Мамкины террористы и отравители-неудачники: кого и как вербуют спецслужбы Украины - 02.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251002/mamkiny-terroristy-i-otraviteli-neudachniki-kogo-i-kak-verbuyut-spetssluzhby-ukrainy--1069501207.html
Мамкины террористы и отравители-неудачники: кого и как вербуют спецслужбы Украины
Мамкины террористы и отравители-неудачники: кого и как вербуют спецслужбы Украины - 02.10.2025 Украина.ру
Мамкины террористы и отравители-неудачники: кого и как вербуют спецслужбы Украины
Украинские спецслужбы не оставляют попыток вербовать российских граждан, не гнушаясь самыми грязными методами
2025-10-02T12:10
2025-10-02T12:10
эксклюзив
украина
россия
фсб
теракт
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061616504_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_79c5ff749804bf8f96e1164a11bac634.jpg
Угрозы через близкихОб очередном таком случае 2 октября рассказало агентство РИА Новости, журналисты которого побеседовали с жительницей Шебекино Белгородской области Анастасией Быковой.Ее родители развелись в начале 2000-х гг., после чего отец – Андрей Лаптев 1962 года рождения – переехал жить в Харьков. Украинского гражданства у него не было.В конце июля этого года с россиянкой связались с телефона отца сотрудники украинских спецслужб. Их интересовал аккаунт Быковой в телеграм, который имел доступ администратора в одном из харьковских чатов.Затем представители СБУ продолжили терроризировать девушку, но уже в письменной форме. От нее потребовали собирать сведения о ВС РФ в Шебекино."Говорили, что, если я хочу, чтобы... жил мой отец, я должна в Шебекино ходить, смотреть, наблюдать, где находятся военные, живут ли они в городе", - рассказала собеседница агентства.Она добавила, что ей также угрожали целенаправленной атакой по ее дому в Белгородской области.Быкова рассказала, что 8 сентября ее отец скончался, его тело ей кремировать не дали, а причиной смерти назвали отравление алкоголем, не предоставив никаких документов, которые могли бы это подтвердить.Молодежь - в зоне рискаНередко целью украинских спецслужб становятся российские подростки и молодые люди, которых заманивают на осуществление терактов и диверсий обещанием материального вознаграждения.Накануне, 1 октября, российские правоохранительные органы сообщили о задержании шестерых несовершеннолетних, все они подозреваются в терроризме.Так, в Челябинской области трое подростков пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге, однако их действия были пресечены.В Башкортостане и Оренбургской области до конкретных действий не дошло, преступления удалось пресечь еще на стадии их планирования.В первом случае 15-летний юноша вел в интернете переписки, в которых высказывал намерения за деньги совершать мелкие диверсии – уничтожать имущество путем поджога, размещать нацистские граффити, повреждать автомобили.Во втором случае правоохранители задержали 14-летнюю девочку, которая являлась поклонницей террористической организации и вела пропаганду от ее имени, а также рассказывала о планах устроить массовую бойню в одном из образовательных учреждений.Большинству из них предъявлены обвинения в пропаганде терроризма, участии в деятельности террористической организации и приготовлению к теракту группой лиц.Срок за оправдание террораПомимо потенциальных террористов и диверсантов, которые попадают в орбиту спецслужб Украины по глупости, малолетству или из чисто меркантильных соображений, бывает так, что пособниками врага некоторые россияне становятся чисто из идейных соображений.В четверг, 2 октября, Второй Западный окружной военный суд приговорил гражданина РФ Евгения Шульгу 1989 года рождения к восьми годам тюрьмы."Вынесен обвинительный приговор гражданину Российской Федерации Шульге Евгению Геннадьевичу, 1989 года рождения, признанному виновным в оправдании терроризма и призывах к осуществлению экстремистской деятельности", - говорится в сообщении ФСБ, которое цитирует РИА Новости.Мужчину признали виновным по статьям об оправдании терроризма и призывам к экстремистской деятельности. Он неоднократно публиковал в телеграм сообщения, в которых оправдывал всевозможные теракты и нападения, которые осуществлял киевский режим.К примеру, Шульга восторгался убийством генерала, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова, которое было совершено 17 декабря прошлого года.Шульгу задержали в Костроме. Следующие восемь лет он проведет в колонии общего режима.Без шансов на освобождениеБывает и так, что деятельность таких симпатизантов Украине наносит гораздо больший вред, чем просто болтовня в интернете.