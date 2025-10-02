https://ukraina.ru/20251002/mamkiny-terroristy-i-otraviteli-neudachniki-kogo-i-kak-verbuyut-spetssluzhby-ukrainy--1069501207.html
Мамкины террористы и отравители-неудачники: кого и как вербуют спецслужбы Украины
Мамкины террористы и отравители-неудачники: кого и как вербуют спецслужбы Украины - 02.10.2025 Украина.ру
Мамкины террористы и отравители-неудачники: кого и как вербуют спецслужбы Украины
Украинские спецслужбы не оставляют попыток вербовать российских граждан, не гнушаясь самыми грязными методами
2025-10-02T12:10
2025-10-02T12:10
2025-10-02T12:10
Угрозы через близких Молодежь - в зоне риска Он неоднократно публиковал в телеграм сообщения, в которых оправдывал всевозможные теракты и нападения, которые осуществлял киевский режим.К примеру, Шульга восторгался убийством генерала, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова, которое было совершено 17 декабря прошлого года.Шульгу задержали в Костроме. Следующие восемь лет он проведет в колонии общего режима.Без шансов на освобождениеБывает и так, что деятельность таких симпатизантов Украине наносит гораздо больший вред, чем просто болтовня в интернете.На днях в Севастополе задержали женщину 1980 года рождения, которая собирала сведения о военных объектах региона и кораблях Черноморского флота, которые, предположительно, использовались украинской армией для атак на Крым.Она сама вышла на контакт с Главным управлением разведки при Минобороны Украины через WhatsApp и предложила свои услуги.Кроме того, женщина работала шеф-поваром в одном из заведений и "вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО", сообщили в ФСБ.Против нее возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного срока.Повар из Севастополя – не первая, кто решил травить российских военных.По совпадению, практически в те же дни, когда в Севастополе задерживали неудавшуюся террористку, апелляционный военный суд в подмосковной Власихе заменил приговор в 27 лет колонии на пожизненное Егору Семенову.Эта история прогремела пару лет назад, когда Семенова арестовали за попытку отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны.Уроженец Мелитополя Запорожской области с гражданством Украины и России также сам вышел через мессенджеры на украинские спецслужбы и стал на них работать, заключив нечто вроде договора и записав видео с присягой на верность Украине.Мужчина перебрался в РФ еще в 2014 году, жил в столичном регионе, имел двоих детей, однако после начала СВО решил помогать именно Украине. Как выяснила газета "Коммерсант", первоначально он выполнял различные задания, например, поджоги релейных шкафов, съемка военных объектов, НПЗ и т.д.От каких-то заданий он отказывался, а какие-то предлагал сам. Так, он передал Украине сведения о воинской части в Крыму, которые узнал от своей знакомой, а также о предприятии в Татарстане, которое работает на оборонную промышленность. Информацию об этом предприятии он собрал из открытых источников, однако такую инициативность его кураторы все равно оценили и предложили попробовать убить российских военных летчиков.Изначально ему приказали организовать взрыв в ресторане, где должны были собраться летчики, однако Семенов предложил вариант с отравлением. На полученные от украинских спецслужб деньги он купил торт и спиртное, добавив туда лекарство, которое при передозировке приводит к остановке сердца.Семенов решил лично проконтролировать, как будет осуществляться его замысел и пришел в ресторан как раз тогда, когда летчики приступили к банкету."Вот как они его (торт - ред.) бережно взяли и понесли, мои хорошие, кушайте, не обляпайтесь", - говорил он на видео, которое записывалось там же для кураторов. Семенов говорил, что "кайфует", глядя на то, как военнослужащие пьют отравленный, по его мнению, алкоголь.К счастью, летчики отравленную еду так и не попробовали – их смутил химический запах, и они обратились в полицию. Семенова вскоре задержали.Его приговорили к 15 годам за госизмену и 18 годам за теракт, что путем частичного сложения сроков равнялось для него 27 годам колонии строго режима, однако прокуратура подала протест. В итоге суд решил, что Семенов не подлежит исправлению, а его выход на свободу может повлечь за собой новые преступления. Поэтому сидеть ему теперь за решеткой до конца своих дней.*Принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в РФО том, какие настроения царят на Украине после новости о возможной передаче ВСУ дальнобойных американских ракет - в материале издания Украина.ру Очередное "чудо-оружие" или элемент торга с Москвой. Что говорят на Украине о передаче "Томагавков".
Об очередном таком случае 2 октября рассказало агентство РИА Новости, журналисты которого побеседовали с жительницей Шебекино Белгородской области Анастасией Быковой.
Ее родители развелись в начале 2000-х гг., после чего отец – Андрей Лаптев 1962 года рождения – переехал жить в Харьков. Украинского гражданства у него не было.
В конце июля этого года с россиянкой связались с телефона отца сотрудники украинских спецслужб. Их интересовал аккаунт Быковой в телеграм, который имел доступ администратора в одном из харьковских чатов.
"Они позвонили мне на WhatsApp* и сказали о том, что если мне не все равно на жизнь моего отца, то я должна им отдать свой аккаунт в Telegram, на что я ответила отказом. Они его начали избивать и просили, чтобы я включила демонстрацию экрана… Избивали трое, один держал камеру… около часа, может, даже полтора", - рассказала она.
Затем представители СБУ продолжили терроризировать девушку, но уже в письменной форме. От нее потребовали собирать сведения о ВС РФ в Шебекино.
"Говорили, что, если я хочу, чтобы... жил мой отец, я должна в Шебекино ходить, смотреть, наблюдать, где находятся военные, живут ли они в городе", - рассказала собеседница агентства.
