года.В свободное время Бекетов также писал пейзажи (главным образом крымские). Причём это было не только времяпровождение – он участвовал в выставках и даже получал дипломы. Большинство картин Бекетова находятся в частных коллекциях.Был женат на дочери украинского горнопромышленника Алексея Алчевского Анне. Зять просветительницы Христины Алчевской. Вообще, семья Алчевских тоже не была обделена талантами – Анна была художницей, её братья – композитор и солист Мариинского театра. У Алексея и Анны было четверо детей: Кристина, Николай, Мария и Елена.Умер Алексей Бекетов 23 ноября 1941 года в оккупированном Харькове.Его творчество отмечено несколькими мемориальными досками и памятником в Харькове, его именем названа одна из станций харьковского метро. По каким-то причинам "русским оккупантом" он не считается (возможно – благодаря родству с Х. Алчевской, чей кружок был центром украинской жизни Харькова).* В данном случае имеется в виду не пристанционное здание, а аналог кисловодского курзала – клуба для курортников, включающего концертный зал, ресторан и т.п.** Как пошутил кто-то из коллег Бекетова, конструктивизм суть – ободранный модерн. Так что архитекторы, работавшие в этом стиле, к конструктивизму переходили довольно легко.

харьков

киев

симферополь

российская империя

ссср

новороссия

2026

история, история новороссии, харьков, киев, симферополь, xx век, xix век, архитектура, здание, российская империя, ссср, новороссия