Сергей Караганов: Неплохо, если после разгрома киевского режима РФ и КНР сблизятся с остатками Украины - 01.10.2025
Сергей Караганов: Неплохо, если после разгрома киевского режима РФ и КНР сблизятся с остатками Украины
Если Китай или Россия пойдут на обострение своих отношений, то потеряют в совокупном могуществе. Но пока, к счастью, таких предпосылок нет. Что касается потенциального партнерства КНР и Украины и влияния этого фактора на связи с РФ, в этом нет ничего страшного
Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.Он также прокомментировал ситуацию с выработкой новой концепции ядерного сдерживания в четырехстороннем формате Россия – КНР – Индия – Пакистан, отметив, что вопрос деликатный.— Сергей Александрович. Сейчас много говорится о том, что отношения между РФ и КНР находятся на небывалом уровне развития. Но мало кто отмечает то, что у нас разные общественные формации. Например, в период Сталина и Мао мы называли друг друга товарищами, говорили, что "русский с китайцем — братья навек". Сейчас мы партнеры и добрые соседи. Надолго ли? Возможна ли долгая дружба между партнерами?— Всё будет зависеть от элит: китайской и нашей.У нас действительно разные системы. Более того, у нас разные потенциалы, и это может вызывать опасения, требования и трения. Но если наша и китайская элиты будут следовать своим национальным интересам, мы обречены на тесное сотрудничество — вне зависимости от того, что мы разные.— Объем власти у лидера КНР сейчас огромен, сравнить его могущество можно, наверное, только с периодом Мао Цзэдуна в 70-х. Что значит такое упрочение власти Си для его друзей и для врагов?— Во-первых, нынешние возможности Китая качественно выше, чем те возможности, которыми обладал Мао Цзэдун.Во-вторых, Китай сегодня гораздо в большей степени зависит от внешнего мира, чем это было при Мао Цзэдуне, в том числе зависит и от дружбы с Россией. И если сейчас Китай решит пойти на обострение отношений с нами, то он сильно потеряет в совокупном могуществе, равно как и Россия — если решится на подобный шаг.Но, по-моему, ни в России, ни в Китае этого, к счастью, не хотят.— Мои знакомые эксперты из Сингапура, Малайзии и Китая недавно мне сказали, что для построения многополярного мира и для сохранения безопасности в нем важна роль именно лидеров, подобных Владимиру Путину и Си Цзиньпину. Я отчасти согласна с этим мнение. Но тогда получается, когда эти лидеры уйду, то, что многополярный мир развалится?— В нынешнем мире, который находится в состоянии многофакторных и многослойных изменений, очень много зависит от лидеров. Сейчас необычайно интересное время.Но я не вижу ни в Китае, ни в России потенциально условных лидеров, которые хотели бы обострения отношений. Я надеюсь, что мы избежим соперничества, а пока те два лидера, которые у нас есть, ведут политику в точном соответствии с интересами своих стран.Будем надеемся, что и следующие [лидеры РФ и КНР] будут также себя вести. А пока, повторюсь, я не предвижу коренных перемен. Впрочем, и Китай, и Россия, естественно, должны быть готовы к любым изменениям.— Как украинский кризис влияет на российско-китайское взаимодействие, с учетом того, что Китай рассматривает Украину в качестве потенциального партнера. Как на это реагировать?— Нормально реагировать. Во-первых, Китай маневрирует, не хочет до конца обострять свои отношения с Западом. Во-вторых, китайцы рассчитывают, что в какой-то не очень далекой перспективе, когда наконец ситуация каким-то образом решится, Украина сможет стать надежным поставщиком продовольствия.Замечу, что у Китая с Украиной были договорённости, которые прежнее руководство [в Киеве] полностью нарушило. А так, повторюсь, у Китая к Украине нормальный интерес, и если у этих стран будут хорошие отношения — ничего страшного.Хотелось бы, чтобы после разгрома нынешнего украинского режима и у нас были хорошие отношения с остатками Украины.— Сергей Александрович, у меня такое ощущение, что наши китайские партнеры стали меньше внимания придавать санкционным угрозам со стороны США. Это так, или я ошибаюсь?— Ничего подобного. Они серьёзно озабочены вызовами со стороны американских партнёров. И в разговорах мы постоянно к этому возвращаемся. Это чуть ли не важнейший предмет наших совместных бесед и попыток скоординировать свою политику.— Но США угрожали санкциями Китаю за покупку российской нефти, а Пекин занял жёсткую позицию…— Это всего лишь тактический прием.— Насколько мне известно, по заданию аппарата президента РФ вы работали над исследованиями по выработке новой концепции ядерного сдерживания в четырехстороннем формате Россия – КНР – Индия – Пакистан. Мы постоянно общаемся с нашими китайскими друзьями по этому вопросу — всё более тесно, в двустороннем формате. Хотя вопрос, конечно, деликатный.Думаю, что примерно через полгода-год наше общение выйдет на многосторонний уровень. Пока идут разговоры о формате Россия – Китай – Индия – Пакистан, но в дальнейшем возможно присоединение и других стран. Но пока это открытый вопрос, и мы, повторюсь, работаем только в двустороннем формате.
Если Китай или Россия пойдут на обострение своих отношений, то потеряют в совокупном могуществе. Но пока, к счастью, таких предпосылок нет. Что касается потенциального партнерства КНР и Украины и влияния этого фактора на связи с РФ, в этом нет ничего страшного
Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.
