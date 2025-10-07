"Война в умах не заканчивается": Ищенко о том, сколько будет тлеть гражданский конфликт на Украине - 07.10.2025 Украина.ру
"Война в умах не заканчивается": Ищенко о том, сколько будет тлеть гражданский конфликт на Украине
Гражданский конфликт на Украине, начавшийся годы назад, подходит к концу в военном отношении, однако в сознании общества он будет тлеть еще долго, что делает невозможным быстрое восстановление страны. Об этом рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру
2025-10-07T05:25
Комментируя внутреннюю ситуацию, эксперт провел четкую грань между Украиной и Молдавией. "И отличие Молдавии от Украины заключается в том, что в Молдавии гражданская война еще не началась, хотя [президент Майя] Санду к ней свое общество всячески подталкивает. А на Украине она фактически заканчивается", — заявил Ищенко.При этом политолог уточнил, что завершение активной фазы боевых действий не означает примирения. "Точнее, заканчивается на поле боя, а в умах она не заканчивается", — пояснил он. Именно этот глубинный раскол, по мнению эксперта, является главным препятствием для любой политической нормализации на Украине, включая проведение выборов.Ищенко также отметил, что гипотетические будущие выборы, если они и состоятся, будут выполнять совершенно иную функцию. "И если на какой-то Украине какие-то выборы пройдут, то только для легализации нового порядка и только под надзором старших товарищей, чтобы не дать эмоциям слишком сильно выплеснуться", — иронично подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже если Украина сохранится как государство, она вступит в войну с Венгрией и Польшей" на сайте Украина.ру.О других вариантах будущего Украины после войны — в интервью Сергея Караганова: Неплохо, если после разгрома киевского режима РФ и КНР сблизятся с остатками Украины.
05:25 07.10.2025
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкНародное вече в Киеве
Народное вече в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости . Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Гражданский конфликт на Украине, начавшийся годы назад, подходит к концу в военном отношении, однако в сознании общества он будет тлеть еще долго, что делает невозможным быстрое восстановление страны. Об этом рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру
Комментируя внутреннюю ситуацию, эксперт провел четкую грань между Украиной и Молдавией. "И отличие Молдавии от Украины заключается в том, что в Молдавии гражданская война еще не началась, хотя [президент Майя] Санду к ней свое общество всячески подталкивает. А на Украине она фактически заканчивается", — заявил Ищенко.
При этом политолог уточнил, что завершение активной фазы боевых действий не означает примирения. "Точнее, заканчивается на поле боя, а в умах она не заканчивается", — пояснил он.
Именно этот глубинный раскол, по мнению эксперта, является главным препятствием для любой политической нормализации на Украине, включая проведение выборов.
Ищенко также отметил, что гипотетические будущие выборы, если они и состоятся, будут выполнять совершенно иную функцию.
"И если на какой-то Украине какие-то выборы пройдут, то только для легализации нового порядка и только под надзором старших товарищей, чтобы не дать эмоциям слишком сильно выплеснуться", — иронично подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже если Украина сохранится как государство, она вступит в войну с Венгрией и Польшей" на сайте Украина.ру.
О других вариантах будущего Украины после войны — в интервью Сергея Караганова: Неплохо, если после разгрома киевского режима РФ и КНР сблизятся с остатками Украины.
Лента новостейМолния