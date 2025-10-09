https://ukraina.ru/20251009/polkovnik-gennadiy-alekhin-vsu-tseplyayutsya-za-kupyansk-boryutsya-s-dezertirstvom-i-atakuyut-v-sumskoy-1069867372.html

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ цепляются за Купянск, борются с дезертирством и контратакуют под Сумами

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

На Купянском участке фронта ожесточённое противостояние развивается в городской черте. ВС РФ методично расширяют зону контроля, противник периодически контратакует и оказывает мощное сопротивление. Армейские части и подразделения Западной группировки войск блокируют крупную группировку противника с севера и запада.С востока вэсэушники прижаты к реке Оскол. У них остались только две дороги в тыл: юго-западная Р-07 на Харьков и южная Р-79 — на Осиновку и Пристен. Минобороны РФ официально уведомляет, что нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Колодезное и Обуховка Харьковской области.Штурмовые группы российской армии поддерживают авиация ВКС РФ, артиллерия и ТОСы. Противник преимущественно отсиживается в обороне, неся значительные потери. В лесу возле Синельниково штурмовики захватывают один за другим опорный пункты 127-й отдельной бригады ВСУ. На участке Меловое-Хатнее ударами авиации и БпЛА "Герань-2" уничтожены скопления живой силы и техники врага в районах Двуречанского, Чугуновки и Лозового. Расчеты БпЛА наносили удары по станциям РЭБ и пунктам управления БпЛА ВСУ в Липцах и окрестностях.В Сумском приграничье продолжаются локальные боестолкновения в районе Алексеевки, Новониколаевки. А на других участках фронта в Сумской области продолжаются ожесточенные бои. Российская авиация наносит удары по скоплениям живой силы, техники и складам ВСУ. Противник пытается вернуть утраченные позиции и контратакует правый фланг наступающей группировки наших войск. Подразделения морской пехоты отразили одну атаку штурмовой группы 158-й отдельной бригады ВСУ в районе Андреевки. В ходе огневого поражения вражеская боевая группа полностью уничтожена.Как никогда остро встала проблема дезертирства, которая не дает покоя командованию оперативно-тактической группировки противника "Сумы". Для ее решения в Сумскую область спешно переброшена 2-я Галицкая отдельная бригада нацгвардии из Львова. Их задача, находясь на второй линии обороны, препятствовать самовольному оставлению позиции военнослужащими ВСУ. В случаях дезертирства, разрешено применять оружие.Кстати, в Сумской области 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ была у противника главной ударной силой. Бригада понесла колоссальные потери, пытаясь удержать Юнаковку. После этого ее командование отстранили, часть батальонов перебросили под Красноармейск, судьба других остается неизвестна.В Сумской области соединение делит пальму первенства по числу потерь с 225-м штурмовым полком. На проходящих в Киеве манифестациях родственников, пропавших без вести военных большинство плакатов посвящены как раз 95-й бригаде.На Теткинском и Глушковском участках расчеты ударных БпЛА "Герань-2" наносили удары по логистическим узлам ВСУ в районе Ворожбы. Артиллерия работала по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Искрисковщины.Северная группировка наших войск прочно занимает позиции по линии Кондратовка — Андреевка — Алексеевка — Новониколаевка — Яблоновка — Локня. ВСУ пытаются контратаковать, нанося удары по западному флангу российских войск. Но отбить Кондратовку и Андреевку так и не смогли. Бои приобрели позиционный характер.Тем не менее, как известно, Юнаковку наши освободили. Это село в 20 километрах от Сум было главным перевалочным пунктом для подразделений ВСУ, атаковавших Курскую область прошлым летом. К тому же находится на господствующей высоте, откуда областной центр простреливается ствольной артиллерией. Если командование примет решение о наступлении, Юнаковка послужит, пожалуй, главным плацдармом.Российские войска закрепляются внутри Купянска. Подробнее — в материале Российские войска освободили около 70 процентов Купянска.

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