На днях в Севастополе задержали женщину 1980 года рождения, которая собирала сведения о военных объектах региона и кораблях Черноморского флота, которые, предположительно, использовались украинской армией для атак на Крым.Она сама вышла на контакт с Главным управлением разведки при Минобороны Украины через WhatsApp и предложила свои услуги.Кроме того, женщина работала шеф-поваром в одном из заведений и "вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО", сообщили в ФСБ.Против нее возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного срока.Повар из Севастополя – не первая, кто решил травить российских военных.По совпадению, практически в те же дни, когда в Севастополе задерживали неудавшуюся террористку, апелляционный военный суд в подмосковной Власихе заменил приговор в 27 лет колонии на пожизненное Егору Семенову.Эта история прогремела пару лет назад, когда Семенова арестовали за попытку отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны.Уроженец Мелитополя Запорожской области с гражданством Украины и России также сам вышел через мессенджеры на украинские спецслужбы и стал на них работать, заключив нечто вроде договора и записав видео с присягой на верность Украине.Мужчина перебрался в РФ еще в 2014 году, жил в столичном регионе, имел двоих детей, однако после начала СВО решил помогать именно Украине. Как выяснила газета "Коммерсант", первоначально он выполнял различные задания, например, поджоги релейных шкафов, съемка военных объектов, НПЗ и т.д.От каких-то заданий он отказывался, а какие-то предлагал сам. Так, он передал Украине сведения о воинской части в Крыму, которые узнал от своей знакомой, а также о предприятии в Татарстане, которое работает на оборонную промышленность. Информацию об этом предприятии он собрал из открытых источников, однако такую инициативность его кураторы все равно оценили и предложили попробовать убить российских военных летчиков.Изначально ему приказали организовать взрыв в ресторане, где должны были собраться летчики, однако Семенов предложил вариант с отравлением. На полученные от украинских спецслужб деньги он купил торт и спиртное, добавив туда лекарство, которое при передозировке приводит к остановке сердца.Семенов решил лично проконтролировать, как будет осуществляться его замысел и пришел в ресторан как раз тогда, когда летчики приступили к банкету."Вот как они его (торт - ред.) бережно взяли и понесли, мои хорошие, кушайте, не обляпайтесь", - говорил он на видео, которое записывалось там же для кураторов. Семенов говорил, что "кайфует", глядя на то, как военнослужащие пьют отравленный, по его мнению, алкоголь.К счастью, летчики отравленную еду так и не попробовали – их смутил химический запах, и они обратились в полицию. Семенова вскоре задержали.Его приговорили к 15 годам за госизмену и 18 годам за теракт, что путем частичного сложения сроков равнялось для него 27 годам колонии строго режима, однако прокуратура подала протест. В итоге суд решил, что Семенов не подлежит исправлению, а его выход на свободу может повлечь за собой новые преступления. Поэтому сидеть ему теперь за решеткой до конца своих дней.*Принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в РФО том, какие настроения царят на Украине после новости о возможной передаче ВСУ дальнобойных американских ракет - в материале издания Украина.ру Очередное "чудо-оружие" или элемент торга с Москвой. Что говорят на Украине о передаче "Томагавков".
https://ukraina.ru/20251001/volkov-na-ukraine-proiskhodit-obratnaya-rusifikatsiya--1069456050.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061616504_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_756db84a391bdf07d6c82061c5127458.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, фсб, теракт, сво
Эксклюзив, Украина, Россия, ФСБ, теракт, СВО

Мамкины террористы и отравители-неудачники: кого и как вербуют спецслужбы Украины

12:10 02.10.2025
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские спецслужбы не оставляют попыток вербовать российских граждан, не гнушаясь самыми грязными методами
Угрозы через близких
Об очередном таком случае 2 октября рассказало агентство РИА Новости, журналисты которого побеседовали с жительницей Шебекино Белгородской области Анастасией Быковой.
Ее родители развелись в начале 2000-х гг., после чего отец – Андрей Лаптев 1962 года рождения – переехал жить в Харьков. Украинского гражданства у него не было.
В конце июля этого года с россиянкой связались с телефона отца сотрудники украинских спецслужб. Их интересовал аккаунт Быковой в телеграм, который имел доступ администратора в одном из харьковских чатов.