Она добавила, что ей также угрожали целенаправленной атакой по ее дому в Белгородской области.
Быкова рассказала, что 8 сентября ее отец скончался, его тело ей кремировать не дали, а причиной смерти назвали отравление алкоголем, не предоставив никаких документов, которые могли бы это подтвердить.
Нередко целью украинских спецслужб становятся российские подростки и молодые люди, которых заманивают на осуществление терактов и диверсий обещанием материального вознаграждения.
Накануне, 1 октября, российские правоохранительные органы сообщили о задержании шестерых несовершеннолетних, все они подозреваются в терроризме.
Так, в Челябинской области трое подростков пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге, однако их действия были пресечены.
В Башкортостане и Оренбургской области до конкретных действий не дошло, преступления удалось пресечь еще на стадии их планирования.
В первом случае 15-летний юноша вел в интернете переписки, в которых высказывал намерения за деньги совершать мелкие диверсии – уничтожать имущество путем поджога, размещать нацистские граффити, повреждать автомобили.
Во втором случае правоохранители задержали 14-летнюю девочку, которая являлась поклонницей террористической организации и вела пропаганду от ее имени, а также рассказывала о планах устроить массовую бойню в одном из образовательных учреждений.
Большинству из них предъявлены обвинения в пропаганде терроризма, участии в деятельности террористической организации и приготовлению к теракту группой лиц.
Срок за оправдание террора
Помимо потенциальных террористов и диверсантов, которые попадают в орбиту спецслужб Украины по глупости, малолетству или из чисто меркантильных соображений, бывает так, что пособниками врага некоторые россияне становятся чисто из идейных соображений.
В четверг, 2 октября, Второй Западный окружной военный суд приговорил гражданина РФ Евгения Шульгу 1989 года рождения к восьми годам тюрьмы.
"Вынесен обвинительный приговор гражданину Российской Федерации Шульге Евгению Геннадьевичу, 1989 года рождения, признанному виновным в оправдании терроризма и призывах к осуществлению экстремистской деятельности", - говорится в сообщении ФСБ, которое цитирует РИА Новости.
Мужчину признали виновным по статьям об оправдании терроризма и призывам к экстремистской деятельности. Он неоднократно публиковал в телеграм сообщения, в которых оправдывал всевозможные теракты и нападения, которые осуществлял киевский режим.
К примеру, Шульга восторгался убийством генерала, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова, которое было совершено 17 декабря прошлого года.
Шульгу задержали в Костроме. Следующие восемь лет он проведет в колонии общего режима.
Без шансов на освобождение
Бывает и так, что деятельность таких симпатизантов Украине наносит гораздо больший вред, чем просто болтовня в интернете.
На днях в Севастополе задержали женщину 1980 года рождения, которая собирала сведения о военных объектах региона и кораблях Черноморского флота, которые, предположительно, использовались украинской армией для атак на Крым.
Она сама вышла на контакт с Главным управлением разведки при Минобороны Украины через WhatsApp и предложила свои услуги.
Кроме того, женщина работала шеф-поваром в одном из заведений и "вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО", сообщили в ФСБ.
Против нее возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного срока.
Повар из Севастополя – не первая, кто решил травить российских военных.
По совпадению, практически в те же дни, когда в Севастополе задерживали неудавшуюся террористку, апелляционный военный суд в подмосковной Власихе заменил приговор в 27 лет колонии на пожизненное Егору Семенову.
Эта история прогремела пару лет назад, когда Семенова арестовали за попытку отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны.
Уроженец Мелитополя Запорожской области с гражданством Украины и России также сам вышел через мессенджеры на украинские спецслужбы и стал на них работать, заключив нечто вроде договора и записав видео с присягой на верность Украине.
Мужчина перебрался в РФ еще в 2014 году, жил в столичном регионе, имел двоих детей, однако после начала СВО решил помогать именно Украине. Как выяснила газета "Коммерсант"
, первоначально он выполнял различные задания, например, поджоги релейных шкафов, съемка военных объектов, НПЗ и т.д.
От каких-то заданий он отказывался, а какие-то предлагал сам. Так, он передал Украине сведения о воинской части в Крыму, которые узнал от своей знакомой, а также о предприятии в Татарстане, которое работает на оборонную промышленность. Информацию об этом предприятии он собрал из открытых источников, однако такую инициативность его кураторы все равно оценили и предложили попробовать убить российских военных летчиков.
Изначально ему приказали организовать взрыв в ресторане, где должны были собраться летчики, однако Семенов предложил вариант с отравлением. На полученные от украинских спецслужб деньги он купил торт и спиртное, добавив туда лекарство, которое при передозировке приводит к остановке сердца.
Семенов решил лично проконтролировать, как будет осуществляться его замысел и пришел в ресторан как раз тогда, когда летчики приступили к банкету.
"Вот как они его (торт - ред.) бережно взяли и понесли, мои хорошие, кушайте, не обляпайтесь", - говорил он на видео, которое записывалось там же для кураторов. Семенов говорил, что "кайфует", глядя на то, как военнослужащие пьют отравленный, по его мнению, алкоголь.
К счастью, летчики отравленную еду так и не попробовали – их смутил химический запах, и они обратились в полицию. Семенова вскоре задержали.
Его приговорили к 15 годам за госизмену и 18 годам за теракт, что путем частичного сложения сроков равнялось для него 27 годам колонии строго режима, однако прокуратура подала протест. В итоге суд решил, что Семенов не подлежит исправлению, а его выход на свободу может повлечь за собой новые преступления. Поэтому сидеть ему теперь за решеткой до конца своих дней.
*Принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в РФ
