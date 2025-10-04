https://ukraina.ru/20251004/1069600695.html

Ростислав Ищенко: Даже если Украина сохранится как государство, она вступит в войну с Венгрией и Польшей

Любой кризис либо разрешается, либо идет по пути наращивания противостояния. А постоянно переругиваться через забор нельзя. Рано или поздно кто-то бросит камень, схватит палку, и начнется драка. А у Украины такие конфликты возможны со всеми ее соседями

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547115_35:6:866:473_1920x0_80_0_0_f7c442e4b0beb1bdfa2a6bc981e2c1f5.jpg.webp

Об этом рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру - Ростислав Владимирович, в своей статье "Молдавия: будни холодного сезона" вы детально проаналазировали прошедшие парламентские выборы в этой стране. И я хотела бы задать вопрос применительно к Украине. На ваш взгляд, если Зеленского заставят проводить выборы, все будет по такому же сценарию, как в Молдавии, когда в последний момент диаспора подключится и обеспечит ему победу? - Что значит "заставят"? Санду кто-то заставлял проводить выборы? Она сама их провела. И Зеленского никто не будет заставлять проводить выборы. Более того, если Зеленский когда-нибудь проведет выборы, это будет означать, что он одержал крупнейшую политическую победу в своей жизни. Если Украина сохранилась, режим Зеленского сохранился, а война закончилась, зачем ему что-то фальсифицировать? За него и так проголосуют. Что касается выборов на Украине вообще, то они в ближайшие лет десять точно невозможны. Допустим, закончится война. Туда отправят полицейскую миссию ООН в составе китайцев, индийцев и бразильцев, чтобы никому обидно не было. Стабилизируют жизнь. Запустят какую-то экономику. Но Украина от этого не перестанет быть расколотой страной. Гражданская война там началась задолго до СВО, и она еще не закончилась. А в ситуации захлестывающей ненависти и реваншизма проводить выборы было бы не только бессмысленно, но и преступно. Любая демократия возможна только в стабильном обществе. Сначала нужна экономическая и политическая стабилизация, а потом проводятся выборы. Иначе все это профанация. И отличие Молдавии от Украины заключается в том, что в Молдавии гражданская война еще не началась, хотя Санду к ней свое общество всячески подталкивает. А на Украине она фактически заканчивается. Точнее, заканчивается на поле боя, а в умах она не заканчивается. Повторюсь, чтобы провести выборы, нужно определенное успокоение. Чтобы агитация не шла по принципу: "Или мы, или они. А если не мы, то мы сразу же выкапываем закопанные автоматы и идем на майдан". Демократические выборы проводятся тогда, когда политические силы воспринимают их как футбольный матч: "Проиграли - ничего страшного. Через четыре-пять лет снова предложим народу свою программу". И если на какой-то Украине какие-то выборы пройдут, то только для легализации нового порядка и только под надзором старших товарищей, чтобы не дать эмоциям слишком сильно выплеснуться. - Тем временем президент Польши зарегистрировал законопроект против бандеровской идеологии. Уже не первый год между Украиной и Польшей ломаются копья по этому поводу. Как думаете, до чего доломаются? И почему Украина так настойчиво продолжает гнуть эту линию, учитывая, что Польша - одна из немногих стран Евросоюза, которая поддерживает ее не только похлопыванием по плечу? - Потому что бандеровщина - это единственное, что есть у Украины свое, а не придуманное. Если вытащить Бандеру из Украины, то что от нее останется? До Ющенко, который легализовал Бандеру в пантеоне украинских "героев", Бандеру отрицали даже националисты. Они считали бандеровцев и СС "Галичину" коллаборационистами и плохими людьми. А пришел Ющенко и сказал: "Нет, они хорошие". До Ющенко украинское общество разделялось на тех, кто хотел реинтеграции с Россией, и на тех, кто хотел убежать в Евросоюз. То есть Украины как таковой не было. Даже Ющенко избирался под лозунгами: "Если вы за меня проголосуете, то мы вступим в Евросоюз, а вы уедете в Германию мыть полы, чтобы не видеть этот ужас вокруг". То есть в сознании украинцев Украины как государства не существовало. Они хотели либо вернуться в Россию, либо убежать в Европу. И только когда пришел Ющенко и показал им