"Они позвонили мне на WhatsApp* и сказали о том, что если мне не все равно на жизнь моего отца, то я должна им отдать свой аккаунт в Telegram, на что я ответила отказом. Они его начали избивать и просили, чтобы я включила демонстрацию экрана… Избивали трое, один держал камеру… около часа, может, даже полтора", - рассказала она.
Затем представители СБУ продолжили терроризировать девушку, но уже в письменной форме. От нее потребовали собирать сведения о ВС РФ в Шебекино.
"Говорили, что, если я хочу, чтобы... жил мой отец, я должна в Шебекино ходить, смотреть, наблюдать, где находятся военные, живут ли они в городе", - рассказала собеседница агентства.
Она добавила, что ей также угрожали целенаправленной атакой по ее дому в Белгородской области.
Быкова рассказала, что 8 сентября ее отец скончался, его тело ей кремировать не дали, а причиной смерти назвали отравление алкоголем, не предоставив никаких документов, которые могли бы это подтвердить.
Молодежь - в зоне риска
Нередко целью украинских спецслужб становятся российские подростки и молодые люди, которых заманивают на осуществление терактов и диверсий обещанием материального вознаграждения.
Накануне, 1 октября, российские правоохранительные органы сообщили о задержании шестерых несовершеннолетних, все они подозреваются в терроризме.
Так, в Челябинской области трое подростков пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге, однако их действия были пресечены.
В Башкортостане и Оренбургской области до конкретных действий не дошло, преступления удалось пресечь еще на стадии их планирования.
В первом случае 15-летний юноша вел в интернете переписки, в которых высказывал намерения за деньги совершать мелкие диверсии – уничтожать имущество путем поджога, размещать нацистские граффити, повреждать автомобили.
Во втором случае правоохранители задержали 14-летнюю девочку, которая являлась поклонницей террористической организации и вела пропаганду от ее имени, а также рассказывала о планах устроить массовую бойню в одном из образовательных учреждений.
Вчера, 14:35
Павел Волков: На Украине происходит обратная русификация В понедельник, 29 сентября, украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская заявила, что в стране снова увеличивается количество русскоговорящих граждан.
Большинству из них предъявлены обвинения в пропаганде терроризма, участии в деятельности террористической организации и приготовлению к теракту группой лиц.
Срок за оправдание террора
Помимо потенциальных террористов и диверсантов, которые попадают в орбиту спецслужб Украины по глупости, малолетству или из чисто меркантильных соображений, бывает так, что пособниками врага некоторые россияне становятся чисто из идейных соображений.
В четверг, 2 октября, Второй Западный окружной военный суд приговорил гражданина РФ Евгения Шульгу 1989 года рождения к восьми годам тюрьмы.
"Вынесен обвинительный приговор гражданину Российской Федерации Шульге Евгению Геннадьевичу, 1989 года рождения, признанному виновным в оправдании терроризма и призывах к осуществлению экстремистской деятельности", - говорится в сообщении ФСБ, которое цитирует РИА Новости.
Мужчину признали виновным по статьям об оправдании терроризма и призывам к экстремистской деятельности. Он неоднократно публиковал в телеграм сообщения, в которых оправдывал всевозможные теракты и нападения, которые осуществлял киевский режим.
К примеру, Шульга восторгался убийством генерала, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова, которое было совершено 17 декабря прошлого года.
© РИА Новости . Максим БлиновНачальник войск РХБЗ Игорь Кириллов погиб при взрыве
Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов погиб при взрыве - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов погиб при взрыве
Шульгу задержали в Костроме. Следующие восемь лет он проведет в колонии общего режима.
Без шансов на освобождение
Бывает и так, что деятельность таких симпатизантов Украине наносит гораздо больший вред, чем просто болтовня в интернете.
На днях в Севастополе задержали женщину 1980 года рождения, которая собирала сведения о военных объектах региона и кораблях Черноморского флота, которые, предположительно, использовались украинской армией для атак на Крым.
Она сама вышла на контакт с Главным управлением разведки при Минобороны Украины через WhatsApp и предложила свои услуги.
Кроме того, женщина работала шеф-поваром в одном из заведений и "вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО", сообщили в ФСБ.
Против нее возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного срока.
Повар из Севастополя – не первая, кто решил травить российских военных.