Он также прокомментировал ситуацию с выработкой новой концепции ядерного сдерживания в четырехстороннем формате Россия – КНР – Индия – Пакистан, отметив, что вопрос деликатный.
— Сергей Александрович. Сейчас много говорится о том, что отношения между РФ и КНР находятся на небывалом уровне развития. Но мало кто отмечает то, что у нас разные общественные формации. Например, в период Сталина и Мао мы называли друг друга товарищами, говорили, что "русский с китайцем — братья навек". Сейчас мы партнеры и добрые соседи. Надолго ли? Возможна ли долгая дружба между партнерами?
— Всё будет зависеть от элит: китайской и нашей.
У нас действительно разные системы. Более того, у нас разные потенциалы, и это может вызывать опасения, требования и трения. Но если наша и китайская элиты будут следовать своим национальным интересам, мы обречены на тесное сотрудничество — вне зависимости от того, что мы разные.
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
20 июня 2024, 18:45
Сергей Караганов: кто онНаучный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики", доктор исторических наук
— Объем власти у лидера КНР сейчас огромен, сравнить его могущество можно, наверное, только с периодом Мао Цзэдуна в 70-х. Что значит такое упрочение власти Си для его друзей и для врагов?
— Во-первых, нынешние возможности Китая качественно выше, чем те возможности, которыми обладал Мао Цзэдун.
Во-вторых, Китай сегодня гораздо в большей степени зависит от внешнего мира, чем это было при Мао Цзэдуне, в том числе зависит и от дружбы с Россией. И если сейчас Китай решит пойти на обострение отношений с нами, то он сильно потеряет в совокупном могуществе, равно как и Россия — если решится на подобный шаг.
Но, по-моему, ни в России, ни в Китае этого, к счастью, не хотят.
— Мои знакомые эксперты из Сингапура, Малайзии и Китая недавно мне сказали, что для построения многополярного мира и для сохранения безопасности в нем важна роль именно лидеров, подобных Владимиру Путину и Си Цзиньпину. Я отчасти согласна с этим мнение. Но тогда получается, когда эти лидеры уйду, то, что многополярный мир развалится?
— В нынешнем мире, который находится в состоянии многофакторных и многослойных изменений, очень много зависит от лидеров. Сейчас необычайно интересное время.
Но я не вижу ни в Китае, ни в России потенциально условных лидеров, которые хотели бы обострения отношений. Я надеюсь, что мы избежим соперничества, а пока те два лидера, которые у нас есть, ведут политику в точном соответствии с интересами своих стран.
Будем надеемся, что и следующие [лидеры РФ и КНР] будут также себя вести. А пока, повторюсь, я не предвижу коренных перемен. Впрочем, и Китай, и Россия, естественно, должны быть готовы к любым изменениям.
— Как украинский кризис влияет на российско-китайское взаимодействие, с учетом того, что Китай рассматривает Украину в качестве потенциального партнера. Как на это реагировать?
— Нормально реагировать.
Во-первых, Китай маневрирует, не хочет до конца обострять свои отношения с Западом. Во-вторых, китайцы рассчитывают, что в какой-то не очень далекой перспективе, когда наконец ситуация каким-то образом решится, Украина сможет стать надежным поставщиком продовольствия.
Замечу, что у Китая с Украиной были договорённости, которые прежнее руководство [в Киеве] полностью нарушило. А так, повторюсь, у Китая к Украине нормальный интерес, и если у этих стран будут хорошие отношения — ничего страшного.
Хотелось бы, чтобы после разгрома нынешнего украинского режима и у нас были хорошие отношения с остатками Украины.
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Китай
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Китай - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Китай
— Сергей Александрович, у меня такое ощущение, что наши китайские партнеры стали меньше внимания придавать санкционным угрозам со стороны США. Это так, или я ошибаюсь?
— Ничего подобного. Они серьёзно озабочены вызовами со стороны американских партнёров. И в разговорах мы постоянно к этому возвращаемся. Это чуть ли не важнейший предмет наших совместных бесед и попыток скоординировать свою политику.
— Но США угрожали санкциями Китаю за покупку российской нефти, а Пекин занял жёсткую позицию…
— Это всего лишь тактический прием.
— Насколько мне известно, по заданию аппарата президента РФ вы работали над исследованиями по выработке новой концепции ядерного сдерживания в четырехстороннем формате Россия – КНР – Индия – Пакистан. Сейчас в этом направлении ведете какие-то работы?
— Мы постоянно общаемся с нашими китайскими друзьями по этому вопросу — всё более тесно, в двустороннем формате. Хотя вопрос, конечно, деликатный.
Думаю, что примерно через полгода-год наше общение выйдет на многосторонний уровень. Пока идут разговоры о формате Россия – Китай – Индия – Пакистан, но в дальнейшем возможно присоединение и других стран. Но пока это открытый вопрос, и мы, повторюсь, работаем только в двустороннем формате.
России нельзя останавливать наступление ни на политическом, ни на военном, ни даже на военно-стратегическом уровнях. Нужно разгромить киевский режим, позволив США почетно выйти из конфликта, и затем добить Европу. Об этом в интервью Сергей Караганов и Дмитрий Выдрин: Нам предстоит долгое "лечение" Европы, которое мы начнем с Украины.