Бандеру, появился незначительный сегмент бандеровцев, который постепенно разросся и повел за собой общество. Это и есть Украина. Поэтому Украина не может отказаться от культа Бандеры, чтобы не портить отношения с Польшей. Объясню еще раз. Вы девочка. От того, что вы повернетесь вокруг зеркала, вы не станете мальчиком. Нравится это вашим соседям или не нравится. То же самое касается бандеровцев. Они не могут хотеть или не хотеть ссориться с Польшей. Как бы они не поворачивались вокруг зеркала, они другими не станут. Они такие и есть. С поляками тоже все очень просто. "Враг моего врага мой друг". Они не дети. Поляки прекрасно знают, что говорили бандеровцы: "Когда мы разберемся с Россией, то займемся Польшей". Они понимают, что с Россией бандеровцы не разберутся никогда, но считают нужным их поддерживать, чтобы они создавали проблемы России, а их не трогали. Поляки же не спрашивают: "Почему Украина - бандеровцы?". Они спрашивают: "Почему бандеровцы приезжают в Польшу?". Им надо, чтобы бандеровцы оставались на Украине и воевали с Россией, а к ним не ехали. - Наверное, с Венгрией киевский режим не может перестать конфликтовать по той же причине. В частности, недавно в Венгрии закрыли 12 украинских СМИ в ответ на закрытие Украиной венгерских СМИ. Как думаете, до чего может дойти эта эскалация? - До открытого военного столкновения. Любой кризис либо разрешается, либо идет по пути наращивания противостояния. А постоянно переругиваться через забор нельзя. Рано или поздно кто-то бросит камень, схватит палку, и начнется драка. Да, у Украины ситуация не ахти, но она абсолютно не рефлексирует по поводу открытия еще одного фронта против Венгрии и даже провоцирует его. Наверное, киевский режим считает, что от этого их Европа как-то поддержит. Вначале у Венгрии были даже не требования, а просьбы к Украине: "Измените свой языковой закон и не трогайте венгерскую общину Закарпатья". Но киевский режим уперся по принципу: "Вы должны понимать, что это не против вас, а против русских. Сидите и радуйтесь". Но венгры не обрадовались, потому что оказалось, что это не только против русских, но и против венгров. То есть именно неуступчивость киевского режима приводила к постоянной эскалации. А венгерские де-факто санкции - это ответ на неуступчивость Украины. Причем как только Венгрия выражала какое-то недовольство, киевский режим сразу становился на дыбы и говорил: "Вы что, с дуба рухнули? Мы же Украина. Все, что мы делаем - это хорошо. Вы обязаны нас поддерживать. Это нам так американцы сказали. А если даже не сказали, но мы сами так думаем. Ведите себя прилично". И когда венгры не стали вести себя так, как хотят украинцы, киевский режим начинал действия против венгерской общины, которая живет в глухих районах Закарпатья и не в курсе про разборки Киева и Будапешта. Но туда прибывают украинизаторы, которые говорят, что венгерский режим ведет себя плохо, поэтому сейчас их будут бить, а венгры Закарпатья обращаются к Будапешту за защитой. Так что конфронтация идет по нарастающей и когда-нибудь приведет к прямому столкновению, как это было в Донбассе. В Донбассе все происходило быстрее и прямо у нас на глазах. Сначала веселые переругивания. Потом все более ожесточенные. Потом появились солдаты. Потом прозвучал первый выстрел. А потом началось и до сих пор не закончилось. Да, Закарпатье не Донбасс, но ситуация похожая. Нетитульная нация, компактно проживающая в регионе на границе с исторической родиной, у которой есть возможность относительно легко сепарироваться от Украины, закрыв перевалы. При этом ее провоцируют на какие-то выступления. А если Закарпатье выступит, то Будапешту придется их поддержать, даже если ему не очень хочется. Это как Донбасс. Хотела Москва или нет, но она была вынуждена его поддержать гуманитаркой, оружием и добровольцами. Повторюсь, подобные ситуации одинаковы по всему миру. И, двигаясь по такому пути, Украина рано или поздно придет к военному конфликту с Венрией. Если, конечно, доживет. Причем, если доживет, то рано или поздно придет к конфликту с Польшей. У Украины нет друзей. У нее только враги, у которых к ней территориальные претензии.О других вариантов будущего Украины после войны - в интервью Сергея Караганова: Неплохо, если после разгрома киевского режима РФ и КНР сблизятся с остатками Украины