По совпадению, практически в те же дни, когда в Севастополе задерживали неудавшуюся террористку, апелляционный военный суд в подмосковной Власихе заменил приговор в 27 лет колонии на пожизненное Егору Семенову.
Эта история прогремела пару лет назад, когда Семенова арестовали за попытку отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны.
Уроженец Мелитополя Запорожской области с гражданством Украины и России также сам вышел через мессенджеры на украинские спецслужбы и стал на них работать, заключив нечто вроде договора и записав видео с присягой на верность Украине.
Мужчина перебрался в РФ еще в 2014 году, жил в столичном регионе, имел двоих детей, однако после начала СВО решил помогать именно Украине. Как выяснила газета "Коммерсант", первоначально он выполнял различные задания, например, поджоги релейных шкафов, съемка военных объектов, НПЗ и т.д.
От каких-то заданий он отказывался, а какие-то предлагал сам. Так, он передал Украине сведения о воинской части в Крыму, которые узнал от своей знакомой, а также о предприятии в Татарстане, которое работает на оборонную промышленность. Информацию об этом предприятии он собрал из открытых источников, однако такую инициативность его кураторы все равно оценили и предложили попробовать убить российских военных летчиков.
Изначально ему приказали организовать взрыв в ресторане, где должны были собраться летчики, однако Семенов предложил вариант с отравлением. На полученные от украинских спецслужб деньги он купил торт и спиртное, добавив туда лекарство, которое при передозировке приводит к остановке сердца.
Семенов решил лично проконтролировать, как будет осуществляться его замысел и пришел в ресторан как раз тогда, когда летчики приступили к банкету.
© Фото : Fighterbomber / Telegramотравленный торт для военлётов
отравленный торт для военлётов - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : Fighterbomber / Telegram
отравленный торт для военлётов
"Вот как они его (торт - ред.) бережно взяли и понесли, мои хорошие, кушайте, не обляпайтесь", - говорил он на видео, которое записывалось там же для кураторов. Семенов говорил, что "кайфует", глядя на то, как военнослужащие пьют отравленный, по его мнению, алкоголь.
К счастью, летчики отравленную еду так и не попробовали – их смутил химический запах, и они обратились в полицию. Семенова вскоре задержали.
Его приговорили к 15 годам за госизмену и 18 годам за теракт, что путем частичного сложения сроков равнялось для него 27 годам колонии строго режима, однако прокуратура подала протест. В итоге суд решил, что Семенов не подлежит исправлению, а его выход на свободу может повлечь за собой новые преступления. Поэтому сидеть ему теперь за решеткой до конца своих дней.
*Принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в РФ
О том, какие настроения царят на Украине после новости о возможной передаче ВСУ дальнобойных американских ракет - в материале издания Украина.ру Очередное "чудо-оружие" или элемент торга с Москвой. Что говорят на Украине о передаче "Томагавков".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаРоссияФСБтерактСВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35Песков нелестно высказался об участниках дискуссии о конфискации российских активов
12:20Вода и люди: спецрепортаж о главной проблеме Донецка и вариантах её решения
12:15Украинцы переправляли украинцев в Румынию за деньги
12:15Главные новости к 12:15 2 октября
12:10Мамкины террористы и отравители-неудачники: кого и как вербуют спецслужбы Украины
11:49"Киев готовит крупное нападение на Крым" - Sky News
11:40Директор Запорожской АЭС рассказал об обстановке после атак ВСУ
11:37Киев обсудил военную торговлю с США ради безопасности ЕС
11:02Успехи ВС РФ в Днепропетровской области
11:00"ЕС не дает денег на ВСУ": Киев признал скорый дефолт по военным выплататам
10:45ЕС и Британия нацелились на окончательное решение вопроса российских активов. Новости к этому часу
10:24Черниговская область переживает энергетический кризис
10:10Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Курской области, пострадала девушка
10:08Восстановление и развитие новых регионов России: новости
09:48Заявления о "перемогах" и реальность: кризис на Покровском направлении углубляется
09:45Побег с Украины в Румынию подорожал до 12 тысячи долларов
09:41Запад оценил успехи России на фронте
09:10Пока офицеры ВСУ праздновали, их подразделение гибло под Волчанском
09:09Группа украинского подразделения "Скала" сдалась в плен близ Покровска
09:00"Ссора" НАТО, разрешение Трампа бить вглубь России и ужесточение санкций. Главное на утро 2 октября
Лента новостейМолния