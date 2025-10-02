https://ukraina.ru/20251002/mamkiny-terroristy-i-otraviteli-neudachniki-kogo-i-kak-verbuyut-spetssluzhby-ukrainy--1069501207.html

Мамкины террористы и отравители-неудачники: кого и как вербуют спецслужбы Украины

Украинские спецслужбы не оставляют попыток вербовать российских граждан, не гнушаясь самыми грязными методами

Угрозы через близкихОб очередном таком случае 2 октября рассказало агентство РИА Новости, журналисты которого побеседовали с жительницей Шебекино Белгородской области Анастасией Быковой.Ее родители развелись в начале 2000-х гг., после чего отец – Андрей Лаптев 1962 года рождения – переехал жить в Харьков. Украинского гражданства у него не было.В конце июля этого года с россиянкой связались с телефона отца сотрудники украинских спецслужб. Их интересовал аккаунт Быковой в телеграм, который имел доступ администратора в одном из харьковских чатов.Затем представители СБУ продолжили терроризировать девушку, но уже в письменной форме. От нее потребовали собирать сведения о ВС РФ в Шебекино."Говорили, что, если я хочу, чтобы... жил мой отец, я должна в Шебекино ходить, смотреть, наблюдать, где находятся военные, живут ли они в городе", - рассказала собеседница агентства.Она добавила, что ей также угрожали целенаправленной атакой по ее дому в Белгородской области.Быкова рассказала, что 8 сентября ее отец скончался, его тело ей кремировать не дали, а причиной смерти назвали отравление алкоголем, не предоставив никаких документов, которые могли бы это подтвердить.Молодежь - в зоне рискаНередко целью украинских спецслужб становятся российские подростки и молодые люди, которых заманивают на осуществление терактов и диверсий обещанием материального вознаграждения.Накануне, 1 октября, российские правоохранительные органы сообщили о задержании шестерых несовершеннолетних, все они подозреваются в терроризме.Так, в Челябинской области трое подростков пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге, однако их действия были пресечены.В Башкортостане и Оренбургской области до конкретных действий не дошло, преступления удалось пресечь еще на стадии их планирования.В первом случае 15-летний юноша вел в интернете переписки, в которых высказывал намерения за деньги совершать мелкие диверсии – уничтожать имущество путем поджога, размещать нацистские граффити, повреждать автомобили.Во втором случае правоохранители задержали 14-летнюю девочку, которая являлась поклонницей террористической организации и вела пропаганду от ее имени, а также рассказывала о планах устроить массовую бойню в одном из образовательных учреждений.Большинству из них предъявлены обвинения в пропаганде терроризма, участии в деятельности террористической организации и приготовлению к теракту группой лиц.Срок за оправдание террораПомимо потенциальных террористов и диверсантов, которые попадают в орбиту спецслужб Украины по глупости, малолетству или из чисто меркантильных соображений, бывает так, что пособниками врага некоторые россияне становятся чисто из идейных соображений.В четверг, 2 октября, Второй Западный окружной военный суд приговорил гражданина РФ Евгения Шульгу 1989 года рождения к восьми годам тюрьмы."Вынесен обвинительный приговор гражданину Российской Федерации Шульге Евгению Геннадьевичу, 1989 года рождения, признанному виновным в оправдании терроризма и призывах к осуществлению экстремистской деятельности", - говорится в сообщении ФСБ, которое цитирует РИА Новости.Мужчину признали виновным по статьям об оправдании терроризма и призывам к экстремистской деятельности. Он неоднократно публиковал в телеграм сообщения, в которых оправдывал всевозможные теракты и нападения, которые осуществлял киевский режим.К примеру, Шульга восторгался убийством генерала, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова, которое было совершено 17 декабря прошлого года.Шульгу задержали в Костроме. Следующие восемь лет он проведет в колонии общего режима.Без шансов на освобождениеБывает и так, что деятельность таких симпатизантов Украине наносит гораздо больший вред, чем просто болтовня в интернете.На днях в Севастополе задержали женщину 1980 года рождения, которая собирала сведения о военных объектах региона и кораблях Черноморского флота, которые, предположительно, использовались украинской армией для атак на Крым.Она сама вышла на контакт с Главным управлением разведки при Минобороны Украины через WhatsApp и предложила свои услуги.Кроме того, женщина работала шеф-поваром в одном из заведений и "вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО", сообщили в ФСБ.Против нее возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного срока.Повар из Севастополя – не первая, кто решил травить российских военных.По совпадению, практически в те же дни, когда в Севастополе задерживали неудавшуюся террористку, апелляционный военный суд в подмосковной Власихе заменил приговор в 27 лет колонии на пожизненное Егору Семенову.Эта история прогремела пару лет назад, когда Семенова арестовали за попытку отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны.Уроженец Мелитополя Запорожской области с гражданством Украины и России также сам вышел через мессенджеры на украинские спецслужбы и стал на них работать, заключив нечто вроде договора и записав видео с присягой на верность Украине.Мужчина перебрался в РФ еще в 2014 году, жил в столичном регионе, имел двоих детей, однако после начала СВО решил помогать именно Украине. Как выяснила газета "Коммерсант", первоначально он выполнял различные задания, например, поджоги релейных шкафов, съемка военных объектов, НПЗ и т.д.От каких-то заданий он отказывался, а какие-то предлагал сам. Так, он передал Украине сведения о воинской части в Крыму, которые узнал от своей знакомой, а также о предприятии в Татарстане, которое работает на оборонную промышленность. Информацию об этом предприятии он собрал из открытых источников, однако такую инициативность его кураторы все равно оценили и предложили попробовать убить российских военных летчиков.Изначально ему приказали организовать взрыв в ресторане, где должны были собраться летчики, однако Семенов предложил вариант с отравлением. На полученные от украинских спецслужб деньги он купил торт и спиртное, добавив туда лекарство, которое при передозировке приводит к остановке сердца.Семенов решил лично проконтролировать, как будет осуществляться его замысел и пришел в ресторан как раз тогда, когда летчики приступили к банкету."Вот как они его (торт - ред.) бережно взяли и понесли, мои хорошие, кушайте, не обляпайтесь", - говорил он на видео, которое записывалось там же для кураторов. Семенов говорил, что "кайфует", глядя на то, как военнослужащие пьют отравленный, по его мнению, алкоголь.К счастью, летчики отравленную еду так и не попробовали – их смутил химический запах, и они обратились в полицию. Семенова вскоре задержали.Его приговорили к 15 годам за госизмену и 18 годам за теракт, что путем частичного сложения сроков равнялось для него 27 годам колонии строго режима, однако прокуратура подала протест. В итоге суд решил, что Семенов не подлежит исправлению, а его выход на свободу может повлечь за собой новые преступления. Поэтому сидеть ему теперь за решеткой до конца своих дней.*Принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в РФО том, какие настроения царят на Украине после новости о возможной передаче ВСУ дальнобойных американских ракет - в материале издания Украина.ру Очередное "чудо-оружие" или элемент торга с Москвой. Что говорят на Украине о передаче "Томагавков".

